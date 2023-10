Babiš (ANO): Ministr zahraničí je nekompetentní člověk, který neumí reagovat

reklama

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Minulý týden se odehrálo strašně moc událostí a samozřejmě na prvním místě je obrovská tragédie v Izraeli. Ale já jsem rád, že my jsme jako opozice našli spolu s koalicí stejnou pozici. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že jak se to stalo v případě Ukrajiny a kde naše vláda také byla jedna z prvních, která symbolicky podpořila Ukrajinu, tak tady zase někdo, konkrétně a teď vlastně já nevím kdo, protože strategie pana premiéra je taková, že on nic neřeší, on všechno deleguje na ministry.

A jednoho takového ministra vylobboval ministr spravedlnosti Blažek - ten tady není, škoda, že tady není. A ten ministr je ministr zahraničních věcí. Skutečně nekompetentní člověk, který neumí reagovat. Chodí po světě, dělá ostudu, nějaké projevy stále. Ale když se má postarat o naše občany, tak si rozmýšlí něco. Včera večer ve 20.34 mi začali psát lidi na Instagram. "Dobrý večer, pane Babiši, chtěla bych vás poprosit o pomoc, zda by bylo možné, tak jak to již udělaly jiné země, jiné země, poslat pro naše občany uvězněné v Izraeli repatriační let. Ano. (Z lavice reaguje ministryně Černochová.) Pozdě, paní ministryně, pozdě.

Poláci přistáli v pondělí, 140 lidí, Maďaři přistáli také, 240 lidí, Bulharsko. A pan ministr se vyjádřil, že něco analyzuje. A jeho velvyslankyně posílala naše občany, kteří nevěděli, co mají dělat, a dneska je to i v Blesku (ukazuje), já vám to přečtu tady, až na ten vulgarismus. Zoufalství v Izraeli zažívá bývalá kapitánka České basketbalové reprezentace Renáta Březinová. Za novým angažmá do klubu Elitzur Ramla přišla teprve před dvěma týdny a nyní by se z města ležícího jen nějakých 55 kilometrů od okraje Pásma Gazy, zhruba hodina autem, kam co nevidět má vpadnout izraelská armáda, zoufale snaží dostat pryč. Jenže nemá jak. "Nemáte někdo soukromé letadlo, co by mě dostalo z Tel Avivu, prosím? Když naše vláda na nás se. e! Protože všechny lety ruší nebo jsou plný. Chci domů," napsala Březinová.

Jako premiér, který řídil evakuaci v Afghánistánu, já si pamatuji tu bezpečnostní radu, i naši vojáci říkali: Pane premiére, my nemáme slot, my máme slot v Baku. A my potřebujeme do Kábulu. Tak jsem jasně řekl: Teď vyletíte a po cestě bude ten slot a také že byl. Pamatujete na covid, jak jsme repatriovali stovky našich lidí z celého světa? No a paní velvyslankyně vlastně řekla těmto lidem, že létají běžné linky. Ale jaké létají? El Al létá, paní ministryně. Víte proč? Protože El Al má speciální letadla, speciální letadla, co Smartwings nemá. A v neděli byl poslední let Smartwingsu. A tam bouchla raketa, kilometr od letiště. Smartwings vyletěl, ano, a bezúspěšně se stále ptal Ministerstva zahraničních věcí, co mají vlastně dělat. Ale oni ho ignorovali.

Víte, kdo je to ten Smartwings? To je Vig a Šimáně, ti byli Babišovi na svatbě, proto jste tady řvali, abychom jim nedali ani korunu za covid, pamatujete? Oni zachránili naše lidi teď. Vláda, tedy pan ministr se na to vykašlal, protože je totálně neschopný, totálně. A premiér, ten na to kašle, ten neřeší nic vůbec, jo? (Potlesk poslanců hnutí ANO.) Takže prosím vás, zítra ráno přiletí Smartwings do Urartu, (?) a tam bude i ta reprezentantka a poletí do Prahy. Takže vy dobře víte, že máte ty Airbusy armádní, ne? Také jsme poskytli, když pan Zelenskyj byl na návštěvě, tak s ním létal. Tak proč neposlal Lipavský letadlo pro naše lidi, když ostatní to udělali? Všechno špatně, a to jen potvrzuje to, že zkrátka na těchto postech ti lidé na to nemají, nemají na to lidi. A to vlastně po premiérovi, ministr zahraničních věcí vůči zahraničí je ten nejdůležitější post. Já vůbec nechápu, a vlastně to je vina Blažka, vždyť Piráti hlasovali, proč tam ještě je? Vždyť Piráti hlasovali, Blažek tam nemá být. Ten Blažek, který vylobboval tohoto neschopného ministra na ten post.

A teď nebudu řešit, co Fiala slíbil Zemanovi a proč tam je. To on napíše v memoárech. Takže to je první věc. Takže já bych rád navrhl bod Neschopnost ministra zahraničních věcí postarat se o naše občany v Izraeli. A co tam dělala ta velvyslankyně? Ona říká lidem choďte na letiště? A proč se nepostarala? Proč to neorganizovala? A ta basketbalistka, ona si sama řeší ten převoz z Tel Avivu do Urartu, sama. Na co tam jsou? Nechápu.

Druhé téma je to velvyslanectví. A já jsem rád tedy, že tady pan premiér má stejný názor, i z hlediska agrese samozřejmě Hamásu máme stejný názor. A mě samozřejmě vždycky fascinuje, když ta provládní média, novototalitní média vždycky zapomenou dělat ten monitoring. Já jsem jako premiér navštívil Izrael třikrát, třikrát jsem tam byl. A mimochodem naposledy, když jsem tam byl, tak tady je článek Echo, a ti mě nemají rádi. Ta jedna novinářka ta je ze mě úplně nemocná, o té ještě budu mluvit dneska v rámci veta, tak tady je titulek. Česko de facto otevřelo v Jerusalemě ambasádu, píše Jerusalem Post, 11. března 2021, ano.

A je pravda, že v roce 2017, když jsem byl - ještě jsem ani - vlastně jsem byl čerstvý - 8. prosince 2017, tak jsem vyjádřil, že zatím s tím nesouhlasím, protože jsem se domníval, že na Evropské unii - tam bude nějaký konsenzus, nějaká dohoda, a to jsem netušil, že takový borel (bordel ?) je tam úplně zbytečný, to je quasi ministr zahraničních věcí, to mu to dali, jako že frakce sociální demokracie to dostala, nikdo ho nebere vážně. Všechny státy Evropské unie si dělají svoji zahraniční politiku. Svoji! Ale v zásadě samozřejmě jsme si kvit. Takže ano, tehdy jsem se vyjádřil, ale už 19. dubna 2018 píše totální antibabiš Reflex - Babiš souhlasí s přesunem ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, současný stav je podle něj absurdní. Ano, tehdy jsem podpořil tu petici. Takže já bych poprosil jen provládní Deník, když příště budou psát něco, a také paní předsedkyně Pekarová Adamová tvrdí, že v roce 2019 podpořila usnesení, to je fajn, a že my jsme byli proti. No, nebyli. Nebyli. Je potřeba, paní předsedkyně, abyste když se vyjadřujete, měla ten monitoring. A na konci článku Deníku se píše: Před dvěma lety zde Česko otevřelo pobočku svého velvyslanectví - ne že Babiš, Česko. Když je něco dobře, co my uděláme, tak ne.

Takže já jsem strašně zvědav na to, jak to v rámci pětikoalice dopadne, protože samozřejmě historicky Piráti byli vždycky - nebyli ve prospěch Izraele a možná někdo zapomněl, a to samozřejmě ani nepřipomínají ta média, jak byla usnesení Rady OSN o tom, že - zkrátka usnesení proti Izraeli, ano, a to je článek 15. června 2022: Česká otočka, Piráti odklánějí zahraniční politiku od jasně proizraelských aktivit. A zase Lipavský. Takže tady bylo hlasování, usnesení shromáždění OSN, proti textu proti Izraeli vystoupila více než dvacítka států, kromě USA, Kanady 8 evropských zemí, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Severní Makedonie, Nizozemsko, ale český protest v úterý (?) v Ženevě nezazněl. Nezazněl. Takže Piráti vždycky byli proti, oni jsou samozřejmě promigranští, to víme, a můžeme jen vidět, co se děje v Evropě, kde všude jsou příznivci Hamásu, a jde z toho obrovský strach. O tom budu mluvit tady ohledně migrace.

Takže pojďme si to tady říct jako bod. Pokud někdo říká, že je velký problém přesunout technicky naše velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, tak tady je na té fotce (ukazuje) ta tabule Velvyslanectví České republiky, pobočka Jeruzalém. Takže tuhle tabuli - někdo vezme šroubovák, odmontuje čtyři šrouby, stejné šrouby použije na novou tabuli. Dá ji tam, a je to! (Se smíchem:) Tak jaké technické problémy! To není žádný problém, ne! (Potlesk z řad hnutí ANO.) Tabuli z Tel Avivu dáme do Jeruzaléma, a tu předěláme, teď vlastně nevím, jestli z Tel Avivu udělat pobočku, to je jedno. Zkrátka tu z Tel Avivu dají do Jeruzaléma a je to hotovo! Tak já jsem na vás strašně zvědav, kolegyně, kolegové z pětikoalice, jak tohle vyřešíte a jestli skutečně pan premiér za ODS se nechá znovu převálcovat Piráty, jak to je často, jak byl na sněmu a říkal, že jsou na jedné vlně. Já tedy nevím, na jaké, ale to je jako peklo.

