Babiš (ANO): Váš největší tmel je Antibabiš

Dobrý den, dámy a pánové, vážení spoluobčané, před pár dny jsme měli jedno zajímavé výročí. Zajímavé proto, že zatímco pan premiér, vláda a všichni političtí náměstci a trafikanti, které si tam všude nastrkali, tak ti všichni ho oslavili, ale většina lidí v naší zemi si jen nevěřícně připomněla, kolik škod za pouhé dva roky Fialova vláda stihla napáchat. 9. října to totiž byly přesně dva roky od voleb. Pan premiér se nechal slyšet, že do druhé poloviny vstupuje s dobrým skóre. Asi chtěl zase navázat na sportovní terminologii, jako když před pár měsíci mluvil o tom, že je jako trenér Liverpoolu, tedy trénuje průměrný tým. No pane premiére, nejste ani trenér Liverpoolu, ani nemáte průměrný tým. Ten váš tým je opravdu špatný. A kdybyste shodou náhod skutečně trenérem byl, tak ne na dlouho, protože by vás vedení klubu velmi rychle vyměnilo za to, co předvádíte. Vaše skóre fakt není dobré. Ne že není dobré, ono je úplně katastrofální.

Ono se říká, že budovat je složité, ale boří se snadno, ale to jsem netušil, jak moc. Netušil jsem, jak moc jste schopni zničit život našich občanů, ničit naši zemi a ničit práci naší vlády. Ale musím uznat, že pan Fiala rád a pěkně mluví. Umí se vylhat snad úplně ze všeho. A to nemyslím zle, to je pochvala, protože to je asi pro politika důležitá vlastnost, která mně vždycky chyběla. Pan premiér umí přesvědčivě lhát o všem možném.

Pan premiér umí přesvědčivě lhát o všem možném. O zadlužení, covidu, inflaci, investicích, Green Dealu, jádru, cenách energií, o migraci, dotacích, vlastně téměř o všem.

Já jsem spíš vždycky víc jednal, než mluvil. Rozhodoval, dával úkoly. Vždy mě zajímala čísla, fakta. Vyžadoval jsem osobní odpovědnost a konkrétní výsledky. Když byl projekt nebo problém, tak jsem ho řešil, na věci dohlížel a řídil, a je jedno, jestli šlo o Národní investiční plán, Státní operu, obchvat Přerova nebo teplické nádraží nebo národní boj proti rakovině, reformu psychiatrické péče, evakuaci našich lidí z Afghánistánu, pomoc postiženým obcím po tornádu, dohled nad sportem, digitalizaci státní správy, protidrogovou problematiku nebo peníze pro investice jednotlivých resortů, když v rozpočtu ty peníze nebyly.

Neměl jsem problém kdykoliv s kýmkoliv se setkat, fungoval jsem na mobilu od rána do noci, neutíkal jsem před lidmi. Takhle jsem vždy fungoval a dělám to samozřejmě i teď, bez ohledu na to, jestli jsem ve vládě nebo v opozici. Prostě vždy pomůžu, jak umím, v rámci mých kompetencí a možností. Troufám si tvrdit, že kdybych tak vehementně nekritizoval neschopnost vlády a hlavně pana Lipavského hned po útoku Hamásu ohledně organizace repatriačních letů z Izraele, tak by to trvalo ještě déle.

Na rozdíl ode mě pan Fiala vládu neřídí. Neřídí vládu a neřídí ani jednotlivé ministry. Vládu řídí ministr Stanjura systémem, že nejsou peníze, takže ministři, máte smůlu a občané taky samozřejmě. Pan premiér to jenom nanejvýš moderuje, pokud ho tedy někdo poslouchá, viz takový přesun ambasády do Jeruzaléma. Chce to vláda, když to říká premiér, nebo nic z toho nebude, jak zase říká pan Lipavský? Pan Fiala nejen, že neřídí vládu, ale když se s ním někdo chce setkat, tak je to pro toho člověka nadlidský úkol. Stačí se zeptat zaměstnavatelských svazů, odborářů a podnikatelů a ti potvrdí, že je téměř nemožné získat u pana premiéra termín. Mluví jen se servilní tripartitou, která jen formálně proběhne, nebo se spřízněnými firmami. Proto snad opravdu věří všem těm nesmyslům a lžím, které z něho padají a kvůli kterým je lidem pro smích. Ta videa, jak lhal, jsou nekonečné.

Hodně se psalo, že - a média to dneska od rána vysílají - že nedůvěru vládě chceme vyslovit kvůli Dozimetru. Není to tak. Dozimetr byla poslední kapka, když ministra vnitra dělá předseda hnutí STAN, které vzniklo jako organizovaný zločin s cílem rozkrádat veřejné finance. Porušování slibů, zvyšování daní, osekávání důchodů, neřešení migrace - a to je obrovský problém - málo dostupná zdravotní péče pro občany, bobtnající státní správa, rozdělování trafik kamarádíčkům, uplácení médií státními penězi. Důvodů pro vyslovení nedůvěry této vládě je mraky.

Ale tím hlavním a nejdůležitějším důvodem je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podvedli a zradili nejenom své voliče, ale i všechny občany České republiky, že ničí jejich život a že tato přehlídka arogance, papalášství, neschopnosti, nás čeká ještě další dva roky. Další dva roky budou ničit naši zemi a život našich lidí. To my nechceme dopustit, proto tato vláda musí skončit co nejdříve. Všechny sliby na základě kterých pětikoalice vyhrála volby, sliby o tom, že nebudou zvyšovat daně, že budou řešit zadlužení, že budou hájit české zájmy v Bruselu, že nedopustí zákaz spalovacích motorů, že budou bojovat proti ilegální migraci a tak dále, vzaly za své.

Hlavně to vypadá, jako by pro vládu byla ze všeho nejdůležitější Ukrajina. Tam jste schopni se rozhodovat rychle a dávat spoustu peněz. Ale jakmile jde o naše občany, tak jste absolutně neakceschopní, nechcete pomáhat našim lidem, nemáte pro ně peníze, naopak je oškubáváte a škodíte jim.

Říká to i zakladatel ODS, prezident Klaus. Co říká o této příšerné vládě? No, pan Klaus říká, že neděláte politiku pro Českou republiku, děláte politiku pro a za Evropskou unii, servilita, děláte politiku pro a za Ukrajinu, ale neděláte nic pro vlastní zemi a naši ekonomiku. Bezmocnost naší vlády považuji za něco mimořádného, říká pan bývalý prezident Klaus a zakladatel konzervativní, kdysi dávno konzervativní, ODS.

Vy si stále jedete svou přihlouplou mantru o deficitu a velkém zadlužení. Nic z toho není pravda, říkají to i ratingové agentury. Je to pro vás jen výmluva, abyste lidi zdanili, jako to vždycky ODS a další tradiční strany dělaly. Prý nejsou peníze, říká pan Fiala. Dva roky se vymlouvá na Ukrajinu. Prosím vás, ta Ukrajina pravděpodobně přišla náš rozpočet na zhruba 90 miliard za dva roky. Polovina za uprchlickou krizi, polovina na zbraně. To je s covidem nesrovnatelné. Tam byly výdaje 460 miliard. Takže minimálně pětkrát víc. Skutečně šlo o záchranu životů našich lidí.

Naštěstí my neválčíme na Ukrajině, naši lidi neválčí. Válka na Ukrajině se s covidem nedá vůbec srovnat a samozřejmě ta další lež je o covidu. Žádný jste neměli. Neuvěřitelné, jak to vůbec někdo může říct. Když jsme u té Ukrajiny, tak by mě, pane premiére, zajímalo, jestli jste už požádal o peníze z Evropské unie na ukrajinské uprchlíky, jak jste tvrdil před pár měsíci. Tak se ptám, požádal jste o ty peníze a o kolik jste požádal a kdy jste požádal?

Vy se sice chlubíte, jak jste zvládl tu uprchlickou krizi, ale vždyť ani nevíte, jací Ukrajinci u nás jsou, jaké mají profese, kolik je tu třeba lékařů a učitelů a proč je třeba víc nezapojíte do našeho systému, když lékaři chybí? Proč nepomáhají při poskytování péče ukrajinským uprchlíkům? Ten macešský přístup k vlastní zemi snad cítí úplně všichni.

Ale pojďme na fakta. Víte, proč je mám rád? Protože pan premiér bude mluvit po mně a zase bude přesvědčivě lhát a bude to vypadat, že každý z nás žije v jiné zemi. Přitom oba žijeme v České republice, takže si budu dělat čárky za každou lež a manipulaci, co pronese, a doufám, že mi bude stačit papír.

Takže fakta. 17. prosince 2021 ve 12.30 jsme předali naši zemi, Českou republiku, nové vládě. Na to si pan Fiala určitě vzpomene, jak jsem ho vítal před Úřadem vlády. Možná si přečetl dopis, který jsem mu v pracovně zanechal. Chtěl jsem začít novou tradici, aby ho na moje místo premiéra... Když já jsem se stal premiérem, tak mě čekal jenom flipchart s anglickými slovíčky, nikdo mě nevítal.

V jakém stavu byla Česká republika před dvěma lety? Před tím úřadem jsem mu předal zemi, která byla devátou nejvíce prosperující zemí v Evropské unii. Tvrdě jsme na tom pracovali, předběhli jsme Itálii a Španělsko, předběhli jsme je v HDP na hlavu poprvé od listopadu 1989 a myslím, že lidi cítili, že se jim a celé naší zemi dařilo. Tato vláda nastupovala s tím - a založila si na tom kampaň - že všechno je špatně a všechno může zvládnout a dělat líp než my. Prý se na to osm let připravovali.

No, tak víte, kam jsme se dopracovali? V prosperitě a životní úrovni jsme klesli o tři místa na místo 12. Španělsko a Itálie jsou opět před námi. Ale co je horší, že ten trend bude pokračovat. Vždyť reálné mzdy - a to je naprosto zásadní ukazatel - klesly nejvíce ze všech vyspělých zemí. Ano, slyšíte dobře, v žádné zemi OECD neklesly reálné mzdy tolik jako v České republice.

Tohle dokonce musel psát i ten provládní aktivistický iRozhlas, cituji: "Česko nyní prochází nejprudším propadem reálných mezd, nejen v rámci zemí OECD, ale i v dosavadní samostatné historii." Další provládní Novinky z 5. září letošního roku, cituji: "Kupní síla obyvatel se vrátila minimálně o pět let zpátky. Může za to nejdelší propad reálných mezd v novodobé české historii. Průměrná hrubá měsíční mzda sice v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 3 100 korun na 43 193 korun, ale zdražování bylo podstatně větší."

