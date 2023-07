Babiš (ANO): Oni nechtějí pro naše občany nic dobrého. Nic dobrého! Lžou! Je to politika lží

reklama

Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení spoluobčané. Provládní propaganda běží naplno. A já jsem se dozvěděl, a vždycky se dozvídám z médií, co vlastně budu dělat a co budu říkat, a jaký jsem, a vždycky jsem z toho v šoku. A teď ty titulky - tady mám, že závod, kdo vydrží déle, začíná, píše nejprolhanější server, provládní server, který nedávno říkal, jak naši důchodci se mají skvěle, který jede na chudáka Michla, stáhli kampaň a který lže od rána do večera, a jeho majitel, který má tu firmu na Kypru a neplatí daně u nás, říká, že třetina našich lidí, občanů, jsou vlastně hlupáci a ti mladí jsou úplně blbí, protože údajně chtějí za práci peníze, tak to je ten server.

Další titulek. Balíček ve Sněmovně čekají pekelné obstrukce, bude nás hodně, varuje opozice. Kdo to řekl? Kdo to řekl? Prosím vás. Já bych se snažil teď vysvětlit, kdy byly obstrukce a dneska já nebudu obstruovat. Já nechci tady sedět po 19. hodině. A my důchodci, že pane kolego, (K poslanci B. Svobodovi.) tady pan primátor, ten si občas tady pospí, ale to není kritika, to je normální. Já bych také chtěl... a já bych měl být na první stránce Blesku, že spíme, takže... (Se smíchem.) (Předsedající: Pane předsedo...) Prostřednictvím vás, ano. (Předsedající: To za prvé.) Takže my důchodci chodíme spát, já bych chtěl dneska jít spát ve 22 hodin, protože v 5.30 vstávám a cvičím. Musím se starat o své zdraví.

Pane poslanče Bendo, prostřednictvím paní předsedající, já nebudu obstruovat, já budu mluvit k věci. A prostě to navrhnu, že tady máme být přes noc. Vždyť paní předsedkyně, minule jsem viděl takové video, říká, že jeden den jednání Sněmovny stojí 4 miliony. Miliardy nejdřív, potom se opravila na 4 miliony. A my nechceme tady pálit tu drahou elektřinu, ne přece. Vždyť oligarchové už dostali dost. Měli 100 miliard zisků z elektřiny a desítky miliard. Takže já bych byl rád, kdybychom nejednali po 19. hodině. A tady vlastně ta média vytvořily atmosféru - a vážení spoluobčané - nevěřte jim, že my chceme obstruovat. Ne, my nechceme obstruovat. My chceme vlastně jim říct náš názor, naše vyjádření, naše návrhy.

A samozřejmě novináři nemají paměť. Tady je článek - a to jsou samozřejmě ty Parlamentní listy, ale to by řekl pan Rakušan, že to je, nevím co, nemluví o nich hezky. Tak pan Fiala řekl v roce 2016, když tady blokovali EET 457 dnů, že menšina má také svá práva a na tom je založena demokracie, nikoliv jen na principu práva většiny a ta menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce, říká pan premiér. Říkal to jako opoziční lídr. Už tehdy ale Fiala dělal obstrukce na ty správné, kterými zdržovali EET, celých 236 dní a na ty špatné, které použila ČSSD, když byla ODS u vlády. Takže všichni jsou nachystaní. Já vím, že je Okurka pro novináře, není tu už pan prezident Zelenskyj, tak nemají co psát, tak na toto se všichni těšili, že budou obstrukce a spacáky a já nevím co. Ale já nechci žádné obstrukce. Já chci jenom říct, že nejlepší by bylo - a já vycházím z toho - že pan premiér řekl, že vlastně ten balíček ještě se bude měnit a že tam budou nějaké pozměňovací návrhy a že vlastně se to uvidí až potom někdy v září.

A dokonce jsme se dozvěděli z tripartity, že společně, ne společně, ale že tripartita, zkrátka zaměstnavatelé a odboráři, že se domluví na nějakých pozměňovacích návrzích a že to dají panu premiérovi k posouzení. No tak já si myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom si všichni vzali v červenci a v srpnu neplacenou dovolenou a vrátili se sem v září. Vždyť nic není dojednáno. Pětikoalice v tom nemá jasno. Tripartita něco navrhne - mimochodem, tak servilní tripartitu vůči vládě jsme nikdy neměli, a to hlavní co je, vždyť tato vláda nemá žádné programové prohlášení. Žádné. Takže by ho měla udělat znovu. Já jsem si ho vyhodnotil dvakrát. My jsme za naší vlády to dělali půlročně. Každý ministr to měl za úkol. Co bylo splněno, bylo zelené. Co bylo k splnění - oranžové, červené neplnění. Takže já si myslím, že tato vláda, tady vlastně nikdo neví, co chce. Nikdo neví, co chce. A tato vláda přišla do Strakovky 17. prosince 2021 ve 12.30. Jsme tam čekali na červeném koberci, kytky, předali jsme všechno v mašličkách.

A hlavně jsme předali naši zemi ve skvělé kondici. Ve skvělé kondici! Tak si připomeňme, kde jsme byli: šestá nejméně zadlužená země. Kde jsme dnes? Osmí. Sedmá nejbezpečnější země. Kde jsme dnes? Dvanácté místo. Klesli jsme o pět příček. Ano, Česká republika přestává být bezpečná. Kriminalita, ruskojazyčné mafie, ilegální migrace. Kriminalita stoupá. Přečtete si zprávu NCOZ. Prosperita? Byli jsme devátá nejvíce prosperující země. Teď jsme klesli na dvanácté místo! Inflace? Už o tom mluvil kolega Havlíček - třetí nejhorší.

Takže to je výsledek této vlády, která je tam 571 dní, já mám tady programové prohlášení vlády, to první. To jsou samozřejmě v podstatě všechno nesmysly, protože nic z toho nenastalo za ty dny. A potom to trošku nějak vylepšili. My jsme si to barevně upravili, ale znovu to neplní! Takže já vůbec tomu nerozumím, proč tady jsme. Měli bychom jít domů, neplacená dovolená červenec, srpen, a ať vláda přijde 15. září s novým programovým prohlášením vlády, které bude závazné do října 2025, a ať znovu požádá o důvěru. Ať požádá o důvěru! Vždyť oni vládnou bez nějakého - tedy nebudu se bavit o tom programu, co měli, kde lhali o všem. Už já myslím, že lidi na sítích už ty komické výstupy pana premiéra, a já myslím, že už se všichni tomu smějí, ale samozřejmě jsou tady provládní média, která stále těm lidem říkají, jak je to všechno skvělé a jak to předsednictví proběhlo a jací my jsme úžasní a jak všechno funguje. Propad reálných mezd - 8,5 %. Nejnižší porodnost. Nejnižší porodnost! Ano, už jsem o tom mluvil. Janulík má přehled, proč lidi nebo rodiny nemají nebo nechtějí mít děti, ano. A pan premiér tady mluví o tom a říká, co naši vnuci? Ale žádní vnuci nebudou, pokud tady se děje, co se děje, že berou lidem peníze, důchodcům, zaměstnancům, mladým, studentům, zkrátka všem! Byty? Pan Bartoš sliboval, že bude stavět byty. Teď on říká, aby mladí šli do nájmu, ano? A mladí chtěli mít vlastní byty.

