Michálek (Piráti): Místo Stanjury a Blažka měli nastoupit nestranní odborníci

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dneska máme pravděpodobně poslední jednací den, kde budeme projednávat třetí čtení a já bych rád vystoupil k důležitým záležitostem, o kterých dneska budeme rozhodovat. Zejména tady máme totiž pozměňovací návrh, který s ohledem na bitcoinovou aféru přichází se skandálním záměrem osvobodit bitcoinové miliardáře od placení daní. Osvobodit ty, kteří mají zisk z bitcoinu v jednom kalendářním roce více než 40 milionů korun. To tady není žádná úprava pro nějaké drobné střadatele, to je úprava, která je opravdu pro bitcoinové miliardáře a současně se týká i obchodních podílů.

To, co bylo schváleno v konsolidačním balíčku touto Sněmovnou, chce teď vláda z iniciativy Zbyňka Stanjury revidovat a vypustit tuto úpravu, to zastropování tak, aby ti, kteří mají v dnešní době rekordní zisky, nemuseli platit vůbec žádné daně. To já nepovažuji za spravedlivé a chci upozornit ještě na to, že tady je druhý aspekt celé té záležitosti, který se opět týká naší vděčné problematiky praní špinavých peněz. Je to totiž ten prodej podílu a jeho osvobození, které bylo využito v transakci pana Ludvíka v Africe v Beninu, když tam přijeli a předstírali, že budou nakupovat zahraniční firmu SBI Holding S.A. za desítky milionů korun, tak ve skutečnosti celá tato aktivita byla provozována kvůli tomu, aby se vyhnuli placení daní z těch vypraných peněz.

Já chápu, že jsou legitimní, samozřejmě drtivá většina jsou dobře vybudované firmy a ti podnikatelé by měli mít státní podporu zejména v tom, že je dobré právní prostředí, ale spousta těch podnikatelů, kteří vybudovali miliardové firmy, říká, že je připravena se podílet na fungování tohoto státu, že si uvědomuje, že díky tomuto státu mohli vybudovat ty firmy a jsou ochotni platit daně. Domnívám se, že záměr osvobodit ty největší příjmy nad 40 milionů korun od daně je opravdu nemravný. Chápal bych, kdyby se osvobozovaly ty nejchudší, to má nějakou logiku, ale osvobodit ty úplně nejbohatší s největšími příjmy, to zkrátka považuji v dnešní situaci státu, kdy máme rekordní zadlužení, hrozí nám, že narazíme na dluhovou brzdu, tak se teď budeme tady vzdávat miliard korun na potenciálních příjmech z kryptoměn a z prodeje podniku, považuji za nepřijatelné.

Já si naopak myslím, že pokud chceme pomáhat našim občanům, tak bychom měli splnit to, co vláda slíbila ve svém programu. Vláda slíbila v programu, že zvýší slevy pro rodiny na dani tak, aby se jim postupně navyšovaly, jako se navyšují důchody. Důchody se samozřejmě navýšily za vládnutí, za toto volební období, to je nějakých 5 000 korun plus, ale sleva na poplatníka, ta se nezvyšovala, nebo zvyšuje se strašně pomalu, když se podíváme v dlouhodobém období. Poslední velké zvýšení, které se dělalo, bylo z iniciativy našeho kolegy Mikuláše Ferjenčíka. Právě takováto daňová změna by prospěla drtivému podílu českých rodin, protože se to odhaduje, že kdyby se zvýšila daňová sleva na poplatníka, daňová sleva na dítě, tak by to znamenalo navýšení o 14 500 korun, a to je skutečná změna, která by pomohla rodinám v České republice. Teď bych se rád ještě vrátil krátce k bitcoinové aféře a vysvětlím, proč nepůjdu do detailu.

My jsme požádali koalici, aby nás seznámila s usnesením, na základě kterého Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí odmítá dát z ruky ty dokumenty, které byly vytvořeny českými úředníky, českou státní správou v bitcoinové kauze. A skutečně obdrželi jsme vyjádření pana vrchního státního zástupce v Brně, pana Dragouna, který nám sděluje, že v této záležitosti bitcoinové aféry jsou skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. Přeložím to do češtiny: vypadá to, že tam někdo spáchal trestný čin a že z tohoto důvodu Vrchní státní zastupitelství nechce, aby se s těmi dokumenty nakládalo.