Hlavní antibabišovský prolhaný kyperský Seznam zprávy, cituju. Češi rekordně zchudli. V minulém roce klesla reálná mzda o 7,5 %. To je výsledek vaší práce, pane premiére. To jsou konkrétní čísla, konkrétní fakta. Žádná vláda to nedělá tak špatně, jako vy. Znáte tento graf? (Ukazuje.) Ten je důležitý, velmi důležitý, protože pětikoalice stále o něm lže, naposledy pan Skopeček v České televizi. Tento graf ukazuje zadlužení, o tom zadlužení, o kterém pětikoalice stále lže a straší lidi a bohužel někteří občané vám věří. Takže kolikátí jsme byli v prosinci 2021 v zadlužení? Byli jsme šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. A to přesto, jak masivně jsme podpořili lidi během covidu, kolik firem, živnostníků a pracovních míst jsme zachránili, celé sektory, jako například lázeňství. A přitom jsme měli vypnutou celou ekonomiku a propad HDP v roce 2020 o 5,5 %, co nás stálo 82 miliard.

Vy jste nikdy propad HDP neměli, neměli. Dali jsme na covid 460 miliard korun a vy jste i tak neustále křičeli, že lidem, živnostníkům a firmám dáváme málo. Přidejte, přidejte - to jste volali jako smyslu zbavení a pak jste nás za to kritizovali, když jsme přidali. Dodnes je váš jediný argument zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který se často vyjadřuje politicky a k věcem, které nejsou v jeho kompetenci. Například ten nesmysl, že 90 % výdajů nesouviselo s covidem. To je samozřejmě totální hloupost a lež, kterou mohl napsat jen někdo, kdo tomu nerozumí. Celé to je totiž o tom, co kdo považuje za covidové náklady.

Oddlužení nemocnic nesouviselo s covidem? Peníze pro kraje nesouvisely s covidem? Navýšení plateb za státní pojištěnce, pokračující podpora pro podnikatele, to taky nesouviselo s covidem, s pandemií? Vážně? Ta zpráva nám vyčítá i nárůst výdajů za státní zaměstnance, tedy učitele, zdravotníky, policisty nebo hasiče, vojáky a sociální pracovníky. A všichni - tyto profese zachraňovaly naše lidi. Ano, byl to boj o záchranu životů občanů České republiky. Ano, rekordně jsme zvyšovali platy a v době covidu také vypláceli za jejich mimořádné úsilí odměny. A to má být špatně? To fakt někdo myslí vážně?

A samozřejmě já mohu pokračovat více k tempu zadlužování. Ta je také zcela mimo. Je to účelová interpretace. Porovnat jen rok 2021 a 2020, kdy jsme za výhodných podmínek předfinancovali a nevzít do úvahy celé covidové období, to je amatérismus. Kdyby to paní Schillerová neudělala, půjčovala by si tato vláda mnohem dražší peníze. Kdyby NKÚ vzalo v potaz oba roky, zjistil by, že jsme byli pod průměrem zemí Evropské unie. Když jsme vstupovali do vlády v roce 2014, (ukazuje) tak já vám to znovu ukážu, bylo zadlužení 44,4 vůči HDP. V roce 2008, kdy ten expert, který se dneska vyjadřuje každý den k něčemu, pan Kalousek, bylo zadlužení 28,1. Takže Kalousek a ODS navýšili za pět let dluh o 16 %. (Ukazuje materiál.) To je tahle čára. To jsou údaje Ministerstva financí. A víte, kolik byl dluh, když jsme my skončili? 2021? 42 %. (Ukazuje.) Tady to je, 42 %. A to i přes tu ohromnou covidovou pomoc. Stále menší, než jsme to převzali od vás. Já myslím, že i žáci vědí, že 42 je méně než 44,4, ano? Takže vy jste nám měli poděkovat a ne strašit lidi bankrotem.

Mimochodem před covidem, (ukazuje) tady, koncem roku 2019, jsme to stáhli na 30 %, to zadlužení. A pokud se chcete bavit o tom, jestli někdo dokázal zadlužení snížit absolutně, nejen v poměru k HDP, tak ano, jednomu ministrovi financí se to povedlo, byl to nějaký Babiš. Koncem roku 2013 byl dluh 1 683 milionů nebo 1,683 bilionu a v roce 2017 1 624,7. Takže absolutně, 60 miliard méně. A neříkejte, že nám to padlo do klína. My jsme to tvrdě odpracovali. Od prvního dne jsme to odpracovali. První den jsem jako ministr financí letěl na Slovensko a naučil se Daňovou kobru a kontrolní hlášení. A pracovali jsme na EET, ano. A zavedli jsme centrální nákup a transparentně jsme nakupovali - ekologické zakázky, kde taky někdo chtěl ukrást nějaké miliardy, jsme nakupovali za čtvrtinu. Ano, všechno jsme dělali, jak se to dělá v rodinné firmě.

Takže ten dluh jsme zanechali menší, než když jsme přišli do vlády. A za vás stoupá. A vy máte tu drzost lidem lhát, že šetříte? Takže znovu opakuji, dluh jste převzali velice nízký - a nižší, než jste nám to nechali v roce 2013. Ale samozřejmě to provládní média, ta propaganda této vlády, lidem v televizích neřekne. Takže vy říkáte, že šetříte. Tak já se ptám - kde? Na sobě určitě nešetříte. Cestujete si po celém světě po výletech. A fakt nejde o ekonomickou diplomacii. Jaký má význam turné ministra vnitra po Africe, kde v kraťasech dělal ostudu a rozdával banány? Proč neřeší migraci? Výlet za 8 milionů paní Pekarové na Tchaj-wan přinesl co? Jediný výsledek byl, že české firmy přišly o byznys v Číně a továrnu na výrobu čipů postaví Tchaj-wan v Německu. Čína zase postaví gigafactory v Maďarsku. No a jaká je poslední zpráva od Volkswagenu? Že gigafactory bude v Polsku. Takže já doufám, že konečně ministryně Černochová jasně řekne, že letiště v Líních, které kdysi zakladatel TOP 09 pronajal na 50 let za hubičku nebo zadarmo, že armáda potřebuje to letiště, protože je certifikované NATO. A debata o gigafactory v Líních definitivně skončí.

Chápu, že nějací kámoši hnutí STAN, organizovaný zločin, chtějí asi vydělávat zase na ekologických zakázkách, zátěžích (?) a demolici letištní dráhy. Normálně na vládu šel materiál, kde demolice té dráhy, certifikované NATO, měl někdo zbourat za 7,7 miliardy korun. Neuvěřitelné. Platíte si ze státního, z peněz daňových poplatníků, vlastní propagandu v médiích. Jen tenhle rok už je to údajně za víc než čtvrt miliardy - ano, vážení spoluobčané - čtvrť miliardy platí tito lidi ve vládě médiím.

Zaměstnáváte všude své kamarádíčky. Rozšiřujete řady politických trafikantů pod hlavičkou různých poradců. Dokonce si zbytečný ministr Dvořák nechá na Úřadě vlády zaměstnat svého syna. No, a já jsem to teď kritizoval, teď dobře poslouchejte. Teď po té kritice ho přesunuli do jiného baráku, do jiného baráku, aby nebyl vidět, a změnili mu mobil. Akorát mu nechali stejnou mailovou adresu. Tak buď se k tomu hlásíte, že jste si tam zaměstnal syna, nebo ne. Takže to jsou ty reakce. To je neuvěřitelné. Stále mluvíte o počtu úředníků. V roce 2023 jste naoko ten počet snížili. Ale proč? No, protože si jich velký počet zaměstnáváte na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Škoda, že se na to nezeptají novináři, jaký je počet uzavřených smluv DPČ a DPP a kolik v rámci nich bylo vyplaceno peněz.

Inflace. Snad nic neukazuje lépe, jak premiér Fiala je schopný lhát lidem, lhát firmám a možná lhát i sám sobě, než právě inflace. V prosinci 2021 jsme vám zemi, naši zemi, předali s inflací 5,4 %. Pan premiér tehdy vykřikoval v debatách cosi o Babišově drahotě. Pak to byla Putinova drahota. Média to papouškovala. A to i přesto, že my jsme s inflací bojovali a snížili jsme DPH na energie v listopadu a v prosinci roku 2021 z 21 % na nulu, a tím jsme tu inflaci srazili.

A tím jsme tu inflaci srazili. To potvrdil i Český statistický úřad, že opatření dobře zafungovalo. Vy jste s inflací neudělali vůbec nic. I když to kleslo pod 10 % a byli jsme třetí nejhorší v Evropě, tak pan premiér šel a udělal tiskovku na Českém statistickém úřadu, v době, kdy některé země měly inflaci 2 %. Takže vy jste neudělali nic, nechali jste vyletět inflaci k 20 %, nechali jste zchudnout lidi a znehodnotili jste jim úspory. Protože vám to vyhovovalo a vyhovuje. Pro vás to znamenalo, že vyberete víc peněz od lidí a firem do rozpočtu a meziročně je to 269 miliard navíc. A teď jste schopni oslavovat, že jsme pořád druzí nejhorší v Evropě? Přijde vám to normální? Jaký normální člověk oslavuje osmiprocentní inflaci? Jiné země mají inflaci od 2 do 5 %. A vaše inflace je stále vyšší než těch 5,4 % (?), když jste zemi před 2 lety převzali od nás. A ještě budete lhát, že fungovala nějaká opatření, jaká opatření? Nic jste neudělali. Svojí nečinností jste udělali Fialovy drahoty, udělali Fialovu chudobu. To je výsledek vašeho jednání.

Místo toho, abyste inflaci řešili, tak to zkoušíte - samozřejmě - házet na Babiše. Házíte to na soukromé firmy a ještě máte tu drzost, že tu lež řeknete i v Budějovicích na Zemi živitelce, kde jsou lidi, kteří tomu rozumí, kteří vědí, jak to funguje. Proto vás, pane premiére, lidi vypískali, protože jste jim lhal do očí. Kritizujete zisky tisíců a tisíců českých potravinářů? Jejich zisky jsou v porovnání se šesti koncentrovanými řetězci, které měly zisk 12 miliard, směšné.