Takže pan premiér tady říká, že je to důležité, že nemůžeme žít na dluh. Ano, souhlas. A proč vám ten dluh stoupá? My jsme měli jasnou konsolidaci na pět let, my jsme měli čísla, my jsme všechno spočetli a v podstatě je to celé nesmysl, celý ten úsporný balíček je úplný nesmysl, je úplně zbytečný, nic to nepřinese, jenom to navyšuje daně. Takže žádné obstrukce, vážení novináři! Mimochodem u EET to trvalo 457 dnů a stavební zákon obstruovala opozice, a nezapomeňte, že tady bylo pět klubů a ty přestávky, minule nám chtěli tu přestávku ještě vzít, a Dukovany jste obstruovali 400 dnů! Čtyři sta dnů Dukovany! A teď žijete z naší práce. Z naší práce! Obchvaty, Císařské Lázně, Thermal. Všichni se měli fajn v Karlových Varech. Thermal, co ODS zprivatizovala a ten to nezaplatil a 20 let jsme se soudili jako Ministerstvo financí? Ano, ten jsme dali do pořádku s paní Schillerovou za miliardu, takže doufám, že si to všichni užili. I ty Císařské lázně jsme dali do pořádku, i ty dva úseky dálnice, i ty tři rozestavené atd.

Takže mě jen vždycky šokuje, když ten prolhaný provládní server znovu mluví o Dukovanech! Tak, vážená redakce, už si tam napište, že ve finále Temelínu v roce 2012 byl Rosatom a Westinghouse za vlády těchto stran, které jsou ve vládě. Byl ve finále. Ale to vy nenapíšete a stále budete lhát o Havlíčkovi, který jenom asistoval ČEZu u toho, že dělali bezpečnostní prověrku! Tak už přestaňte lhát! Já chápu, že jste z toho úplně vyřízení, co se děje, že jste to nečekali. Ale ty lži od rána do večera jsou neskutečné! Takže já jsem si myslel, že ta média budou objektivní. No, nebudou objektivní! Každé médium má svého majitele, každý majitel má nějaké... A paradoxně může každý tady vystupovat a říkat, co chce, o Mafře, která, ano, píše proti Babišovi, často. Ano, je nezávislá. Zkuste se v jiných médiích zeptat, jestli napíšou o nějakém jejich majiteli, například OKD, které my jsme zachránili a teď to sype peníze panu Stanjurovi.

Takže nejsou to obstrukce, nebudu obstruovat, budu mluvit k věci, nemám žádný projev, budu si tady listovat ty věci a budu se snažit vysvětlit této nekompetentní vládě, co by měla dělat a co bych dělal já, kdybych tam byl. Takže nejsou z toho obstrukce. Já si myslím, že je zbytečné, abychom tady seděli v noci, do rána, nevím proč. Já vám vysvětlím znovu ty obstrukce s těmi důchody. Tam přece šlo o čas. My jsme bojovali a my jsme obstruovali ty důchody tam, kde jste okradli důchodce o sedm tisíc korun tento rok a další rok o další desítky tisíc, o to, aby to neprošlo. A pan prezident, který sliboval, že bude prezidentem všech, měl historickou šanci to zavetovat. Kdyby to zavetoval, tak už jste neměli šanci tento rok ty důchodce okrást. A on to neudělal. Neudělal! Bohužel. Bohužel. Mohlo to být jeho možná jediné gesto, kde by měl nějaký vliv na to, že by lidi měli pocit, že je tady prezident všech, a ne prezident provládní. Směšné peníze. Směšné peníze!

Vy se stále vymlouváte na Ukrajinu. Já chápu, že vaše zahraniční politika je jenom Ukrajina. A já jsem se jenom ptal, kolik to stojí tedy, abychom to porovnali. My jsme měli programové prohlášení vlády, které jsme od začátku naší vlády 13. prosince 2017 až do konce 17. 12. 2021 plnili. Plnili a vyhodnocovali. Přišel covid a měli jsme propad HDP 5,5 %, to je 82 miliard. A dali jsme firmám, zaměstnanosti a všem 370 miliard! To je 450 miliard! To se dá spočítat. A ještě jsme skončili s menším zadlužením, než vy jste nám tu nechali v roce 2013, ale to samozřejmě nenapíšou ta vaše média.

Mimochodem, kdybychom si my dovolili dát desítky milionů korun médiím, která potom o vás hezky píšou, abyste propagovali eNeschopenku nebo eRecept? To je naše dílo! Desítky milionů jste dali médiím! Neuvěřitelné! A proč? My jsme dávali médiím jenom, když jsme bojovali proti covidu. Takže to je neuvěřitelné, ale všichni jsou v klidu, protože samozřejmě všichni jsou happy, protože polistopadový mainstream stále funguje a funguje skvěle. Úplně skvěle.

Takže programové prohlášení vlády za covidu, ano, já jsem to chtěl jenom vyčíslit - dopad 450 miliard. To se dá vyčíslit, dá se to spočítat všechno. Kolik máte vy, pane premiére? Tak už teď jsme se dozvěděli, že 40 miliard půjde na ukrajinské uprchlíky. Teď stoupají stále ty výdaje na zbraně. Nevím, kolik to už je. I kdyby to bylo 85, tak to není stále 450. Takže váš problém není Ukrajina, vy se na něj jenom vymlouváte, vy to stále jenom zneužíváte, abyste přikryli vaši neschopnost řídit tuto zemi a udělat lidem lepší život. Lepší život! To, co je předloženo, je jenom útok na lidi.

A tady mám ještě titulek: Bitva o škrty, spacáky. Tak znovu, už jsem se k tomu vyjádřil. Já myslím, že už snad to může někdo pochopit, že to nejsou obstrukce. Pan kolega Nacher se to snažil vysvětlit, ano, že to vysvětluje, nejsou to obstrukce. My chceme mluvit k věci. A znovu opakuji, vy byste měli tohle stáhnout všechno, přijďte v září, předložte nové programové prohlášení vlády.

