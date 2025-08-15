NPÚ: Vltavská štafeta dorazila na Slapy

15.08.2025 13:21 | Tisková zpráva

Vltavská štafeta doputovala až do Kamýka nad Vltavou, na samý začátek vzdutí Slapské nádrže.

NPÚ: Vltavská štafeta dorazila na Slapy
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Symbolickou láhev s vodou z pramenů Vltavy předal na startu etapy vedoucí hrázný orlické přehrady Pavel Patera řediteli NPÚ v Českých Budějovicích Danielu Šnejdovi a skupině téměř třiceti pěších turistů z řad zaměstnanců NPÚ z Českých Budějovic, středních Čech i generálního ředitelství. Výpravu vedl Jan Kaňka, předseda Klubu českých turistů pro Středočeskou oblast.

Cestou nechyběla zastávka na vyhlídce Solenická podkova, návštěva zříceniny a rozhledny Vrškamýk ani pořádné převýšení po skalnatém úbočí Vltavy. Voda z pramenů nyní odpočívá v kamýckém informačním centru, kde setrvá do pátku 15. 8. 2025.

Pak už štafetu čeká víkend nabitý akcemi: v sobotu 16. 8. závody dračích lodí Lahoz 2025 o pohár starosty a v neděli 17. 8. tradiční Královna Vltavy – mše na Rovínku, ponor k Ferdinandovu sloupu do hloubky 40 metrů a setkání Vltavanských spolků, hasičů i široké veřejnosti.

Do zahájení výstavy Vltava slavná & splavná (více ZDE) zbývá jen pár týdnů.

Psali jsme:

Zdroje:

https://vltava2025.cz/cs

Článek obsahuje štítky

historie , výstava , TZ , NPÚ

autor: Tisková zpráva