Tady je velké téma - takže ten druhý bod, to jsem řekl, teď to velké téma je veto. Ten druhý bod je Přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

A teď je to o tom vetu. Já tomu vůbec nerozumím, pan prezident před volbami sliboval a většinou odpovídal tak, že bude mít poradce, protože on se neorientuje většinou v té problematice, kterou řeší, samozřejmě problematiku armády a NATO umí skvěle a na ten zbytek má poradce. A teď co se stalo. Pan prezident byl na návštěvě, byl v College of Europa v Bruggách, a já nevím, jestli v tom Bruselu je nějaká infekce z hlediska toho veta, to by byla pro nás úplná katastrofa, úplná ztráta naší svrchovanosti. Protože pan Bartoš, když chodil po Evropě jako premiér a měl nejvyšší preference, a šel do Evropského parlamentu, měl tam tu fotečku, tak tam říkal, že se zbavíme toho veta, že za nás budou rozhodovat Němci a Francouzi, že my nemůžeme už nic říct. A teď tam přišel pan prezident, a tady je zajímavý článek, kde místopředseda ODS Alexandr Vondra říká, že při Pavlově cestě se sešli, řekl mu to, a Pavel souhlasil, že zrušení práva veta, tedy zrušení svrchovanosti malých států, je nepřípustné. Pokud pan prezident mluví o nějakém vydírání, jaké vydírání? Na té Evropské radě v určitých věcech mají všichni stejný hlas, stejnou pozici, a to veto je absolutně nejdůležitější. Nejdůležitější! A samozřejmě naši pisálkové píšou - oni ani nevědí, jak to tam funguje. Na té Evropské radě jsou premiéři bez doprovodu. Bez doprovodu! A když jsou citlivá témata, tak musíte odevzdat mobil. A když jsme na sebe řvali ve čtyři ráno, tak musíte mluvit tím jazykem. Ten Sobotka to nedal. Nebo Špidla. Špidla - nevím, jestli tam vůbec byl, toho potom poslali za eurokomisaře. Teď tam mudrují V4. Takže veto. Jak to tam funguje. Tam se nehlasuje. Tam se čte text. Conclusions. A oni čtou ten text a když ten premiér nebo prezident chce vetovat, tak se přihlásí a řekne: Já nesouhlasím tady s tímhle slovem. Proto mě fascinuje, že tady paní novinářka, nemocná z Babiše, ta skutečně riskuje, že bude mít nějakou nemoc z Babiše, tady psala o tom například Green Dealu, že jsme nezablokovali Green Deal. Ten Green Deal jsme blokovali x-krát s Morawieckim a já pevně doufám, že tuto neděli ten Morawiecki vyhraje, aby to byl další stupínek k tomu, že se obnoví V4, která dosáhla obrovských úspěchů. Obrovských úspěchů!

Takže jako to bylo s tím vetem Green Dealu? Opakovaně jsme vetovali. Opakovaně! A co bylo na začátku? Na začátku bylo, že ten šílený Timermans a ten zelený Parlament, kde Ursula musela políbit prsten, jinak by nebyla předsedkyní Evropské komise - nebyla! -, tak to chtěli pro všechny členské státy. Pro všechny členské státy! Takže Česká republika by měla závazek 55 %. A to jsme vetovali. Tak už přestaňte lhát o tom. A když to neumíte, tak přijďte, já vás to naučím, já vám povyprávím. Nebo ti, kteří tam seděli, kolik bylo těch premiérů, kteří bojovali za zájmy České republiky a měli tu odvahu? Například Topolánek bojoval, ano. A to bylo vždycky o tom, kdo to je. Kdo to je, jaká je to osobnost. Takže můžu ubezpečit tady paní redaktorku, která tady píše o Ruttem, že Rutte blokoval, ano, jednou, protože nechtěl dát peníze v rámci Fondu obnovy na jih, protože na severu jsou rozpočtově zodpovědné země a dole jsou nezodpovědné. Takže já bych chtěl jenom říct, že jsem vetoval x-krát Green Deal a nakonec jsme s Morawieckim dosáhli toho, že nemáme závazek, že Česká republika - v podstatě jsem říkal premiérce Dánska: Mette, ty máš 70, když my budeme mít 40, to je 110 děleno dvěma, to je 55, a jsme tam, je to v pohodě. Není žádný závazek, to jsme vybojovali a to jsme vetovali.

To jsme vybojovali. A to jsme vetovali. Tak už se to konečně naučte, vážení pisálkové od Bakaly... a tady ta paní. Jo? To jsme vetovali. A co jsme ještě vetovali? No přece peníze - těch 50 miliard, co Ministerstvo životního prostředí s ministrem financí a premiérem není schopno čerpat do našeho rozpočtu. Kolik jsme vybojovali těch peněz? Čtyři noci, pět dní jsme blokovali - čtyři noci, pět dní - a dovezli jsme 42 miliard navíc. Navíc! Protože když chcete blokovat, musíte mít odvahu. Ostatní už chtějí domů, jsou tam čtyři noci, pět dní, už jsou nervózní, koukají na vás divně. Ale ten premiér je tam na to, aby využil tu pozici. A je to vydírání? Nevím. Je to boj za naše zájmy. A to jsem vždycky dělal! A přivezli jsme 42 miliard. A potom pochopíte, jak funguje ta Evropská unie. Potom vám napíše Angela a jdete tam a sedí tam ještě další - pan prezident Macron a šéfka Komise - a já říkám, já chci ještě miliardu euro, Angelo. Ne, dám ti 500. Jak v Marrákeš bazar, tam jsem pracoval. Tam když se handrkujete o ten koberec tři hodiny... sleva a toto. Ano, dovezli jsme 1,6 miliard euro navíc.

Proto potřebujeme to veto, pane prezidente! Proto! Proto je to strašně důležité.

A co jsme ještě vetovali? Ilegální migraci - celou noc. Pan Rakušan stále lže o tom, že pokračoval v našem mandátě. Nepokračoval. Je to lež. Ano? Co jsme vetovali? Slovo jádro. Oni nechtěli ani slovo jádro do toho conclusion. Tady seděla rakouská premiérka, brečela v noci a Angela ji utěšovala. A nakonec to slovo jádro tam bylo, protože jsem byl urputný. Slovo kůrovec... naše lesy, které zničil Jurečka, které místo toho, aby... které emitují CO2, místo toho, aby ho konzumovaly. Ano, to jsme taky vetovali. Vetovali jsme emisní povolenky. Ano. Ale bohužel tam jsme tu podporu nezískali.

Vetovali jsme plno věcí a já vůbec nechápu, jak si někdo dovolí o tom stále lhát. A stále, stále dokola. Takže skutečně to je nejdůležitější místo pro nás. A Piráti chtěli ztrátu toho veta. Teď nechápu, jak pan prezident, kdo mu radí? Vždyť tam má nejlepšího úředníka z Bruselu. To je člověk, který odmakal celé naše předsednictví. Jo? Skutečně skvělý diplomat, možná je ho škoda. Ale myslím, že na Úřadě vlády i pan Pojar tomu rozumí a dělá dobrou práci. No, tak já nevím, jako panu prezidentovi, kdo mu radí? Rozšíření unie nám neublíží. Rozšiřme EU podle potřeby - více o Balkán, Ukrajinu a Gruzii. No, tak to by bylo fajn. To by bylo fajn, kdyby už konečně ta Evropa dokončila Schengen.

Mimochodem Rutte byl vždycky proti Schengenu. Rutte zradil i ALDE, když jsme se domluvili, že komisařkou bude Margrethe Vestager. Tady ho chválí paní novinářka. Rutte všeobecně nemá rád východní Evropu. Tady ho chválí paní novinářka. Ano, je to boj. Tady je nějaký nový postkást (podcast?), diktát Bruselu, že není diktát? No, jasně že je. Jasně že je. Když byly vakcíny a nebylo jich dost, a my jsme chtěli s Kurzem, aby se rozdělovaly podle počtu obyvatel, tak ho Angela popravila normálně v EPP. Je to diktát! Oni přes peníze vnucují svoje věci. Svoje věci!

No, tak včera jsme se dozvěděli ráno, že už se nebude pomáhat Palestině. No, ale Španělsko a Francie to shodily zase. Takže ano, jsme členové Evropské unie. My jsme tam vždycky vystupovali jako suverénní stát. A můžeme se bavit o migraci, jak jsme ji zablokovali. Slovo kůrovec nechtěli tam vůbec a potom nám to započítali. Taxonomie - pan premiér říkal, že něco pro to udělal. Ne. My jsme to vybojovali s Macronem. Taxonomie. Jádro a další věci. Jo? Takže těch vet tam bylo x i za noc. Možná by bylo dobré, kdyby se ti pisálkové o tom něco naučili.

Mě fascinuje, jak vlastně tady někteří politici slibují. A já Charlese Michela znám dobře - ano - že začnou rozhovory s Ukrajinou 2030. A co ten západní Balkán? Co ta severní Makedonie, které Merkelová s Macronem slíbili, že začnou jenom rozhovory? Rozhovory. Změnily ústavu, změnily název země. Všichni... Ten Zoran Zaev, ten vstával a usínal, miluje Evropu, Evropskou unii, celý ten systém, Brusel, protože netuší, jak to funguje. A řekl vám někdo, vážení, co by se stalo, kdyby se Ukrajina stala členem EU? Jako že na to nemá teď žádné předpoklady. No, Česká republika byla čistým plátcem. Čistý plátce. Haló? Od vstupu jsme dostali 1 000 miliard čisté. Sice nám to vnucujou, je to zase bruselský diktát. Oni nám nechtějí dovolit hlavně peníze na ty dálnice a obchvaty a železnice a nádraží a stále nám cpali ty měkké programy. Ano, to je diktát Bruselu. To je vyjednávání. A když vám potom Brusel ty peníze dá, tak potom dělá všechno pro to, aby vám je vzal. Nesmysly.

Tato vláda - ano? - jim jde na ruku. Místo toho, aby bojovali za české zájmy - ano? - tak samozřejmě nikdy nežalovali. Předtím ano, jsme žalovali a vyhráli. Kolikrát? Brusel nemá - nemá - papír, že má vždycky pravdu. Nemá. Jo?

