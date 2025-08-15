Trikolora: Od počátku ukrajinské války říkáme stále totéž. Ne!

Trikolora říká od počátku ukrajinské války stále to samé. Na rozdíl od mnoha jiných nemusíme ani dnes na svých názorech měnit jediné slovo. Právě v tento den, kdy se k jednání o ukončení války scházejí americký a ruský prezident, je možná ten správný okamžik si stanoviska Trikolory připomenout.
24. 2. 2022
Válka je vůl, zpívala kdysi brněnská skupina Synkopy 61. Trikolora lituje, že na Ukrajině došlo k vojenské eskalaci, kdy ruská vojska vstoupila na ukrajinské území. Vždy je to špatně, když namísto diplomacie hovoří zbraně.
Pokud si ale budeme nalhávat, že celý ukrajinsko-ruský konflikt je černobílý a že za jeho eskalaci může pouze jedna strana, řešení sporů tím nijak nepomůžeme, jen si lžeme do vlastní kapsy.
Z poctivé analýzy třiceti let samostatné Ukrajiny, a zvláště pak z objektivního vyhodnocení post-majdanské ukrajinské reality plyne, že za podstatnou část svých problémů si Ukrajina může sama, přičemž ani USA ani Evropská unie jí nijak nepomohly, jen ji využívají pro své vlastní zájmy. Válka je vůl. Největší obětí války jsou vždy nevinní.
27. 2. 2022
Trikolora volá po diplomatickém řešení války na Ukrajině. Vítáme zahájení přímých rozhovorů. U jednacího stolu je třeba vydržet a najít řešení (včetně záruk), které bude akceptovatelné pro všechny strany.
Prioritou je dosažení okamžitého příměří. Dodávky zbraní a další sankce naopak povedou k eskalaci vojenského konfliktu a jeho nebezpečnému rozšiřování. Podporujeme veškeré formy humanitární pomoci.
Současná situace zároveň nesmí být zneužívána. Trikolora odsuzuje českou vládu za porušování zákonů i Ústavy České republiky, konkrétně za likvidaci svobody slova, cenzuru a vyhrožování občanům trestním stíháním za projevení názoru.
2. 12. 2022
Trikolora vyslovuje zásadní nesouhlas s „dočasným umístěním ukrajinských vojsk na území České republiky“, respektive s výcvikem ukrajinských vojáků na našem území. Zvláště pak, když byli na naše území umístěni dávno před tím, než to odsouhlasily příslušné orgány.
Výcvikem ukrajinských vojáků na našem území, stejně jako dodávkami zbraní na Ukrajinu, nás vláda zatahuje do cizí války, a v krajním případě nás tím dokonce činí možným cílem útoků. Je to vrcholně nezodpovědná politika.
Taková politika neprospívá zájmům České republiky, naopak jde přímo proti nim. Ve svém nepřátelství vůči Ruské federaci jsme navíc již tradičně „papežštější než papež“. Jediným výsledkem je, že ekonomicky i politicky nejvíc poškozujeme sami sebe.
Válka se neukončuje dalšími dodávkami zbraní či výcvikem cizích vojsk na našem území, nýbrž diplomatickými prostředky a u jednacího stolu. Z tohoto pohledu nelze chápat naše předsednictví Radě Evropské unie, kdy jsme měli zvýšenou možnost ovlivnit agendu Evropské unie, jinak než jako zcela promarněnou příležitost.
O naší zahraniční politice navíc chybí seriózní diskuse. Pravdou ovšem je, že s fanatiky se diskutuje obtížně a ani atmosféra, kdy jakýkoli jiný názor, než je ten jediný „správný“, je vydáván za dezinformaci, smysluplnému veřejnému diskursu neprospívá.
Příkladem fanatického amatérismu našich vládních činitelů byla jejich reakce na dopad ukrajinské rakety na polské území.
Trikolora je zásadně proti vyhrocené politice nepřátelství, jak ji praktikuje Fialova vláda. Pozice České republiky k ukrajinské válce by měla být racionální, nemá trumfovat Velkou Británii či Polsko, ale měla by se nacházet někde mezi pozicí Německa a Maďarska.
Mír není zakázané slovo!
31. 1. 2024: Z projevu předsedkyně Zuzany Majerová na sněmu Trikolory
Trikolora nikdy ani jediným slovem, ani jedinou větou nepodpořila ruskou invazi na Ukrajinu. Od prvopočátku říkáme, že onen původně ukrajinsko-ukrajinský a posléze ukrajinsko-ruský, respektive americko-ruský konflikt se má řešit diplomatickou cestou, a ne zabíjením lidí.
Trikolora není ani proruská, ale ani proukrajinská, ani protiruská, ale ani protiukrajinská, Trikolora je pročeská. Trikolora hájí zájmy našich občanů, Trikolora hájí české, moravské a slezské zájmy. A ty zdaleka nemusejí být vždy totožné s velmocenskými či obchodními zájmy Spojených států či velkých zemí Evropské unie.
Ukrajinská válka nezačala 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno, ale předcházelo jí mnoho dějů, které mají celou řadu viníků. U vědomí toho všeho musím konstatovat, že jsme svědky naprostého selhání českého politického i mediálního mainstreamu. To, co se děje na Ukrajině, je příliš vážná věc na to, abychom to posuzovali pouze pod zorným úhlem ukrajinské propagandy, jak to dělá hlavní proud české politiky i českých médií.
A jak říká kolega Petr Štěpánek, největší argumentační faul současnosti je, že každý, kdo není fanaticky proukrajinský, automaticky dostává nálepku, že je proruský. To je argumentační zločin.
A ještě jednu věc potřeba dodat. Ani americká, ani západoevropská média už nejsou tak jednostranná jako ta česká.
Suma sumárum: Trikolora je proti dodávkám dalších zbraní, jejichž výsledkem nemůže být nic jiného než další tisíce mrtvých, Ukrajinců i Rusů, vojáků i civilistů. Tento konflikt nemá vojenské řešení. Preferujeme proto zastavení bojů, mírové rozhovory, konec nesmyslných ekonomických sankcí – které ostatně opravdu dodržujeme už jenom my –, a návrat k normálnímu obchodování.
A ještě vzkaz všem našim gaučovým válečníkům: Mír není sprosté slovo!
16. 4. 2025
Jak oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, Evropská unie pracuje na 17. (slovy sedmnáctém) balíku sankcí proti Rusku. Unijní ministři zahraničí se jím mají na svém zasedání zabývat v květnu.
Slavný fyzik a myslitel Albert Einstein kdysi prohlásil, že definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.
Jediným opravdu viditelným výsledkem předchozích šestnácti balíků sankcí není Rusko na kolenou, nýbrž poškozené ekonomiky členských zemí EU a chudnoucí občané.
Trikolora proto považuje vyhlašování dalších a dalších sankcí proti Rusku, navíc za situace, kdy probíhají rozhovory o mírovém řešení ukrajinského konfliktu, za vrcholně nezodpovědnou, krátkozrakou, a především hloupou politiku.
Pojďme na podzim zastavit alespoň naše domácí šílence!