Možná jste zapomněl, že jsou tu i zahraniční výrobci. Titulek - cituji - "Cítíme se linčováni za zisk kolem 2 % obratu", říká šéf mlékáren Lactalis, pane premiére. Lactalis je největší mlékárenský výrobce Francie, který tady investoval. Co toho ........, co se stane? No možná ti zahraniční investoři začnou odcházet, když tady o nich někdo takhle mluví. Proč u nás občané platí za potraviny nejvíce? Proč? Protože máme nejvyšší DPH v Evropě a protože hlavně jste nechali vyletět ceny energií. Včera byla reportáž na CNN Prima News, byl tam Den chleba, myslím, ukazovali. Tak si představte, pane premiére, že na výrobu chleba je potřeba elektřinu. To asi nevíte. Proč máme jednu z nejdražších cen elektřiny v Evropě? Protože jste totálně neschopni a výrobcům energií, vašim podporovatelům, kteří vás pravděpodobně ovlivňují ve svůj prospěch, tam jste jim nechali vydělal stovky miliard navíc. A tyto stovky miliard zaplatili všichni občané České republiky, živnostníci i zaměstnavatelé, všech 10,7 mil. lidí, na které zvysoka kašlete.

Proč jste nevykoupili akcie ČEZu? My jsme vám to říkali x-krát. Jako to udělal francouzský prezident Macron s Electricití de France, EDF. Kdybyste to udělali, mohli jste zastropovat cenu elektřiny u výrobců na 1500 Kč za MW, jako to měli na Slovensku nebo ve Francii. Dokonce i zakladatel TOP 09 se vyjádřil v médiích, že jste měli nabídnout minoritářům 200 miliard, abyste to vykoupili. Vy jste ten extrémní zisk nechali teď rozdělit a tuhle strategickou věc, když už jste tradičně od revoluce téměř všechno rozprodali, to jste neudělali.

18. února 2022 jsem vás k tomu vyzval. Vyzval jsem vás, abyste zastropovali cenu elektřiny 1500 Kč na MW, a v tom čase ministr slovenské vlády Sulík se domluvil se slovenskými elektrárnami, že to udělají. Jaká byla vaše reakce, no že je to návrh populistů a extrémistů a že se nic zastropovávat nebude. Ale pak jste to museli udělat i tak. Ale jak jste to zastropovali? No zastropovali jste to na šestinásobku a ještě k tomu u distributorů, protože jste výrobce elektřiny chtěli dál nechat vydělávat. Ano, nic jste nevyřešili. Takže vydělávali všichni, jenom lidi ne. A firmám a lidem to vůbec nepomohlo.

Takže tohle je ten největší problém, který jste způsobili. Od toho se všechno odvíjelo - ceny, inflace, reálné mzdy, problémy firem, které jste udělali nekonkurenceschopné. Každý člověk, kdo má jen trochu ekonomického vzdělání, by vám to řekl. Ale když moderuje politolog a ministra financí dělá elektrotechnik, který byl primátorem Opavy, a teď se tam už pomalu nemůže ani ukázat, a ministra práce a sociálních věcí zemědělec a ministra zemědělství učitel a ministra zahraničních věcí bakalář, ajťák s nižším vzděláním, než musí mít jeho podřízení, tak se nedivte, vážení spoluobčané, že ta vláda je totálně mimo.

A místo, abyste proti těm nejvyšším cenám energií skutečně bojovali, tak si vyšlápnete na úředníky, aby změnili metodiku, aby to pro vás vypadalo líp. Vždyť musíte být směšní sami sobě. Tady je titulek provládního Seznamu "Česko už nemá nejdražší energie v Evropě", změnila se metodika. Takže ceny se neměnily, jenom metodika. Zase oblbování a lži.

Pane premiére, ještě ale musíte ovlivnit spoustu institucí, protože ty ostatní stále ukazují tu realitu, která se vám nelíbí.

To je jako s dotacemi. Zase jste lhali, tvrdili jste že seškrtáte 54 mld na dotacích, ale dobře jste věděli, že to udělat nemůžete, protože ty dotace v tom čase, kdy jste to tvrdili, už neexistovaly. Vy jste je vzali dávno před tím, vy jste je dávno zrušili. A abyste něco vykázali, vymysleli jste si, že škrtnete podporu obnovitelných zdrojů a převedete ji na všechny občany a firmy. Takže jediné, co jste udělali, když bylo jasné, že žádné dotace škrtat nemůžete, tak jste udělali to, že lidem, firmám, zaměstnavatelům a živnostníkům zase zdražíte elektřinu a přiživíte inflaci. Je to stejné, jako byste lidem řekli - vláda našla úsporu, protože stát už nebude platit za výstavbu silnic a dálnic, ale že se na ně budou lidi skládat, a složenka (?). Absurdní. Už jen kvůli tomu, jak jste obrali české občany a firmy o stovky miliard, abyste nechali vydělat energetické firmy, byste měli okamžitě skončit. Být někdo tak neschopný ve firmě, tak má okamžitě a dávno padáka.

Vaše neschopnost se neprojevuje jen v ekonomice, ale to je mnohem horší, i ve zhoršování bezpečnosti našich občanů. Pro pana premiéra bezpečnost znamená nákup předražených a zbytečných F35, útočného letadla, které může být nosičem jaderných zbraní, které dorazí až v roce 2031, resp. 2035. Ale mohli jste prodloužit nájem gripenů. S nimi jste jednali? Já jsem se zúčastnil semináře, který organizoval pan poslanec Žáček. A dozvěděl jsem se zajímavé věci. Na tom semináři zaznělo, že jste měli údajně, a zástupci ministerstva obrany tvrdili, že jste měli nabídky s razítkem od šesti dalších výrobců stíhaček. Že tam byl Eurofighter, že tam byl francouzský Rafale, že tam byly nějaké F16 a další. To je zajímavá informace, to jsme nevěděli. A potom pan náměstek se nějak ukecl a říkal, že tam byla nějaká kritéria, že tam byla nějaká váha. Takže tam asi nebyla objektivně jenom cena, že tam bylo něco, co někdo může subjektivně posoudit. Tak já se jenom ptám. Řekněte lidem, když ty R35 budou stát perspektivně 400 miliard a pro důchodce máte jenom 360 Kč měsíčně navýšení příští rok, jak to tedy bylo? Jak jste to vybírali?

Jaká byla kritéria? Jaké byly váhy? A zveřejněte těch sedm nabídek. Údajně to tajíme. No tak kolegové určitě v rámci výboru a já nevím, proč by to nemohli vědět všichni. Vždyť to jsou peníze daňových poplatníků, všech občanů České republiky. A samozřejmě, já jsem přesvědčen o tom - my jsme součástí NATO. Mě zkoušeli z článku V, ten redaktor České televize, který manipuloval celou tu debatu. Ano, my jsme vždy byli ready plnit. Ale já se ptám: když jde o bezpečnost našich lidí, a samozřejmě armáda ještě nemá spoustu dalších věcí, které potřebuje, ale bezpečnost našich lidí je co? Iron Dome v Izraeli, izraelský protiraketový systém. Bohužel teď v praxi vidíme, jak funguje, jak ochraňuje lidi. Ano, není na 100 % efektivní, ale proč my ho nemáme, proč my nemáme Iron Dome? A proč pan premiér mluví jenom o bezpečnosti lidí v souvislosti se stíhačkami? Proč? Tady je migrace, tady je nárůst kriminality o 40 %, tady jsou další věci.

Takže pro nás byla naprostá priorita zajištění bezpečnosti občanů a mělo by to být prioritou jakékoli vlády. To jsem si aspoň vždycky myslel. Za nás jsme byli šestá nejbezpečnější země na světě. A víte, kam jsme teď propadli? Na dvanácté místo. Už nejsme mezi nejbezpečnějšími, dvanácté místo, takže šest míst dolů. Lidé se přestávají cítit bezpečně, přibývá míst, kam se bojí chodit. To přece není normální. Vy jste tu od toho, aby těch míst naopak ubývalo, aby se lidé nebáli a cítili bezpečně, aby se ženy mohly cítit bezpečně na ulici i v noci a ne aby u nás měly strach z nějakých gangů nebo migrantů. Vždyť na Václaváku se dnes už pomalu nedomluvíte česky. Já o ilegální migraci budu ještě mluvit, ale samozřejmě je důvodem právě migrace, kterou vaše vláda, váš dozimetrový ministr Rakušan podpořil. Vy se dokonce chlubíte, že jste tu zradu, ten migrační pakt připravili v rámci českého předsednictví Evropské unie. A když jste zjistili, že to je průšvih, tak jste začali lhát, že údajně my jsme měli stejnou strategii. Neměli, vy bohužel stále lžete. Proti tak zvané povinné solidaritě, kterou jste schválili, jsem jako premiér bojoval a v rámci V4 jsme zablokovali to jednání v červnu 2018. A to, že ta parta z Evropského parlamentu, Evropské komise, se nevzdala a hledala další způsoby, jak ty ilegální migranty, kteří jsou organizováni pašeráky, sem dostat, je jasné. Ale my jsme to blokovali ještě v roce 2020 i 2021. Tak k tomu přestaňte lhát a neopakujte to. Jako V4 jsme poskytli 32 milionů euro pro Evropskou unii, aby koupili lodě pro libyjskou pobřežní stráž, která měla bojovat proti pašerákům. To je vše dohledatelné v médiích. Tak nelžete a přestaňte to opakovat.

Včera migrant, který nedostal azyl v Belgii, zastřelil dva lidi v Bruselu. Proč se tihle ilegální migranti dostanou do Evropy? Nemají se dostat, nikdo se nemá dostat na evropskou pevninu, nikdo. Lodě nevyplují. Jak je to jednoduché! A poslouchat ty projevy Charlese Michela, Ursuly, vždyť to znám nazpaměť, ty jejich kecy. A co vyřešili? Nic nevyřešili. My jsme jasně říkali, co máme dělat. Egypt funguje. Libye nefunguje. Byl jsem na konferenci v Palermu. Proč se nedomluví Francie, Itálie? A Tunis, tam jste mohli udělat Ellis Island. Pokud někdo v Evropě chce ilegálního migranta, tak to může udělat legálně, kdy si ho vybere v Tunisu. Alžír, Maroko - to je ten recept samozřejmě, ale ty různé... Teď každý zavádí kontroly. Od dnešního rána Německo kontroluje a naši lidi, kteří pracují v Německu, tam dlouho čekají. Takže každý kontroluje. Tam je jenom vidět tu neschopnost Evropské unie, ale neschopnost České republiky v rámci předsednictví. Vždyť jste se mohli připojit k iniciativě rakouského kancléře, srbského prezidenta a maďarského premiéra a to jste neudělali. Takže toto je největší ohrožení. Viděli jste ty demonstrace Palestinců ve prospěch Hamásu? Viděli jste, co se děje v Evropě? To je jenom důsledek té politiky. Takže proto vy se neumíte postarat o bezpečnost našich lidí, vy je neumíte ani evakuovat. Lipavský neměl letět to Ománu na dva dny na nějaké setkání, ze kterého i tak nic nebylo. Měl poslat to letadlo do Tel Avivu už v pondělí. Kdyby mi lidi nepsali, tak samozřejmě teď média se zase snaží dělat z něj hrdinu a tyhle nesmysly. Takže tak to je.