Takže debata o veto? Já nevím, co chce debatovat někdo. Není o čem debatovat. To je to nejdůležitější. A to, že Piráti to chtěli jako předat někomu do Bruselu, že nás budou řídit? No, tak potom... Co tam budeme dělat? Takže nás budou řídit Němci? Nebo jak to bude? Jak to bude? I tak tyhle velké země mají největší vliv na tu Komisi, na ty peníze.

Celý systém Evropské unie je samozřejmě špatný, protože rozhodovat by měli Macron, Fiala a další, co tam jsou, ne ta Komise, ne ta Komise, která dělá politiku, vyjadřuje se ke všemu a tak dále. Takže mě to jenom překvapilo, že vůbec toto někdo tady chce - chce vlastně dát to veto. A je pravda, tady je titulek, že Fialovi lidé se bouří. Ano, správně. Správně. Ale samozřejmě pan premiér by se tam měl snažit a něco i vyjednat, protože výjimku na ruskou ropu, kterou nechtěl, tak to mu vyjednal taky Orbán.

Takže otázka veta. Můj návrh je, že otázka veta na Evropské radě je zásadní věc pro svrchovanost naší země. A pětikoalice, protože si myslím, že Piráti byli proti, tak to i deklarovali, by měli jasně říct, že žádná další zrada po migraci nehrozí.

Další bod je migrace. To je fakt neuvěřitelné, co se tady děje, co se tady děje. A jako já už... Dneska vyšel komentář, můj komentář, že vláda to vůbec neřeší. Pan ministr vnitra měl rozhovor, kde vysvětluje, proč zavedl ochranu hranic. A proč jste ignorovali tu iniciativu Srbska, Rakouska a Maďarska? Když už tedy Evropská unie není schopna pochopit triviální rozhodnutí, že vezmeme do Schengenu celý Balkán - Srbsko a Bulharsko a Rumunsko. Proč tam čekají Bulhaři a Rumuni? Protože Rutte řval, že tam mají nějakou korupci? Nebo o čem to bylo? Že v Albánii jsou nějací zločinci? O čem to mluví ten člověk? Patří do Schengenu.

My máme bránit Evropu na moři. Na moři. A lodě nemají vyplout. Ty lodě jsou organizované pašeráky, ilegální migrace. Je to porušování zákona. Neziskovky zkorumpované. A teď Elon Musk jim tam začal něco psát na Twitteru nebo X nebo jak se to jmenuje. To Německo, co se tam děje? Co se tam děje teď? I politici z CSU, Söder vyhrál volby, chvála Bohu, a další už mluví o předčasných volbách. Migrace je obrovský problém v Německu. No a všichni ti, kteří tady chodí... Ale jak chodí? Pan ministr by se měl starat, co se tady stalo za poslední dny, ne?

Takže Q sedmička, to je normálně pro pět lidí, šestnáct migrantů vevnitř, šestnáct. Další - mongolský řidič blízko Průhonic jede 200. 200 jel, než ho policie zadržela nějakým manévrem. A ta Evropa je totálně neschopná tohle řešit, přitom to řešení je. Ano, to je politika. Je potřeba se o ty lidi postarat tam, kde jsou. Z porouchané dodávky vyskákalo přes čtyřicet uprchlíků, pátral po nich vrtulník. To jsou titulky našich médií. Z osobního auta vystoupilo na Frýdecku-Místecku šestnáct migrantů. No, proč tam jdou? No protože samozřejmě Polsko to zavřelo. A teď ten zrádný migrantský pakt, který údajně pan premiér Fiala a Rakušan připravovali v rámci předsednictví, dokončili tím, že zase ta komise, nevím, kdo - Ursula se zamyslí a řekne si: "No, máme tady moc migrantů. Kolik jich je? 160 tisíc? No tak teď to rozdělíme. A takhle to bude." To je neuvěřitelné. A Česká republika znovu nedala veto. Dal veto kdo? Morawiecki. Můžete říkat, že má volby. Orbán - tehdy postavil plot. Kdyby ho nepostavil 2015, tak nejenom, že je plná Budapešť, ale i Bratislava i Praha, na to všichni, všichni zapomněli.

Ale to nejhorší, co tady je, že oni teď tranzitují do Německa a lidi ani nevědí, co se s nimi děje. Co se stane, když zadrží naše policie ty lidi? Menší počet vrací na Slovensko, ano, ale většina u nás zadržených cizinců končí s příkazem k vyhoštění. To znamená, že dostanou papír, že mají do dvou či tří dnů opustit naše území a udělí se jim zákaz pobytu v EU. Takže představte si, u nás je takové zařízení, tam je ten migrant. Teď jsem se dozvěděl o jednom zdrogovaném občanovi z Alžírska, který bloudí po Evropě už deset let údajně, byl ve Španělsku, ve Francii, teď je někde u nás. Deset let tu bloudí ten člověk, ilegálně, pod drogami. Nebezpečný. Když nebude mít drogy, co bude dělat? A oni ho pustí, oni mu dají papír. "Tady máš." Otevře se brána. "Tady máš." A třicet dní musí žít. A co když ho naše policie ani nezastaví? Co když tady něco udělá? Ano? Takže o tom to je. A to je úplná katastrofa. A samozřejmě naši policisté jsou z toho frustrováni. Dělají nesmyslnou práci. Protože jak funguje ta repatriace? Jak to funguje? Jak funguje návratová politika? Ano, to měl dělat Frontex, ale někdo by to musel za tu Evropu vyjednat. Aspoň ten zbytečný Borrell by mohl chodit někde po světě a dělat nějaké kšefty s nějakými krajinami a říct: "Hele, musíte je vzít." Jo, to fungovalo, Frontex je vracel. Ano. Ale teď, když se to organizuje, tak všichni vědí, když půjdou do Libye, tak se sem dostanou.

A co je to další tady: "Zjišťování totožnosti migrantů je také velmi problematické. Policie prověřuje jejich otisky prstů v databázi hledaných osob v Evropském systému pro srovnání otisku prstů žadatelů o azyl EURODAC, aby vyloučila, že jsou hledaní pro nějaký trestný čin, anebo že už v některé zemi Evropské unie žádali o azyl. To ale znamená, že ho tam pošleme, dostane zase vyhošťovací příkaz a jde si po svých. Policie dokáže velmi dobře odhalit pozměněné nebo kompletně padělané doklady států EU, Jižní Ameriky a dalších zemí, s nimiž máme bezvízový styk. U dokladů zemí Blízkého východu a Afriky se pravost neprověřuje." Vážení, neprověřuje. Tak všichni, kteří chodí z Blízkého východu a Afriky, se neví vlastně, kdo to je. "V těchto případech přijímají cokoliv, dokonce i nekvalitní fotografii jakéhokoliv dokladu v mobilu!" Je to možné tohle? Ve skutečnosti tedy nedokážeme o skutečné totožnosti migrantů zjistit, vůbec nic. Nevíme například, jestli všichni, kdo se přihlašují za Syřany, jimi skutečně jsou, nejspíš nebudou. "Pokud migranti podají v některé zemi Evropské unii žádost o mezinárodní ochranu, je v současnosti většinou zamítnuta. Žádný stát ale nedokáže odmítnuté žadatele, až na zanedbatelné výjimky, deportovat. Ti pak žijí v právním vakuu, pokud se jim nepodaří pobyt zlegalizovat například tím, že mají dítě s občanem EU." Dobře slyšíte, mají dítě s občanem EU. Aby bylo jasno.

Takže to jsou fakta, která pan premiér s panem ministrem vnitra ignorují a blouzní o tom, jak prosadili nějaký migrační pakt. No, to je katastrofa pro Evropu, to je katastrofa. Podívejte se, kolik lidí teď demonstrovalo za teroristy z Hamásu v Londýně, Berlíně, všude. A je jich stále víc. O tom je. A pokud to někdo nechápe, tak je úplně mimo. Takže já jen říkám, jaký mají smysl ty kontroly na hranici, když potom nedokážeme nikoho deportovat? Měli jste hlídat vnější hranici. Vnější hranici Schengenu. Ale to je stále dokola ty projevy. Já už to nemůžu poslouchat, když mluví Ursula nebo Charles Michel. Stále dokola a nic se neděje. Slibovali dohody. Která dohoda funguje? No, s Egyptem. S Libyí nefunguje nic, Tunis, tam byli, tak to měli dořešit, mohli tam udělat Ellis Island, možná některé německé firmy nemají dostatek pracovníků, tak možná tam můžou udělat ten Elis Island. Alžír. A nikdy se to nedotáhlo.

Takže já se ptám vlády, jaký smysl mají kontroly na hranicích, když nikoho nedokážeme deportovat? Co se v České republice děje se zadrženými migranty? Proč tam nejdou nějací reportéři, kteří zapomněli řešit Dozimetr a stále řeší Babiše, ne? Ať se tam jdou podívat, co se tam děje, v jakých podmínkách tam zaměstnanci rezortu vnitra, policisté s nimi pracují, že je to úplný horor. Jaké procento je vráceno, jaké procento je propuštěno a tak dále.

Takže migrace je skutečně problém a ta Evropa, pokud striktně, striktně nezastaví a nevyplují ty lodě, tak to nemá žádné řešení. No, ale některé státy to řeší. A proč? Protože je to o lidech. Dánský recept na migraci: rušení azylu, bourání ghett a povinné podání ruky! Povinné podání ruky. Představte si. A víte proč? Protože premiérka je Mette Frederiksen. To je taková Thatcher. Strašně tough dáma, já jsem ji zažil x krát, x krát. To je lídr. To je lídr. Je ze sociální demokracie, která normálně by jako... Ne, Piráti vítají migranty. Ta je tvrdá. A dělá tam pořádek. Ne jak Magdaléna, co seděla vedle mě, švédská premiérka, a říkala: "No, migrace, super, super." Tři mrtví teď. Eritrejci. Bandy, granáty. To je dnešní Švédsko.