V září 2023 to budou dva roky. Takže dva roky budete mít za sebou, můžete přijít s tím novým rozpočtem, o kterém se budete dohadovat ještě někdy 29. září v noci, pětikoalice, a budete mít ještě dva roky před sebou. Tak snad by si lidé zasloužili vědět, když jste dva roky neřekli nic, co vlastně budete dělat. Jenom jste lhali. Vy jste normálně lhali, ale brutálně. To je normálně neuvěřitelné a já obdivuji pana premiéra, že on je takový rozvážný, on všechny ty lži a ta videa, když vidím, co říkal na těch kongresech a co říkal předtím a před volbami, tak člověk se musí smát. Ale velký obdiv, Chapo, říkám. Já bych to nedokázal, takhle lhát. Takže vaše programové prohlášení vlády (poslanec Babiš ukazuje plénu písemný materiál) - zkuste to napsat znovu, přestaňte lhát o covidu, žádný jste neměli, žádný covid jste neměli. Přestaňte lhát o inflaci. Chudák Michl, který mi dělal toho poradce trošku občas, chodil na porady, tak ano, ta paní redaktorka, ne, to byl jiný redaktor, to byla velká naděje Lidových novin, potom zradil, tak ten není schopen pochopit, když naše vláda snížila DPH 21 procent na nulu na energie v listopadu a v prosinci 2021, že jsme měli negativní inflaci, že jsme skončili s inflací v prosinci 5,3 procenta. A Fiala vyhnal tu inflaci na 19 procent. Měl bronz v Evropě. Bronz. Bronz. A vyinkasoval kolik peněz? Tak 2022 140 - a kolik to bylo (poslanec Babiš se obrací na poslankyni Schillerovou), paní poslankyně Schillerová, prostřednictvím paní předsedající, kolik to bylo? (Poslankyně Schillerová nesledovala otázku.) Do konce června, kolik je výnos z inflace? (Poslankyně Schillerová nejistě mimo mikrofon: 130) Tak je to. No, zkrátka, vážení spoluobčané Stanjura zkásl asi 220 miliard a nedal vám nic. A nikdo neví, kde ty prachy má. Ale oni mají strašné štěstí. (Poslankyně Schillerová mimo mikrofon: 130,2) Kolik? 130,2.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Paní předsedkyně (předsedající se obrací na poslankyni Schillerovou), poprosila bych vás, abyste nepokřikovala po panu předsedovi Babišovi.

Poslanec Andrej Babiš: Ona nepokřikovala, ona na mě hezky mluvila. (Smích a potlesk v levé části jednacího sálu.) Takže 130,9...

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Ano, každý si pod pojmem pokřikovat a hezky mluvit představíme něco jiného. Prosím, pokračujte.

Poslanec Andrej Babiš: Ale říkal jsem prostřednictvím vás, ne?

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Ano, výborně, pane předsedo, (smích a potlesk v levé části jednacího sálu), za to vás chválím. Dnes jsme měli tady takové školení, takže je vidět, že jste se poučil. (Poslanec Babiš: Na stará kolena jsem se to naučil.) Děkuji. Prosím, pokračujte.

Poslanec Andrej Babiš: Takže je to 130,2, 130,9, no, 250 zkrátka, vážení spoluobčané. Tolik jste zaplatili v inflaci, ano, když na mě křičel pan premiér, této vládě, tomuto rozpočtu. A samozřejmě i ta inflace určitě se dala porazit a my jsme to tady říkali 18. února 2022, že měli zastropovat ceny elektřiny, ale tahle vláda zkrátka, ta nás neslyší. Takže to programové prohlášení vlády, když to člověk čte, tak já nevím, aspoň by ta vláda měla říct, že už to neplatí nebo co vlastně platí. Proto říkám, napište to znovu, všechno tady co je napsané, je špatně. (Poslanec Babiš listuje v písemném materiálu.) Tady vlastně - víte, jaký je rozdíl mezi tím prvním programovým prohlášením vlády a tím novým, například? (Poslanec Babiš čte z písemného materiálu.) Po zvládnutí covidové pandemie a následně společenské (?) obnovy přes související problémy, "související" je škrtnuto, globální ekonomiky eskalované ruskou agresí pro Ukrajině. Ano, jasně. Ale to se dá všechno spočítat. Rostoucí, skokové zdražení energie, a kdo za to může? No, samozřejmě tahle vláda. Windfall tax? Totálně špatně. Prosím vás, když už zakladatel béčka ODS, a to byla nejhroznější dvojka tady, co byla ve vládě, zakladatel béčka ODS, TOP 09 říká do novin, že... hledám ten článek... že jste měli vykoupit 100 procent ČEZu za 200 miliard, tady to říká: Kalousek by zestátnil ČEZ i za 200 miliard. Já říkám: i 250. A potom můžete pomoct lidem a ekonomice a zaměstnavatelům. Ale vy to nechcete. Vy místo toho připravujete nějakou levárnu, kde chcete rozdělit ČEZ, a určitě to skončí tak, jak je to ve vašem stylu, že ten stát přijde zkrátka! Že zase na tom vydělají ti minoritáři, ano. Tak já nechápu, proč to neuděláte i tady. Člověk, který Babiše bytostně nesnáší, zakladatel TOP 09, ODS béčka, to říká. Tomu nevěříte? Ne? Tak nevím. Takže to byl ten váš problém. Takže energie, inflace, zkrátka nic jste nezvládli a já znovu vás vyzývám, abyste napsali nové programové prohlášení vlády, protože nejstrašnější na tom je, že vlastně vy ani sami nevíte, co v září tady vlastně budete předkládat v tom rozpočtu. Ne, když tedy jeden poslanec za Piráty teď dal návrh snížit rentu prezidentům, s čím bych já tedy problém vůbec neměl, tak evidentně to tam nemáte úplně harmonizované, abych se vyjádřil správně.

Takže všechno je špatně. Všechno je špatně. Ty vaše výsledky jsou úplně katastrofální a to vaše štěstí, které máte, vy máte servilní tripartitu. Já jsem ještě nezažil, aby šéf odborů děkoval v České televizi panu Stanjurovi, že si na něj najde čas. Přece host hospodářské komory je přece člen ODS, ne? Vždyť to je bývalý kámoš tady, ne, z Olomoucka. Nebudeme to říkat, že, pane kolego Faltýnku, prostřednictvím předsedající. (Smích v levé části jednacího sálu.) Nebudeme se vracet do minulosti. No a předseda Svazu průmyslu je ten, který dohlížel, že Lakshmi Mittal si vzal 52 miliard dividend, ArcelorMittal, a teď je předseda největšího bytového družstva. No, to jsou ty ukradené byty Bakalou. To je to vydavatelství, které od rána do večera chválí pana premiéra, jak je úžasný v té Evropě. Akorát jsem se nedozvěděl, co tam vlastně pro nás udělal.

Takže ta situace je taková, že já vůbec nechápu, proč to projednáváme. Měli by si to vyříkat, když tedy tady pan premiér říká, že úspěšní můžeme být jedině tehdy, pokud dokážeme reagovat na změny ve světě hned a kvalitně. Tak nevím, jaká je jednotka hned. Pro pana premiéra je 570 dní, to je asi jeho jednotka. Moje jednotka hned je sekunda, on má 571 dní asi. A potom říká: ozdravný balíček. Já myslím, že největší zdraví pro všechny, pro nás, pro občany České republiky, nejvíc ozdravné by bylo, kdyby tahle vláda okamžitě odešla. (Potlesk v levé části jednacího sálu.) To by bylo nejvíc ozdravné pro všechny a byl by svatý klid. A potom pan premiér říká: Ozdravný balíček potřebujeme, abychom Českou republiku dostali zpátky do formy. Jo. Ale ona byla ve formě, když jsme vám předávali klíč. V prosinci 2021 byla ve skvělé formě, a to jsme zažili peklo s tím covidem. My jsme dva roky nemohli vlastně normálně fungovat. My jsme nemohli investovat, my jsme nemohli dělat pořádně nic. Jenom jsme zachraňovali. A kdybychom to neudělali, tak tady máme 15procentní nezaměstnanost. No a tady pan premiér říká, že se bavili o podpoře exportu. Pamatujete ještě na Českou exportní banku, jak to vytunelovali za vlády ODS? Kolik tam těch miliard odešlo, nedobytných pohledávek? Devadesát? Sto? Já jsem vlastně slova Česká exportní banka ani EGAP od této vlády nikdy neslyšel.