Vy hlavně byste měli skončit proto, že neplníte programové prohlášení vlády. Ono vlastně ani neexistuje. Je úplně jiné od předvolebního programu, který byl taky jen snůška lží. Snůška lží v porovnání s tím, co jste slibovali před volbami: nezvýšíme daně, nezvýšíme majetkové daně. Místo vyhodnocení jste svůj program raději předělali, protože jste si uvědomili, že děláte přesný opak toho, co tam píšete. Programové prohlášení vlády je jeden nesplněný slib za druhým a ani mnohdy nereflektuje předvolební sliby. Upřímně nevím, proč se vlastně vláda s nějakým programem vůbec obtěžovala, když si z prohlášení udělala trhací kalendář. Programovém prohlášení vlády jen podtrhuje neschopnost, chaos a naprosté diletantství pana premiéra, pana Stanjury a vlády jako takové. Přitom vláda slibovala, že občané na internetu uvidí, jak vláda plní program. A nic není.

A teď pár slov k těm nejkřiklavějším bodům. Konsolidace. Žádná konsolidace se nekoná, jen tupé škrty a zločinný daňový balík, který lidem a firmám vezme peníze, veřejným financím vůbec nepomůže a zadře celou ekonomiku. Tak jste to udělali v roce 2009 až 2013. Vláda jen zvyšuje daně a tím v některých sektorech zvyšuje inflaci a zadlužuje zemi jako žádný jiný kabinet v dějinách České republiky. Česko má druhý největší růst zadlužení v Evropské unii. Státní dluh České republiky přesáhl 3 biliony za hospodaření pana premiéra Fialy každý občan České republiky už dluží 300 000. Politici pětikoalice opakovaně slibovali, že daně se zvyšovat nebudou. Ještě před rokem to sliboval pan premiér Fiala. Nebudeme zvyšovat daně - tečka. Pamatujete na Nově. Tečka. A teď tu máme článek z Novinek po schválení vašeho daňového balíčku - balíček zvýší odvody všem, nejvíc zaměstnancům. Ano, vládní protilidový daňový balík zvyšuje daně všem: zaměstnancům, živnostníkům, důchodcům, rodinám s dětmi, studentům - ti jsou tady, těm jste vzali slevu na jízdné hned, jak jste nastoupili - firmám, majitelům nemovitostí, a bere lidem peníze rušením různých daňových úlev, na manželku, studenta, školkovné. Všechno, co naše vlády zavedly, rušíte. Absolutně asociální protilidová vláda. Pro vás jsou důchodci nepřítelem, střední třída je nepřítel, stejně jako zaměstnanci, firmy a živnostníci. Všichni obyvatelé naší země jsou pro vás nepřítel. Stát zvyšuje například daň z příjmu právnických osob od roku 2025, která vzroste na 21 % ze současných 19 %. Kdo si myslíte, že u nás bude chtít investovat? Vždyť i čeští podnikatelé odcházejí jinam. Zvyšujete také daň z příjmu pro fyzické osoby, které pobírají trojnásobek průměrného platu. Dvojnásobně se zvýší také daň z nemovitosti a to pan Stanjura před volbami říkal: nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný. Vážení kolegové, pamatujte, protože v televizi se to nedozvíte, oni vám to neukážou. Takže pan Stanjura říkal: nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný.

Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Super. Kromě toho se zvýší (se smíchem)... ale na to zapomněl pan ministr financí. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů. A jediný, kdo na to doplatí, jsou právě nájemníci. Ano, teď extrémně stoupá nájem. Proč? No protože i Česká národní banka, která škodí naší zemi, stejně jako tahle vláda, zničila hypoteční trh, i když teď se to nějak vylepšuje, no a samozřejmě lidé, když zjistili, že nezískají byt do vlastnictví a hypotéku, tak projevili zájem o nájem a ty letí nahoru. Obcím a městům berete změnou rozpočtového určení daní, ano, to jsou ty daně, vážení spoluobčané, které vy platíte všichni a potom se to rozděluje. To se jmenuje RUD - rozpočtové určení daní.

My jsme navyšovali v prospěch obcí a měst. A vy jim berete teď 10 miliard a nutíte je, aby navyšovali daně z nemovitostí občanů a omezovali investice. Ano, vážení spoluobčané, abyste věděli, že pokud u vás někdo, nějaký starosta nebo primátor bude navyšovat daně z nemovitostí - a já doufám, že ne, tak to dělá proto, protože pan ministr Stanjura jim dal ty peníze. Prostě ODS a TOP 09, strany zvyšující daně a trestající schopné lidi. A samozřejmě navíc jste posedlí Babišem. (Se smíchem.) Bez něho ani rána. Tak škodíte celým sektorům, jako zemědělství a potravinářství. Cíleně zvyšujete daně kvůli firmám, které mám ve fondech. Asi si myslíte, že tím ublížíte Babišovi? Nebo zapomínáte na to, že jediným, komu ubližujete jsou lidé, občané, protože účelově zvedáte daň na řezané květiny na 21 %, i když květiny vždycky byly v sazbě jako potraviny 15 %? No možná jste zapomněli na to, že lidé kupují květiny na svatby, na promoce, na narozeniny, na oslavy, na pohřby. Ale protože takzvaná elita z TOP 09 vlastní spoustu rybníků, tak ty platit daně nebudou. Protože pan Stanjura tvrdí, že se to nedá zkontrolovat.

A když jsme četli v médiích, že na rezortu financí byl nějaký auditor, který to uměl a rozkryl ty podvody, no tak mu to raději zakázali. A potom se divte, že mluvíme o nové totalitě. A jak je to s důchodci? Penze. Vláda snižuje důchody a navyšuje věk odchodu do penze. Navíc proti slibům se navýšení odchodu do důchodu nebude týkat jen čtyřicátníků a mladších. Pánové Fiala se Stanjurou osekali letošní červnovou mimořádnou valorizaci, ale schéma změnili i do budoucna. Dále zkrátili dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod. To slibovala ještě v březnu vláda, že zkrátí tu dobu. Stejně jako zavedení možnosti platí jedno procento z důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům. To také slibovali. A výsledek? Potřebná doba se naopak pro předčasné důchody prodlouží a přispívat příbuzným nepůjde, tak rozhodl vlastně úřadující premiér Stanjura, člověk, který stále tvrdí, že nemá peníze. Ale nesnaží se je vůbec sehnat. (Se smíchem.) A vůbec, nevybírá daně pořádně.

A to ODS, TOP 09 i KDU-ČSL přitom toto opatření slibovaly i před volbami v roce 2021. Cituji: "Každý dostane možnost platit jeden procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům. Stejně tak strany slibovaly, že sníží podmínky potřebné doby pro čerpání důchodu z 35 na 25 let, a to se následně objevilo v programovém prohlášení vlády. Ministr práce Jurečka dokonce příslušnou novelu už loni sepsal, ale nakonec nepředložil. V penzijní novele se už se zkrácením nepočítá. Naopak se doba pro možnost čerpání předčasného důchodu prodloužila na 40 let. Takže zase lež, zase podvod, zase zrada. A víte, co si původně v programovém prohlášení vláda napsala? Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodu. To je dobrý vtip, ne?

Ale mě to ani nepřekvapuje. Vy jste si nikdy důchodců nevážili. Nikdy vás nezajímalo, že oni vybudovali naši krásnou zemi. Nikdy. Víte, jaká byla valorizace podle představ ODS a TOP 09 v roce 2010? Ano, nula, nula, nula, nic. A v roce 2014, když jsme nastoupili a zdědili váš rozpočet? Trapných 45 korun. To byl výsměch, urážka, urážka našich důchodců. A teď v tom samozřejmě pokračujete. Příští rok seniorům přidáte jen 360 korun. Ale pro ODS a TOP 09 byli důchodci vždycky nepřátelé. Nejdřív jste důchodcům protizákonně sebrali 1 000 korun měsíčně, a to doufám potvrdí Ústavní soud, kde jsme podali stížnost, naše hnutí. A pak jste změnili systém valorizace, abyste jim mohli dávat méně peněz a teď budete valorizovat zase jenom o směšných 360 korun měsíčně. Náš Aleš Juchelka podal pozměňovák, který to navýšil o dalších 500 korun. Takže celkem by to bylo 860 korun měsíčně. Ale moc tomu nedávám šanci, protože vaše vláda je prostě asociální, nemá ráda lidi.

A pokud se novináři budou ptát, kde na to vzít, no tak odpověď je jednoduchá. Zaveďte EET. To při dnešní inflaci je to 20 miliard ročně navíc a máte to tam. Školství. Za naší vlády průměrná mzda pro učitele přesáhla slíbených 45 000 korun měsíčně. My jsme to měli v programu, který jsme i vyhodnocovali, na rozdíl od této vlády. A v roce 2021 byla průměrná mzda dokonce více než 48 000 korun. Dosáhli jsme skoro na 130 % průměrné mzdy. U nepedagogických zaměstnanců to bylo téměř 26 000. A za Fialovy vlády? No škoda povídat. Přitom ODS ještě před volbami slibovala učitelům 150 % průměrné mzdy v České republice. Pak si pětikoalice napsala do programového prohlášení vlády, že pedagogičtí pracovníci dostanou 130 %. Letos v březnu ho upravila a svůj slib zredukovala jen na učitele. Nakonec ale ani učitelé nedosáhnou slíbených 130 % průměrné mzdy. Budou rádi, když v příštím roce dosáhnou na 113 %. Takže další nesplněný slib této vlády.

A jestli chcete šetřit ve školství, tak zrušte ten CERMAT, je úplně zbytečný. Tam ušetříte jako stát. A zrušte SilTesty, tam ušetří občané. Vždyť školy kdysi dávno, anebo můžou a dělaly to v minulosti, si to udělají samy, bez vás. Dejte větší kompetenci těm ředitelům a učitelkám. A takhle bych mohl pokračovat bod po bodu. Programové prohlášení vlády - je vládě úplně jedno, vůbec ho neplní, vůbec lidem neskládá účty. A jedinou věc, co Fialova vláda ze svého programu splnila, je zrušení EET. Přitom by systém dnes do rozpočtu přinášel až 20 miliard ročně. Dnes výběr daní padá. Skutečně gratuluji, protože šedá ekonomika je zase, bují jak v devadesátých letech, přesně ve stylu ODS. Teď vyšel článek Šedá ekonomika polyká v Česku bilion korun. Bilion korun to je tisíc miliard. Šedá ekonomika ubírá českému hospodářství a všem téměř 14 % jeho výkonu.