No-go zóny, to je Evropa. A to my tady chceme? Asi ne - nebo nevím. Já si myslím, že ne. Já určitě ne! Já chci tady žít v bezpečí. A za této vlády jsme klesli ze šestého místa z hlediska bezpečnosti na dvanácté, protože mezi časem (v mezičase?) samozřejmě tady máme nárůst kriminality o 40 %, máme tady ruskojazyčné mafie různé. A možná by konečně pan ministr vnitra mohl sečíst, kolik máme tady uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou skuteční uprchlíci - ne ti milionoví investoři a další. Takže v Dánsku zkrátka... No a co se tady píše?

"Evropu sužuje masový nápor běženců, v některých evropských zemích (se) projevují neblahé důsledky vstřícné migrační politiky. Ve Švédsku si pouliční střelba mezi znepřátelenými zločineckými gangy a výbuchy náloží jen během září vyžádaly dvanáct životů. Premiér Ulf Kristersson koncem měsíce povolal armádu, aby se sílící vlnou násilí pomohla policii." Ve Švédsku. To jsou výsledky téhle proilegální migrace, politiky. No a oni v této chvíli udělají - vždyť to je pozvánka - stokrát může Rakušan říkat, že to není pozvánka - když řeknu, přijďte, 30 tisíc - no, tak přijde - a slyší to milion, tak přijde milion, každý má mobil. A platí tisíce euro za to pašerákům. Neuvěřitelná neschopnost.

No a Dánsko si vysloužilo kritiku některých mezinárodních organizací, (?) možná těch neziskovek, co si tam participují na tom, že ony - co ony dělají, ty neziskovky? My jsme chtěli jako Vé čtyřka koupit lodě pro pobřežní libyjskou stráž za 32 milionů euro. Taky jsme zaplatili. Nikdo neví, co se s tím stalo - já tedy nevím. No a ty neziskovky, ony čekají na hranici na moři a tam přijdou ty lodě, pašeráci jsou v těch lodích a tak dále, to je organizovaný zločin. Věřte mi, že jsem (se?) tomu věnoval. Byl jsem v Římě, byl jsem na Maltě, byl jsem ve Varšavě, všude jsem byl, v Palermu. Něco o tom vím. A to řešení? Stokrát jsme to říkali, jak to mají dělat - ne.

A Dánsko má autonomní pozici v rámci Evropské unie, do čtyř výjimek, které si Kodaň vyjednala při sjednocovacích procesech EU, spadá také zachování vlastní azylové a migrační politiky. No, víte (vidíte). Tak proč jsme to my nevyjednali? V Dánsku se imigraci a integraci přistěhovalců věnuje samostatné ministerstvo - představte si - na rozdíl od Německa, které na spolkové úrovni takový vládní post nemá. Ano, "Wir schaffen das!" - Angela. Ne, neschaffuje to, neschaffuje. Neschaffuje to a nebude to schaffovat. Už samotní němečtí politici se bouří. A zvláštností je, že migrační politiku v Dánsku prosazují sociální demokraté, kteří jsou zastánci azylu a přistěhovalectví a tak dále. Takže ano, to jsou kulturní rozdíly.

A Dánsko se například stalo první evropskou zemí, která uprchlíkům ze Sýrie začala vypovídat azylovou ochranu. V březnu 2021 tamní imigrační úřad překvapil utečence z Damašku a okolí, když tyto oblasti označil za bezpečné, a dotčení přistěhovalci tak museli po několika letech zamířit do deportačních center, i když do Sýrie nemohli být vyhoštěni kvůli (nesrozumitelné). No a tady dokonce se říká, že: "Některé předpisy se zaměřují na důsledné kulturní začleňování cizinců do dánské společnosti. Mohou působit až kuriózně. Zákon například předepisuje, aby žadatel o dánské občanství při jeho přebírání podal ruku zástupci místní správy." Kdo to odmítne, má smůlu, občanství nedostane.

"Pravidlo míří hlavně na muslimy, kteří odmítají podávat ruku lidem druhého pohlaví." Ano, máme dvě pohlaví, pokud by někdo zapomněl. No, takže já bych doporučoval panu ministru Rakušanovi, aby si skočil na návštěvu do Dánska, aby se naučil, jak to má řešit, a aby tedy přesvědčil pana premiéra, že má podpořit Polsko, Maďarsko a doufejme, že i na Slovensko to tak dopadne, že se vrátíme do starých časů, kdy Vé čtyřka bojovala, bojovala za zájmy svých občanů. Bohužel pan premiér Vé čtyřku rozbil, protože mu zkrátka TOP 09 a Piráti řekli, že vlastně Orbán je něco strašného, něco strašného, protože bojuje za zájmy občanů Maďarska. Takže tolik k migraci. Je to velký problém, bude to stále větší problém, ta neschopnost těch - i ti úředníci - něco udělat. Blíží se evropské volby, tak samozřejmě budeme o tom strašně moc slyšet, no.

Další věc, kterou bych chtěl navrhnout, je ohledně inflace a ty nekonečné debaty o tom, že kdo, za co, co může a jak to je. Tak samozřejmě inflace klesá a my jsme stále druzí nejhorší v Evropě podle Eurostatu. Pan premiér si tady u nás doma, protože Český statistický úřad patří pod premiéra, takže ten ředitel, ten salutuje v pozoru a říká - ano, pane premiére, takhle to změníme, ano a my budeme mít do levnou elektřinu - no, nemáme elektřinu levnou, nemáme.

Tady došlo k obrovskému přesunu stovek miliard od všech občanů, firem a živnostníků ve prospěch třech výrobců elektřiny, kteří ani nemají ty firmy tady v České republice, kdy už jsme u toho. No, takže vláda se chlubí, stále řeší inflaci - to je strategie, inflace - a saldo rozpočtu, přitom kašle na lidi, (ji?) vůbec nezajímají lidi, když vybírají z inflace 269 miliard, ano, a stále to nestačí, protože samozřejmě říkají, že šetří, šetří - tak já za chvilku vám řeknu, jak oni šetří. Inflace je pod hranicí 7 %, takže pane premiére, za dva roky vlády de facto jste se nedostal ani na inflaci prosince 2021, když jsme vám předávali Strakovku, jo, v mašličkách a v super situaci, ano? Takže 7 % - my jsme měli 5,3. A neudělali nic - stále debata, teď jsem viděl (v) televizi, jak je to s těmi potravinami, že Poláci... ano, že podporují zemědělce - ano, podporují.

No ale od revoluce tady nikdo nepodporoval - ani zemědělce, ani potravináře. No a zdraží pivo, no, představte si! A víte o tom, že pivo... na výrobu piva je potřeba taky elektřina? Velké překvapení. Oni všichni jenom lhali o té inflaci, protože ten lék byl jednoduchý. A tady 18. 2. 2022 jsem řekl - zastropujte to na 1 500 korun na megawatt tak, jak to mají slovenští občané. Ne, vůbec, ignorovat. Stále nějaké debaty, že my, my... my chceme mluvit, my navrhujeme - s námi nikdo nemluví, vůbec, vůbec. Jsou bezradní, vůbec nevědí, co mají dělat, teď nakupují ta aktiva - za 5 miliard si koupí 33 miliard dluhy. Já neříkám, že to je špatně. Já říkám, že to měli koupit za nulu. A zásobníky, jo, fajn... teď jsem četl, že i Unipetrol budou kupovat, potom konečně už pan premiér bude nakupovat tu ropu, doposud to kupuje Polák.

Takže inflace a potraviny, ano, tam mají na potraviny nula, nula DPH nula - proto to je tak. A pokud stále tomu nikdo nerozumí a ti provládní různí pisálkové stále budou vykládat o tom, že - kdo za to může? No, tak máme šest řetězců, ty mají zisk 12 miliard, a 8 500 potravinářů a (nesrozumitelné) zemědělců. Já myslím, že už to pochopí i malé dítě. Takže inflace - je jasné, že bude inflace nízká - no, proč? No, protože lidi nekupují, protože je to výhodnější, i pohonné hmoty, všechno je výhodnější - výhodnější v zahraničí - Polsku, v Německu. Takže tím se vláda chlubí a pan premiér predikuje, že bude (nesrozumitelné). No, ano, už dávno je nízká - v celé Evropě je nízká. Takže já jen chci říct, že by konečně, konečně... a vláda neudělala s inflací vůbec nic. My jsme srazili inflaci listopad, prosinec 2021 na nulu - proto byla negativní inflace - ale to samozřejmě žádný provládní novototalitní novinář nenapíše.

Ukrajinci. Bylo by fajn mít takový bod, abychom konečně už pochopili, že kdo vlastně tady je, mít přehled. Stále se digitalizuje, pan Bartoš všechno digitalizuje, tak zdigitalizujte ty ukrajinské uprchlíky, abychom věděli, kde jsou, kdo je to, jakou mají profesi, kde bydlí, děti. To by bylo fajn vědět, ne? Pan premiér sliboval, že napíše do Evropy a požádá o ty peníze. No, škoda, že nepožádal, když měl to předsednictví. Mohl požádat o 45 miliard, všichni mohli požádat. Tam měl tu pozici, protože být předsedou Evropy, tak zkrátka oni vám musí vyhovět. No, to se nestalo.

Takže jeden z těch bodů by byl statistika ukrajinských uprchlíků v České republice podle počtů. Neříkám, že to musí podle jmen, ale abychom měli nějaký přehled, jestli tady pracují, nepracují. Protože ti Ukrajinci, kteří sem přišli ještě před tou agresí Putina, tak ti víceméně pracují, chovají se stejně, mají stejná práva, jak máme my, odvádějí tady daně. Ale ne asi u všech těch nových to tak je. Takže by bylo zajímavé to vědět.