Já samozřejmě respektuji to, aby orgány činné v trestním řízení měly možnost po nějakou časově omezenou dobu vyšetřovat skutečnosti, které se týkají této záležitosti, ale současně se domnívám, že Poslanecká sněmovna jako orgán, který je ústavou pověřen kontrolou vlády, ministerstev a kterému se vláda a ministerstva zodpovídají, tak by měla mít možnost tuto kontrolu vykonávat na základě věrohodných dokumentů.

Čili nechme prostor policii, aby to vyšetřila, ale současně se domnívám, že za nějaký měsíc, dva měsíce, kdy budou mít dostatek času na to, aby vyslechli všechny ty svědky zákonem předepsaným způsobem, případně zahájili trestní stíhání, tak v takové situaci by už měly pominout ty důvody a mělo by být velmi poctivě zvažováno, jestli ve vztahu ke konkrétnímu dokumentu jsou dány tak vážné důvody, že nemůže být poslancům, kteří mají kontrolovat vládu, poskytnut. A oni si o to žádali i senátoři, a to nejsou jenom opoziční senátoři, i koaliční senátoři si žádali o to, aby dostali ta stanoviska úředníků. Protože zatím je mají k dispozici jenom média, média z nich citují a podle těch citací, které jsme si měli možnost přečíst, tak to vypadá, že jak ministr Blažek, tak ministr Stanjura měli k dispozici dobrozdání právních expertů, že ta transakce je velký průšvih a že ji nemají dělat. Na Ministerstvu spravedlnosti to potom přepsali političtí zástupci dovedení panem ministrem Blažkem. No a na Ministerstvu financí to nechali čtyřicet dva dní ležet opět u politického zástupce v kabinetu ministra Stanjury. Čili v obou dvou případech to vyšlo nastejno a ty dokumenty obsahují prostě vážné informace o tom, že ta transakce nemá být provedena. A přesto ji politické vedení ODS na svoji odpovědnost zrealizovalo.

Takže úředníci odvedli dobrou práci. Myslím si, že je to dobrá vizitka našeho státu, že úřední aparát je ochoten a schopen odolávat politickým tlakům a odvede svoji práci poctivě. A k pochybení došlo na straně politiků. V takové situaci, kdy politici ignorují doporučení svých odborníků na ministerstvech, tak samozřejmě to nevyřeší žádný audit, vyřeší to pouze výměna těch politiků. Proto my jsme navrhovali, aby místo Zbyňka Stanjury a Pavla Blažka nastoupili nestranní odborníci na Ministerstvo spravedlnosti a na Ministerstvo financí.

Jenom prosím, ať od nás někdo neočekává, že budeme čekat tři měsíce, půl roku, rok, dva roky, než policie provede veškerá šetření, a že do té doby nebudeme uplatňovat naše právo žádat informace a vysvětlení po vládě. Já si nedovedu představit, v kterém státě na světě by to mohlo fungovat tak, že vláda spáchá nějaký trestný čin, nebo je tam podezření na trestný čin, policie to začne šetřit, trvá to dva roky a během celé té doby, během celé té doby se nesmí zákonodárci, kterým se zodpovídá vláda, seznamovat s těmi podstatnými skutečnostmi. To by skutečně vedlo k ochromení naší demokracie. Takový výklad považuju za nepřijatelný. Takže domnívám se, že v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím bude nezbytné ověřovat, že ty důvody odepření informací v bitcoinové aféře trvají a u každé té dílčí informace potom vysvětlit, jakým způsobem by mohl být zmařen účel trestního řízení, kdyby ta informace byla poskytnuta. Tolik tedy k bitcoinové aféře.

Dneska budeme rozhodovat v tiscích JMHZ, jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, a v souvisejícím tisku o těch velkých daňových změnách. Tady je kontrast, který by už nemohl být jasnější. Piráti navrhují 14 500 daňovou slevu, která znamená valorizovat slevy na dani pro běžné rodiny tak, jako se valorizovaly důchody. A kolegové z ODS navrhují osvobodit bitcoinové miliardáře a ty, kteří mají zisk z prodeje podílu nad 40 milionů korun v jednom roce od placení daní. Já myslím, že každý člověk si může udělat vlastní názor na motivy nebo zájmy, které zastupuje každý z těchto dvou návrhů.

