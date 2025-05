Rajchl (PRO): Co víc po nás ještě chcete?

Už za tři dny, tedy 8. 5., se v Praze na Staroměstském náměstí uskuteční největší vlastenecká akce roku Česko proti válce. Stovky lidí mi píšou, že dorazí, z čehož mám obrovskou radost, neboť bytostně nesnáším soubor vlastností, jež označuji spojením "3L" - lenost, lhostejnost, letargie. A každý, kdo se zvedne a přijede, je nejlepším důkazem, že tento mor, brzdící náš národ v rozletu a plném rozvinutí svého potenciálu, stále ještě definitivně nezvítězil.

Současně s přípravami na tuto akci sleduji různá shromáždění a manifestace Ukrajinců, žijících na našem území, a jejich podporovatelů, což mě přivedlo k zamyšlení nad srovnáním, co je jejich cílem. Kvůli čemu vlastně vycházejí do ulic? Co po nás ještě chtějí?

Když v jejich zemi vypukl vojenský konflikt, kterému šlo politické vedení jejich země aktivně naproti, tak jsme jim otevřeli naše dveře dokořán. Poskytli jsme jim sociální dávky. Zajistili bydlení, často vysoce převyšující ubytovací standardy v jejich vlastní zemi. Nabídli jsme jim naše zdravotnická zařízení a vzdělávací systém, obojí na úrovni, o které se jim mohlo v jejich zemi jen zdát. Ve všech těchto oblastech navíc (pro mě nepochopitelně) začali být upřednostňováni před našimi vlastními občany.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K tomu jsme poslali naše zbraně a peníze jejich kyjevskému autokratovi a za 2,5 miliardy zrekonstruovali jejich nemocnici. A teď jsme si jako třešničku na dortu zavřeli Pražský hrad, aby si sem jejich prezident mohl přijet pro další peníze na jejich zdravotnictví, zatímco to naše každým dnem upadá a i vrabci na střeše si cvrlikají o tom, že zdravotním pojišťovnám docházejí peníze a že si za úkony v našich nemocnicích budeme muset začít připlácet.

To vše zaplatili naši občané ze svých daní. Z daní, které zaplatili ze svých peněz, vydělaných velmi tvrdou prací. Z peněz, které mohly být použity na jejich důchody, pro jejich děti, na jejich vlastní zdravotní péči. Takže se ptám všech těch, co tady mávají modrožlutými prapory, ač by správně měli bojovat za svou vlast na východě své země - co víc po nás ještě chcete?

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6221 lidí

Dostali jste všechno a mnohem víc. Tak laskavě jděte rovně a a namísto nějakých protestů projevte patřičnou vděčnost. Místo vašeho nadřazeného a povýšeného chování byste měli děkovat každému jednomu Čechovi, Moravanovi a Slezanovi, kterého potkáte. To oni vám tady váš pobyt umožnili. To oni vám ho platí.

Pokud tady má někdo důvod demonstrovat, tak jsme to mnohem spíše my, občané této země. To nám klesají reálné mzdy i důchody. Naši občané čekají na běžná vyšetření i půl roku. To naše děti se nedostávají na střední školy. To naše země se zadlužuje astronomickým tempem.

A teď nám navíc chtějí kvůli vaší válce zvýšit daně z nemovitostí a sebrat stovky miliard na nákup zbraní, které si paní von der Leyen vybere u německých a francouzských zbrojovek. Stovky miliard, za něž by tady mohly stát nové byty, školy či nemocnice. Stovky miliard, které nás přibližují k válce, kterou nemůžeme vyhrát a která by vyústila v naprostou devastaci naší země.

To my máme právo, a dokonce povinnost se proti této likvidaci naší země a jejímu vtahování do vojenských her světových velmocí postavit. Takže vy laskavě zůstaňte doma v bytech, které vám naši lidé svýma rukama postavili, a každý den děkujte našim lidem za to, že tady můžete být. Do ulic a na náměstí vyrazíme my - proti vládě, která z nás udělala cizince ve vlastní zemi a pasažéry v bruselském vlaku, mířícím do propasti.

S každým, kdo to cítí stejně a komu to není jedno, se těším ve čtvrtek na viděnou. Přijďme Fialovi a Rakušanovi říct, že to je pořád ještě naše země, ne jejich. Že v naší zemi pořád ještě vládne červená, modrá a bílá, a nikoliv modrožlutá. Věřím, že ve čtvrtek jim to všem dokážeme!