Další bod. Dnes je světový den duševního zdraví. To je skutečně peklo, co my máme za ministra zdravotnictví. To je skutečně něco neuvěřitelného. Problém duševního zdraví je velký. Vyšel článek - deváťáci trpí depresí a úzkostmi. Každému třetímu by prospěla odborná pomoc - 40 %. Děti jsou stresované. Dneska ráno mi psal nějaký občan, že je to i kvůli Scio testům. O tom jsem mluvil.

To je ten lobbista, který lobbuje, aby ty školky a školy neměly plot, protože má asi nějaké budovy, kde si zřídí svoje školy. Neuvěřitelné. Jaké Scio testy? Na co máme ten Cermat? Už jste to měli dávno zrušit. Já jako důchodce jsem zažil ty časy, kdy ředitel byl pánbůh, učitelka měla velký respekt a maturitní otázky nám hlásili z rozhlasu a všechno fungovalo. Tady se stále mluví o školství, co všechno udělají a nic se neděje. Vy jste slibovali tolik peněz těm učitelům a ono to nefunguje.

Ale to dušení zdraví, ano. Pan ministr zdravotnictví zkrátka neudělal pro zlepšení duševního zdraví našich občanů vůbec nic. My jsme měli reformu péče o duševní zdraví, ano. Já jsem tomu předsedal. Pan premiér všechno dává na své ministry a potom je to peklo, když má neschopné ministry, Lipavského nebo Válka. Pak to tak vypadá. Takže pan ministr Válek zrušil tu radu. Ale nejenom že zrušil tu radu, ale on zrušil i oddělení pro reformu duševního zdraví na Ministerstvu zdravotnictví a ničí ty fungující věci, co my jsme měli.

Naše strategie byla reforma a la UK. Ne zavřít lidi do zařízení a napíchat je nějakými injekcemi a budou tam až do smrti a brát na to peníze od VZP. Ne, pomáhat jim doma. To jsme dělali a myslím, že jsme vyčerpali tři miliardy. Na to jsou i fondy na MPSV. Takže on to všechno zrušil, protože Babiš a samozřejmě má nějakou tu svoji radu a vykládá stejné nesmysly jako o Penicilinu. Penicilin není. Ráno byla reportáž, byla tam lékárna, která tvrdí, že nemá Penicilin od června. Pan ministr postupně mění strategii. Nejdřív říkal, že máme obtelefonovat 100 lékáren, teď tvrdí, máme volat jenom do Maxu a do Benu, fajn. Vykládá, že tady bude nějaký nový zákon, který nám zařídí ty léky.

No, tak já vám řeknu, proč to tak je, vážení. Víte, proč to tak je? Protože pro neschopnost pana ministra a jeho Ministerstva zdravotnictví - je pravda, že došlo k výpadku léků - Česká republika byla zařazena v rámci toho portfolia cen mezi ty nejlevnější. No, a co ten producent léků udělal, když měl na stole nějaké nabídky z Německa, kde mu nabízeli za Penicilin o 100 procent víc? Tak to měl koupit. Kdybychom my tohle dělali za covidu, Bamlanivimab nebo další věci, tak nemáme nic. Takže nic takového nebude, je neschopný. Ani to neřekne. Možná to ani neví, já nevím.

O privatizaci Zentivy, která má dneska hodnotu možná desítek miliard korun, kterou si někdo dávno koupil za dvě miliardy, tak o tom bych tady mohl mluvit velice dlouho.

Takže jaké to má řešení? Řešení to má také. To nevím, ale pan premiér se neangažuje a Macron nečeká. Macron v červnu tohoto roku navštívil svého francouzského výrobce a řekl mu - já chci, tady máš seznam 50 léků a budeš je vyrábět. Tato vláda chtěla nacpat Volkswagenu miliardy korun za co? Za to, že se zničí to letiště? No, tak Volkswagen jde do Polska. To jste možná četli. Číňan jde do Maďarska, Tchajwanec jde do Německa. Takže vezměte ty peníze a udělejte nějaký deal.

Vyhodili jste tu šéfku SÚKLu, tak asi budete mít nějaký svůj kádr. No, tak zařiďte, když už ta Evropa je neschopná zařídit pro všechny občany Evropské unie léky, tak se snažte tady. Ale vy tomu nerozumíte, vy vůbec nevíte, co máte dělat. To je to peklo na tom, to je ta úplná katastrofa. Všechny projekty, co my jsme měli, jste zničili. Tady pan primátor tady odpočívá a neslyší mě. Ale to nevadí. (Reaguje na spícího poslance Bohuslava Svobodu.)

Byli jsme společně v pondělí na ONKO PACIENT 2023. Pan primátor tam vystoupil, to je pozitivní. Škoda, že tam nebyl pan ministr, protože ten na to kašle samozřejmě. Prevence, vážení. Dneska znovu zemře v Čechách 75 lidí na rakovinu a 200 onemocní. Pražáci, kteří mě nesnáší, tak máte v Brně termín příští listopad. Mohli jste mít nejlepší nemocnici. 15 miliard jsem vyřídil, 55 miliard pro české zdravotnictví. Rakovina - teď zemřela ta chudinka mladá krásná zpěvačka. Měla 25 let - strašné. No, ale ten na to kašle. Někde to tam zase zašantročí, někde v Motole nebo kde.

Takže to je to nejhorší, co se nám mohlo stát, že na tento post dali tohoto pána. Takže dneska je den duševního zdraví. Nejsou lůžka, psychiatrická lůžka pro děti stále nejsou. Takže on zkrátka pro to nic nedělá a má pro to svoji radu, kde povídá svoje nesmyly tak jako o Penicilinu. Ale, pozor, teď si najal firmu za dva miliony na sítích. Tak, pane ministře, já jsem vám tady udělal analýzu vašich sítí zdarma. Udělal jsem to za hodinu a on za to chce dát dva miliony?

Takže, co pan ministr řeší na Facebooku, Instagramu a Twitteru? Má tam 33 followerů. V porovnání s členy vlády patří z tohoto hlediska mezi nejhorší. Interaktivita - až na výjimky nízká interaktivita. U příspěvků na síti průměrný počet interakcí jsou nižší stovky. Na Twitteru má průměrný dosah 29 tisíc lidí, na Instagramu a Facebooku nižší. Témata - Facebook zdravotnictví, Instagram politika. Tam řeší nějaké tanky a nevím co všechno.

Twitter do září politika, od září zdravotnictví. Na Facebooku má 6 255, počet příspěvků 144. No, bída. Já to chápu, že on by chtěl být Leoš Mareš a mít milion followerů a vykládat jim nesmysly. Ale já myslím, že by se to i proti němu otočilo, protože ten Penicilin fakt není. Instagram 15 256, nejúspěšnější příspěvky; ono to vypadá, že pan ministr má nakoupené nějaké followery, protože interakce je 0,5. No a Twitter dokonce převažovala politická témata. Od září dostupnost léků a přesčasy zdravotníků. No a grafy. Všechno! To trvalo půl hodiny! On dá za to dva miliony (se smíchem) a všichni jsou v pohodě, ne? Takže já mu to můžu poslat zdarma, kdyby ho to zajímalo. Možná chce mít nějaký větší dosah, určitě chce mít větší dosah za peníze daňových poplatníků samozřejmě. Tak kdyby se radši soustředil na ty věci, které je potřeba, kdyby pokračoval v národním v tom, v těch investicích. Ne, on taky, všechno, co udělal Babiš, to je blbě! Takže Žluťák v Brně, jediná onkologická nemocnice, staví tam pavilon prevence za miliardu. Za to jsme bojovali, konečně hejtman dal pozemek a bude se stavět! Nejlepší naše nemocnice. Na ty onkopacienty, kde jsme byli v pondělí tady s panem primátorem, tam bylo asi deset žen, které měly na hlavě šátek. Jo? Asi bohužel mají problém. A já jsem dal potom to video na sítě a lidi mi tam nadávali, že čekají na mamograf i tři měsíce. Mamograf, který stojí šest milionů? Říkal jsem, že ho snad koupím sám a budu to poskytovat gratis. Ano. Rakovina prsu, BRC2, Angelina Jolie. Tam je konečná, bohužel. Proč se o to nestará ten ministr? My jsme vybojovali pro 115 českých, moravských a všech jiných nemocnic přístroje za 22 miliard korun! Původně Klára dávala jen 11. A já jsem říkal, ne, dostanou všichni, bez ohledu na to, že v Nymburce je nějaký starosta, nevím ani za koho, ale mají tam nejmodernější rentgen, nejmodernější cétéčko a budou mít nejmodernější magnetickou rezonanci. Nejmodernější. Za 37 milionů. A teď jsem se ptal na ten mamograf a údajně tam nějaká společnost má nějaký problém. A proč ty naše ženy čekají? Proč nemůže jít hned na ten přístroj? Já si pamatuju, jak jsem bojoval za magnetickou rezonanci v Kroměříži, kde se čekalo devět měsíců. My jsme se tomu věnovali, my jsme chtěli pro všechny dostupnou lékařskou péči. Tenhle ministr - úplné peklo, úplné peklo. Takže bohužel. A tu rakovinu - teď jsem mluvil s jedním profesorem z Washingtonu, už jsou úplně jiné metody, nejmodernější metody. Na míru. To měla být ta onkologická nemocnice. Je jich sedm, v Evropě jenom sedm. Tak jsem strašně zvědav, co tady potom vyroste v tom Motole, jak to všechno dopadne. Takže to zdravotnictví, znovu opakuji, návrh je, aby pan ministr skončil konečně, protože skutečně on ohrožuje naše lidi, ohrožuje naše lidi a je to neuvěřitelné, neuvěřitelné.

Odvolání ministra zdravotnictví.