Dneska máme poslední jednací den ke schvalování zákonů a samozřejmě jsme těžce doplatili na to, že koalice odmítla předložit změnu jednacího řádu nebo autonomní usnesení a projednat ho tady v Poslanecké sněmovně, aby to tady více odsýpalo a aby existovala možnost opozice konfrontovat vládu s problematickými věcmi, upozorňovat na nedostatky, ale současně abychom měli jasně stanovený rámec pro schvalování zákonů. To se bohužel nepodařilo. A je to důsledek toho, že nemáme změněný jednací řád nebo schválené usnesení k tomu, jak má projednávání probíhat. My jsme to tady navrhovali opakovaně, byla na tom obsahu koaliční shoda, ale nikdy se to bohužel nedotáhlo do konce, protože to zase blokovala ODS.

Aby bylo jasné, že nám tady nejde o blokování zákonů, tak já navrhuji tímto, abychom dneska jednali o těch třetích čteních i po 14. hodině. Konkrétně předkládám tímto návrh vyčlenit pro třetí čtení čas dnes do 19. hodiny na základě § 95a jednacího řádu Poslanecké sněmovny tak, abychom dokončili projednávání návrhů zákonů až do sněmovního tisku 768, zákon o pyrotechnice. Takže tak. Je celkem zřetelné, že naším cílem tady není zdržovat, ale že chceme upozorňovat na reálné problémy, které tato republika potřebuje řešit. Děláme to v přiměřeném čase a současně chceme mít prostor pro to, aby vláda mohla dokončit projednávání důležitých zákonů. K těm zákonům se budeme vyjadřovat, až bude otevřená rozprava.

Já chci jenom předem říct jednu důležitou věc zejména pro předsedy poslaneckých klubů. Je podám pozměňovací návrh na vypuštění té části zákona, která se týká zastropování daní, bitcoin a podíly z prodeje obchodních korporací 40 milionů plus. Není legislativně konformním způsobem možné ve třetím čtení tento návrh věcně měnit. Není možné z toho vypreparovat několik slov a hlasovat je odděleně, protože ten návrh je podán v podobě novelizačních bodů. Takže záměr na to to nějakým způsobem rozdělit a tvářit se, že to je legislativně technická změna, je zjevně protizákonný.

Pokud bude koalice trvat na tom, že takovýmto protizákonným způsobem bude chtít prohlasovat osvobození prodeje z obchodních podílů nad 40 milionů korun, tak my budeme muset žádat stanovisko legislativy, protože ta situace v této otázce je jednoznačná a je potřeba, aby si všichni uvědomili, že ve třetím čtení není možné podávat další pozměňovací návrhy a falešně je vykládat za legislativně technické změny, když se tím mění obsah.

Takže na to upozorňuju. To je záležitost, které se můžeme úplně vyhnout. Stačí, aby kolegové z ODS respektovali jednací řád, aby se hlasovalo pouze o tom návrhu jako celku, tak, jak byl podán, bez nějakých snah ho modifikovat ve třetím čtení, což není možné, anebo aby tento návrh byl samozřejmě stažen, aby se o něm vůbec nehlasovalo. Protože v souvislosti, když jsme tady zažili bitcoinovou aféru, kde vládní politici zmařili možnosti policie zabavit výnosy z trestné činnosti za tři miliardy korun, tak hned potom hlasovat návrh, že ti největší bitcoinoví miliardáři, včetně pana Jiřikovského a těch advokátů nebo koho, kdo dostal ty peníze od něho jako platbu za služby, tak aby byli ještě navíc osvobozeni od daně, tak to považujeme za zcela nemravné.

V poslední části svého vystoupení jsem chtěl stručně zrekapitulovat, co se v tomto volebním období nestihlo, protože je na to velká řada dotazů. Samozřejmě tím, že máme dneska poslední tisky na programu, tak je jasné, které záležitosti už se bohužel nestihly. Ptají se nás na to občané, ptají se nás na to voliči, proč jsme jako Sněmovna s těmi věcmi neudělali více.

Začnu cenami potravin. To je nepochybně téma číslo jedna, ceny potravin, ekonomika domácností. My jsme jako Piráti opakovaně navrhovali, aby se udělalo aspoň to minimum, které mohla koalice bez problémů udělat, a to, aby se rozšířila působnost antimonopolního úřadu, aby kontroloval ceny, které kartely v oblasti potravinářství lidem nastavují a zdražují jim tak ceny potravin. Bohužel změna antimonopolního zákona tady ležela už od listopadu, a přestože jsme ji opakovaně navrhovali předřadit, tak se na ni nikdy nedostalo. Je to skutečně škoda. Je pozoruhodné, že antimonopolní úřad dostal peníze navíc, dostal nějakých, pokud se nepletu, 26 milionů z rozpočtu navíc, že bude vykonávat novou působnost. Ten zákon předložila vláda samotná, a přesto do dnešního dne nebyl projednán. Lidé samozřejmě mají vyšší životní náklady a vláda neudělala ani tu minimální změnu, kterou udělat mohla, aby tam nedocházelo ke zbytečnému zdražování, aby opravdu ceny určoval trh, nikoliv kartely a skryté dohody.