Nejrozšířenější je podle studie průmysl, stavebnictví a obchod. To je fakt neuvěřitelné. My jsme to snižovali, vy to vracíte tam, kde jsme to od vás převzali. Dozimetr. Zamysleli jste se někdy nad tím, co vás vůbec spojuje? Co má ta vaše nesourodá koalice společného? Já vám to klidně řeknu. Jsou to tři věci. Váš největší tmel je Antibabiš. A já předpokládám, že ještě v říjnu v televizních debatách předvolebních v roce 2025 to bude stále na stole, co ten zlý Babiš všechno udělal. Takže na tom Antibabišovi jste vybudovali tu koalici. Vaším cílem nikdy nebylo pomáhat lidem. Vaším cílem nebylo dobře spravovat naší zemi a dělat, co je pro ní nejlepší. Nespojoval vás program. Vy nemáte společnou vizi.

Vaším cílem bylo jen odstranit Babiše, který nezapadá do toho vašeho korupčního klientelistického systému, protože jsem s vámi nedělal kšefty a pracoval jsem ve prospěch naší země, ne pro sebe. Vždyť to potvrdil tady předseda klubu ODS pan Benda, když byl v jednom rozhovoru upřímný - že to byl jediný cíl zbavit se Babiše. - Porazili jste ho, fajn.

Takže my máme teď ve vládě superkonzervativní ODS, která ale už vůbec konzervativní není, máme ve vládě probruselskou TOP 09, no a máte tam Piráty, ty promigrantské zelené aktivisty, kteří jsou posedli Babišem a udávání je to jediné, co umí. Je to strana, která je k smíchu a kterou jediné, co zajímá, jsou koryta. Piráti mají čtyři poslance, tři ministry a politických náměstků a dalších trafikantů tolik, že je člověk ani nedokáže všechny spočítat. Ale občas si jich člověk všimne, obvykle v souvislosti s nějakým násilím na ženách. Nejdřív náměstek na vnitru Kolářík, ne? To znáte ten příběh, milenka, manželka, potom se tam zmlátili všichni. A další pirát na MMR. Před všemi vládními skandály ale Piráti zavírají oči. Teatrálně hlasují o odvolání Blažka, přitom on dokázal nemožné - asi to lobboval přes Nejedlého - a to nemožné je, že udělal z Lipavského ministra zahraničních věcí. (S úsměvem.) Piráti dávno popřeli všechny svoje principy. Jen aby se drželi svých koryt. Dobře totiž vědí, že nikde jinde by si na takové peníze nepřišli. Tato promigrantska, protičeská, probruselská partička, která by Českou republiku nejraději připravila o právo veta a předala řízení naši země Bruselu, nemá žádnou čest ani hrdost. Oni nikdy nechtěli hájit české zájmy, bojovat za naše zájmy. Oni se vždy tomu Bruselu raději podvolili. To je jejich DNA. Když to vypadalo, že Piráti vyhrají volby a pan Bartoš bude premiér, tak šel do Evropského parlamentu a tam už vlastně říkal - no, my nemusíme mít to veto, vždyť nás to Německo odřídí, nebo Francie.

No a pak s vámi sedí strana Dozimetr. Dozimetr je další věc, která vás pojí, stejně jako Antibabiš. Hnutí STAN, které je od základu provázáno s organizovaným zločinem, které bylo politickým projektem mafiána Redla, který realizovali Gazdík, Polčák, Hlubuček a další, a pan ministr Rakušan má tu drzost si z toho dělat legraci a zlehčovat to a tahat do toho paní Vildumetzovou. Tak samozřejmě novináři jim jdou na ruku, hlídací psi demokracie - to bych rád věděl, koho vlastně hlídají. Tak vám pomůžu. 500 pro Gazďu. Víte, co to je? To je z odposlechů, co má policie. Říká to ten mafián Redl. Co to asi tak bude? To jsou regulérně půlmilionové úplatky pro pana poslance. A proč jste o tom nepsali? Proč o tom netočila Česká televize? Teď ráno mě zase odchytil, vážený pane nový řediteli Součku, ten váš aktivista z pořadu Reportéři, že točím nějaká videa, která mají rozdělovat společnost. Ne, já nelžu. Vy točíte videa, prolhaná, vylhaná, účelová. A ještě ta šéfka toho aktivistického pořadu Reportéři má střet zájmů, protože má kámoše v Dopravním podniku, po tom, co psychopat Wollner odešel, jo? Takže 500 tisíc. A Reportéři... Pamatujeme si, teď u soudu, je žaloba psychopata Wollnera na Dobiášovou, která jasně řekla, jak to tam fungovalo, mňaukání a nevím, co tam všechno ještě dělali, neskutečné. Je to u soudu, tak snad se dozvíme, jak to tam bylo.

Tady další - Deník N. To je taky protibabišovský, který citoval policii: "Zajištěné hovory z Redlova bytu, jasně vypovídají o tom, že Redl stojí za financováním volební kampaně hnutí STAN a TOP 09." Tady to je. Pokud tomu někdo nerozumí, třeba pan premiér Fiala nebo pan prezident, tak to řeknu, aby to pochopil úplně každý. Dvě vládní strany STAN a TOP 09, byly podle policie financovány z korupce. Peníze pocházely od organizované zločinecké skupiny z kauzy Dozimetr, která tu rozkrádala veřejné finance. A víte, jak se celá ta zločinecká skupina dorozumívala? No přes šifrované telefony, které jim Polčák rozdával. Měli je proto, aby je neodposlouchávala policie. A když se ukázalo, že ho měl i Gazdík, tak ten rezignoval a pan ministr Rakušan tvrdil, jak na něj řval, aby ten telefon rozšlapal a vyhodil z okna. No a teď se ukázalo, že lhal. On ho měl celou dobu taky ten telefon. A proč ho měl? Kdo mu ho platil? Ten přístroj prý stojí desítky tisíc. Kdo to platil? Polčák, Redl... Když se tedy domlouvali na vládě, jak říkal pan ministr, asi by je mělo celé vedení STAN. Ale to tak asi není, ne? Asi všichni ho neměli, jenom určitá skupina. Takže to je další lež. No, a na to by se měli ptát novináři. Místo toho zkouší kolegyni Vildumetzovou, že její manžel z vedení ODS kamarádil s nějakým člověkem z této kauzy. Mimochodem ten telefon, ten je tak vymakanej, že možná je tam nějaký server, kde by se dalo zjistit, kdo s kým vlastně komunikoval. To by měla asi řešit policie. A jak může někdo porovnávat tuhle korupci, rozkrádání, s paní kolegyní Vildumetzovou, která kvůli stejné věci za to, že tam byl nějaký známý jejího manžela, rezignovala už před rokem? Shodou okolností dneska zase vyšla nějaká věc. Ona rezignovala jen kvůli tomu, že ten člověk byl známý rodiny. A byl tam nějaký náznak korupce? Něco ukradla? Já o tom nevím teda. Tak já nevím, co vlastně chcete, novináři, místo toho, abyste se starali skutečně o tu kauzu.

V poslední době mluvím o nové totalitě. Samozřejmě je jiná než ta komunistická. Nová totalita je stav, kdy strany pětikoalice ovládly celý stát, vládu, Sněmovnu, Senát, své lidi si dosadily na Ústavní soud a mají svého prezidenta. Navíc Fialovu vládu devótně obhajuje naprostá většina médií. Kyperský antibabišovský server Seznam Zprávy vždycky vládě přispěchá na pomoc. Bakalova Ekonomie pěje slávu na Fialovu neschopnost EU. Křetínského Blesk a Reflex vždy otiskne nějaký oslavný článek, penicilin a tyhle nesmysly. A samozřejmě nesmíme zapomínat na veřejnoprávní aktivisty z České televize a Českého rozhlasu, naposledy 168 hodin, trapné obhajování Lipavského. Kdyby ta Černochová neodřídila ta letadla, která mimochodem pendlovala šestkrát, protože nabrala jenom 40 lidí, kdyby ten Lipavský chtěl spolupracovat se Smartwingsem, tak od neděle mohl. Místo toho šel do Ománu na výlet a potom si dělal PR na návrat 34 lidí. Ano, a ti lidi, kteří se vyjadřovali, stěžovali? Ta média zveřejnila jen to, co bylo potřeba. Pětikoalice samozřejmě si chce pojistit tuto loajalitu České televize a Českého rozhlasu zvyšováním koncesionářských poplatků. Kvůli tomu mocenskému informačnímu monopolu určité části spektra pak naše názory na řešení nejsou médii skoro slyšet. Nás se ptají, proč jsme chtěli tuhle nedůvěru? No, za prvé jsme to chtěli proto, protože je to úplná katastrofa, ničí tuto zemi a taky tady můžeme aspoň něco říct. Takže v médiích nejsou slyšet jejich skandály a průšvihy vládní věrchušky jsou přehlíženy a bagatelizovány a všechno kolem opozice naopak nafukováno. A to je asi důvod, proč se vláda teď chce odvděčit a navýšit a rozšířit koncesionářské poplatky. Jinak nechápu důvod toho, proč by měli všichni občané, vážení spoluobčané, platit 10 miliard ročně za něco, na co se ani možná nechcete koukat. Já se na to nekoukám. A někteří, kteří to ani nepoužíváte. Dokonce teď máme platit za mobil, jo? České televizi a rozhlasu, kde vůbec nevíme, jak vlastně hospodaří s vašimi penězi. To jsou vaše peníze. A to nejde tady o to, že by někdo chtěl rušit tahle média, která už dávno nejsou veřejnoprávní, ale aby zkrátka se financovaly jiným způsobem. A taková debata probíhá nejen ve Velké Británii, ale i v Německu a v dalších státech.

Provládním médiím vůbec nevadí, že předseda hnutí STAN Rakušan je stále ministrem vnitra. Člověk, který měl za místopředsedy lidi jako Polčáka a Gazdíka a další. Ti všichni s tím byli očividně propojení přes šifrovaný přístroj. Jako ministr vnitra má pod sebou policii a také s bývalým policejním prezidentem se sešel ještě dřív, než se stal ministrem. A ten po té schůzce rezignoval, skončil ve funkci.

Redl - to je ten zločinec - tady jako vyslanec STAN chodil za bývalým ředitelem České pošty a ten schůzku vysvětloval, že se mění špagáty moci - dobře slyšíte - špagáty moci se mění. Takže tu poštu, kterou hnutí ANO nikdy nemělo pod sebou, bohužel, to skvělé aktivum, vždycky ty tradiční strany si tam dělaly ty kšeftíky. A pan Rakušan do čela civilní rozvědky jmenoval koho? No, přece člověka od Redla a stál si za ním. Až po tlaku opozice ho po měsíci odvolal. A čemu se divíte? Vždyť pana Rakušana si do funkce předsedy dostrkali právě Gazdík, Polčák a Redl.