Tady píše pan Majzlík, možná poznáte ten příběh. Jeho dcera má roztroušenou sklerózu. Pěstoval tajně konopí, vyhrožovali mu, že ho zavřou. A teď, když si vzpomenu, kolik času, a zdravím generála Šnajdárka, když někdo mluví o covidu, ani neví, o čem to je ten covid, co my všechno jsme tady dělali, tak teď mi píšou lidi, že nejsou očkovací centra. Nejsou očkovací centra! Pamatujete na O2 arénu? To bylo nejlepší očkovací centrum na světě! Já jsem byl v Izraeli se podívat, jak to tam - neměli na nás. Neměli na nás! Sedm minut byl rekord, trvalo od registrace do očkování v O2 aréně. Armáda, naše skvělá armáda to dělala. Šnajdárek. Dzurilla dělal všechny ty IT systémy. A se lidi nemají kde očkovat. Takže ve Zlínském kraji údajně se očkuje jenom v nemocnici od 10 hodin do 12 hodin.

No, a teď mi píše pan Majzlík, to je ten, který mě naučil léčebné konopí, a to jsme taky řešili v Izraeli,a které potom místo toho, že ti lidi platili 500 tisíc, tak platili jenom 50 tisíc. Tahle společnost, tahle vláda vůbec se nezajímá o to, kdo vlastně v naší zemi žije. Lidi, duševní zdraví, 270 tisíc lidí s autismem, 100 tisíc schizofreniků, 35 tisíc roztroušených skleróz, bipolárky, Alzheimer, Aspergerův syndrom a další věci. Nechají to na rodiče, kteří zakládají nadace a potom mezi sebou bojují, aby dostali pár korun. Lůžková kapacita pro někoho s autismem? Nadace Agrofertu přispěla pět milionů na ta lůžka tady. Devět lůžek a stálo to asi 50. Sto sedmdesát lidí mělo zájem, 170. Dvacet let, když nedejbože máte dítě za autismem a potom chcete už aspoň chvilku mít nějaký život a chodit jenom tak na návštěvu, no tak ne,nefunguje to.

Takže vraťme se k tomu očkování, tak co mi píše tady pan Majzlík? Neustále slyšíme výzvy pana ministra Válka k opakování očkování proti covidu. Tak nyní, když už nás pominul ten největší zmatek po našem přestěhování z Týna nad Vltavou do našeho rodiště Hodonína na jižní Moravě a získání nové všeobecné lékařky, požádali jsme o naočkování tou novou vakcínou. Dověděli jsme se, že ona nikoho proti covidu očkovat nebude a že to musíme zkusit v Nemocnici TGM tady v Hodoníně. Dopadli jsme úplně stejně, nemocnice žádné své covid očkovací centrum očkovat nebude. Následně nám doporučili přihlásit se v Kyjově nebo Břeclavi. Obě tato města jsou od okresního Hodonína vzdálená asi 30 kilometrů. Výsledek byl stejný. Jako poslední jsme zkusili přes celostátní očkovací portál. Tady jsme konečně uspěli a hned jsme i dostali na výběr mezi dvěma centry. Bohužel obě jsou v krajském městě Jihomoravského kraje v Brně. To je již od Hodonína vzdálené přes 60 km. Z toho všeho naprosto jasně vyplývá, že pan ministr opět lže. No, tak pane Majzlíku, ona lže celá vláda stále. Najít lékaře, který by proti covidu očkoval, je dost velký problém. Není pravda, že to provádějí všichni všeobecní lékaři v místech bydliště těch, kteří o očkování mají zájem. Nehledě k tomu, že ne každý senior zvládne cestovat 60 kilometrů či dokonce dál do krajského města a tam ještě zvládnout přesuny a přestupování v místní dopravě.

Mně to připadá, jako by pan ministr chtěl dosáhnout co největší úmrtnosti seniorů. Vláda by ušetřila na důchodech, Stanjura by konečně mohl sestavit přebytkový rozpočet. No, tak to je morbidní. Takže já říkám, co my jsme všechno dělali? Vždyť ty fakulty z Brna chodily normálně, sanitky chodily očkovat. My jsme se o to starali. Tahle vláda, když nastoupila, tak lhala, že měla nějaký covid, neměla. Ještě v ten den, 17. prosince 2021, jsme měli Radu pro zdravotní rizika, kterou samozřejmě zrušili, protože pan premiér kašle na všechno, toho to nezajímá. A teď to má na starosti pan ministr, ne? A nefunguje to, nefunguje to a covid zase řádí. Naštěstí to takové, jak to bylo tehdy. Takže já říkám, jaký bod? No, tak Očkování proti covidu. Ať nám řekne pan ministr, jak to má? Kde je ta evidence, kdy jednal s těmi ambulancemi, s primární péčí, kdy? Proč je nemotivuje, nebo už nás to nezajímá? Tak to jsou neskutečně příběhy tohle. Takže to je další bod.

Teď mám tady takový bod, který vlastně vznikl nějak spontánně, na mě se obraceli lidi - a to je bod, který se jmenuje řešení incidentů typu Taxis Velká pardubická. Většinou řeší země záležitostí týkající se bezpečnosti a integrity dostihového sportu nikoliv zákony, ale podmínkami soutěží stanovenými dostihovými autoritami. V Evropské unii například takový speciální zákon žádná země nemá. K řešení incidentu, jako je nedávné úmrtí koně na Velké pardubické a za těch 133 let bohužel už tam zemřelo 33 koní, lze přijmout různá opatření za účelem zvýšení bezpečnosti koní během závodu, kde je přehled opatření založených na praktikách z různých regionů a doporučeních odborníků.

Pokud bychom to chtěli řešit legislativně, lze se inspirovat ve Spojených státech, kde je tento spor řešen zákonem. Jsou tam přísné bezpečnostní normy, vytvoření nezávislého regulačního orgánu, spolupráce s mezinárodními dostihovými organizacemi jako Evropská středomořská federace pro dostihy, podpora výzkumu a vzdělávání, podpora výzkumu v oblasti bezpečnosti a zdraví koní, stejně jako vzdělávání závodníků a trenérů v nejlepších postupech může také pomoci zlepšit situaci. Já jsem se ráno díval na CNN, a tam Váňa tvrdil, že vlastně tam nějaký mladý ruský jezdec, který tam byl poprvé, tak vlastně to byl celý problém, že v podstatě kvůli němu tam došlo k tomu, k čemu došlo. A samozřejmě to je jako problém.

Veřejné kampaně a osvěta, jo? Každá země má své vlastní unikátní výzvy a kontext, takže je důležité poradit se s odborníky a zúčastněnými stranami, abyste pochopili, jaké kroky by byly ve vaší zemi nejefektivnější. Legislativní opatření. Zákon o integritě a bezpečnosti dostihů ve Spojených státech se zaměřuje na zajištění integrity dostihů plnokrevníků a celkové bezpečnosti prostřednictvím celonárodních jednotných norem včetně kontroly proti dopinku a léku spolu s bezpečnostními programy dostihových drah. Zákon o integritě a bezpečnosti dostihů Horse Racing Integrity and Safety Act je národní zákon ve Spojených státech, který byl podepsán 28. prosince 2020 a nabyl účinnosti čerstvě 1. července 2022. Jeho cílem je zlepšit bezpečnost a pohodu závodních koní a jezdců, stejně jako integritu sportu. No, tak nechci to celé tady číst. Je to nějaký příkaz, si myslím, že bychom se měli o tom pobavit a takový zákon přijmout, protože aby zkrátka k tomu už nedocházelo, protože samozřejmě lidi z toho mají trauma a není to, není to dobře.

Potom tady mám, jak pan premiér, když odlétal na Evropskou radu, se pohoršil, a stále tvrdí, že snižuje počet úředníků. Snižuje. No, ale ono to není pravda, protože samozřejmě tady byly věčné debaty o tom, kdo je úředník, kdo není úředník. Já tady samozřejmě mám statistiky. Je potřeba to rozdělit na úředníky a na státní zaměstnance. Ale samozřejmě tahle vláda, protože stále neříká pravdu, tak to řeší tak, že to všechno často dává na DPP a DPČ. No, a potom čteme tady titulky Bartoš a Stanjura platí miliony svým spolustraníkům za rady. No. Šéf financí tvrdí, že seškrtá stovky míst. No, nevím, kde. Možná jenom ta okénka, která byla na vylepšení platu. Ale co je vrchol všeho, je, že nejenom tato pětikoalice si vlastně dosazuje své politické kolegy, že Piráti, všichni, kteří kandidovali a nedostali se, tak jsou dneska různý... dělají náměstka, dělají poradce, jo, normálně je zaměstnávají. Za naše peníze je zaměstnávají. No.

To, že tahle vláda má tři zbytečné ministry, to víte, ne? Ten jeden, nazvu ho eurohujer, ano, ten má 19 zaměstnanců, a když někam jede, tak má dva řidiče, představte si. A to není všechno. Úplně zbytečně samozřejmě. Pan Bartoš má mraky lidí, paní Langšádlová - to jsme my všechno zvládali sami. Předseda legislativní rady, však to může dělat Blažek, ne? Nepotřebuje tam ministra. Ale je pětikoalice, tak si to tak rozdělili, ta koryta. Takže vrchol všeho je, že normálně jako pan premiér tvrdí, že snižuje a 2. 10. 2023 na Úřadě vlády zaměstnali syna ministra Dvořáka. To je ten eurohujer. Ano, normálně ho vzali. Takže nejenom politické kámoše, ale i rodiny už budou zaměstnávat, protože asi mají pocit, že tam budou 40 let, ta nová totalita. Tak to je normálně skandální a já nechápu, kdybych byl premiér, tak jako... Ale pan premiér to všechno kryje, on říkal, že snižuje, no, ale o panu premiérovi už nebudu mluvit. Dobře víte, že je vypsaná ta soutěž. Reakce jsou velké, teď jsme dokoupili z Číny další ty fialové mimoně.

