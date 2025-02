Babiš (ANO): To, co projednáváme, je sprostá korupce České televize touhle vládou

Takže dobré ráno, vážení spoluobčané, dámy a pánové, něco se děje, protože tady vidím...

Jeden ministr, dokonce čtyři ministři přišli. Představte si to, oni mají aplikaci a normálně má službu jenom jeden, ale dneska je to jeden, dva, tři, čtyři, krása. Já jsem pozoroval pana Jakoba, jsem přemýšlel, jestli má low taper fade. Víte co to je? To vědí děti, ale tak si to nastudujte, budete populární.

Ale já vás musím zklamat, protože vy jste mě vždycky kritizovali, že sem nechodím, a já teď sem chodím stále víc a víc raději a rád tady mluvím na lidi, protože lidi mi píšou a děkují mi za to, že se dozvídají věci, které se nedozví v médiích.

Zopakujme si, co jsou to média. Máme moc zákonodárnou, výkonnou, soudní a říká se, čtvrtá velmoc jsou média. Teď vidíme, co se děje. Kalousek kdysi tvrdil, že jsem řekl: Všichni kradou.

Ale ne všichni. Když vidíme USAID - a já jsem včera pana ministra požádal, těšíme se na nového velvyslance Spojených států a já se tam hned objednám, protože samozřejmě pan ministr Lipavský ho nepožádá o to, co jsem ho já včera žádal, aby nám řekl, koho všechno financoval USAID - je to neuvěřitelné, jsou to tisíce novinářů. Samozřejmě naše mainstreamová média o tom nemluví. Česká mainstreamová média jako Deník N nebo Seznam Zprávy a samozřejmě ČT24 nebo Aktuálně líčí agenturu USAID převážně jako klíčového poskytovatele zahraniční pomoci a podpory demokracie. Zdůrazňuje jeho humanitární roli, boj proti dezinformacím a podporu občanské společnosti. No, ale jsou i média, svobodná, mimo mainstream, jako Echo24. Představte si, to jsou bývalí zaměstnanci Lidových novin. Prezentují USAID odlišně: jako politický nástroj USA k prosazování vlastních zájmů a progresivistické ideologie.

Tady byl zajímavý rozhovor od publicisty Luďka Bednáře, který tam říká neskutečné věci. Například mluví o té investigativní síti OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - a tam se chlubí ten zakladatel, že díky jeho práci padlo pět až šest vlád. U nás byl také úspěšný. Vždyť Holcová... Také tenhle systém byl financován z těchto peněz, takže tady máme peníze USAID, máme Sorosovy peníze. No a představte si...

Pan ministr se usmívá, má dobrou náladu. (Mluví směrem k levé části ministerských lavic.) Představte si, pane ministře, že máme další skandál v Bruselu. Evropská unie poslala před volbami několika mediálním domům 132 milionů eur. To je co? (S úsměvem.) Dobré, ne? Po tom, co to ten šílenec Timmermans dával peníze zeleným neziskovkám, aby nám vymývaly mozky tady a mluvily o té klimatické změně - mimochodem, Trump zakázal používat slovo klima, jsem slyšel, zakázal, zakázal (S úsměvem.) - takže tady máme, že "vedení Evropské unie čelí obvinění netransparentního přesměrování 132 milionů eur". Tohle říká soukromá reklamní agentura Havas Media. "Hlavními aktéry je vysoká úřednice a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen," píše italský deník Il Fatto Quotidiano. "Přidělení těchto finančních prostředků proběhlo bez veřejného oznámení, což znamená, že není jasné, které mediální společnosti peníze obdržely" a tak dál. Můžu vám to tady číst, ale mým cílem dneska není zdržovat.

Já chci jenom říct lidem, aby zkrátka věděli, že my tady, co projednáváme, je sprostá korupce České televize touhle vládou. (Potlesk z levé části sálu.) Představte si, že ten toho času největší provládní aktivista Václav Moravec, on už nevydržel, on už nevydržel do toho hlasování v pátek.

V pátek tady nás zase převálcují, vážení spoluobčané, a já vám jen slibuji, pokud se tam vrátíme, tak to bude jeden z prvních zákonů, kde prosadíme spojení České televize a Českého rozhlasu a šetření. (Potlesk poslanců z hnutí ANO 2011.)

No, tak si představte, že Moravec, který vlastně v neděli... Byl tam pan premiér, zase nám vykládal ty nesmysly, říkal, že máme nějaké aféry s Alenkou. Včera jsem ho tady vyzval, aby sem přišel, abychom měli mimořádnou schůzi na jeho aféry, na barmskou neziskovku, kde všude si nacpal rodinu, jak stavěl ten kampus a jak to má, ty majetky a tak. A ty moje? Já žádné nemám, všechno bylo vymyšleno, všechno. Já jsem ochoten tady o tom debatovat, ale on ne, on to jenom tak říká. No, takže v neděli měl svůj pořad a včera, prosím vás, jsem zaznamenal na síti X, že tady píše někdo: "Dnes ve Fokusu je u Moravce hostem premiér Fiala. Provalilo se, že studenti pokládají předem připravené otázky, které mají jít na ruku Fialovi. Studentka nebyla schopna položit složitě formulovanou otázku a potřebovala nápovědu. Vypadá to na volební kampaň." Tak dneska... Já se na to nikdy nedívám, ale pustil jsem si to. Víte, jak se to jmenovalo, ten pořad? Ten pořad se jmenoval Globální tíseň a můžu vám říct, že já jsem totálně v tísni. Já jsem úplně hotovej (Smích a potlesk poslanců hnutí ANO 2011.), protože... (Směje se.) Vyzývám všechny naše spoluobčany, aby se na to podívali. Budou mít stejnou tíseň jako já, protože pochopí. Děkuji ČT24, že do toho titulku napsali panu premiérovi "politolog". Každý musí pochopit, že tenhle člověk pro naši zemi nikdy nemůže nic dobrého udělat. Ten je úplně mimo. (Potlesk z levé části sálu.) Měl zůstat politologem. Takže Moravec, Globální tíseň.

Měl tam zavolat Člověk v tísni, to je ten Dalík Fialy, to je taky neziskovka, která se tváří, jaká je apolitická. Ne, je politická. V Sýrii o tom něco vědí, že paní Filipi? Naše nejlepší velvyslankyně, když tam nanominovali někoho. Je to politická.

Tenhle pořad, pan Moravec tam zavolal pana premiéra a pan premiér tam rozjímal. No, super mítink. Ti mlaďasi, co tam byli, tak já chápu, že měli trému a je mi jich i líto, protože já jsem jim tedy nerozuměl a podle mě oni taky tomu nerozuměli, co říkali. (Smích v sále.) Je mi to líto. Bylo jich tam strašně moc a byl to normální mítink, normální mítink na ČT24. Neskutečné. To, co tam povídal pan premiér, zase něco říkal, že on nemůže za ta auta a že všechno... Nechci to tady ani číst, ale byl to totálně stresující zážitek. Já vám doporučuji, abyste si to všichni pustili, a pokud ještě někdo bude volit SPOLU a pana premiéra, tak fakt už vám není pomoci. Fakt vám není pomoci. (Potlesk z levé části sálu.) Přece to není normální, vždyť musíte vidět zahraniční politiku této vlády.