A tady říká pan premiér, že se bavili o situaci na trhu práce. Tak by bylo fajn to vyřešit a ti, kteří, berou dávky a nechtějí pracovat, a je jich dost, tak by ty dávky neměli mít. Ti, kteří sem přicházejí z Polska na vízum a dělají tady načerno, protože v Polsku samozřejmě to vízum dostanou bez problémů, no tak by někdo je měl přinutit, aby ti zaměstnavatelé platili odvody. Takže pan premiér říká, že jednání bylo věcné a velmi rozumné a v mnoha věcech jsme nacházeli shodu. Chápete to?

Pan premiér říká, že našel shodu s tripartitou. Tak já bych chtěl vidět ty zaměstnavatele a ty zaměstnance, kteří jsou happy s touhle vládou. Ale vypadá to, že tripartita, která samozřejmě, jak fungují ty svazy a ti odboráři, no, tak dostanou těch 40 milionů ročně, musí být hodní. Ale za nás to taky dostali, ale chovali se k nám v prospěch zaměstnanců, dneska se chovají v prospěch vlády.

Takže já jsem minule četl článek, že tam někdo kritizoval, když si někdo sežene nějakého odborníka v zahraničí, tak jaký obrovský problém je udělat ty papíry. Byl to článek, který pojednával o tom, že nejsou peníze na to, aby na Ministerstvu vnitra zkrátka to někdo řešil. No, takže všechno je skvělé, tripartita. Já jsem se radši na tu tiskovku ani nedíval. A mluvili o úsporném balíčku. A já nevím, ten úsporný balíček, jednou říká pan premiér úsporný balíček, potom je ozdravný, tak já jsem říkal - to zdraví. Jak by to dopadlo?

Domluvili jsme se, že odbory a zaměstnavatelé se pokusí domluvit společně na návrzích úprav ozdravného balíčku a ty pak pošlou prostřednictvím mě koalici na projednání. Tak já nechápu, proč tedy nepočká pan premiér na to, pokud už tedy dneska ví, že... a já si myslím, že on to ví, že zkrátka je pošle někam a teď je trošku jen zklidnil nebo počkejme na to. S námi se samozřejmě vláda nebaví, takže baví se s tripartitou asi proto, že tripartita je happy. Tak se zeptejte těch zaměstnavatelů a živnostníků, kteří platí nejvyšší ceny elektřiny a plynu v Evropě, jak jsou happy s tou vládou, jak jsou tedy happy a jak teď, když budou navyšovat daně a samozřejmě sociál a odvody, jak ti zaměstnanci jsou happy. Takže podle mě je to úplně zbytečné projednávat. Měli bychom se k tomu vrátit v září, když bude jasno v pětikoalici a bude jasno v tripartitě.

Potom tady pan premiér mluvil o té digitalizaci a o informacích, to je samozřejmě skvělé. Já si myslím, že bychom mohli už konečně i zdigitalizovat lidi, kteří pobývají na našem území. Jaké mají profese, kolik čerpají dávky, jako ne, co tady dělají, dokdy tady budou? Já nevím, jestli to máme nebo nemáme. Myslím, že je to v kontextu přání asi Evropské unie.

Pan premiér říká - konsolidační balíček je součástí našeho projektu Česko ve formě - to já nevím, jestli to je sranda nebo to nechápu - kdybychom nedokázali šlápnout na brzdu, tak by na to doplatili naši vnuci. Tak, takže naši vnuci. Loni se narodilo (o) deset tisíc dětí méně, letos bude ještě hůř. Proč Česku výrazně klesá porodnost? No, protože zkrátka se lidi bojí. Janulík vám to vysvětlí. Má tři a půl tisíce klientek. Minulý rok měl 100 porodů, tento rok má 80 porodů. Proč? Protože mladé rodiny nemají bydlení, mladé rodiny se bojí, co bude, protože tahle vláda, tahle šílená vláda, samozřejmě do toho ta média, jejich provládní média, jenom ty lidi straší. Ano, bojí se války, ano, nemají bydlení, teď jim vezmou to školkovné, nejsou kapacity škol.

Já si pamatuji na paní předsedající, a není tu už, paní předsedající odešla, jak mi v listopadu 2013 řekla na rozpočťáku, že Kalousek jí nechce dát prachy na kapacitu škol ve středních Čechách a abychom dělali nějakou tu rozpočtovou změnu. No, tak potom, když jsem se stal ministrem financí, v červnu, jsem udělal ten projekt, 26 miliard jsme investovali do obcí, do nových kapacit základních škol. A teď? MMR má dotační titul, kde je převis čtyři miliardy. A co? A Bartoš místo toho, aby křičel na Stanjuru, jak křičí - paní Černochová tu není, tak aby dostal ty peníze, tak samozřejmě se nic neděje. Takže porodnost není. Takže prosím vás, bylo by dobré, abyste nemluvili, co naši vnuci a jak to bude.

Potom pan premiér říká, že zjednodušil celý daňový systém. No nevím, jak tedy. Máte tři sazby. A tady říká - zlevňujeme položky, bez kterých se nikdo neobejde. Tak co tím myslel? Knihy? Dneska nevím, já tedy knihy čtu, ještě ty audioknihy jsem nepoužil, ale vím, že plno mladých lidí má jenom audioknihy. Takže které jsou to ty položky, bez kterých se nikdo neobejde, to zlevnění? Myslí ty potraviny, ta směšná 3 %, která nikdo nikdy nezkontroluje, protože nerozumíte tomu byznysu. Vy vůbec nechápete, jak funguje byznys. Vy nechápete, jak fungují podnikatelé. Takže co tedy, co se zlevňuje?

Ano, takže významné snížení schodku příští (nesrozumitelné). Tahle vláda - tady říká pan premiér - ozdravný balíček je střízlivý, vyvážený a prosociální. A já bych teď chtěl se zeptat tedy pana premiéra, v čem ten balíček je úsporný. V čem je úsporný? To nechápu.

Kdybyste chtěli šetřit, pane premiére, tak byste měl jít příkladem jako první. Takže měl byste propustit okamžitě na Úřadě vlády 100 lidí, možná 120. Měl byste přestat - všichni si o tom povídají, když jdou na návštěvu na Úřad vlády, jaká je tam hostina, jak je to super všechno. Za mě byla voda a kafe. Ano, na vládě občas něco dostali. Když byla vláda v šest ráno, tak nebylo nic, potom se socany jsme něco měli. My jsme šetřili. Chcete šetřit? Tak zarazte ty cestovky. Lidi, kteří nepřinesou na zahraniční cestě pro podnikatele nový byznys, tak nechť sedí doma. Můžete propustit všechny zbytečné poradce, na co tam jsou? Já vím, že ti poradci jsou ti, kteří přišli hlavně u Pirátů - je to tam - kteří neuspěli v parlamentních volbách, tak dělají ty poradce. Pan ministr školství měl 16 poradců, to je jako neuvěřitelné. A nejlepší by bylo, kdybyste propustili ze státní správy všechny členy pětikoalice. Víte, kolik by to bylo lidí? KDU-ČSL má v tom obrovskou tradici. Já si pamatuji na ta jednání při vládě Sobotky, jak jsem vůbec nechápal, proč oni nám chtěli dávat ty náměstky. A potom jsem to vlastně všechno zjistil, jak to je. Takže já vím, že jsou to drobné - občerstvení. Měli byste šetřit, ne?