Četl jsem výborný komentář, který by si měl přečíst každý, aby pochopil, co hnutí STAN je zač a proč to vlastně vzniklo. Jmenoval se: Bitva o hnutí STAN pokračuje. A já tady kousek přečtu: "Korupční Dozimetr rychle semlel všechny hlavouny hnutí STAN včetně jeho byznysového prakmotra Michala Redla. Otcové zakladatelé, říkal si nesmrtelný triumvirát hnutí, do nějž kromě Redla patřili ještě několikanásobný šéf STAN Gazdík a několikanásobný místopředseda Polčák. Redl šel do vazby a je nyní obviněn, zatímco Gazdík s Polčákem skončili ve vysoké politice. Jediný, kdo to všechno ve zdraví přežil a ještě si z toho udělal pomník vlastní čestnosti a dobrých úmyslů, je právě Rakušan. Toho před sebe sice do čela strany v roce 2019 postrčili právě Gazdík s Polčákem a Redlem, protože potřebovali čistší tvář do voleb, Rakušan je ale všechny ochotně politicky pohřbil, když došlo kvůli Dozimetru na lámání chleba, nebo spíš na lámání vedení partaje, řekněme."

A pokračuji: "Jenže dobří holubi se vracejí. A zvlášť, když to jsou otcové zakladatelé. Rychle se proto do STAN z exilu pozastaveného členství vrátil europoslanec Polčák, který se předtím stejně nenápadně několikrát vrátil i do funkce místopředsedy strany, z níž odcházel kvůli jiným pochybným kauzám. Mohu mít jakýkoliv osobní pocit, jakýkoliv dojem, ale nebyl z ničeho obviněn, z ničeho obžalován, komentoval to ministr Rakušan s tím, že Polčák se nevrací do vedení strany."

Tohle celé není pro pana premiéra kauza? A pan prezident to taky v klidu přikryje? To je jako v nějaké banánové republice, ne? Co dělá vlastně Bezpečnostní informační služba? Nepředává informace panu premiérovi a prezidentovi o korupci a klientelismu? Vždyť BISka má chránit ekonomické zájmy České republiky. Takže jak to je? Vy si normálně děláte z lidí legraci, smějete se jim do obličeje, protože máte tu vaši stoosmičku a myslíte si, že si můžete dovolit cokoliv, že jste nedotknutelní.

Premiér se bojí udělat cokoliv, protože by mu mohla padnout koalice. O tom to celé je. Stále jde o ta vaše koryta, o která samozřejmě nechcete přijít. A to je třetí věc, která vás drží. Takže tři věci: antibabiš, Dozimetr a koryta. A proto pan premiér i dopustil, aby Rakušan jménem jeho a občanů České republiky podpořil ten zrádný migrantský pakt, nelegální migraci.

A celé to vaše slavné předsednictví byl jeden velký průšvih. Předsednictví? Ačkoliv se premiér Fiala prsí a hlavně Bakalovi pisálkové, jak skvěle zvládl české předsednictví EU, opak je pravda. I když samozřejmě, když porovnáme to předsednictví s Topolánkovým předsednictvím EU v roce 2009, kdy se rozkradlo půl miliardy v ProMoPru a vládě byla vyslovena nedůvěra, tak to vlastně úspěch je. Nic neudělali. Vláda předsednictví přežila, proto je to úspěch. To ale nic nemění na tom, že pan Fiala všem vyrazil dech, co všechno Bruselu odkýval.

Fiala říkal před volbami, že se zaměří na emisní povolenky? Další lež. Kvůli Fialovi tak budou lidé platit emisní povolenky ze svých domovů i z osobní dopravy. Navíc pan premiér zařídil další redukci emisních povolenek, takže jich bude čím dál méně, a to znamená, že lidem se kvůli poblázněnému ekofanatismu bude dál zdražovat život a elektřina.

Pan premiér za celé předsednictví, i když měl výhodu, že před ním měl Macron předsednictví, který měl asi devět summitů, který si tady udělal neformální summit, pan premiér nemusel nic dělat. My jsme to připravili, my jsme udělali terminál, my jsme rozhodli o Hradu, my jsme de facto všechno udělali. A pan premiér nebyl schopen za celého půl roku požádat a požádat o zorganizování mimořádného summitu Evropské rady, kde by předstoupil před celou Evropu a řekl strategii České republiky. Nebylo vůbec nic.

Pan premiér mi vytýká stále Green Deal. A je to samozřejmě lež. Žádný Green Deal jsem nikdy nepodepsal. Souhlasil jsem s politickou deklarací, že je třeba chránit životní prostředí a snižovat emise. Ale její znění jsem opakovaně vetoval s premiérem Polska. Opakovaně my dva jsme se zasloužili o to a vybojovali jsme, aby nebyla povinnost každého členského státu snížit emise o 55 %, ale aby šlo o průměr. A to byl velký boj. Velký boj! A proto je důležité to veto. Proto je důležité, aby tam seděl premiér, který má odvahu, který je schopen proti vůli všech kolegů tam říct ne, Česká republika chce tohle jádro, trvám na tom, jádro, jádro. Ne? Seděla tam rakouská premiérka a ta nechtěla jádro, Angela utěšovala, brečela. Já jsem říkal Macronovi pomož. Jádro, jádro. A nakonec tam bylo to jádro. A to jsme vybojovali.

A veto? Někdo píše o vetu? Nic o tom nevíte. X-krát jsme vetovali. To je to místo, kde se prosazují české zájmy. Takže průměr, ne povinnost 55 %. A taky jsme prosadili, aby jádro byl bezemisní zdroj - společně s Francouzi nakonec. A prosadili jsme taxonomii. A taky jsem prosadil slovo, aby zohlednili nám ten kůrovec, když nám Jurečka nechal sežrat lesy kůrovcem, a místo toho, aby absorbovali CO2, tak emitovali.

Díky našemu tvrdému postupu jsme tak vyjednali spoustu peněz navíc. Jen do Modernizačního fondu to bylo 500 miliard a možná to bude až 600. A celkem jsme získali z Evropy po tom, co jsem blokoval Evropskou radu s dvěma kolegy, 1 500 miliard. A k čemu jsou ty vyjednané peníze, když vy vůbec nejste schopni mluvit o příjmech? Kde? Proč je neumíte čerpat? Mohli jste tento rok z Modernizačního fondu vyčerpat 50 miliard! Neudělali jste ale nic! A raději zvyšujete našim občanům daně.

To nejhorší opatření, které je proti zájmu České republiky, prosadil až premiér Fiala. Ano. Já nevím, jak chodili ti vaši ministři na ty rady? Měli vůbec nějaký mandát, nebo si dělali, co chtěli? Schvalovala to vůbec vláda? Takže to nejhorší, co se stalo za vašeho předsednictví, pane premiére, všechno proti našim lidem. Emisní povolenky pro auta a domácnosti musí lidi platit. Konec spalovacích motorů v roce 2035. Přitom jste 19. prosince 2021 - to byla neděle - jste sliboval, že to nechcete, tu normu Euro 7. Takže vy jste, pane premiére, spolkl ten Green Deal Bruselu i s chlupama. Nyní najednou po předsednictví, když už je pozdě, jste se probudili, Kupka se probudil a snaží se alespoň napravit, co zpackal.

Tahle vláda je tak naivní a nezkušená, že jste v rámci předsednictví EU skočili na lep zelenému fanatikovi, promigrantskému magorovi Timmermansovi kolem Euro 7.

Dobře, omlouvám se. To prosím pěkně říká europoslanec za ODS pan Vondra. Timmermans vás podvedl a prosadil si takovou normu, jakou chtěl. Když na to po vašem předsednictví začaly upozorňovat další země, tak jste se probrali a začali to řešit až v rámci švédského předsednictví. A teď se tváříte, jak hrozně zachraňujete nejen náš průmysl, ale někde jsem viděl, že vy jste zachránili celoevropský automobilový průmysl. No, to je sranda, ne? To fakt jako nechápu, jak tohle někdo může říct.

Vy jste jako děti. Způsobili jste požár, nechali jste ho rozhořet a teď najednou chcete hasit. Ale to není jen Euro 7, ale to jsou i další věci, jako třeba válka na Ukrajině, kde si pan premiér Fiala, na rozdíl od Poláků, neřekl během předsednictví, kdy jste měli největší sílu, kdy jste měli řídit Evropu, o jediné euro na uprchlíky. Ani jedno! A já jsem zvědav, jestli tedy o to požádáte. Tehdy jste měl obrovský vliv. Ale místo toho, abyste o to požádal a bojoval za české zájmy, tak jste v Bruselu jenom líbali ty prsteny!

Fialovo předsednictví EU bylo tak zelené, že to překvapilo i toho levicového extremistu a promigračního fanatika Timmermanse, který na naše předsednictví a pana premiéra pěl samou chválu. Naprostým podvolením se Bruselu ve věci klimatického šílenství tak premiér Fiala lidem dál zdraží život, sníží jim životní úroveň a zlikviduje náš tradiční průmysl a ohrozí naši konkurenceschopnost. Zatímco politikům v západní Evropě konečně pomalu dochází, jak nebezpečná celá realizace Green Dealu je, pan premiér Fiala tady mluví o tom, jak skvělou příležitost tato zelená zvrhlost představuje. Možná by bylo dobré, aby to řekl konkrétně, protože Green Deal aktuálně ničí celý evropský průmysl.

Migrace. Bezpochyby nejhorší zrada, které se dopustila tato vláda a zradila naši zemi, je vypracování a schválení Migračního paktu EU. To bude znamenat jediné: ohrožení bezpečnosti našich lidí. Migrační pakt EU, který v tajnosti a bez veřejné diskuse prosadila Fialova vláda, jsou jen narůžovo přelakované kvóty. Je to pozvánka ilegálních migrantů do Evropy. Dává zemím na výběr mezi špatným a horším řešením. Buď budeme rok co rok přijímat blízkovýchodní a africké migranty, a minimální kvóta je 30 tisíc migrantů ročně, ale může to být i milion. Proč? Protože každý ten migrant má mobil. Takže si představte, že - nevím - milion nebo dva miliony migrantů teď zjistilo, že ta migrační zrada byla dokončena, oni to všichni slyší, ale oni si nevyberou těch 30 tisíc, vždyť už přišlo kolik? Dvě stě tisíc?