Já už jsem o tom mluvil včera, oni jsou úplně mimo, ta komise je úplně mimo. Co to znamená, že Evropská unie poslala 132 milionů eur nějakým vybraným médiím? Evropská komise, nikým nevolení úředníci, od šílence Timmermanse přes korupčníka Reynderse, přes Thierru Bretona, který měl firmu údajně Atos, který říkal: Rumunsko jsme vyřešili, vyřešíme Německo. Oni ovládají Evropu, oni se rozhodli, oni rozhodují, kdo kde bude, oni chtěli zlikvidovat Orbána, Morawieckého a Babiše, samozřejmě. Vymyšlený střet zájmů. No a samozřejmě neziskovka - paní Holcová, to jsou peníze, o kterých teďka mluví Donald Trump a Elon Musk. Oni tady zásadně ovlivnili volby, k tomu mají ty potřebné novináře, takže ano, čtvrtá velmoc.

Vážení spoluobčané, jednou když média o vás napíšou lež, tak ta lež je všude, a když se ukáže, že lhali, tak se z toho těžko dostanete. Věřte mi, věřte mi. Tak to je.

My tady máme... Já tady vystupuji asi počtvrté a to je... Tady pan Jakob něco tvrdil, že jaká debata, o čem já mám s vámi debatovat, prosím vás? Není schopný debatovat k věci, není schopný tady pochopit, že zkrátka ve většině států Evropské unie jsou spojené televize a rádia, že poplatky ustupují. Ve Španělsku, kde jsem byl, nikdy ani žádné poplatky neměli.

Tak pokud vám nestačí, že Španělsko, Itálie, Rakousko, Velká Británie mají spojená tahle média, o čem my mluvíme? No tak o čem se máme tady bavit? Takže je to jenom sprostá korupce. My víme, že když soukromá rádia byla na jednání v Českém rozhlase, a já nemůžu jmenovat ty lidi samozřejmě, tak se jim tam vysmívali. Řekli, máte smůlu, my ty poplatky dostaneme a za to my vyhrajeme... uděláme všechno proto, abychom vyhráli volby pětikoalici.

Stačí se podívat na ty debaty v České televizi, když jsem tam ještě chodil: 2017, jak mě tam Moravec dehonestoval, nebo 2021, jak tam lhala Witowská a vymýšlela si o zámečku něco, 2022, Řezníček jak nám tam ani nedal slovo, jak tam místo jednoho člověka zvou za SPOLU tři a vždycky byla přesila.

Jak před debatou, před... - co to bylo? - krajskými volbami, jak tam jel ten žlutý pásek, že pan premiér vyřídí - kolik to bylo? - 50 miliard v Bruselu. Nevyřídil nic, protože vždycky lhal, takže ta propaganda... Skutečně se na to podívejte a musíte pochopit, že ten člověk zkrátka se shodou nešťastných náhod dostal na to místo a nemá tam co dělat, protože pro nás nemůže vůbec nic udělat. Ta paní, která tam s ním byla, ta stále něco mlela, že se změní náš průmysl, že budeme pokračovat v tom klimatu. Chápete to? Ty firmy zbankrotují, pokud Green Deal bude pokračovat, a pokud jste nepochopili, že po projevu Trumpa se změnil svět, a místo toho, aby okamžitě svolali Evropskou radu a uložili, ale už ani ne Komisi, ale vybrali nějaké premiéry na jednání s Norskem a s Velkou Británií.... Tady je článek. (Ukazuje materiál.) Víte, kolik vydělalo Norsko na ukrajinské válce? 100 miliard eur, Norsko, 100 miliard eur a ještě prodávali plyn a ještě tam dávali přirážku, že to není ruský plyn, samozřejmě když se to dodá do terminálu někde v Německu, tak už je tam jedna molekula. Takže místo toho, aby oni okamžitě to řešili, aby měli nějakou strategii, tak předsedkyně Evropské komise vystupuje tak, že i když Trump vlastně ukončí válku - a zatím nevíme, co udělá, neudělá - tak ona zkrátka je rozhodnuta zničit celý průmysl Evropě a podpořit jenom zbrojaře, takže všichni budeme stále zbrojit. Tedy my ne, my to budeme platit. Všechno ostatní nebude mít peníze? To je strategie této Evropské komise. No, to je neuvěřitelné. Pan premiér samozřejmě je úplně mimo, on neví, co český průmysl... Neví, co se děje v Třineckých železárnách nebo co se děje v ostatních průmyslových podnicích, jaký to má dopad, že když Trump zavede ta cla, ale je potřeba, aby někdo s ním jednal.

Teďka byl summit v Paříži o umělé inteligenci. Kdo tam byl? No, ten nedovzdělaný ministr zahraničních věcí a prezident. Proč tam nebyl premiér? Byl tam J. D. Vance. Proč tam už nešel? Tady vykládá, jak my v Americe... Jasně, naše firmy jsou schopné a jsou globální, některé. Nepotřebují tuhle vládu, protože někteří už ani tady nepodnikají. No tak proč tam nešel? Proč to tam nešel hned řešit? Protože ho nikdo tam nebere vážně.

Takže Evropa spí místo toho, aby se řeklo: Trump řekl nazpátek plynu a ropě, fosilní paliva násobně levnější, tak tady něco vykládají o tom, že bude nějaká transformace. Transformace je, proto ty firmy kolabují, proto. To se nedá ustát a zkrátka ta Amerika a Asie nás likvidujou. Ano, má to velkou setrvačnost. Pan premiér tam říkal něco, že o autech. Kdo tady prosadil zákaz spalovacích motorů? Kdo? No přece on. Už na to zapomněl. No a ti mladí, ti se báli tam (na) něco zeptat.

Žijeme v neskutečné době, kde Trump jede jak motorová pila a Evropa čumí a řeší stále Ukrajinu, aby bylo stále dost peněz na Ukrajinu, stále řeší válku. Vždyť i v tom pořadu Moravce znovu zopakoval pan premiér, že... Strašil tam ty mladé lidi válkou, zase strašil, že je válka tady za humny někde. Nevím, kde je válka. Ano, na Ukrajině je, ale snad skončí. Trump to slíbil a já mu věřím. Je to náš největší spojenec. NATO bez Spojených států není nic. Když bombardovali Libyi, tak za tři dny jim došly bomby, museli volat do Washingtonu: dodejte bomby. O čem to je tohle? Proč stále mluvíme o válce? Proč nikdo neřekne, že tady byl Obama s Medveděvem před jedenácti lety a mluvili o odzbrojení? Proč? O tom to je. Pan premiér straší děti, ty mladé studenty: válka, válka, hodnoty... Ty kecy, to se nedá poslouchat, takže vás upozorňuju, pokud se na to budete dívat, tak pocítíte strašnou tíseň jako já. Mám obrovskou tíseň, protože jsem pochopil, že to je strašná situace, že tenhle člověk je premiér naší země. Fakt.