Dozimetr. Dozimetr, to je nadlouho. Já jsem měl k tomu článek. A tady jsem četl velmi dobrý komentář s titulkem Bitva o hnutí STAN pokračuje. Po kauze Dozimetr se předseda STAN Vít Rakušan pokusil sebrat toto hnutí jeho zakladatelům a skutečným majitelům. No, co mi to jenom připomíná? Já tady se budu někdy omlouvat tomu symbolu korupce, zakladateli TOP 09, béčka ODS. A taky tam říkají, že mu to ukradli. Ale tak to nechci řešit. Takže tady máme, že pan Rakušan se pokusil sebrat toto hnutí jeho zakladatelům a skutečným majitelům. Kauza šifrovaného telefonu svědčí o tom, že bitva trvá dál. No, my jsme napsali panu premiérovi, pan premiér nám něco vzkázal ani neodepsal, na tu etiketu si tahle vláda nepotrpí moc. Pan prezident - to dopadlo stejně. Tak já jen říkám, že co ty naše služby? Když tedy BISka mi psala zprávy a někdo kradl, tak jsem napsal tomu ministrovi, ať to řeší, ať ho vyhodí, ne? Tak já nevím, co ta BISka píše? Nebo pan prezident, kdyby chtěl něco vědět, tak se může obrátit na tu BISku a zeptat se, co tedy? Jak to je tedy? Je tam ten organizovaný zločin, nebo není?

No, teď Piráti říkají, že půjdou do spisu. No, tak Michálek má zkušenosti, ten chodil udávat do spisu Čapí hnízdo, tak jsem zvědav na to, jak to dopadne. Dneska na tiskovce říkali... nebo rozhovor pana Bartoše, který bude mít 15 % příště, říká, no, tak to budeme interně, to nebudeme tady jako řešit. Vlastně to pirátské fórum můžete rozpustit. Na co to tam máte? Vždyť stále hlasujete, vždyť jste směšní. Vy něco odhlasujete - úplně na hlavu. Blažek zařídil toho nemožného Lipavského a oni ho chtěli popravit. Jo, vy jste nevěděli, co vyjednává Blažek na Hradě se Zemanem? Museli jste to vědět, jo? Takže teď zase divadlo, že tedy chudák Blažek by tam neměl být. Přitom všichni věděli, čekali jste, Ježíš už si to dojednal u toho Zemana? To je super, budeme ministři, hurá. Tak. Ne? O tom to bylo. Takže teď uvidíme, Piráti asi zase budou hlasovat a zase to dopadne jako vždycky. No tak, jste směšní, tak my vám těch 15 %... Jako já jako žasnu. Žasnu hlavně u pana Bartoše, který... a Bastlová to ví dobře, že mi psal esemesku, že co má udělat pro to, aby byl primátorem Prahy. Tak to jsou ty jejich hodnoty. A on už si ani nepamatuje, jak by hlasoval o NATO a byl promigrantský a všechno. Takže ti Piráti mají skvělou strategii, že dosáhli těch pozic a že mohli zaměstnat všechny ty své kámoše. No, tak se vraťme se do toho Dozimetru.

Takže bitva trvá dál. Šifrovaný telefon rozkopat, vyhodit z okna a takové věci nedělat. Přesně to doporučil loni předseda Starostů a nezávislých a ministr vnitra Vít Rakušan bývalému šéfovi tohoto hnutí a ministrovi školství Petru Gazdíkovi. Dobře věděl, o čem mluví. Dlouholetý člen vedení hnutí a europoslanec Stanislav Polčák totiž nyní v rozhovoru pro Mladou frontu DNES řekl, že ten samý mobil Rakušanovi sehnal na podzim 2021. Proč Polčák partajního šéfa bonznul zrovna teď? V uvozovkách bonznul, aby mě někdo nežaloval. Čtu text, prosím vás, veřejný. Pravda, Rakušan chtěl možná šifrovaný telefon pod stromeček pro své děti. Šéf hnutí STAN totiž chytil na vnitru klasický vnitrácký humor a na svou obranu řekl, že si s jeho šifrovaným mobilem, který používala i starostenská parta z korupční kauzy Dozimetr, doma hrály jeho děti. Proč ne? Příště se možná od prvního místopředsedy vlády dozvíme, že si doma všichni společně hrají s Dozimetrem, aby byl táta v obraze.

Ale popořadě. Korupční Dozimetr rychle semlel všechny hlavouny hnutí STAN, včetně jeho byznysového prakmotra, v uvozovkách, Michala Redla. Otcové zakladatelé - říkali si nesmrtelný triumvirát hnutí - do nějž kromě Redla patřili ještě několikanásobný šéf STANu Gazdík a několikanásobný místopředseda Polčák.

Redl šel do vazby a je nyní obviněn, zatímco Gazdík s Polčákem skončili ve vysoké politice. Jediný, kdo to všechno ve zdraví přežil, a ještě si z toho udělal pomník vlastní čestnosti a dobrých úmyslů, je právě Rakušan. Toho před sebe sice do čela strany v roce 2019 postrčili právě Gazdík s Polčákem a Redlem, protože potřebovali čistší tvář do voleb. Rakušan je ale všechny ochotně politicky pohřbil, když došlo kvůli Dozimetru na lámání chleba nebo spíš na lámání vedení partaje, řekněme. Rakušan prostě řekl, že o ničem špatném v hnutí STAN neví, které už tři roky vedl, nevěděl a sám se pasoval do role čističe. Určitě! Takže v Kolíně o tom něco vědí.

Ostatně proč ne? Žijeme přece v Česku, zemi příběhů. Loni v létě se proto Rakušan se stejným narativem, což je jeho oblíbené slovo, nechal do čela STAN zvolit znovu, a zatímco Dozimetr kromě Polčáka s Gazdíkem a Redlem semlel i bývalého šéfa pražské organizace hnutí STAN a primátorského náměstka Petra Hlubučka, jenž šel s Redlem do vazby, Rakušan vyhlásil očistu partaje. Dobří holubi se vracejí. Jenže dobří holubi se vracejí, a zvlášť když jsou to otcové zakladatelé. Rychle se proto do STAN z exilu pozastaveného členství vrátil europoslanec Polčák, který se předtím stejně nenápadně několikrát vrátil i do funkce místopředsedy strany, když odcházel kvůli jiným pochybným kauzám. Mohu mít jakýkoliv osobní pocit, jakýkoliv dojem, ale nebyl z ničeho obviněn, z ničeho obžalován. Komentoval to Rakušan s tím, že se Polčák nevrací do vedení strany. Přeloženo, Rakušan samozřejmě dělal všechno pro to, aby se Polčák nevrátil ani jako řadový člen, ten ale současného šéfa prostě přetlačil. Politik, jenž za stranu vždycky vyjednává politický byznys, zatímco se mazaně držel stranou viditelných ministerských postů, má pořád jistý výtlak. Kandidátku do eurovoleb už asi nestihne ve své straně, ale každopádně je zpátky.

A o comebacku teď začal mluvit i Hlubuček. "Žádná obžaloba proti mně nebyla vznesena a jsem přesvědčen, že jednou dojde k mému očištění," řekl nedávno CNN Prima News s tím, že proto nevylučuje ani politický comeback, a pro jistotu dodal: "Lenost, neschopnost a nekompetentnost mnohých politiků nejen na pražském magistrátě je neuvěřitelná." Přeloženo, Hlubučka Pražané prostě potřebují a Rakušan se ho tak jen nezbaví. A že na tom bývalý starosta pražských Lysolají zdatně maká, byť nenápadně, zezadu, stejně jako vedení celého hnutí se Rakušan snažil vlastními kádry ovládnout i pražskou buňku STAN, kde dlouho rozdával notičky Hlubuček, jenže ani tady nakonec nevyhrál. Šéfem pražské organizace hnutí STAN, které v Praze opět sedí v městské koalici, se nakonec stal Hlubučkův člověk Antonín Klecanda a právě teď si Polčák ve zmíněném rozhovoru vzpomněl, jak ho i Rakušan požádal o stejný šifrovaný mobil, jaký v hnutí STAN roky používal každý, kdo něco znamenal, což bylo pár lidí, protože STAN vždy fungoval jako firma v uvozovkách s úzkým vedením, které bačuje armádu nájemných starostů. Používat šifrovaný telefon není trestné, je tu ale jedna otázka. Proč ho požívali zrovna všichni hlavouni hnutí STAN, kteří pak kvůli jedné korupční kauze popadali jako domeček z karet?

A je tu i druhá otázka. Premiér Petr Fiala samozřejmě Rakušana hodnotově podržel, stejně jako pan prezident, stejně jako pokaždé, když na STAN rupne něco méně hodnotového, a to už je Fialova tradice. Lídr koalice Spolu řekl, že není důležité, jaký telefon používáte, ale co do něj říkáte. Ale na co potřebujete šifrovaný telefon, když do něj říkáte samé správné věci? Pravda, na hraní pro děti. Teď už díky ministrovi vnitra to víme. Samozřejmě proto, aby ho neslyšela policie, kterou řídil, ne?! Kde popravil prezidenta, ještě ani nenastoupil. A dělal všechny kroky ve prospěch Dozimetru. A rozvědku. A pošta, ne! Rakušan nejspíš ustojí tuhle kauzu. Samozřejmě, že ustojí! Protože se bez něj Fiala ve vládě neobejde. Bohužel. A stejně jako ty předchozí ji hodí na někoho jiného, to už je jeho rukopis. Ano, řve něco, lže o Babišovi, že Babiš a Krejčíř. V životě jsem Krejčíře neviděl. V životě! Nikdy. To je zakladatel - Redl ... (nesrozumitelné) je zakladatel jejich organizovaného zločinu. A Rakušan bude lhát a je agresivní, dělá videjka. Neuvěřitelné! A stejně jako ty předchozí je hodí na někoho jiného, to už je jeho rukopis, jenže šifrovaným mobilem to nekončí. Kauza je jen pokračováním staré bitvy o STAN, která nás bude bavit i dál. Rakušan si hnutí zkusil silou vzít od jejich zakladatelů a majitelů, jimž několik let rád dělal předsedu. Ti ho teď chtějí zpátky. Tak jsem zvědav, ne? Po Praze se povídá, že je nějaká nahrávka, jak pan Rakušan údajně zasahoval do toho vyšetřování, tak to bude ještě napínavé. Takže Dozimetr, klasika. Úplně absurdní věc, toto jsme tu ještě nikdy neměli. Budovat organizovaný zločin, který potom si nastrčí do vlády pana ministra.