Nebo zmrazení platů. Dne 20. 9. 2021 naše vláda projednala zmrazení platů na pět let. Ano? No a vy jste dělali všechno pro to - a já jsem to znovu navrhl jako poslanec, aby se platy zmrazily. No ale vy to nechcete. Teď přicházejte s něčím... Měli jste to snížit. Tady je článek (drží v ruce list papíru) - velké srovnání platů politiků - Čeští poslanci se mají lépe než němečtí - 3. dubna 2023, píše nějaký Jiří Vachtl. Takže měli jste jít příkladem, šetřit, ne?

Tak co ještě máme? Poradce. Přestaňte nakupovat IT. Proč na Úřadě vlády vypisujete nějaké nové zakázky? Žádné nepotřebujete. A stejně bych to zakázal na všech rezortech, všech rezortech. Poradci. Stát vždycky dělal outsourcing, to znamená, že věci, které si mohl - a normální podnikatel dělá insourcing, takže maximum si dělá sám, tak to outsourcoval, no samozřejmě různé poradenské firmy.

A tady je článek o občerstvení, jak tady je skvělá nějaká firma, co všechno se snědlo. Výdaje na letošní předsednictví v Radě Evropské unie činily 2,3 miliardy korun, vážení spoluobčané. A jaký výsledek? No, výsledek je, že pan Rakušan připravil tu ostudnou, zrádnou - migrační pakt a že nebudou auta se spalovacími motory a že občané budou platit za emise a auta a tak dále. To je výsledek vašeho předsednictví, totální fiasko. Pro Českou republiku to neznamená pozitivně vůbec nic.

To byly ty chlebíčky, jak jsem vždycky říkal. Ale my jsme se na to připravili. Hrad a podobně - 2,3 miliardy, ano? A výsledek? Ano, jasně, oficiálně mě zase budou poučovat, že když má někdo předsednictví, tak nemá dělat pro vlastní zemi nic. Ale v reálu je to naopak. Na rozdíl od těch, kteří tam píší nějaké věci na Evropské radě, co bylo a nebylo. Vy jste tam nikdy neseděli. Já jsem tam seděl a já jsem zažil, když Mark Rutte, ten, který včera skončil, řval na rumunského prezidenta - nikdy jsme vás neměli vzít do Evropské unie. On něho něj řval - co chcete, když máte pět miliard euro ročně.

Tak prosím vás, pokud zase budete psát, že Babiš ničemu nerozumí, tak si to skutečně nechte, protože my jsme v rámci V4 něco dokázali. 2018 jsme zrušili kvóty, 2022, 21 jsme to odmítli, vybojovali jsme taxonomii. Vybojovali jsme pro Českou republiku 980 miliard peněz. Z toho 42 miliard navíc, protože jsme blokovali Evropskou radu. Ano, tam jde o tvrdý byznys. Můžou si novináři psát, co chtějí, protože zkrátka tak to je.

V té debatě o Evropské unii já samozřejmě nesouhlasím s tím, co říká pan Okamura. Já si myslím, že je potřeba změnit lidi v Evropské unii, vyhnat ty europoslance, kteří tam i kradou. Kolikrát tam belgická policie zadržela kolik milionů euro. Kontrola na EPP v Bruselu, Katar Gate, zkorumpovaná Hohlmeier. Ano, tyhle fanatiky, tyhle zelené fanatiky, kteří chtějí zničit Evropu, chtějí zničit nás, chtějí zničit náš způsob života, naši kulturu, ty musíme vyhnat. I z Evropské komise toho magora Timmermanse, který trvá na tom Green Dealu. Kam směřuje ta Evropa?

Tak donuťte konečně, ať ta Čína sníží ty emise. Naše vláda řekla, že k Číně se bude chovat podle postoje k Rusku. Tomu rozumím. Jak je možné, že dovozy z Číny do Evropy stále stoupají? Proč máme desetkrát vyšší dovozy než vývozy do Číny? Tak s tím něco dělejte, nejenom kecy a nějaké proklamace, ne? Pokud já vím, měli bychom mít stejnou politiku jako Evropa. Některé ty státy v Evropě vám budou vykládat nějaké věci a v reálu budou mít pozitivní bilance vůči Číně a vůči Americe. Mimochodem Evropská unie ještě nemá ani smlouvu se Spojenými státy, když už jsme u toho.

Takže samozřejmě tyhle věci jsou úplná katastrofa a bilance této vlády je absolutně zdrcující! Ještě budu mluvit o některých věcech, které jsou absolutně neuvěřitelné, ale to EET. Takže Karlovarský festival, ano, ten Thermal, potřebují ho na 10 dní. Když jsem to poprvé viděl, co všechno - a dali jsme to do pořádku. Velké téma je EET. ODS nám stále tvrdí, že EET nic nepřineslo. No samozřejmě, že přineslo, až 20 miliard do rozpočtu, až 20 miliard.

Celá historie EET. My, když jsme skončili druzí ve volbách v roce 2013, tak jsme vůbec ani nevěděli, co máme dělat a ptali jsme se lidi, jestli máme být v opozici - šílený, blbý, nápad - tak potom jsme šli do té vlády a strategie byla nekrást, nezneužívat funkci, nebrat kámoše a EET. Ano, račun z Chorvatska, pan Honek z Vítkovice Tours - vy jste mi to řekl a byl jsem tam.

Pokud tomu nikdo nerozumí, že když dneska konečně to téma je na stole a ODS se snaží říkat ne, tak to nepřináší žádné peníze, tak já vám to znovu vysvětlím. Ten, kdo vám nedá účtenku, tak může manipulovat tržby. Když má nižší tržby, tak má nižší daň z příjmu právnických osob, může vyplácet lidi v keši - to jsme zažili za covidu - neodvádí sociální pojištění, ti lidé mají nízké důchody, neodvádí zdravotní. Ano, má v keši černé prachy. Ono to vypadá, že je to všude teď. To není jenom o restauracích.

Moje strategie byla vybrat daně a snižovat daně. Za našich vlád jsme snížili daně o 504 miliard. Zdravím všechny hospodské, aby si vzpomněli, že 1. prosince 2016. jsme, pokud si dobře pamatuji, zavedli zkušebně EET a snížili jsme daně, DPH, na jídlo, nealko a potom později na pivo z 21 na 10 %, ale i živnostníkům i kadeřnicím a tak dále. Ano, chtěli jsme, aby všichni platili. Jak tomu přijdou zaměstnanci, 4,6 miliard zaměstnanců, kteří každý měsíc platí daň a nikdo se jich neptá. Ta účetní nepřijde a neptá se - chtěl bys zaplatit daň tento měsíc? Ne automat. To by bylo spravedlivé.