Za druhé, druhá věc, která se v tomto volebním období nedokončila, jsou povolenky. My jsme měli implementovat, máme tam lhůty od Evropské unie, snažíme se to odložit. To je značně nejisté. Pravděpodobně se to nepodaří. Pravděpodobně se to podaří jenom zmírnit. To jsou všechno dobré úmysly, ale současně vláda měla předložit jasné řešení, které by ujistilo občany v tom, že nebudou muset platit dramaticky vyšší ceny a že se jim to bude nějakým způsobem kompenzovat, protože na těch povolenkách se vyberou desítky miliard korun a je obrovská politická diskuse, kde ty peníze skončí. Jestli skončí zase v kapsách nějakých oligarchů, kteří si vylobbují nějaké dotace a budou ty peníze rozebírat dotační miliardáři tak, jako to skončilo u těch starých povolenek EPS 1, kde většinu z peněz, co jsme dostali za povolenky, vyinkasovalo zpátky nějakých deset největších holdingů. Anebo jestli budeme ty peníze kompenzovat a vracet zpátky lidem, protože to je přece úkolem státu vybrat peníze a vracet je zpátky lidem, buď na službách nebo na dávkách, jako jsou důchody, jako jsou různé podoby podpory.

Takže v téhleté situaci vláda selhala a my jako Česká republika budeme vystaveni tomu, že budou zavedeny nebo naběhnou povolenky, ale už tam nebudou kompenzační mechanismy. To je úplně nejhorší možná situace. Proto my za Piráty jsme přišli s návrhy, aby se vybrané peníze na povolenky promítly právě do slevy na poplatníka tak, aby příjemcem peněz byly rodiny, aby to na ně nedopadlo, aby nedopadlo na ně to zdražování. Naopak, aby pro ty, kteří se chovají úsporně, kteří využívají ty možnosti, jako je aspoň třeba zateplení domácnosti, tak aby to pro ně bylo skutečně výhodné.

Už dneska většina lidí platí ve svých cenách povolenky. Ti, kteří třeba mají centrální vytápění nebo kteří topí elektřinou anebo tam, kde to není z povahy věci, se povolenka neplatí, protože to je obnovitelný zdroj. Ale ta situace vytváří nerovnosti a podivné motivace, kde jsou lidi nuceni se třeba odpojovat z centrálního vytápění a přecházet na individuální plyn, protože jsou tam zvýhodněni právě tím, že - tam v jednom povolenka je - povolenka není. Takže jestli chceme mít rozumný systém, pojďme se zaměřit na to, jak ty desítky miliard korun vrátit zpátky občanům.

No, a další věc, která se koalici nepovedla schválit, je pan Matocha a pan Xaver Veselý, protože to to jsou lidi, kteří evidentně vystupují zcela v rozporu se zákonem jako členové Rady České televize, kteří se mají chovat nestranně. Místo toho, aby tito lidé byli v souladu se zákonem odvoláni z Rady České televize za neuvěřitelné výroky, které poškozují jak Českou televizi, tak vůbec důvěru v politiku, tak se podíleli na obsazování nového ředitele České televize.

Samozřejmě Milion chvilek kolem toho dělal nějaké haló, ale skutek utek. Ve výsledku tito lidé zůstávají v Radě České televize. Dokonce vypouští takové výroky, jako že: "Klidně se ředitel České televize zvolit nemusí. My tady budeme sedět dál a po volbách si zvolíme svého člověka." Takže to jsou naprosto neuvěřitelné věci, ty urážlivé, sprosté výroky, kterých jsme byli svědkem. Já to tady určitě nebudu opakovat od pana Veselého, to, jakým způsobem vystupuje pan Matocha, v podstatě jako politický aparátčík na internetu, na sítích. To patří sem do politiky, do Poslanecké sněmovny, ale pokud chce někdo dělat politiku, ať kandiduje do Sněmovny, a ne do Rady České televize. Tam to nemá co dělat, tam jsou jasně dané mantinely zákona, jak ty osoby mají vystupovat nestranicky.