Takže vy jste je pozvali a teď vidíme, co se děje na našem území. Ano, všichni chtějí do Německa. Německo zavedlo dnes kontroly. Ano, takže to také otravuje život našim lidem. A čteme Q7 pro pět lidí, je tam 16. Tady poslední článek: Švédka na kokainu vezla v osobním autě na D1 dvanáct migrantů. Policie na dálnici D1 na Vysočině zadržela řidičku původem ze Švédska, která vezla v osobním autě migranty z Turecka. Test u ní odhalil použití kokainu. To je ohrožení našich lidí! To je ohrožení. A kolik jich bylo? Takže já vím, že vy tomu nerozumíte, že jste tam měl vystoupit a rezolutně říct: jediné řešení migrace je, že nevyplují ty lodě! Nevyplují! Že ti migranti zůstanou v severní Africe. Vždyť ten člověk včera, co zastřelil dva lidi v Bruselu, tady nedostal azyl. Jak je možné, že se dostal na evropský kontinent? A my víme, kdo tady po cestě zůstane? Nevíme. Ale vidíme, co se děje v Evropě, co se děje po útoku Hamásu na Izrael. To vidíme. Takže to je úplná katastrofa. Vy jste je pozvali, ano a oni teď nečekají, že bude hlasovat nějaký Evropský parlament, který možná je proti. Jim je to úplně jedno! Dostali pozvánku a chodí. Chodí.

Takže bylo by dobré, kdyby pan ministr Rakušan šel na stáž do Švédska. Tam je 12 mrtvých. Tam jsou no-go zóny. Tam se vraždí lidi. Eritrejci, všude problémy. Čteme to celý rok. Ano. Nebo do Dánska. V Dánsku by mohli panu ministrovi ukázat, jaká tvrdá opatření, jak zpřísnili podmínky pro azyl. Ano, Mette Frederiksen je jak Margaret Thatcher. Ta je tvrdá. Ta striktně vždy tvrdě bojovala za zájmy Dánska. A je pravda, že kdysi byla promigrantská, ale už pár let pochopila, že je to cesta do pekla. Takže v Dánsku dokonce každý žadatel musí třeba podat úřednicím ruku. Víte asi proč. Teď vláda teatrálně začala s potěmkinovskými kontrolami na česko-slovenských hranicích. Občanům tvrdí, jak migraci řeší, přitom programově lžou. Naopak jí nechávají volný průběh a migranti to se svými mobily a provázaností na sociálních sítích moc dobře vědí. A samozřejmě ti pašeráci - všude jsou ti pašeráci. Ze zadržených migrantů se do země původu nedaří vyhostit prakticky nikoho. Menší počty ilegálů se momentálně daří předávat do tranzitních zemí, momentálně na Slovensku. To je ovšem jen zbytečný krátký odklad, protože všichni bez výjimky podnikají další pokusy dostat se do cílových destinací, zatím hlavně do Německa.

Většina u nás zadržených cizinců končí s příkazem k vyhoštění, to znamená, že z toho detenčního zařízení dostanou papír, a potom mají do měsíce opustit naše území a uděluje se jim zákaz pobytu v EU. Ale to nikdo nekontroluje. Vy normálně otevřete dveře těm zadrženým ilegálním migrantům, a pokud jsem slyšel, tak jsou tam i lidé pod drogami, jsou nebezpeční někteří! Někteří jsou i ozbrojení. To je to ohrožení bezpečnosti našich lidí, ano? Takže nikdo je nedeportuje. Nejsou zadrženi ve vyhošťovací detenci a pokračují po své cestě po západní Evropě. Ale já znovu opakuji, oni vůbec nemají vstoupit na půdu Evropské unie! A samozřejmě Schengen, nekonečný příběh. Měl jsem teď jednání s premiérem Albánie Edi Rama. Včera tam měl vlastně většinu lidí z Evropské unie. Místo toho, aby byla Unie akční a vzala do Schengenu celý Balkán - Srbsko, Bulharsko, Rumunsko a bránila naši zemi na vodě, na moři, aby se k nám nedostali tihle ilegální migranti, tak se neděje nic, jenom zase projevy atd.

Ale jak to u nás tedy funguje? Naše policie dokáže velmi dobře odhalit pozměněné nebo kompletně padělané doklady států EU, Jižní Ameriky a dalších zemí, s nimiž máme bezvízový styk. U dokladů zemí Blízkého východu a Afriky se pravost neprověřuje. V těchto případech přijímá cokoliv, dokonce i nekvalitní fotografii jakéhokoliv dokladu v mobilu. Jaký tedy smysl mají kontroly na hranicích, když nikoho nedokážeme deportovat? Co se v České republice děje se zadrženými migranty? Jaké procento je vráceno a jaké je propuštěno? Na to je snadná odpověď. Kontroly na hranicích jsou jenom vládní PR, aby to vypadalo, že pan premiér s panem Rakušanem něco dělají. Se zadrženými migranty se nic neděje. Dostanou papír, že mají opustit Českou republiku, který roztrhají a jdou do Německa. Repatriace žádné nejsou. Ale to je problém celé Evropy! Migranti s odmítnutými žádostmi zůstávají v Evropě. Ano, to je ten včerejší případ! To byl migrant, který zastřelil dva lidi, kterému odmítli azyl. Znovu opakuji, nemá tu co hledat! Fiala s Rakušanem tak svou neschopností ohrožují bezpečnost našich občanů a naši zemi vedou po stejné cestě, jako se vydala západní Evropa se svými migrantskými no-go zónami. Je to celé úplně na hlavu! Švédsko, Francie, Belgie, Německo a další země, které dříve podporovaly migraci, tak teď už vědí, že to byla chyba, a celý ten systém přehodnocují. A my teď opakujeme tu samou chybu, kterou už některé státy dělaly a poučily se z ní. Oni migranty chtěli jako pracovní sílu, ale to se neosvědčilo.

A co tom mluví bývalá ikona americké diplomacie, bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger, který říká: Německá azylová politika je chyba. Jásot Arabů je bolestivý. Ikona americké diplomacie, bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger označil německou azylovou politiku za chybu. Ano, to "schaffen das!", to byla tragédie, protože do Evropy pustila lidi odlišné kultury. Reagoval tak na záběry Arabů v Německu a dalších evropských zemích oslavujících útok palestinské teroristické organizace Hamás proti Izraeli.

Byla to velká chyba vpustit dovnitř tolik lidí zcela odlišné kultury, náboženství a konceptu života, protože uvnitř každé země, jež tak činí, se tak vytvoří nátlaková skupina, zkritizovala německou azylovou politiku tato legenda americké diplomacie v rozhovoru s generálním ředitelem mediální a vydavatelské společnosti Axel Springer Mathias Döpfnerem. Ano, to je ta katastrofa. Takže na rozdíl od západních států, kde demografická křivka roste přistěhovalectvím, tak my se musíme zaměřit na podporu rodin. Za naší vlády porodnost rostla, protože jsme rodiny podporovali. Dostali jsme se až na koeficient 1,82, a naším cílem bylo dostat se na 2 %. Ale vy jste se na to vykašlali. a máme tady rekordní propad. Tady je titulek kyperských Seznam Zpráv: Největší pád porodnosti od počátku století. Ani dávky nepomohly. Ano, proč? No, protože lidi se bojí za této vlády pro budoucnost, jak je to s tím bydlením? Vždyť jim všechno berete i to školkovné atd. Jaké mají podmínky mladí lidi, kteří chtějí bydlet a nemůžou? Jakou vidí budoucnost? Co jste udělali pro mladé rodiny? Vůbec nic.

Kapitolou samou o sobě je zdravotnictví. To je fakt peklo. Za naší vlády bylo zdravotnictví priorita. My jsme do něj investovali miliardy, navýšili jsme finance o 229 miliard, věnovali jsme se boji proti rakovině, reformě duševního zdraví, zvyšovali jsme zdravotníkům platy, nakupovali nejmodernější přístroje, zkracovaly se čekací doby na zákrok. Ještě teď žijete z naší práce. Například v nymburské nemocnici brzo otevřou novou nejmodernější magnetickou rezonanci, což je jeden z projektů v rámci React-EU, co jsme my prosadili, aby všichni dostali peníze. Původně bylo 11 miliard a nakonec jsme prosadili 22,5, miliardy pro 115 našich zdravotnických zařízení. Ano, nejmodernější přístroje.

Ale za vlády pana premiéra Fialy je zdravotnictví až na posledním místě. Zoufalý a chronický nedostatek základních léků, které jsou v okolních zemích všude k mání v lékárnách, je tím nejvýmluvnějším dokladem neschopnosti ministra Válka a premiéra Fialy. Řeší to skoro dva roky. Stále dokola slibuji a ujišťuji, jak budou léky, a přitom jsou výpadky čím dál horší. Nejde jen o antibiotika, problémy jsou s dodávkami léků na cholesterol, očních kapek, léků na revma, léku proti horečce u dětí, léků na cukrovku, na vysoký tlak, proti alergiím. Dokonce chybí i ten Endiaron.

A co teď ta slavná dodávka penicilinu? Vystačí sotva na pár týdnů. Podzim teprve začal a lékárny mají zásobu deset balení penicilinu. A místo toho, aby ministr Válek to skutečně řešil, tak v médiích řeční o tom, jak léky budou na příděl. Rodičům doporučuje obvolávat sto lékáren a raději masti karty na počítači. Teď dokonce říká, že některé léky už nebudou vůbec, nebudou vůbec. No, to je neuvěřitelné. Ano?

Můžeme se bavit o privatizaci Zentivy. Prostě je prodali za dvě miliardy, když dneska se topí v zisku a má hodnotu víc než 100 miliard? Kdo s nimi vlastně jednal? Tak když byl covid a došlo na výpadek paracetamolu, tak jsme šli na Zentivu. Dostali výjimku ze SÚKL, aby lék, který se běžně dovážel a nebyl, mohla firma vyrábět přímo v České republice. Tím jsme vyřešili akutní nedostatek. Už tehdy naše vláda pracovala na pobídkách pro farmaceutické firmy, aby u nás rozjely výrobu léků, nebo na návrhu zákona, který by omezil reexport léků. Kdyby pan Válek na naši práci hned navázal, situace by dnes byla jiná. Místo toho se problému nevěnoval a jen sliboval, jak budou léky. Proč vláda a ministr Válek nepřipravují projekt výroby léků, jak to dělá Macron ve Francii, který navštívil místního výrobce a dal mu seznam padesáti důležitých léků a domluvil se na tom, že to budou vyrábět sami. Proč nejdete za Zentivou a nedáte stejný seznam léků a nedomlouváte se na tom, aby tyhle léky vyráběli? Abyste tam měli první opci, abyste tyhle léky, které podle trvanlivosti dáte i do státních hmotných rezerv. Když začal covid, tak jsme našli v státních hmotných rezervách 10 tisíc zdravotnických pomůcek, kdy jsme odcházeli, jich tam bylo 160 milionů. Jste absolutně neschopný, absolutně, absolutně, jo. (Potlesk v levé části sálu.)