Pro něj... Něco tam říkal, že bylo strašně těžké vyhodit Bartoše. No, já bych je vyhodil okamžitě a všechny, celou tu vládu. Pro něj to bylo těžké, on se rozhodoval. Dokonce teďka má billboardy "prosperita a chaos" - větší chaos než se stavebním řízením jsme nikdy nezažili, neuvěřitelné - nebo "východ nebo západ". Teďka běhá po internetu ta fotka, jak tam představuje prezident Klaus Putinovi Kalouska s Němcovou, a zase lžou, že "východ nebo západ". Oni byli na východě, tam byl Nečas vyjednávat Rosatom. My, hnutí ANO, jsme byli vždy v České republice, my jsme tady v České republice, my jsme tady, není ani na západě, ani na východě, my jsme tady v České republice, my jsme tady pro občany České republiky. (Potlesk zleva.) Ne východ, západ, Rusko, Ukrajina, to si vyřešte na těch summitech, kde on mlčí, neříká nic. Tady má velká ramena, že vyčinil Ficovi. No samozřejmě, že lhal zase.

Já jen říkám, že v pátek, pokud nemá pětikoalice špetku sebereflexe, bude se hlasovat o korupci České televize a (Českého?) rozhlasu samozřejmě, aby zkrátka jim zase vyhráli volby.

Ten aktivista Moravec už si pospíšil, takže včera v tom pořadu to bylo neuvěřitelné. Tahle koalice vůbec ani nevnímá. Já nevím, co tam mají za marketéry. To bylo strašně zajímavé, globální tíseň, globální tíseň. Já myslím, že všichni občané naší země mají tíseň z toho, koho máme za premiéra, co máme za vládu.

Tak tady jsem si vybral například provládní Seznam Zprávy. Tam píše nějaký pán - nebudu říkat jejich jména - takové dotazy, když tady chtěl pan Jakob diskutovat. Mě by spíše zajímalo, jestli budou poplatky platit i naši spoluobčané v cizině, když mají internet a chytré mobily, když mohou korespondenčně volit, což my v Česku nemůžeme. Diskriminace? No, tak se můžeme zeptat pana ministra Lipavského, ten má na starosti kampaň. Všude na velvyslanectvích je jasný příkaz: pětikoalice tam musí vyhrát.

Toto jsem už stihl (?) včera. (Listuje materiálem.)

Tady je strašně zajímavá debata - ale já nevím, jestli to čtou zástupci pětikoalice - protože já myslím, že lidi mají na to jasný názor a mají na to zajímavé poznámky, ale evidentně to pětikoalici nezajímá. Já tady hledám ještě tu další diskusi k tomu (Listuje materiálem.), ale to snad najdu později.

Já tady mám dva projevy. Jeden projev klasický vám zopakuji, tu naši pozici, aby to všichni znovu slyšeli. Ano, tady mám ty poznámky, debaty. Takže mám dva projevy, abych pana Jakoba uklidnil. Jeden projev mi dělal zaměstnanec České televize a druhý mám klasický. Tady v debatě na jednom serveru jsem se dozvěděl plno zajímavých věcí, například tady - to není nic nového, ale já jsem se dozvěděl tady - že provozní náklady TV Prima 3 a půl miliardy korun, zisk 510 milionů - tady píše nějaký pán, nechci říkat jeho jméno, aby nebyl naštvaný - TV Nova tržby 5,24 miliardy, zisk 865 milionů, no a Česká televize má rozpočet 7,17 miliardy a samozřejmě hlavně žije z poplatků. No a potom je tady zajímavé - další pán tady píše v diskusi - že Nova má deset kanálů, 650 zaměstnanců, Prima má jedenáct kanálů, 450 zaměstnanců a Česká televize má šest kanálů - ano, šest kanálů, to je ono, už jsem to našel - a má 3 000 zaměstnanců a ještě 3 000 externistů. Vážení spoluobčané, posloucháte dobře, takže Česká televize má de facto 6 000 zaměstnanců, no a Prima 450, Nova 650. Oni jsou v zisku a Česká televize a (Český?) rozhlas jsou nenasytní, stále chtějí víc a víc. Takže to jsem nevěděl.

Děkuju za to, ty diskuse jsou zajímavé. Tady píše jeden pán: "Česká televize v současnosti provozuje šest programů: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT:D" - nevím, co to je - "ČT art. Opravdu potřebujeme šest programů ČT?" se ptá pán. K tomu ČT1 asi pětkrát kvůli dvaceti rozdílným a v podstatě k ničemu zpráv z regionů, pokud ta zpráva regionu má nějakou váhu, tak večer ještě pětkrát. No, tady někdo píše: "Nepotřebuje ani jeden, zrušit bez náhrady." Ale to my neříkáme. Potom tady je, že by měla být možnost, aby se divák mohl sám rozhodnout. O tom my mluvíme tady. Další diskutér: "Proč platit za Českou televizi, Český rozhlas? Kdysi byly dva programy. Dnes tyto molochy mají x programů, v době, kdy je internet, stovky vzdělávacích kurzů či institucí. Nepokládám občany naší země za podprůměrné inteligenty a jsem si jistý, že se dokáží rozhodovat i bez mediální masáže, proto pokud veřejná ČT, tak ve zcela okleštěném modelu a placená ze státního rozpočtu. No ale ty masáže samozřejmě dělají kvůli tomu, aby u vlády a ve volbách vyhráli ti jejich lidi." Další diskutér: "Mám ČT rád, líbí se mi vesměs jejich tvorba a vlastně třeba tvorbu pro děti v ČR nikdo jiný vesměs nevytvářel a nevytváří a zároveň si nemyslím, že ČT hospodaří zrovna moc efektivně, redukce ČT je na místě a samozřejmě redukce Českého rozhlasu, přitom tyto instituce řadu věcí dělají vlastně dvakrát. Tedy i ono sloučení je vlastně na místě, byť se této myšlence někteří stále brání." Ano, pane pisateli, ona se tomu brání pětikoalice.

Ředitel České televize napsal dopis a ředitel Českého rozhlasu napsal dopis, veřejné dopisy. Ty většinou nečtu, protože pokud má být dopis, tak má být osobní a ne píárový, ale to mám ten další projev.

Tady je zajímavá debata, no ale pětikoalice to nečte, tu to nezajímá. Nezajímá, jaký názor mají lidé, tu to nezajímá. Je nezajímá to, že Česká televize a Český rozhlas jsou jediné instituce, které jsou netransparentní, které nikdo nekontroluje. Samozřejmě, můžeme se tady - a k tomu se ještě dostanu - bavit o tom, jak jsou tam různé spolky, které platí ministerstvo, aby propagovaly, jak tyhle instituce jsou úžasné.