Další věc, která se nepodařila schválit a kterou koalice slibovala, jsou protikorupční zákony. My jsme schválili osm protikorupčních zákonů zejména z toho, co tlačili Piráti - střet zájmů, lepší právo na informace a tak dále. Schválili jsme největší změnu v nezávislosti státních zástupců, na kterou se tady čekalo dvacet let a kde bylo asi dvacet novel, které už to chtěly upravit. To se konečně díky tlaku Pirátů podařilo dotáhnout do konce, ale ta snaha je stále polovičatá, protože řada věcí, které byly připraveny, byly vydávány pouze za to, že se tady schválí a ve skutečnosti dotaženy nebyly.

Příklad, novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu předložil Senát Parlamentu České republiky. Tato novela rozšiřuje pravomoc NKÚ kontrolovat těch deset miliard plus, se kterými hospodaří Česká televize a Český rozhlas. Vláda k tomu vydala souhlasné stanovisko, přesto koalice odmítla zařadit projednávání tohoto bodu na příští týden na schůzi, která byla avizována, ale která patrně neproběhne, protože koalice už tady nemá většinu a nechce, aby se příští týden jednalo, protože asi odjedou všichni na dovolenou.

Nestihl se střet zájmů. My jsme navrhovali razantnější zpřísnění problematiky střetu zájmů. Je to věc, se kterou všechny politické strany, které jsou ve vládě, kandidovaly do voleb, ale pak se na ni vykašlaly. Když tam sedí, tak to vzdaly.

Byl tady předložen návrh zákona, který by zpřísnil pravidla pro vlastnictví médií ze strany politiků pro čerpání dotací a ucházení se o veřejné zakázky. Ale bohužel ten zákon nebyl nikdy schválen.

Nestihla se reforma antimonopolního úřadu, všichni starostové vědí, jak dlouho to trvá, ten přezkum u antimonopolního úřadu, pokud jde o důležité veřejné zakázky. No, a nestihly se přijmout ani opatření v návaznosti na kauzu Motol, celá velká korupční kauza Motol skončila tím, že byla nařízena kontrola v jedné nemocnici, že byl vyměněn ředitel, ale už nikdo neřeší, že to je jenom vrcholek ledovce, protože politici ze SPOLU a ze STANu to vzdali, neschválili, neschválili výběrová řízení tak, aby byl transparentní postup zákonem předvídaný pro výběr těch ředitelů, ani se neschválil širší protikorupční audit, který by jasně ukázal na to, kde jsou ta rizika, kde se může ve zdravotnictví rozkrádat nejvíc peněz a kde je potřeba provést systémové nebo personální změny. Toto se bohužel nestihlo.

Nestihly se ani energetické nápoje. Věc, která měla jasnou podporu v Poslanecké sněmovně a kterou se kolegům z ODS podařilo vyobstruovat, protože my jsme to tady viděli na té schůzi, jak měli všichni před sebou ten Redbull, že jo? No, tak dětem to samozřejmě neprospívá, ty energetické nápoje a to, co vidíme leckdy, že děti zblajznou tři energetické nápoje za den, tak to má těžký dopad na jejich zdraví, na jejich spánek a tak dále, takže je to potřeba nějakým způsobem řešit. Měli jsme se tomu věnovat, ale kvůli tomu, že nebude příští týden jednání, tak celý tento zákon, na kterém bylo hodně odpracováno, hodně tady toho bylo prodiskutováno, celý ten zákon o zpřísnění v oblasti energetických nápojů spadne pod stůl, nedostaneme se k němu. Takže pojďme udělat aspoň to, co můžeme.

My jsme předložili jako Piráti jasný plán, jak 90 procent rodin může ušetřit na daních, oproti tomu je tady dneska alternativa, o které budeme rozhodovat, že na těch daních ušetří jenom několik, jenom několik miliardářů, kteří drží bitcoiny, nebo kteří prodají obrovský holding. A my se domníváme, že Sněmovna dneska má jedinečnou a pravděpodobně i poslední příležitost, jak udělat vstřícný krok rodinám a pomoct jim s hospodařením v jejich rozpočtech. Takže já vás žádám, pojďme odmítnout ty návrhy, které by pomohly třeba i praní špinavých peněz, které by podpořily skupinu lidí, která to v dnešních podmínkách vůbec nepotřebuje, které by prohloubily akorát zbytečně dluh České republiky. A pojďme schválit ten návrh, který pomůže 90 procentům rodin v rámci projednávaného tisku jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů a souvisejících. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