No a teď to EET samozřejmě tady obstruovali, mantra, úplný nesmysl. Já myslím, že jediný ekonom, který tomu tedy rozumí nebo doufám, že tomu rozumí, myslím si, že tomu rozumí, z ODS, samozřejmě drží basu, pan Skopeček, když říká - EET ne. Ale na to jsou čísla. Ti úředníci vám to zdokladují. To je statistika. Takže vy berete lidem peníze a na druhé straně hned rušíte EET, až 20 miliard ročně, ne. Tak, jak jste začali? Brali jste důchodcům, sleva na jízdné, studentům, zdravotnictví hned -14 miliard a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které jsou úplně jasné.

Abych se vrátil k té Evropské unii. Ten průzkum je velice zajímavý a vychází z toho, alespoň mně z toho vychází to, že když se podíváte na tu statistiku, tak vidíte obrovský propad důvěry českých občanů vůči EU. Víte kdy? Přesně na rozhraní 2015 a 2016. To byla ta masivní migrační krize. Ano a já jsem přesvědčen, že teď to taky padlo kvůli tomu. Protože jenom šílenec může pozvat pašeráky i ilegální migranty do Evropy, jenom šílenec. Potom všechno, co se stalo ve Švédsku, v Německu, v Rakousku, atentáty, přicházejí ilegální migranti, ozbrojení, útočí na ty stráže, tak já si myslím, že to je ono tahle blbost - pozvání.

Ti, kteří to udělali, můžou za ty stovky mrtvých utopených ve Středozemním moři. To je vaše dílo. Neříkejte, že libyjská stráž. My jsme chtěli libyjské stráži... Znovu opakuji, pane premiére, zjistěte, kde je 32 milionů euro, co V4 zaplatila. Česká republika zaplatila 8,5 miliardy. Měli jsme koupit ty lodě. To je boj, to je organizovaný zločin, ti pašeráci. Ti lidé neprchají před válkou, ano?

Takže ta nedůvěra klesla, ale my chceme změnit tu Evropu. Hnutí ANO chce změnit Evropu a vymést ty byrokraty, ty šílence, z Evropského parlamentu a z komise, aby konečně pochopili, že jsou tam proto, aby sloužili lidem, ne aby diktovali, kdo ve které zemi má vyhrát volby, aby je ovlivňovali, aby platili neziskovky, aby ovlivňovali volby, aby vydírali přes peníze. Ne, my chceme tu Evropu. Ale ta Evropa nezvládla ani ten základ - Schengenský prostor, obrana Evropy na moři, ano, Frontex. Proč všichni staví ploty? Kyriakos Mitsotakis staví plot, 200 km. Kolik dostalo Řecko od roku 2015 na ilegální migranty? 3,4 miliardy.

Když skončila Evropská rada a polský a maďarský premiér to zablokovali - ano, zablokovali, vážení pisálkové, můžete si stokrát psát, co chcete - tak proč ta Meloni, italská premiérka, letěla do Varšavy? No, aby mluvila s Morawieckim o tom, jak by se to dalo vyřešit. No, vždyť ta Itálie dostala 1,1 miliardy euro za ilegální migraci. Ano, nikdo nemá tu odvahu říct, jak to bylo v Austrálii. Ti migranti nesmí vyplout. Musí se vrátit domů, na Lampedusu mají poslat velkou loď, ty lidi naložit, postarat se o ně. Ano, to jsme říkali. Postarejme se o ně dohodami, Egypt, Libye, Tunis, Alžír, Maroko. No a Erdogan? Ano, Erdogan je asi dobrý byznysmen. Dostal tři miliardy euro, ale stará se o tři miliony těch ilegálních uprchlíků.

A co kdybyste už konečně vyřešili Sýrii? Aby se ti lidé mohli vrátit domů, aby byl Marshallův plán. Aby se ta země dala do pořádku! Já vím, že je tam diktátor, já vím, že je tam diktátor, ale přece musíte najít nějaké řešení, ne? Takže Evropská unie je pro nás důležitá, exportujeme 87 %, Schengen je pro nás důležitý, ale my musíme, vážení spoluobčané, ve volbách zvolit lidi, kteří budou bojovat za české zájmy v Evropském parlamentu. A do Komise - tak já nevím, koho vláda pošle do komise za české zájmy. Protože já jsem přesvědčen, že zájmy občanů České republiky jsou shodné s většinou zájmů občanů, členů Evropské unie.

Podívejte se, jak vypadá brexit, Velká Británie, kolik tam chybí těch lidí? Miliony, mají problém, mají problém. Já chápu, že Velká Británie, byla naštvaná, ta byrokracie, vždycky diktát a místo toho, aby Evropská rada měla to hlavní slovo a ne ta Komise! To jsou úředníci, úředníci, nikým nevolení! Podívejte se, jak se oni vyjadřují! Oni jsou víc než nějaký prezident nebo premiér nějaké země! A o tom to je. Takže my jsme jasně řekl jako hnutí ANO, udělejme referendum, udělejme referendum na migraci! Proč ne? My jsme byli solidární, naši lidi byli solidární a my jsme podpořili vládu ohledně solidarity s ukrajinskými uprchlíky, ale je potřeba, aby ti lidé u nás pracovali, aby nezneužívali ty dávky a aby byla samozřejmě nějaká jasná informace, co vlastně u nás dělají a jakým způsobem na našem území pobývají.

Česká republika musí sama si zvolit, kdo u nás bude bydlet a žít. Ano? To, že pan premiér totálně nezvládl předsednictví a neudělal ten deal a říká, ano, já chci 40 miliard pro Českou republiku, my jsme se postarali o Ukrajince, mě to stálo 40 miliard, dejte mi to. Ne teď, když jsem ho stokrát vyzýval, aby to udělal. V rámci předsednictví, to byla ta pozice! Teď, že zablokoval něco a ještě rozbíjí Vé čtyřku. Vé čtyřka měla obrovskou sílu, obrovskou sílu. A já se divím, že vůbec nechápe - ano, chápu Orbána všichni nesnášej, ale co Morawiecki? Vždyť to byl vzor pro pana premiéra! Ano, i Turów mu dal za hubičku, vzal ho do vlaku, ale nenaučil se od něho nic. Proč stále ty naši lidi nakupují v Polsku? A nejenom v Polsku potraviny, ale i v Německu? Proč tam mají DPH nula. A tak dále.

Takže plno věcí a zkrátka téhle vládě se nedaří, nedaří.