Tak teďka vám přečtu ten projev, co mi psal jeden zaměstnanec České televize: "Dámy a pánové, český jazyk je krásná řeč. Jenom si vemte ta úsloví, která máme. Píchnout do vosího hnízda, například. Nebo potrefená husa nejvíc kejhá. A co teprve pak ti kapři, co si sami rybník nevypustí? Tento týden to bylo nějakého kejhání v mediálním prostoru" - to bylo minulý - "a na sítích jako by někdo píchnul do toho vosího hnízda. Pan generální ředitel České televize, pan Souček, pocítil například neskonalou potřebu informovat své podřízené zaměstnance České televize o tom, jak úžasně efektivně pracují. No, kdo z nás doposud věděl, že v roce 2008 vyrobila Česká televize 15 481 hodin pořadů? Asi právě jen pan ředitel Souček. Představte si, v roce 2023 už to bylo o 34 procent pořadů více. Bylo to totiž jen těžce uvěřitelných 20 790 hodin vlastních pořadů. Produktivita jednoho zaměstnance České televize se dle pana generálního ředitele zvýšila o 32 procent. Pan ředitel při této příležitosti také informoval své 3 000 zaměstnanců - a to hovořím o zaměstnancích na pevném pracovním poměru, ne o takzvaných externistech" - těch je 3 000 - "kterých taky není málo." On to tady nepíše. "Určitě v případě České televize se nejedná o žádný švarcsystém." Alenko, že ne (K poslankyni Schillerové.), 3 000 OSVČ není švarcsystém, určitě ne. "Tak on je informoval o tom, že Česká televize má momentálně podíl na trhu přes 30 procent. Podíl na trhu znamená sledovanost. Prostě aktuálně se každý den loni a letos dívá na Českou televizi 30 procent televizních diváků. Pan generální ředitel ale zapomněl informovat svoje podřízené, jaký byl podíl České televize na trhu v roce 2008. To, abychom si nalili čistého vína, když už mluvíme o produktivitě práce České televize." Takto teda mluví pan generální ředitel Souček. "O kolik procent se tedy zvýšil podíl na trhu České televize od roku 2008 do současnosti? O kolik více diváků se dnes dívá na ČT než před sedmnácti lety? Tak to by nám musel říct pan generální, abychom mohli mluvit o produktivitě. Jestli zůstaneme u té produktivity práce České televize, kolik vysílacích programů má ČT a kolik mají jejich konkurenti Nova nebo Prima? Kolik má Nova a Prima zaměstnanců?" To jsem vyčetl z té diskuse lidí. "Posílají Nově nebo Primě občané České republiky také každý měsíc velkorysé příspěvky na jejich činnost? Ano, příměr je přehnaný, Nova a Prima nenaplňují přece poslání veřejné služby. Musí se samy uživit z reklam." Jasně, veřejná služba, to my víme, jak udělat tuto službu. "ČT je v tomto ohledu v klidu, své má jisté. Jenom místo jí zakázaných reklam vysílá sdělení sponzorů programů a určitě to není podvod. To je jen takové demokratické obejití zákonů. Ale abych, vážené dámy a vážení pánové - když už jsem do toho vosího hnízda píchnul - byl férový, pan ředitel Souček též například uznává, že sloučením jeho instituce s Českým rozhlasem by bylo možné docílit provozních úspor, byť se nedomnívá, že by se jednalo o částky vyšší než jednotky desítek milionů korun. No, i kdyby měl pan ředitel pravdu a i kdyby se jednalo byť jen o pouhých desítek milionů korun, tak prostou matematikou vypočítáme, že jeden plátce měsíčního televizního poplatku 135 korun, který tak za rok zaplatí České televizi 1 620 korun, by nemusel na základě této úspory po dobu 6 172 roků platit poplatky žádné. Nebo jinak, 6 172 plátců poplatků by po celý rok nemuselo České televizi platit nic."

Ale pro někoho je samozřejmě 10 milionů vlastně nic, i když je nemusel vydělat, když mu je občané kvazi darovali.

Dámy a pánové, už jsem z tohoto místa jednou říkal, chceme-li srovnávat naše veřejnoprávní média s jinými, tak se orientujme dle zemí, kde jsou stejně jako my členy Evropské unie. Srovnávejme se zeměmi podobné velikosti a podobného počtu obyvatel. A srovnávejme se především se zeměmi nám podobné kultury a podobné historie. Rakousko je nám v tomto ohledu nejbližší. Chceme-li se srovnávat s Německem, tak musíme všechny ukazatele dělit, či násobit osmi, protože Německo je, co se počtu obyvatel týká, osmkrát větší než Česká republika a plošně pak čtyřiapůlkrát. Srovnání například s britskou BBC je zcela mimo naši realitu, o švýcarské SRF nemluvě. Obě země jednak nejsou členskými zeměmi Evropské unie, ale především je jejich ekonomická výkonnost v ohledu na prakticky všechny parametry mnohonásobně vyšší než ekonomická výkonnost v České republice.

V Rakouské republice - zase se budu opakovat - je jedna veřejnoprávní instituce, o tom jsem už mluvil, a vysílá 5 televizních programů, podílí se na jednom televizním programu společném pro všechny německy hovořící země a z 12 rozhlasových programů jsou 3 plošné a 9 regionálních. Když opomenu, že velikost rozpočtu ERF, který je takřka třikrát větší než součet rozpočtu ČT a Českého rozhlasu, se teď postupně dostávám k údajům, které do veřejného prostoru přišly ze strany Českého rozhlasu, respektive od jeho generálního ředitele pana Zavorala - a já jsem to tady už dříve uváděl, že rakouská veřejnoprávní média disponují rozpočtem více než dvojnásobným než česká, tak se tážu, proč ti Rakušané mají jen 12 veřejnoprávních rozhlasových stanic? Oni 12, my 26. Když oni mají skoro třikrát více peněz k dispozici. To je přece zvláštní. A ti Němci mají 53 rozhlasových programů, tedy dvakrát více než my, než Česká republika, ale pozor, Německo je samozřejmě osm a půl krát větší země na počet obyvatel. Takže český občan má čtyřikrát větší nabídku veřejnoprávních rozhlasových stanic než Němec čistě matematicky. To je, jako když jeden vizionář říkal - ještě čtyři roky mi dejte a budete mít platy jako Němci. (S úsměvem.) No, to nevím, vizionář, to byl ten, co nás dostává do tísně vždycky, když promluví. To tady napsal blbě. A to pak měl říct... Ale rozhlasových stanic budeme mít jen šest, maximálně sedm.

Ale zpátky k údajům pana Zavorala a též zpátky k faktům. Já jsem si přečetl platné znění zákona 484/1991 Sb., tedy to přečetl ten pisatel, to je zákon o Českém rozhlase. Tento zákon říká v § 3 odst. 1 ve větách a) až c), že Český rozhlas vysílá tři celoplošné programy a že může, to chci zdůraznit, může šířit programy regionální. Ale nemusí. Kde v zákoně stojí definice počtu programů, tedy vysílacích stanic, jak to zmiňuje pan ředitel Zavoral? Zákon pouze hovoří v § 12 odst. 1 o tom, že - cituji - "součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v sídlech krajů". Pan ředitel tedy jistě nechtěně zaměňuje pojmy stanice a studia, rozhodně však není a nebyla zákonná potřeba dalšího rozšiřování počtu stanic. Můžeme si v této souvislosti položit otázku, zda tuto potřebu měli posluchači?

Jestliže pan ředitel Zavoral zmiňuje přímou vazbu mezi lidmi a médiem, tak disponuje snad Český rozhlas nějakými relevantními daty, ze kterých vyplývá, že občané České republiky vyžadovali zvýšení počtu vysílacích stanic Českého rozhlasu? Jestliže ano, pak měl pan ředitel především tato data zveřejnit. Důležitá jsou fakta a je jistě hezké, že Český rozhlas takzvaně oslovuje svým vysíláním 2,5 milionu lidí týdně. Ale to znamená, že 8 milionů lidí, obyvatel České republiky, neposlouchá Český rozhlas ani jednou týdně. Přesto musí všechny domácnosti platit poplatky za provoz 26 vysílacích stanic? Protože mají možnost si rozhlas pustit? To je ta logika? V tom případě si položme otázku, proč nemají občané například také povinnost platit poplatky Ministerstvu dopravy, potažmo Správě železnic, když možnost svést se po kolejích mají také a každý má jistě doma cestovní tašku. Nicméně my nechceme zavádět povinné poplatky za hypoteticky možné využívání železniční dopravní cesty každým obyvatelem České republiky. A nechceme ani, aby měli obyvatelé České republiky povinnost platit poplatky za pouhou hypotetickou možnost poslouchat rozhlas nebo se dívat na televizi.

My chceme, aby bylo vysílání České televize a Českého rozhlasu financované ze státního rozpočtu. Chceme též, aby se Česká televize a Český rozhlas reformovaly v instituce, které budou jak svou velikostí a kvalitou vysílání odpovídat požadavkům diváků a posluchačů, tak i ekonomické realitě České republiky. Chceme také uzákonit povinnost kontroly těchto institucí ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. A to nejdůležitější na konec - chceme tyto instituce sloučit v jednu - s jedním generálním ředitelem, s jednou radou, s jedním obslužným a podpůrným aparátem, s jednou sítí zahraničních zpravodajů a tak dále. Že se to každému členovi managementu těchto institucí bude líbit, nebo nelíbit spíš, to samozřejmě chápu, protože určitě je potřeba šetřit.

Já ale na konec v tomhle projevu... Na začátku byly ty citace krásných českých úsloví, a to jedno zopakuji na závěr - kapři si sami rybník nevypustí. Tak to je ten první projev psaný z České televize.

Dobrý den. (K poslanci Bendovi, který prochází kolem řečnického pultu k poslankyni Schillerové.) Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedy, vy jste se včera někde zase vyjadřoval o tom - odbočím - o tom, že před volbami jsou nějaké ty katastrofální vize, jste říkal, to lithium. No a pan premiér říkal, že to lithium, že to bude ta budoucnost naší ekonomiky. Na to už zapomněl. Já jen chci říct, že to lithium vymysleli komunisti a my jsme ho zachránili před Bakalou, který tady vytuneloval OKD, a to lithium je dneska v ČEZu. Takže jen jsem musel poopravit ty vaše informace, když vás tady vidím. Tak. Takže teďka mám ten projev... Ano, my jsme zachránili lithium, které si připravoval Bakala, že ho vytuneluje. Údajně. Můžeme si připomenout ty články. Ne, ale to nevadí.

Takže hlavní projev tady mám. Vážení spoluobčané, hlavně vy, určitě budete slyšet zase, že někdo obstruuje, ale uvědomte si, v jaké době žijeme. Kdo tady podle Donalda Trumpa financuje média? A já jsem strašně na to zvědav, když uvidíme, kam ty peníze šly, jak fungujou média. Ten hlavní náš cíl jsem četl, je o tom, abychom měli tady nezávislá a efektivně fungující média, Českou televizi a Český rozhlas. To, co chce vláda, je uvalit novou televizní a rozhlasovou daň na české domácnosti, živnostníky a firmy. Fialova vládní koalice se rozhodla prosadit zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a dělá to způsobem, který je nejen podlý, ale naprosto cynický. Naprosto cynický.

A dokonce včera jsme viděli tu relaci. A tam je vidět ta korupce. Tam je vidět, že Česká televize večer před tím, než my tady o tom jednáme, zorganizuje volební mítink pana premiéra! Normálně jako neuvěřitelné. Mně to připomíná, jak v minulosti to bylo, ne? Všechno naaranžované. Fakt neuvěřitelné. Jedná se jenom o politický handl. A já jsem přesvědčen, že je to korupce. Korupce nemusí být ve formě peněz, korupce může být i jiná, to si nastudujte na Wikipedii, komu se to nelíbí. Je to výměna vyšších poplatků za mediální přízeň a podporu veřejnoprávních médií pro Fialovu vládu před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. A tak to bylo vždycky, tahle média vždy podporovala tuhle partu, která nám tady vládne bohužel od revoluce. Když jsme my byli ve vládě, tak samozřejmě kritizovali jenom nás, ale to je správně, my jsme se vždycky tomu nebránili a neměli jsme s tím problém.

Celý proces projednávání této novely ukazuje, jak zoufalá vláda je. Ví, že za sebou nemá žádné skutečné výsledky, které by mohla občanům nabídnout kromě porušených slibů. Ví, že jejich politika znamenala rekordní růst daní, drahotu, rekordní inflaci a zadlužování státu, proto si teď kupuje přízeň veřejnoprávních médií tím, že jim nasype další miliardy z kapes lidí a firem, kteří se denně snaží čelit Fialově drahotě a jsou v tísni. Včera to bylo bylo...- jak symbolické, tíseň. No, je to úplně běs, když člověk vidí, co to jako...

No, tímto zákonem dnes Fialova vláda symbolicky završuje svou nesvatou trojici legislativních kroků, které mají jediný společný jmenovatel: prachy a koryta. Nejdříve protlačila korespondenční volbu, aby si pojistila hlasy ze zahraničí, poté si zvýšila vlastní platy, ačkoliv neustále tvrdí, že se musí šetřit. A nyní přichází třetí rána. Daň za veřejnoprávní média, která jsou klíčovým spojencem Fialovy vlády. Všechny tyto kroky spojuje jedno, nejsou v zájmu občanů, ale výhradně v zájmu vládní koalice, která se chce udržet u moci za každou cenu. Ano, pan premiér potřebuje ty čtyři roky na ty německé platy. Já myslím, že pokud on tam bude ještě čtyři roky, tak nezaměstnanost bude 10 procent u nás minimálně.

A jak vláda hájí svůj návrh? Tvrdí, že zvýšení poplatku je nezbytné pro stabilitu veřejnoprávních médií. Pak ještě přidá otřepanou písničku o demokracii. Jo, to bylo včera zase, to byla demokracie, svoboda, svoboda, jo. My chceme taky svobodu. A kdo tady omezuje tu svobodu slova? Ne? Určitě Patrik Nacher vám to vysvětlí, kdybyste chtěli, má ten pořad Dvojí metr. Kdo omezuje tady svobodu?

No, a hlavně, že by to byl konec demokracie v České republice. Tady byl jeden hrozný poslanec, který se stal bohužel senátorem, a ten vykřikoval v Senátu, že jsme proti navýšení platů a že je to ohrožení demokracie, že premiér bude mít o 19 000 více měsíčně tento rok a příští rok 40 000 měsíčně. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané, 59 000 za dva roky, to je ohrožení demokracie. To odeznělo v Senátu. Neuvěřitelné!

Takže ve skutečnosti samozřejmě jde o pokus obejít veřejnou debatu o jejich financování a jejich skutečné roli v době, kdy upadá význam televize a rozhlasu. Místo toho, aby se vedla diskuse o tom, jakým způsobem má být veřejná služba poskytována v 21. století, místo toho, aby se řešila efektivita hospodaření České televize a Českého rozhlasu, vláda nic nevidí, nic neslyší a usiluje o jediné: před volbami zavést novou daň za televizi a rozhlas společně s inflační doložkou, jako u církevních restitucí, která umožní zvyšovat poplatky bez jakékoliv kontroly parlamentu. Ano, důchodcům jste to vzali, ale církev a televize a rozhlas, ty budou mít inflační doložku.

Hnutí ANO dlouhodobě prosazuje, aby se financování veřejnoprávních médií řešilo jiným způsobem, ne plošným zdaněním všech občanů bez ohledu na to, zda jejich služby využívají.

Koncesionářské poplatky jsou reliktem minulého století, který nemá v moderní společnosti své místo. Většina evropských zemí již přešla na model financování přímo ze státního rozpočtu, protože je transparentnější, efektivnější a spravedlivější.

Co jsou koncesionářské poplatky ve skutečnosti? Řekl jsem to tady už opakovaně, jsou to daně. Jsou to daně, které samozřejmě tahle vláda, i když slibovala něco jiného, stále navyšuje. Jsou to daně, které budou muset platit všichni občané, podnikatelé a firmy bez ohledu na to, zda služby České televize a Českého rozhlasu využívají. Nenechme se zmást vládní rétorikou, když musíte něco platit povinně a nemáte na výběr, je to daň a vláda dnes přichází s tím, že tyto poplatky zvýší. A tyto poplatky znamenají pro běžnou domácnost ročně 2 460 korun. Ale tím to nekončí. Nově se poplatky vztahují na firmy a živnostníky, a nejedná se o zanedbatelné částky, podniky s 25 zaměstnanci zaplatí pětinásobek sazby, firmy do 100 zaměstnanců desetinásobek a velké společnosti s více než 500 zaměstnanci dokonce stonásobek sazby. Výsledkem bude, že větší firmy zaplatí ročně České televizi až 180 000 korun a Českému rozhlasu dalších 66 000 korun.

Za co? No, za nic. Jejich zaměstnanci přece nechodí do práce proto, aby sledovali Českou televizi nebo poslouchali Český rozhlas, ale aby pracovali. Ne? Tak to je snad normální. A co je nejhorší? Jak jsem říkal, vláda si chce pojistit, že tato nová daň bude pravidelně valorizovaná. Inflační doložka, stejná, jako mají třeba církevní restituce, které tady ta jedna paní schvalovala, podivně, umožní zvyšovat poplatky bez toho, aby se o tom znovu hlasovalo v parlamentu, takže to bude automat. Zatímco inflační pojistku u důchodů, která zabraňovala tomu, aby se senioři propadali do chudoby, Fialova vláda zrušila.

Veřejnoprávní média jako nástroj propagandy, je to stejný scénář jako ve Spojených státech, to teď vidíme a všichni jsou z toho šoku, a u nás se o tom samozřejmě nemluví, protože... proč?

Pokud si někdo myslí, že navyšování koncesionářských poplatků je jen technická otázka financování, měl by se podívat na probíhající skandál ve Spojených státech, který ukazuje, jak to celé doopravdy funguje. Ukázalo se, že média jako Politico nebo New York Times, která stranila demokratům, Bidenovi a Harrisové, a systematicky útočila na Trumpa a republikány, dostávala miliony dolarů z kapes daňových poplatníků. A je jedno, jestli šlo o dotace přes agenturu US AID, nebo šlo o nepřímé financování masivním nákupem digitálního předplatného z veřejných peněz. Politico mělo z peněz daňových poplatníků zaplaceno předplatné za 8,2 milionu dolarů. Celkem měla tato progresivistická žumpa, která je v Evropě hlásnou troubou Bruselu, zelených fanatiků a promigračních vítačů, z amerických veřejných peněz dostat 27 až 32 milionů dolarů v posledních čtyřech letech. Oni vylikvidovali celou konkurenci Bruselu, obsadili Washington a všichni - už jsem tady mluvil o tom - evropští poslanci si musí platit 3 000 eur ročně předplatné, protože zkrátka nic jiného neexistuje, tak to funguje. A oni říkají, že si něco objednávali. Samozřejmě že lžou. A samozřejmě že Politico vždycky psalo proti nám. A samozřejmě, znovu zopakuji, že bývalá mluvčí Rakušana pracuje pro Politico, Češka, která samozřejmě píše proti nám, a potom to přebírá tady zase ta jejich parta, ta síť, ten systém. Takže instituce Evropské unie, které jsou živy z peněz evropských daňových poplatníků, si nakupují předplatné Politico.

Ale zpět k Spojeným státům. The New York Times jen v srpnu 2024, pár měsíců před prezidentskými volbami, dostal 4,1 milionu dolarů a celkově za posledních pět let téměř 50 milionů dolarů ze státních fondů. Miliony také dostávala agentura AP.

Výsledkem každopádně bylo, že vláda demokratů si tímto způsobem platila svou vlastní mediální propagandu a Američané to nevědomky financovali ze svých daní. No, přesně jak přes kopírák u nás Česká televize a Český rozhlas. Jaký je rozdíl mezi tímto skandálem a navyšováním poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas? Ve výsledku žádný. V obou případech jde o totéž. Vláda se snaží udržet v médiích vliv, a proto jim zajišťuje přísun peněz přímo z kapes občanů, vážení spoluobčané. Tady v Česku se to děje skrze koncesionářské poplatky. V USA se to dělo přes státní granty, agentury. Princip je ale stejný, Fialova vláda si vzala občany jako rukojmí a nutí je platit výpalné pro veřejnoprávní média. Tak to je. Ještě se někdo diví, proč Fialova vláda tak tlačí na zvýšení poplatků pro veřejnoprávní média? Je to čistá korupce za peníze daňových poplatníků tvářící se jako boj za demokracii. Včera zase pan premiér mluvil o demokracii, o svobodě. Neuvěřitelné! A o válce samozřejmě. Normální korupce.

A z toho pokrytectví je skutečně člověku špatně a je v tísni, velkou tíseň jsem pociťoval dneska ráno cestou do práce.

Podle WikiLeaks USAID tajně financovala více než 6 000 novinářů po celém světě. Bylo mezi nimi 707 médií a 279 neziskových organizací. Co to znamená? Že tyto takzvané nezávislé redakce žily a ovlivňovaly veřejný život z peněz amerických daňových poplatníků. Takže podobně to bude s poplatky. Česká televize a Český rozhlas nebudou mít zájem nestranně informovat, ale chránit politickou moc, která jim přihrává miliardy navíc.

Mimochodem, USAID financoval investigativce, který přišel pár dní před volbami s kauzou Panama Papers - ale to znáte - čímž zásadně ovlivnil volby do Sněmovny - o to přece jim jde - a velkou měrou pomohl pětikoalici k vítězství. Tehdy ty novinářky mě začaly absurdně obviňovat z nějakého podivného nákupu nemovitostí. A pro celé dokreslení rozsahu tohoto mediálního skandálu, co se časem pravděpodobně jistě rozroste, bude zajímavé sledovat, jaká média, jací novináři v České republice byli na výplatní pásce USAID. A samozřejmě pan ministr Lipavský to neudělá, tak čekáme na nového velvyslance a půjdeme se ho zeptat, ať veřejnost ví, kdo tady co platí. Přesně tak to je. Tady se pořádají semináře o nějakých zahraničních vlivech. Tak toto je zásadní vliv. Zásadní.

Ale to hlavní, o čem mluvíme, je samozřejmě nehospodárnost veřejnoprávních médií. Vláda tvrdí, že Česká televize a Český rozhlas nutně potřebují vyšší příjmy, aby mohly nadále plnit svou veřejnou službu. Jenže když se podíváme na reálná čísla, zjistíme, že obě instituce rozhodně netrpí nedostatkem financí. Mají peněz víc než dost. Česká televize má roční rozpočet 8 miliard, Český rozhlas 2,4; tedy celkem 10,5 ročně. Takže jak je možné, že tahle obrovská suma nestačí? Odpověď je jednoduchá: neefektivní hospodaření, přebujelá administrativa a naprosto zbytečné výdaje.

