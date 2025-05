KGB Paroubek, třásl si rukou s Putinem. Do kriminálu. Cibulka s kyvadlem řádil na ČT

V pořadu ČT Politické spektrum, jehož tématem byly volby do Poslanecké sněmovny 2025, přivítal moderátor Bohumil Klepetko hosty Jiřího Paroubka, předsedu ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, Petra Cibulku, šéfa strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net., a Šimona Hlinovského, předsedu Liberální aliance nezávislých občanů (LANO). Hovořilo se o volbě nového papeže, ale také o navyšování výdajů České republiky do obrany.

Cibulka mínil, že nebylo dobré rušit povinnou vojenskou službu. „Všechno je rozkradeno nebo zničeno. Tato technika teď bojuje na Ukrajině na obou stranách,“ domnívá se předseda strany Volte Pravý Blok, která má podle jeho slov má v programu obnovení povinné vojny.

Paroubek připustil, že naše armáda by nebyla schopná ubránit ani krajské město, a připomněl, že v dobách, kdy zastával post předsedy vlády, představovaly výdaje do obrany dvě procenta HDP. Zvýšit je o jedno procento považuje za přehnané. „Lidé chtějí mít dobré zdravotnictví, školství i důchody,“ vyjádřil svůj postoj.

Naopak Hlinovský by podle svých slov výdaje na obranu zvýšil, protože hrozí válka. Pokud by na druhé straně musel někde ušetřit, nabízí se podle něj zvýšit daně.

Informace od siderického kyvadla

Paroubek má za to, že převaha západní Evropy nad Ruskem, co se týče zbraní, je zhruba tři ku jedné. „Pokud jde o výdaje na zbrojení, je to zhruba také tři ku jedné. Rusové umějí bojovat, přesvědčili o tom na Ukrajině, ale také narazili na své limity,“ soudí Paroubek.

S návrhem, že by měla být zmrazena frontová linie a zachovány ruské územní zisky, prý nemá problém. „Já s tím nemám problém už také proto, že na jihu a východě Ukrajiny je většina ruského obyvatelstva a kromě toho jih a východ Ukrajiny se dostal k Ukrajinské sovětské socialistické republice v roce 1922 aktem sociálního inženýrství Lenina a Stalina. Pokud někdo chce politickou kontinuitu navazovat na těchto dvou jménech, já určitě ne. Myslím, že věci je třeba uvést do stavu, aby se zastavila válka,“ zdůraznil Paroubek.

„Teď jsme slyšeli názor KGB,“ zareagoval Cibulka.

„Nechte se prohlédnout,“ ohradil se Paroubek. „V Bohnicích nebo někde jinde.“

„Vy patříte do kriminálu na doživotí, pane Paroubku,“ odpověděl Cibulka. „A to ještě nemluvím o popravčích četách.“

„Nechme invektivy, vraťme se k tématu,“ snažil se moderátor Bohumil Klepetko.

„Sdělte policii, co víte, a ona bude konat,“ vyzval Cibulku Paroubek.

Cibulka pak pokračoval: „Ukrajina bojuje za Evropu vlastní krví. Západ pro ni nedělá téměř nic kromě keců. Ukrajina se musí ubránit Rusku, jinak je Evropa ztracená, protože jestli Rusko obsadí Ukrajinu, tak pak už je nezastaví nic.“

„Realita je momentálně taková, že Ukrajina pravděpodobně nemá sílu Rusko vytlačit ze svého území,“ namítl moderátor.

„Jsem si jistý, že pokud bude Ukrajina všemi zrazená, bude muset bojovat osamocená proti Rusku. Nakonec to Rusko porazí. Rusko už mele z posledního. Kecy, že Evropa má spoustu zbraní – vždyť není schopná poslat Ukrajině ani jeden tank, ani jedno letadlo. Nemá nic. Já mám opačné informace…,“ rozpovídal se Cibulka.

Moderátor se následně zeptal, odkud své informace čerpá, Cibulka odpověděl, že z médií, ale Paroubek mu skočil do řeči: „Od kyvadla.“ Naznačil pohyb siderického kyvadla, které Cibulka používá k určování, jak se věci mají, k prověřování lidí i k prognózování a přinesl si jej také do studia.

„Ať drží hubu, ten hajzl!“ vystartoval po něm předseda Volte Pravý Blok a po umravnění moderátorem dále pokračoval tvrzením, že evropské sklady států NATO jsou prázdné. „Byly prázdné už před dvěma lety. Dnes jsou úplně prázdné. Bude trvat deset až patnáct let, než se znovu naplní,“ soudí Cibulka.

Putin je schopen hájit zájmy Ruska

O tom, jaké podmínky považuje za přijatelné ohledně míru na Ukrajině, hovořil také předseda LANO Hlinovský. „Byl bych rád, kdyby se Ukrajině vrátilo všechno její území, ale není to jednoduché. Trump slibuje, že dojedná nějaké příměří. Já doufám, že časem Rusové svrhnou Putina a že se potom diplomatickou cestou území vrátí. Ale dokud tam je válka, tak musíme Ukrajinu podporovat aspoň tak, jak to dokážeme, protože Putin je masový vrah, patří před tribunál v Haagu. Bojím se, že pokud by Rusko obsadilo Ukrajinu, tak za pár let může zaútočit na Slovensko a potom i do České republiky,“ rozvíjel Hlinovský své myšlenky.

„Jistě, jistě, jistě,“ podporoval jeho slova Cibulka.

„Musíme se proti Rusku bránit,“ pokračoval Hlinovský. „Teď bojuje proti Rusku Ukrajina. Budu rád, když bude mír. Válka je hrozná. Byl bych rád, kdyby Donald Trump dojednal mír.“

„Byl byste rád i za mír za cenu územních ústupků Ukrajiny?“ chtěl vědět Klepetko.

„Záleží na tom, jak se rozhodne Ukrajina. Pokud se Ukrajina rozhodne udělat územní ústupky a bude dočasně zmrazená fronta a nějaké území na východě Ukrajiny zůstane Rusku, tak to budeme akceptovat,“ mínil Hlinovský a zdůraznil, že u jednacího stolu musí sedět i Ukrajina. Dodal, že se nemůže jednat stylem „o nás bez nás“.

Moderátor Klepetko připomněl, že když Paroubek působil jako premiér, Vladimir Putin už byl pět let prezidentem, a zeptal se hosta, jestli se s ním setkal.

„Potřásl si s ním rukou,“ reagoval okamžitě Cibulka.

„Samozřejmě, tak jako s jinými představiteli desítek jiných států,“ připustil Paroubek a na moderátorův dotaz přiblížil svůj osobní dojem z Putinovy osobnosti. „Byl to člověk, který byl schopen mluvit věcně, když potřebuje. Byl tady na státní návštěvě. Bylo to spíše v režii Václava Klause coby prezidenta. Seděli jsme spolu u stolu při večeři, pak jsme měli jednání. Na mě působil jako politik, který je schopen hájit zájmy Ruska. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak to dělá. Někomu se to zdá jako zločinné jednání, ale jeho lidé mu rozumějí. Je to politik, který je na mezinárodní scéně nepřehlédnutelný,“ soudí Paroubek.

„Hitler taky hájil zájmy Německa,“ namítl Cibulka.

