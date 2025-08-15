NPÚ: Vltavská štafeta dorazila na Slapy

Symbolickou láhev s vodou z pramenů Vltavy předal na startu etapy vedoucí hrázný orlické přehrady Pavel Patera řediteli NPÚ v Českých Budějovicích Danielu Šnejdovi a skupině téměř třiceti pěších turistů z řad zaměstnanců NPÚ z Českých Budějovic, středních Čech i generálního ředitelství. Výpravu vedl Jan Kaňka, předseda Klubu českých turistů pro Středočeskou oblast.
Cestou nechyběla zastávka na vyhlídce Solenická podkova, návštěva zříceniny a rozhledny Vrškamýk ani pořádné převýšení po skalnatém úbočí Vltavy. Voda z pramenů nyní odpočívá v kamýckém informačním centru, kde setrvá do pátku 15. 8. 2025.
Pak už štafetu čeká víkend nabitý akcemi: v sobotu 16. 8. závody dračích lodí Lahoz 2025 o pohár starosty a v neděli 17. 8. tradiční Královna Vltavy – mše na Rovínku, ponor k Ferdinandovu sloupu do hloubky 40 metrů a setkání Vltavanských spolků, hasičů i široké veřejnosti.
Do zahájení výstavy Vltava slavná & splavná (více ZDE) zbývá jen pár týdnů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva