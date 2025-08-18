Maříková (SPD): Pavel. Politický aktivista v uniformě generála ve výslužbě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům prezidenta o tom, že každý, kdo uvažuje o odchodu ČR z NATO a EU poškozuje zemi.

Maříková (SPD): Pavel. Politický aktivista v uniformě generála ve výslužbě
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Prezident Petr Pavel se znovu ukázal ne jako nestranná hlava státu, ale jako politický aktivista v uniformě generála ve výslužbě. Tvrdit, že členství v NATO a EU je „nejlepší zárukou bezpečnosti a prosperity“ je ideologická fráze, nikoli realita. Česká republika v EU ztrácí suverenitu a čelí diktátu Bruselu, který zdražuje energie, ničí náš průmysl a omezuje naše zemědělce. A NATO se v posledních letech mění z obranného paktu na agresivní nástroj zájmů velmocí, který nás zatahuje do cizích válek.

Navíc je nepřijatelné, aby prezident vyhrožoval politickým stranám a voličům,  že s touto optikou bude také na kandidáty těchto stran hledět při sestavování vlády po říjnových volbách a to jen proto, že zastávají jiný názor. Demokracie znamená soutěž programů a svobodnou volbu občanů, ne předem určený „správný směr“. Prezident by měl stát nad stranami, ne dopředu určovat, kdo bude smět vládnout a kdo ne.

Taková slova ukazují, že Petr Pavel nehájí české zájmy, ale zájmy nadnárodních struktur. Česká republika potřebuje politiku založenou na zdravém rozumu, suverenitě a ochraně vlastních občanů ne slepé přikyvování Bruselu a Washingtonu.

Karla Maříková

  • SPD
  • poslankyně