Česká televize provozuje šest kanálů, z nichž některé vysílají programy, které nemají s veřejnou službou nic společného. Potřebujeme skutečně veřejnoprávní stanici neustále produkující detektivky? Musíme živit z našich peněz šest stanic? Je nutné, aby Česká televize produkovala obsah, který se neliší od obsahu soukromých televizí? Podobné je to s Českým rozhlasem, který provozuje 26 stanic, přičemž řada z nich má téměř identický obsah. Proč platíme za tolik stanic, když se většina posluchačů soustředí jen na několik hlavních? Pak obě veřejnoprávní média ještě utrácejí peníze daňových poplatníků za vlastní zpravodajské servery, podcasty a kdoví co ještě.

Fialova vláda lidem káže o úsporách. Ale aby řekla České televizi a Českému rozhlasu: žádné koncesionářské poplatky se zvyšovat nebudou, musíte šetřit jako všichni ostatní; tak veřejnoprávním médiím slíbí další miliardy z kapes občanů, kterým chce zase pustit žilou. Přitom existuje mnoho oblastí, kde by bylo možné ušetřit. Ano. Ale Fialova vláda taky nešetří. Takže vlastně to je jeden systém. Šetřit podle Fialovy vlády musí hlavně občané! Vy musíte šetřit! Protože tahle vláda vám zařídila absolutně extrémní nájemné, energie a tak dále. Ale to všechno znáte, o tom jsem včera tady mluvil.

Takže kde je možné ušetřit? Redukce počtu kanálů a stanic. Česká televize i Český rozhlas by se měly zaměřit na informování, ne na zábavu. Sloučení České televize a Českého rozhlasu. Zbytečné duplicity ve zpravodajství, administrativě, produkci. Tak by se mohly ušetřit nemalé peníze. Já jsem o tom tady mluvil. Je to miliarda. Zahraniční korespondenti. Česká televize a Český rozhlas mají vlastní zpravodaje po celém světě. Je to absolutně zbytečný luxus. Externí produkce. Na obě instituce je navázaná stále tatáž kulturní fronta, která si zvykla na bezstarostný přísun peněz na úkor daňových poplatníků.

A co je nejzásadnější? Financování České televize a Českého rozhlasu dodnes neprošlo nezávislým auditem Nejvyššího kontrolního úřadu. Vláda tvrdí, že jde o transparentní instituce, ale přitom se brání jakékoliv externí kontrole. Proč? Co tají? Proč nemůže veřejnost vidět detailní finanční toky? Proč jsou smlouvy s produkčními firmami začerněné? I smlouva s Úřadem vlády! Neuvěřitelné. Než se vůbec začne uvažovat o zvýšení poplatků, měla by se vyjasnit tato zásadní otázka: hospodaří Česká televize a Český rozhlas efektivně? Bez jasné odpovědi na tuto otázku je jakékoliv navyšování financování naprosto nepřijatelné.

Nezávislost a kampaň na podporu poplatků. Jedním z hlavních argumentů vlády pro navýšení financování veřejnoprávních médií je potřeba zachovat jejich nezávislost a nestrannost. Jen se stačí podívat na zpravodajství, na výběr hostů v politických debatách, na způsob, jakým se k určitým tématům přístupuje, a odpověď je jasná. Strannost je v těchto médiích základní způsob práce! Čest výjimkám. Není třeba zas a znovu upozorňovat na dvojí metr. Toho jsou diváci a posluchači svědky každý den. A včera jsme to viděli a bylo to neuvěřitelné.

Je paradoxní, že v České republice jsou soukromé mediální domy méně zaujaté než Česká televize a Český rozhlas dohromady. Jasným důkazem toho, že Česká televize není žádným nezávislým médiem, je její nedávná kampaň na podporu zvýšení poplatků. Přece u nezávislého, nestranného média by člověk čekal, že naopak rozjede širokou debatu o koncesionářských poplatcích a kromě obhájců dá stejný prostor jejich odpůrcům, a ne že udělá tendenční, jednostranně zaměřenou kampaň na podporu zvýšení koncesionářských poplatků. A jak to vlastně financuje? Kdo to dělá? Jak jinak než z koncesionářského poplatku samozřejmě se to financuje. Takže Česká televize použila peníze vybrané od občanů k tomu, aby si u nich sama řekla o ještě více peněz.

Stále čekám na odpovědi jako: kolik tato kampaň stála, pane řediteli Součku? Kdo ji schválil? Kolik lidí z marketingového oddělení ČT se na ní podílelo? Byly tam nějaké externí agentury? A tak dále.

Jak mě kolegové informovali, ani Český rozhlas nezůstal pozadu. Údajně ředitel Českého rozhlasu sepsal nějaký dopis, kde také obhajoval zvýšení poplatků. Já jsem teda ten dopis nečetl, ale kolegové mi říkali, že je plný paradoxů. A vím, že v té části to i trošku popletl pan ředitel. Tam bylo něco o ničení. Ale celkově to nepochopil. Že prý rozhlas šetří, ale zároveň zakládá nové stanice. Prý je podfinancovaný, ale i tak se daří program udržovat. Prý se nedá sloučit rozhlas s televizí, i když v jiných zemích to funguje bez problémů. Prý že česká veřejnoprávní média mají nejnižší rozpočty v Evropě, ale jaksi se nějak ignoruje, že s platy a rozpočty je na tom Švýcarsko někde úplně jinde.

Jak už jsem říkal, šetřit jde, když je k tomu vůle, jak ostatně ukazují Spojené státy, kde po nástupu prezidenta Trumpa dochází k velké inventuře vládních výdajů. Například sloučením České televize a Českého rozhlasu by se dala ušetřit miliarda. A určitě by se ušetřilo na platu jednoho generálního ředitele a vedení.

Manipulace médií ve prospěch vlády - americký vzor a česká realita. Mimochodem ve Spojených státech se stále řeší ještě ten skandál spojený s médii, kde vyšla najevo záměrná manipulace reality s cílem pomoci před prezidentskými volbami paní Harrisové. Federální komunikační komise FCC zveřejnila necenzurovaný záznam předvolebního rozhovoru Camilly Harveys pro pořad 60 minutes, který odhalil, že televizní stanice CBS záměrně vystřihla nepohodlné části jejího projevu, aby ji neukázala v negativním světle. A myslíte, že u nás se to neděje? Po sítích běhají různé takové sekvence vystříhaných mých vyjádření. A z hodinového... Aby ji neukázala v negativním světle. Takže z hodinového rozhovoru odvysílala jen 20 minut a například její zmatené, nic neříkající odpovědi na zahraničně politické otázky úplně odstranila. Takže ve výsledku paní Harrisová vypadala jako schopná politička, i když opak byl pravdou.

Tak u nás se to taky děje, u nás to taky vymlčí, nebo je nějaké vystoupení nějakých v zahraničí a se to vymlčí, zkrátka to nevysílá. Ne? O tom víme. Však máme tady kampeličku, máme tady Dozimetr. Tolik mrtvých... A pohoda, ne?