Některé ty věci jsou úplně neuvěřitelné, takže já chápu, že jsou všichni posedlí Antibabišem a ty sektory samozřejmě trpí, protože ta nenávist je obrovská a vůbec ani nepochopili, o co jde. Takže tady je článek: Vláda chce škrtat desítky miliard dotací, které ale stát vůbec nemá. Jak je to možné? Já tomu nerozumím, jak je to možné? Chce ušetřit 50 miliard na dotacích. Nesplnitelný úkol. Ministerstvo průmyslu má příští rok ušetřit 20 miliard, ale zároveň nesmí uspořit 22 miliard. Takže to je zase jenom lež. A co je nejhorší, je, že tahle vláda sama nic nevytvořila. My jsme jim nechali národní investiční plán do roku 2050. Je to 20 000 projektů za 8 000 miliard. Ministr dopravy má tedy štěstí, že zdědil ten resort, protože bylo připraveno 300 kilometrů obchvatů a dálnic. A teď čtu článek, to je sice ze serveru ZET doprava: Nejsou peníze na obchvaty u Českých Budějovic. Jak je to možné, že nejsou peníze? Musí být peníze! Vždyť ta vláda by měla pochopit, že investice znamenají růst HDP a HDP znamená vyšší inkaso peněz pro lidi. Takže já bych byl strašně rád, aby ta vláda pokračovala v těch projektech.

Já nevím, ministr kultury, já jsem se ho ptal minule, že Císařské lázně, fajn. A co Nová scéna? Vždyť je připravena! Co Národní galerie? Je připravena. Co Uherské Hradiště, Muzeum totality? To jsem vám taky připravil, to byl můj projekt. S Hermanem jsme tam byli 2016. Tak přijďte aspoň s něčím, co vy sami vytvoříte! Kde jsou ty investice do zdravotnictví, těch14 miliard? Jak to vypadá se spáleninovým pavilonem v Královských Vinohradech? Jak to vypadá s koncentrací Karláku, kde je porodnice v Bohunicích? A co Svatá Anna? Co děláte pro ty lidi? Zubaři nejsou, pane ministře. My jsme měli projekt 43 ordinací, 24/7, lidi, kdykoliv můžete jít. Ano. A reforma duševního zdraví. A národní plán proti rakovině.

Takže ano, tahle vláda má samozřejmě za sebou média, proto, když tady čtu takový týdeník jednoho oligarchy a mluví o úseku D4. No, to je Havlíčkovo dílo - kdyby nebylo Havlíčka, tak nikdy se nestaví. To je první PPP projekt. No a je zajímavé, že ten redaktor, samozřejmě nějaký Havlíček nebo Babišova vláda neexistuje. Kritizuje Zemanovu vládu, ano. To první vypadalo na tunel. Ale to, že my jsme to všechno udělali, o tom není ani čárka. Ani čárka. Takže bude to otevřeno v prosinci 2024 no a my tam potom pojedeme soukromě. Ale to je v pořádku. Já chápu, že jsme byli moc slušní. Moc slušní jsme byli. (Průběžně čte z přinesených materiálů.)

Potom mám tady zajímavý ten rodičák. To fakt jako nechápu. Rodičák - my jsme ho zvýšili z 220 000 na 300 000, v programu jsme měli 400 000. Teď se rok a půl dohadovala pětikoalice o tom, kolik to bude. Nakonec je to tedy o 50 000, ale, ale tady dokonce protibabišovský server píše, že se rodičák Jurečkovi nepovedl. A tady dnešní článek je: Rodičovský příspěvek se zvedne ale jen dětem narozeným od roku 2024. No, tak my jsme to taky jako řešili, ale politik musí rozhodnout spravedlivě.

No a když si přečtete, co řekl tehdy pan premiér Fiala, cituju, pan premiér Fiala: Veřejně vyzývám vládu, ať vysvětli veřejnosti, jaká úvaha ji vedla k takovému konstruktu o zvýšení rodičovského příspěvku, jaký navrhla... Když vláda zvýší rodičovský příspěvek, tak na něj mají nárok všichni rodiče do čtyř let. Proto navrhujeme, říká pan premiér Fiala nebo předseda ODS tehdy, aby navýšený rodičovský příspěvek získali rodiče všech dětí do čtyř let. Souhlasím, souhlasím. To je totiž jediné spravedlivé řešení. Podpora rodin je pro budoucnost naší země klíčová. Ano, pane premiére, ale klesá vám porodnost. Nestavíte byty, kašlete na lidi, kašlete na mladé, kašlete na studenty.

Mimochodem Katalin Novák, když jsem byl v Budapešti, mi říkala, jak to tam oni mají. Studenti, když mají půjčku, mají dvě děti, po dokončení školy odpuštěna půlka. Když mají tři děti nebo čtyři děti, celá půjčka odpuštěna. Obrovské výhody pro rodiny, obrovské výhody. Proč to neudělají? Takže pan premiér nás tehdy vyzýval a my jsme to nakonec tak i udělali, protože samozřejmě to byla složitá věc. Takže ten článek, do kamene tesat tato slova. Černé na bílém jsou dostupná na stránkách ODS Léta Páně 1. listopadu 2019. Moudrost pochází od opozičníka, nynějšího premiéra Petra Fialy. S vervou horoval, aby vláda ANO s ČSSD ustoupila od původního záměru přidat jen nově narozeným dětem. Ano, a my když jsme byli ve vládě a menšinové vládě, tak my jsme se s vámi bavili. Vy se s námi nebavíte vůbec a o ničem. Takže já jen říkám, pane premiére, udělejte pro rodiče a pro děti stejnou věc, jak jste navrhoval za naší vlády v roce 2019.

O panu Bartošovi jsem mluvil, ten říká, že cesta ven z bytové krize je byty nevlastnit. No, super. Já jsem si myslel, že naši spoluobčané chtějí vlastnit a já myslím, že je to ten pocit jistoty. A teď vlastně ta vláda jim říká, ne, ne, nebudete vlastnit, protože Rusnok zničil hypoteční trh. Ano, vy jste mlčeli a teď ještě dokonce, když lidi mají možnost splatit hypotéku dřív, tak chcete, aby za to platili poplatky. Váš vztah k mladé generaci: Studenti budou na daních odvádět více. To je titulek.

Potom ani nebudu tady číst všechny články.

A slovo k reformě. Samozřejmě žádná reforma to není. Žádná reforma to není. Tady je zajímavý článek - titulek: Jurečkova drahá úspora. Stát kvůli zrušení mimořádného zvýšení penzí prodělá miliardy. Tak si to zkuste přečíst. Vy žádnou reformu neděláte. Vy jenom chcete vzít důchodcům peníze. Chcete změnit tu formulu, kterou my jsme zavedli v prospěch lidí. A chcete, aby lidi chodili do důchodu později. To je všechno. To je celá vaše reforma.

O tom kešu (?) jsem mluvil, je to fakt neuvěřitelné, že je to všude. Tady je článek. Nemáte hotovost? Smůla. Přibývá míst, kde nelze platit kartou. Experti mluví o šedé ekonomice. Ale panu ministrovi financí to asi nevadí. Ty další vaše sliby... Ten plynovod z Polska nevím, kdy bude tedy, když jste tehdy lhali, Poláci to nechtěli, tak snad to teď vy zařídíte. Samozřejmě to je nesmysl. Žijete jenom z naší práce. Ohrožení chudobou za rok 2022 - to je naše práce - je nejmenší v rámci Evropské unie. Nejmenší. Češi mají rekordní úspory. Banky se o ně začínají prát. Prošli jsme si jejich nabídky. Ano.

