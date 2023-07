Babiš (ANO): Domácí násilí se podařilo posunout legislativně nejdál

reklama

Redefinice znásilnění a větší ochrana žen je pro mě velmi důležité téma, jsem rád, že se mu tolik věnuje Taťána Malá a i díky ní brzy přijde změna. Napsal jsem k tomu komentář, budu rád, když si ho přečtete:

Definice znásilnění se musí změnit

Konečně se, i přes odpor některých politiků pětikoalice, zvlášť z ODS a KDU-ČSL, daří řešit témata, která dosud všichni přecházeli – změna definice znásilnění, sexuální násilí v kyberprostoru, diskuse o fyzických trestech u dětí, zákaz práce sexuálních delikventů s dětmi nebo zavedení definice domácího násilí.

Pro naše hnutí to jsou klíčové debaty, které se podařilo posunout dál, hlavně sněmovnímu podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí a jeho předsedkyni Taťáně Malé z ANO.

Domácí násilí se podařilo i přes velmi konzervativní smýšlení současné koalice posunout legislativně nejdál. Premiér spolu se zmocněnkyní pro lidská práva předložil vládě návrh úpravy zákona, který domácí násilí zavede, sjednotí jeho výklad pro všechny potřebné instituce a vnese do řešení tohoto tématu jeden metr. Není totiž nic neobvyklého, že si domácí násilí vykládá jinak policie, jinak OSPOD a jinak soud.

Největší emoce bezpochyby vyvolává redefinice trestného činu znásilnění

Díky poslankyni Malé, která spolu s ministrem spravedlnosti Blažkem svolala jednání všech sněmovních stran, se nakonec podařilo najít kompromis napříč politickým spektrem.

Definice znásilnění sice nebude založena na absenci souhlasu, ale měla by konečně postihovat situaci, kdy oběť zamrzne a není schopna se aktivně bránit. To jsou případy, kdy pachatel jedná proti vůli oběti, ale přitom vůbec neužije fyzického násilí. To náš právní řád zatím nepostihuje.

Zrušení možnosti vykoupit se

Velmi také kvituji, že ministr Blažek souhlasil se zrušením možnosti se ze znásilnění vykoupit peněžitým trestem. Například v loňském roce se takto rozhodnutím soudu vyplatili dva pachatelé. Do budoucna takovéto „pokuty“ už prostě nebude možné ukládat. A konečně se do paragrafového znění má dostat také tzv. znásilnění z podstaty. To znamená, že se u dětí už nebude rozlišovat, zda jde o sexuální zneužití, nebo znásilnění.

Prostě jakýkoliv sexuálně motivovaný akt s dítětem do dvanácti let bude automaticky posuzován jako znásilnění. To je také zásluha poslankyně ANO Malé, protože ministerstvo navrhovalo úpravu pro děti pouze do pěti let.

Jak bude vše v paragrafovém znění vypadat, budeme vědět na konci července, dokdy ministerstvo spravedlnosti slíbilo návrhy zapracovat. Jsem ale rád, že po letech přešlapování na místě se naše zákony mění k lepšímu a do budoucna zajistí maximální ochranu obětí a postižení skutečných pachatelů.