A teď si položme otázku: může se něco takového dít u nás? Samozřejmě, že ano. Nemusí to být sestříháním, ale třeba výběrem hostů, návodnými otázkami, výběrem fotky - to známe - insinuacemi. Takovým jedním zářným příkladem, jak Česká televize aktivně pomáhala Fialově vládě, jsme naposledy viděli loni při finální debatě před volbami do Evropského parlamentu, kde vládní koalice Spolu měla tři zástupce místo jednoho. Toto není nestrannost, ale cílená manipulace s cílem ovlivnit voliče. Česká televize takto vytvářela dojem, že vládní strany mají větší podporu, než by skutečně měly, a také znevýhodnila dvě opoziční strany, které čelily přesile pěti vládních stran. Karel Havlíček o tom něco ví a Alenka, myslím, taky. Česká televize a Český rozhlas dělají totéž co americká mainstreamová média, nepřinášejí realitu, ale pečlivě zrežírováno podívanou, která má jediné cíle: posílit vládní pozici, potlačit opozici a udržet s vidinou dalšího zvýšení koncesionářských poplatků Fialovu vládu u moci. A právě proto si Fialova vláda tak zoufale přeje navýšit koncesionářské poplatky, potřebuje si zajistit přízeň médií před volbami, stejně jako se to dělo ve Spojených státech. Ano, přesně tak, to je.

Řešení dle ANO je spravedlivé, transparentní a efektivní. Hnutí ANO dlouhodobě prosazuje reformu financování veřejnoprávních médií, která by byla spravedlivá, transparentně efektivní. Současný systém koncesionářských poplatků je zastaralý, nespravedlivý a v dnešní době zcela neudržitelný. Naším cílem je zajistit, aby občané neplatili za služby, které nevyužívají, a aby veřejnoprávní média hospodařila odpovědně. Prvním krokem je zrušení koncesionářských poplatků. Tento systém je pozůstatkem minulého století, kdy existovalo omezené množství médií a veřejnoprávní televize a rozhlas měly monopol na poskytování informací. Dnes máme široké spektrum soukromých médií, on-line zpravodajských platforem a sociálních sítí. Veřejnoprávní média by měla být financována přímo ze státního rozpočtu, stejně jako je tomu například ve Švédsku, Dánsku či Francii. Tento model je transparentnější, spravedlivější a umožní spolehlivou veřejnou kontrolu nad rozpočty těchto institucí.

Druhým klíčovým opatřením je pravidelná kontrola hospodaření veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem. Dnes mají Česká televize a Český rozhlas obrovské rozpočty, ale veřejnost neví, jak přesně jsou peníze využívány. NKÚ musí mít právo provádět nezávislé audity, aby se zabránilo plýtvání a netransparentnímu hospodaření.

Třetím bodem je ukončení konkurence veřejnoprávních médií se soukromými stanicemi v oblasti zábavy. Veřejnoprávní média mají poskytovat objektivní zpravodajství, kulturní a vzdělávací obsah, ne produkovat nekonečné seriály a komerční formáty a soutěžit s ostatními. Musíme vrátit veřejnoprávním médiím jejich skutečné poslání.

Čtvrtým bodem je sloučení České televize a Českého rozhlasu. Je to jedno z klíčových opatření, kterým můžeme výrazně zvýšit efektivitu a transparentnost veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas dnes fungují jako dvě samostatné organizace, což přináší obrovské množství duplicitních nákladů a administrativních struktur. Když se podíváme na jiné evropské země, zjistíme, že spojení veřejnoprávní televize a rozhlasu není žádný revoluční nápad, ale běžná praxe. Například v Rakousku funguje ORF, ve Velké Británii BBC, ve Finsku Yle a všude tam mají jednu instituci, která efektivně spravuje televizní a rozhlasové vysílání.

Proč by tedy mělo být v České republice nemožno něco, co jinde v Evropě běžně funguje? - se ptám. Není žádný logický důvod, proč by Česká televize a Český rozhlas měly zůstat dvěma oddělenými molochy. Jediný důvod, proč se tato debata nevede, je ten, že současný stav vyhovuje těm, kteří se bojí změn a nechtějí přijít o své výsadní postavení. Ale pokud opravdu chceme efektivní a kvalitní veřejnoprávní média mít, musí o sloučení České televize a Českého rozhlasu se vážně diskutovat.

Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové a hlavně - vážení spoluobčané, na vás hlavně mluvím, protože tady (Otáčí se do vládních lavic.) máme dva ministry dokonce, ale ostatní vždycky chodí pryč, takže hlavně na vás se obracím. A v pátek nás zase převálcují tady, zase to schválí. Já fakt tomu nerozumím. Já chápu, že mají nějakou centrální agenturu, ale proč jim nikdo neporadí, tomu nerozumím, ale možná jsem málo chápavý. Takže v pátek tahle vláda, tahle pětikoalice přinutí všechny občany, podnikatele i firmy platit více za něco, co většina z nich ani nevyužívá a ani nechce, ani nechce. Chce zavést inflační doložku, aby mohla poplatky bez jakékoliv kontroly pravidelně navyšovat. Celý návrh je od základu špatný. Místo hledání úspor a efektivního hospodaření se vláda vydává cestou nejmenšího odporu: zvýšením daní. Přitom jsou tu zcela jasné a logické alternativy, které by zajistily, že veřejnoprávní média budou fungovat efektivně, nezávisle a transparentně: zrušit koncesionářské poplatky a financovat veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu; provést nezávislý audit Nejvyšším kontrolním úřadem, aby bylo jasné, kam peníze skutečně jdou; zrušit zbytečně duplicity a sloučit Českou televizi a Český rozhlas do jedné instituce; zajistit, aby veřejnoprávní média dělala to, co mají, informovala, ne produkovala zábavné pořady a konkurovala soukromým televizím.

V pátek se rozhodne o tom, jestli občané budou muset platit novou televizní a rozhlasovou daň jen proto, aby si vláda mohla pojistit mediální přízeň před volbami - už včera jsme to viděli a bylo to neuvěřitelné - protože samozřejmě za čtyři roky svého vládnutí vyprodukovala tato vláda jen Fialovu drahotu a všeobecně blbou náladu. A teďka už budu používat tíseň, tíseň. Vždycky, když vidím premiéra, a já to většinou čtu, abych neměl tíseň, ale dneska jsem se na to díval a měl jsem strašně tíseň. Ale vy všichni, vážení spoluobčané, máte tíseň z vládnutí této nejprolhanější vlády, to skutečně tady ještě nikdy nebylo. A oni udělají všechno pro to, aby tam zůstali. Takže my, hnutí ANO, budeme jasně hlasovat proti tomuto návrhu, je to proti lidem, je to další nespravedlivé zdanění občanů a další pokus vlády zajistit si výhody prostřednictvím veřejnoprávních médií. Takže koncem září budou volby, tak si na to vzpomeňte a uvidíte, co předvedou tahle média od tohoto momentu až do finální debaty, kde pan premiér bude zase říkat "může za to Babiš", i když tam budou čtyři roky a ta bilance je absolutně katastrofální. Takže pokud by trošku pětikoalice přemýšlela, tak to stáhne, ale oni to mají jinak.

Takže děkuju za pozornost a na shledanou.