Za nás lidi ušetřili 900 miliard. My jsme makali pro lidi od rána do večera. Vy jenom přemýšlíte, jak ty lidi okrást! Protože máte za sebou tu propagandu. Tady mám článek. Propagandisté přestrojeni - ale to nebudu číst, protože já chci jenom lidem říct, že nevěřte provládním médiím. Nevěřte! Je jich strašně moc a snaží se vám vnutit věci, které jsou prolhané, nepravdivé.

Když jsem tady vyzýval pana premiéra, aby si požádal o ty peníze za Ukrajinu, to je 12. května 2023, uprchlíci stáli 35,8 a pan premiér řekl, že vláda spočítá náklady s ukrajinskými uprchlíky a účet pak předloží EU. Neřekl ale kdy. No, tak doufejme, že to bude brzo. Takže nechci už moc zdržovat.

Mě před chvíli zaujal názor pana prezidenta. Titulek: Ukrajina má šanci na územní zisky jen do konce roku, řekl Pavel na summitu NATO. Dobře slyšíte. Tak já nevím teď, co s tím? Co na to říká KRIT od pana Rakušana? Já jsem tady četl na KRITu mír jako kremelský propagandistický narativ. Jasně, někdo může říct, že pan prezident nemluvil o míru. Protože dneska Ministerstvo vnitra vlastně říká, že slovo mír zneužívají nějací komunisti, nějaké organizace. Ale my jsme vždycky odsoudili Putinovou agresi. A dneska skutečně žijeme v době, kdy se máme bát říct slovo mír? Já jsem to řekl před prezidentskou volbou, no, a dostal jsem do držky všude, ne? Mír, co si to dovoluji? Jaký mír? My chceme válku? Nebo co chceme? No, tak pan prezident je odvážný a řekl, že... Já nevím, já jsem s ním mluvil sám asi 40 minut a musím říct, že se vyzná ohledně armády, ohledně NATO. V těchhle věcech se vyzná. A pokud on říká, že takhle to je, no, tak...

A tady se píše dál: Ukrajina bude zřejmě muset vyjednávat s Ruskem na základě úspěchů dosažených do konce tohoto roku, vyplývá podle českého prezidenta Petra Pavla z aktuálních politických a vojenských okolností. Pavel o situaci na Ukrajině hovořil v úterý na úvod summitu NATO ve Vilniusu. Podle něj je třeba realisticky vnímat, že okno příležitostí pro ukrajinské územní zisky se do konce roku víceméně uzavře. Tak tohle kdybych řekl já, jsem mrtvej. Totálně. Kde je těch Milion chvilek? Ještě existují? By jich bylo dva miliony, ne, na Letné? No, takže ten KRIT doporučuju. Mír jako kremelský propagandistický narativ.

Takže, vážení spoluobčané, vy, kteří nechcete válku, riskujete... Naštěstí tu učitelku tedy osvobodili. Ale že ta nová totalita, kterou tady máme, že můžete mít problém. Takže já nevím, jak s tím naloží, ale určitě víte, jak to dopadne, protože Patrik Nacher má ten svůj dvojí metr.

Já jsem včera točil tradičně ta moje videa taková krátká. Řešil jsem tam kratom. Bylo by dobré, kdyby pan nejhorší ministr zdravotnictví v historii této země už konečně tuhle drogu zakázal. Je zakázaná v Polsku, na Slovensku. Je to svinstvo. Ohrožuje to naše děti. Takže by bylo dobré, kdyby se tomu... kdyby už konečně ta vláda to zakázala. Já nechápu, proč... Dokonce i Piráti jsou pro, i když tedy chtějí legalizaci, ale i jsou pro. Takže já nechápu, na co se čeká?

Závěrem ještě se podívám, jestli tady nemám... Rozhodnutí vlády, už jsem o tom mluvil. Česká pošta. Vidíme, co se děje na těch poštách. A někteří starostové to nahradili, to je samozřejmě velice, velice pozitivní.

Mimochodem ještě v rámci toho šetření, když jsem byl ministr financí, tak jsem lítal do Bruselu economy, economy, seděl jsem vždycky desátá řada, to byla první řada za byznys class. A začal jsem létat speciálem jako premiér - jako premiér, protože z bezpečnostních důvodů. Pane premiére, to je takový dobrý nápad, nechť lítají, ať lítají ministři economy do Bruselu, ne stále speciálem - a ušetříte. To je další. Takže těch nápadů, jak byste mohli šetřit, protože jsem to dělal a zkrátka mám to v sobě, že jsem celý život nebo většinu života samozřejmě měl příjmy, takže jsem musel šetřit, takže to je další návrh.

Tahle vláda úplně zapomněla na ty investice. Je to velká škoda, velká škoda, protože už pomalu samozřejmě stavební trh ochlazuje. A kdo kupuje byty? Jenom ti bohatí. A naše mladé rodiny zkrátka při stávajících sazbách hypoték na to nedosáhnou.

Sport - to pan premiér ani neřeší vůbec. Já jsem to měl pod sebou a končili jsme s rozpočtem 10,5. A to, že naši lidé a občané České republiky mají rádi sport, chtějí sport, že ta sportovní infrastruktura je strašně zanedbaná a že jsme to za naší vlády nestihli... Ale sport by si určitě zasloužil aspoň 20 miliard ročně, ne 5,2, jak tam teď máte.

Konkrétně k tomu daňovému balíčku se nebudu moc vyjadřovat, to paní kolegyně už mluvila. Já myslím, že všichni rozumní, kteří chtějí ty správné informace, vědí, jaká katastrofa tahle vláda je, co to znamená pro nás vlastně, že ničí tu nastartovanou trajektorii prosperující země. Byli jsme devátí, teď jsme dvanáctí. Takže by bylo dobré, kdyby skutečně vláda napsala nové programové prohlášení vlády, abychom vůbec věděli, co tedy mají v plánu? Vždyť není normální, aby každý měsíc nás něčím překvapovali, a my jsme vlastně ani nevěděli, co chtějí.

Jedna věc je jistá, oni nechtějí pro naše občany nic dobrého. Nic dobrého! Lžou! Je to politika lží. Stále se na něco vymlouvají, buď na naši vládu, nebo na Ukrajinu. A neudělali pro lidi de facto vůbec nic. Takže znovu opakuji, by bylo dobré, pane premiére, abyste napsal pořádné programové prohlášení vlády, ale pravdivé, pravdivé, jenom na dva roky, jenom na dva roky, aby veřejnost, když to média nezajímá, mohla vědět, co vlastně máte v plánu. Ale už dnes vím, že to není nic dobrého pro lidi.

Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tvrdá odpověď. „Kdyby to napsal jinde, bylo by to na žalobu." Ivan Noveský a kádrovací článek „Však oni mi to ještě nevrátili," posteskl si praotec Čech z Brna a pohleděl k Řípu. Ten vlastní Američanka Babiš oprášil staré téma. „70 000 migrantů!" Pak šel po Fialovi s Rakušanem Obrana na nákupech. Expertům ožívají vzpomínky na Parkanovou a Dalíkovy Pandury

