Rajchl (PRO): Tak se nám konečně rozjelo trestní stíhání

15.08.2025 11:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zatčení dárce bicoinů Tomáše Jiřikovského

Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Tak se nám konečně rozjelo trestní stíhání v bitcoinové kauze. NCOZ zatkla Jiřikovského a zajišťuje důkazní materiály. Nezbývá než věřit, že stranou zájmu policie nezůstane jeden z hlavních aktérů celého skandálu, kterým je Zbyněk Stanjura.

Jistě máte totiž v živé paměti klíčovou větu, kterou Eva Decroix v rámci svých úklidových prací na ministerstvu spravedlnosti svého spolustraníka z ODS obhajovala. "Státu doposud nevznikla žádná škoda." Ale vznikne, Evičko, vznikne.

V tuto chvíli už je totiž zřejmé, že osoby, jež v elektronických aukcích vydražily špinavé bitcoiny pocházející z trestné činnosti Tomáše Jiřikovského, budou požadovat, aby jim stát převedl bitcoiny "čisté". Protože ovšem momentálně žádné nevlastní, tak je bude muset někde koupit. No a s ohledem na to, že tržní hodnota bitcoinu v mezidobí poskočila o 20 procent, nezbude našemu státu nic jiného, než je za tuto zvýšenou cenu nakoupit.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Dle pohybu aktuální hodnoty této nejpopulárnější kryptoměny se tak vzniklá škoda bude pohybovat na úrovni vyšších desítek až nižších stovek milionů korun. A kdo je za to zodpovědný? No na prvním místě právě ministr financí Zbyněk Stanjura.

Možná si ještě vzpomenete na tiskovou konferenci naší strany PRO, v jejímž rámci jsme oznamovali podání trestního oznámení na něj a Petra Fialu pro spáchání trestného činu nepřekažení trestného činu dle § 367 tr.z. Náš hlavní argument spočíval v tom, že ministr financí se sám přiznal, že o pochybném původu bitcoinů věděl nejpozději od března tohoto roku. Avšak ony elektronické aukce, jejichž prostřednictvím byly tyto bitcoiny prodávány zájemcům, probíhaly až do 27. 5. 2025, kdy byla vydražena poslední tranže 5 BTC.

Zbyněk Stanjura mohl a měl tyto aukce zastavit neprodleně poté, kdy se o pochybném původu Jiřikovského bitcoinů dozvěděl. Stačil mu k tomu jediný pokyn Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž spadá do jeho resortu a jenž tyto elektronické aukce realizoval. Nicméně tak neučinil. Proto tato škoda, která nyní státu vznikne, padá na jeho hlavu a měl by za ní nést plnou odpovědnost.

Pokud se orgány činné v trestném řízení nerozhoupou ve vztahu k nejhoršímu ministrovi financí v dějinách naší země do voleb, aby jej za tento evidentní trestný čin konečně obvinily, pak udělám vše pro to, aby začaly konat dle litery zákona a principu "padni komu padni" ihned po nich. Nelze akceptovat, aby celá věc skončila pouze u Jiřikovského. Je třeba postihnout všechny SPOLUpachatele.

Politici nejsou žádní nedotknutelní bohové. Za své chyby mají nést plnou odpovědnost. Hmotněprávní i trestněprávní. Pevně doufám, že se tak v případě Zbyňka Stanjury stane. Jeho zavinění vzniklé škody je totiž naprosto nezpochybnitelné.