Takže proč jste neuděláte? A víte, proč, vážení spoluobčané, není penicilin? No protože se šetřilo. Protože na ministerstvu, a vůbec nechci komentovat ty úředníky, my jsme si jich zažili dost, a je to úplné peklo. Jak dělají oni nabídku pro penicilin, jak se dělá nabídka? No vezme se sedm nejlevnějších cen na penicilin v Evropě, ne? No a potom ten výrobce, když má prodávat penicilin, a v Německu, budu si vymýšlet, mu dávají 200 a my dáváme 100, no tak samozřejmě, že ho nemáme, tak jsme měli dát 200. Nebo někdo tady uvažuje o tom, že zdravotnictví není důležité? A to nebudu se bavit o tom léku na léčení akutního stavu rakoviny prostaty, které jsem teď četl. Tam taky šetří. Kolik má hodnotu život pro tuto vládu? Nic, asi nic. (Potlesk poslankyně Schillerové.) Takže o tom to je.

Je to hrozné, je to hrozné, že tady máme takového ministra, a v podstatě by měl jít a řešit to à la Francie. Stejně jste měli řešit tu elektřinu, jo. Takže z problémů, se kterými se potýká naše zdravotnictví, neřeší pan ministr Válek vůbec nic, ani nedostatek zubařů. My jsme měli projekt 43 center, 24/7 pro akutní stav lidí zubaři. Já vím, že Pražáci a Brňáci nemají problém se zubařem, ale v Karlovarském, Ústeckém a dalších krajích je to velký problém. Proč se nenavýší počet absolventů na lékařských fakultách? V Olomouci, kde končil v roce dva 2020 ten zubař z Hustopeč, a když jeho kolegyně odešla do Velkých Pavlovic, protože jí dali takové podmínky, že tam nechala tisíc klientů, tak tam stálo 200 lidí na chodníku. Nikdo to neřeší. Ano, máte dělat mikromanagement, mikromanagement, ale to vy nevíte, co je. Vůbec to nevíte, jo.

Takže to zdravotnictví, boj proti rakovině. Pan primátor se zúčastnil konference Onko Pacient 2023. Měl tam pěkný příhovor. Určitě ví, o čem mluvím. A je to velký problém, prevence. My v Praze nemáme takovou nemocnici, jak je Žluťák, jak je v Brně, kde se staví pavilon prevence za miliardu. My jsme vám vyjednali v Evropě 55 miliard pro české zdravotnictví z evropských peněz, 15 miliard bylo na národní boj proti rakovině, stále lidi na rakovinu umírají. Ano, i ta mladá zpěvačka. Ano, bohužel mladí lidé, stále něco, každý den nějaká rakovina. A měli jste 15 miliard na boj proti rakovině. A chtěl jsem vám postavit tady krásnou nejmodernější onkologickou nemocnici v Evropě. Pražáci, tak zkuste se objednat na Žluťák teď, listopad, ale příští rok. Takže o tom to je, o tom to je.

A my jsme se stále věnovali osvětě, aby lidi nezanedbávali preventivní prohlídky. Vždyť na tu rakovinu skutečně umírá spousta mladých lidí, Když jsme byli na ty konferenci, dal jsem tam video, tak mi lidi psali, že čekají na vyšetření, mamograf, ženy, rakovina prsu, na vyšetření, jo, měsíce, proč to neřeší? Vždyť ten mamograf není drahý. To je jen 6 milionů. Možná z těch přístrojů, které my jsme tu podpořil, že tam budou nějak, jak kdo to organizuje, kdo dělá ten management? Když v Kroměříži jsem se dozvěděl, že lidi čekají na magnetickou rezonanci devět měsíců, tak to řešil. Teď ji tam mají novou. To je ten mikromanagement. A můžete si vykládat, co chcete.

A na druhé straně ta vláda, která se nestará o zdraví našich lidí, má národního protidrogového koordinátora pana Vobořila. Pane premiére, prosím vás, už ho vyhoďte. Já vím, kdo to je. Ten chodil stále na konference, fandil těm drogám a chtěl legalizovat kokain. Normálně. A teď jste co udělali se zdaněním těch e-cigaret? Vy zvedáte daň o 150 % na elektronické cigarety? Co tím chcete říct? Že lidi znovu začnou kouřit ty klasické? Víte, kolik lidí zemře na rakovinu plic v České republice? 7 tisíc ročně. Takže lidi mají začít kouřit normální cigarety? Tak to je fakt fantastický tah v boji proti rakovině.

My jsme dbali na to, abychom měli dost lékařů. Navýšili jsme kapacitu lékařských fakult až o 30 % a do roku 2029 jsme na to vyčlenili celkem sedm miliard. Ve státních nemocnicích jsme zavedli stipendia pro studenty zdravotnických oborů.

Podpořili jsme skrze rezidenční místa vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost a také jsme spustili kampaň Studuj zdrávku na podporu studia na středních zdravotnických školách. Co může udělat třeba tato vláda? Například zkrátit délku vzdělávání zdravotních sester. Protože vím, že se budete muset Bruselu vymlouvat, že je to nesmysl, tak tam zajeďte a řekněte jim, že naše sestřičky, když jich máme málo, nemají studovat čtyři plus tři je sedm, ale jenom čtyři roky a hned do praxe, protože jich máme málo. Co vůbec děláte pro nedostatek sester?

My jsme měli projekt ve Vietnamu, kdy jsme chtěli Vietnamky učit česky dva, tři, roky, aby sem potom přišly a pracovaly. Vy máte něco? Nic nemáte, vás to vůbec nezajímá. Také jsme se zamýšleli nad tím - my samozřejmě máme fantastické lékaře, ale ta sestra je strašně důležitá, ten lékař bez sestry je nahraný - tak jsme mluvili o výsluhách. Proč mají výsluhy jenom příslušníci bezpečnostních složek? Ty sestřičky by si to nezasloužily? No, asi zasloužily. Byl na to projekt, ano, ale potom přišel covid a bohužel jsme to nemohli řešit.

Takže pětikoalice místo toho, aby se starala o lidi, všechno zničila, včetně našeho projektu na zubařské práce. Pan Válek asi chce tu zdravotní péči rozdělit, tu pro bohaté a ostatní, jak chce znovu asi zavádět ty poplatky. Nejsou léky, rozpadá se psychiatrická péče, bouří se lékaři, protože samozřejmě ty služby, co navrhujete, je nesmysl.

Co je důležité, za nás jsme vždycky ty peníze daňových poplatníků rozdělovali transparentně, myslím ty dotace pro obce, města. To nebylo, že tam máme nějakého našeho starostu - ne, i starosta v Nymburce není vůbec za naše hnutí, když už to řeknu - ale všichni to dostali a vy to dobře musíte vědět. Ano, bylo to transparentní.

Takže závěrem, pan premiér jako správný propagandista pochopil, že když se nedaří, je třeba oblepit zemi a říct, že je všechno skvělé, že plníte plán na 120 %. Teď má pan premiér billboardy, údajně to financuje jeho neziskovka, ta, která dostávala desítky milionů pro řešení problémů žen v Barmě. Co je na tom billboardu? "Děláme, co je potřeba." Já to nechápu, co to je, jak to myslí pan premiér. Je potřeba lidem zdražovat život, zvýšit jim daně, je potřeba mít druhou nejvyšší inflaci, je potřeba mít nejdražší energie? Jestli je vaším cílem zničit tuhle zemi, tak souhlasím, opravdu děláte, co je potřeba. Tahle vláda je skutečně pohroma pro naši zemi.

Ale ta nejhorší zpráva pro všechny je, že tu budete ještě dva roky a dokonce mluvíte o tom, že už vyhrajete ty příští volby. Tak já nevím, jestli je plán, že tu budete 40 let. Až si tady odhlasujete, jak jste všichni skvělí a že ta vaše dvouprocentní jednoznačná podpora je nějaké spiknutí dezolátů, trollů a nevím koho ještě, pane premiére, tak prosím vás, nejlepší by bylo pro nás, pro naši zemi a pro vás, abyste byl vyslán jako eurokomisař do příští Evropské komise, abyste tam nahradil tu Jourovou.

ČSSD se taky zbavila Špidly, ten tam byl taky. Pamatuji si, jak ho učili, když poprvé potkal Berlusconiho. Tam vám to bude slušet. Předejte tu vládu někomu schopnějšímu z ODS, například hejtmanu Kubovi. Ale to už jsem mluvil o tom, že vy fakt umíte psát krásné knížky - Konzervatismus. Já jsem ji četl v Budapešti. Umíte krásně mluvit, já na vás nemám, ale lhát vlastně, lhát, to je vaše největší priorita.

Takže, pane premiére, stále více se ukazuje, že jste absolutně odtržený od reality. Problémy lidí nevidíte a vidět je nechcete, nebo je vidíte, ale tváříte se, že nejsou. Já s lidmi neustále mluvím, vidím jejich problémy, hnutí ANO je vidí. Proto my neustále za ty lidi bojujeme a nejen za naše voliče. My jsme vznikli jako akce nespokojených občanů a to platí stále. Za všechny ty nespokojené bojujeme, i za ty lidi, který demonstrují proti vaší vládě, kteří tu zaplňují náměstí, protože mají pocit, že nehájíte zájmy České republiky a našich občanů a že jim záměrně škodíte.

Vy si vždycky vystačíte s tím, že je onálepkujete. Předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Adamová Pekarová říká, že byly nějaké dny Varšavské smlouvy na Václaváku. My mluvíme i za spoustu důchodců, kterým jste protizákonně sebrali peníze a kašlete na ně. Nikdo jiný v této zemi tu za ně nebojuje, my ano. Ministr práce a sociálních věcí z KDU-ČSL naopak stále vymýšlí, jak těm našim důchodcům sebere peníze.

Ale my bojujeme i za firmy a podnikatele, rodiny, samoživitelky, za studenty, kterým vláda ničí budoucnost. Za všechny nespokojené občany vám dnes chceme vyslovit nedůvěru. Už jste napáchali dost škod. Dva roky ničíte naši zemi a ničíte životy občanů České republiky. Už to stačilo. Nemáte důvěru většiny občanů této země, vaše vláda ztratila legitimitu, tak musíte skončit! Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