A teď tady mám na závěr, paní ministryně je tady. (Reakce min. Černochové.) Jasně, že třicet pětky! A nejenom třicet pětky, paní ministryně, prosím vás. Představte si, že Mladá Fronta dnes - nevím, komu to patří, to je v nějakém fondu, zveřejnila váš komentář. Ne, to víte? Iluze míru končí. Je čas se připravit na dlouhou válku. A já se ptám proč? Proč se máme připravit na válku? Proč? Vždyť mě všichni školili a věřte mi, že já - a dostal jsem i v jedné předvolební debatě od pana prezidenta takový obraz toho článku pět. NATO je obranná aliance. Obranná aliance, ne? A samozřejmě když já jsem mluvil o míru, tak bylo zle. A já nechci válku.

Mě také fascinovalo to, že když řekl Orbán - nechce dávat zbraně na Ukrajinu, dostal samozřejmě. I Fico a bylo skvělé, že vy osobně, když Morawiecki řekl Zelenskému, že už ho má plné zuby s tím obilím a že mu přestane dodávat zbraně, tak teď nevím, jestli jste se zastala Morawieckého, nebo těch polských zemědělců, protože českých zemědělců se nezastane nikdo, protože Babiš samozřejmě, a proto naši budou jít to ukrajinské obilí, i když by ho měli vozit do Afriky a vyřídit to s Erdoganem. Takže to bylo skvělé. To bylo skvělé, ale nikdo nekritizoval Morawieckého, že přestává dodávat zbraně. Ale o tom já nechci mluvit.

Před volbami všichni křičeli: Babiš mluví o válce, dětičky se bojí a teď se nebojí? Já nevím, proč tady se píše: Nelze reagovat jinak než všestrannou přípravou na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity. A já si to neumím představit. Já si neumím představit, i když samozřejmě tady je stále názor, že Rusko by zaútočilo na nějaký stát NATO, a já jsem přesvědčen, že ti Američané by je vyhladili. To si neumím představit. Která armáda na světě dneska je funkční? Která v NATO? Kdo řídí NATO? Spojené státy! Spojené státy. To je jediná armáda, která je. Ano, naši také bojovali, spolubojovali, super. Ano, ale přece jsme v NATO, takže oni nás ochrání, tak já tomu nerozumím, proč česká obranná politika nemůže reagovat jinak než všestrannou přípravou na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi. Tak já nevím. Já si to neumím představit, a pokud by se tohle stalo, tak je to zodpovědnost těch lídrů, těch světových lídrů! To se přece nemůže stát. To se přece nemůže stát! To přece není možné, aby v Evropě, kdy jsme měli - kolik je to už let? 80 nebo 70 a něco, takže já nevím, proč ten titulek. I pan prezident mluvil o iluzi míru. A já nechci mít iluzi míru. Já chci mít mír. Chci mít mír! Tak proto mě tohle děsí a vy mluvíte o tom odstrašení. Tak ve středu je tady seminář, proč F-35. Já jsem říkal, tak pojďme si to říct tady, ten F-35, protože na tom semináři, určitě tam vystoupí Čepelka, Míka a vaši lidé, a jestli tam bude diskuse, nebo ne, tak ono je to tak důležité, že možná tady jsme si to mohli říct.

Já vím, že vy jste nás zvala, já vím všechno, ale zkrátka naši poslanci mají s tím problém. Naši tvrdí, že se s gripeny nejednalo. My tvrdíme, že za 400 miliard včetně těch nákladů jste mohla vybavit celou armádu. Tady jsou různé články. (Poslanec Babiš listuje ve svých materiálech.) Stíhaček F-35 se Česko dočká za 11 let, ne ve všem překonávají gripeny, miliardový nákup, peníze za F-35 by stačily na modernizaci celé armády. No, a tady pan Jireš - a já nechápu, proč ta vaše vláda vždycky musí lhát, proč vždycky, jak ten Rakušan lže o té migraci a není pravda, že by měl mandát. On žádný mandát totiž neměl. A vy to víte dobře - že by pokračoval v té naší strategii, nepokračoval. Naše strategie: lodě nesmí vyplout. No, a tady nějaký pan Jireš, já nevím, já nemám tady začátek toho článku, se snaží lidem říct, že údajně za Metnara, ministra obrany Metnara byla nějaká analýza, co udělali vojáci a že tam už bylo řečeno, že jsou tam F-35ky. A Metnar tvrdí, že to není pravda, že tam nebyly ty F-35ky. No, tak to jsou všechno věci, které jsou rozporuplné. No a samozřejmě je to obrovský balík peněz, kdyby ta vaše vláda, paní ministryně, a já víte, že podporuji naši armádu, vždy jsem ji podporoval, kdyby ta vaše vláda dala peníze všem, nejenom armádě. Vy jste silná lídryně, ministryně, asi mají všichni z vás horor na té vládě, ale co ti ostatní? Co ti ostatní chudáčkové ministři? Proč nedostali peníze na všechno? Za mě každý ministr přišel; chybí mi peníze na školky, Dostálová, dostali to. Stanjura má poslouchat pana premiéra. Ne, že on řídí tu vládu a pan premiér stojí na křižovatce a neví, jestli má jít doleva, doprava nebo dopředu, nebo je na Kulaťáku. (Ojedinělý potlesk v levé části jednacího sálu.) No, takže já říkám, že údajně jste nejednali s gripeny. Já chápu, že jít do Bílého domu a že pan premiér tam dostane to rande, tak pohoda, ne. Ale on by ho dostal i tak, já myslím. Takže to asi nebude o tom.

A teď k tomu odstrašení. Takže Izrael má padesát F-35tek. A objednal ještě dvacet pět. No, a to jsou útočná letadla. Útočná letadla. Útočná. Takže v tom se lišíme. My jsme obranná aliance, NATO je obranná aliance. Takže já se ptám, proč vláda nekoupí Iron Dome, abyste ochránili, když tedy říkáte, že bude válka, a já doufám, že nebude, a já si to ani neumím představit, aby aliance, kde je Velká Británie, Francie, Amerika, která má 14 letadlových lodí, by - jako ten Putin ten se musí úplně zbláznit. Ale já tomu rozumím. Já tomu rozumím, akorát samozřejmě ta armáda potřebuje jiné věci. Ne? Když kdysi prezident Zeman mluvil o dronech, všichni se mu smáli. Dneska ty drony, to jsou hlavní zbraně na Ukrajině. Vrtulníky, drony. A ta letadla a tak. Takže ty F-35ky neodstrašili ty teroristy z Hamásu. Ano, teď půjdou do boje. Takže proto si myslím - ano, mají je všechny státy, já tomu jako rozumím. Ale znovu opakuji, je to tolik peněz, že jsme mohli ještě mít ty gripeny, že ty peníze mohli dostat na školy a důchodci a učitelé a zdravotnictví a že zkrátka si myslím, že to nepotřebujeme a že by si to zasloužilo tady nějakou debatu, debatu o tom, abychom si to tedy řekli. Protože ten seminář je fajn, ale zase se tam asi nic (nesrozumutelné). To je názor našich poslanců, já tady jsem jejich kvazi mluvčí.

A chci vás poprosit, abyste fakt už nás nestrašila tou válkou. Nestrašte nás, protože ten konflikt Izrael - Hamás může dopadnout úplně katastrofálně a my nevíme, co se stane. A bylo to na dobré cestě, kdyby Izrael se domluvil, Saúdská Arábie a našla by se nějaká řešení palestinské otázky. Ale ten Hamás, Hezbollah, ta zvěrstva toho Hamásu, to je úplně strašné. To je strašné. A co se teď stane? A pokud skutečně budeme mít nějakou velkou válku, tak to pro lidstvo a celkově jenom ukazuje to, že po druhé světové válce, když založili bezpečnostní radu OSN a celé to OSN je na prd. Je na prd. A světoví lídři by si měli uvědomit zodpovědnost za tuto planetu. A takovéhle války jsou skutečně - a nikdo nemluví o míru. Tak pan prezident říká, že by měl Izrael a Hamás vyjednávat. A jak mají vyjednávat? No, tak já se potom ptám, že - já vím, že s Putinem se nebude vyjednávat. Ale na co máme tu diplomacii, když tedy pan prezident má názor, že nemáme mít velvyslance v Moskvě. Proč? Když byla i druhá světová válka, tak vždycky, i když Hitler ničil a zabíjel tam lidi, tak ti diplomati jednali. Diplomati jednali. Ne? A je otázka - jasně, že Putin musí odejít z Ukrajiny, asi i z toho Krymu, i když 11. listopadu 2018 jsme tam všichni seděli v Paříži, čtyři roky po anexi Krymu, asi musí odejít. Musí. Ano. Ale na to, aby odešel, také by asi někdo, a možná Erdogan, nebo nevím, organizuje nějakou mírovou konferenci bez Ruska, ale nějaké řešení by se přece mělo najít.

Takže já proto říkám, že ten mír je důležitý, ano, já chápu vaše argumenty, všechno, to je dobře, že vy se staráte o tu armádu. Ale za dnešních časů, kdy Stanjura říká, že nemá peníze a celá pětikoalice říká, že nemá peníze, tak my ty F-35ky nepotřebujeme a neodstraší. Ani ten Hamás to neodstrašilo. Jsme součástí - no těch dvacet čtyři našich letadel, tak kolik má NATO letadel? Tisíc pět set? Nebo nevím, kolik těch F-35ek. No, takže to je můj názor a bylo by fajn, kdybychom si to tady řekli, i naši poslanci, aby mohli k tomu vést debatu.

Tak děkuji, a to je všechno.

