Babiš (ANO): Vaše pomoc? O ničem. O ničem!

Dobrý den, kolegyně, kolegové, já se nestačím divit, co jediný člen vlády, který má ekonomické vzdělání, nová superstar, která - ano, jediný (má) ekonomické vzdělání - a my dva, pane ministře, můžeme soutěžit. Já jsem absolvoval stejnou školu jako vy a my se známe přece dlouho, chodil jste s rodinou do sokolovny do Průhonic. (Smích v sále, poslanci tleskají.) V životopise máte napsané, že jste dělal nějakého poradce, (?) vás odložili. A legendární věta (Treichla?) na Slovensku je, že Slovensku se daří navzdory Síkelovi. To si všichni pamatují. (Poslanci tleskají.)

Já nechápu, proč paní Schillerovou tady urážíte. Z jakého titulu? Ta vaše arogance, to je jako neuvěřitelné. Ty kecy, já se nestačím divit, vy jste přišel z banky, vy celý život žijete v bance a to normálně, to ani klasický politik nemůže říct. Utrácíte - vy jste nic neutratil - na rozdíl tedy od pana ministra Jurečky, který utratil pro 21 tisíc lidí pár drobných - vy jste nic neutratil, vy jste nic nevymyslel, vy tady demagogicky lžete o BOHEMIA ENERGY. ERÚ je nezávislý úřad a vy tady podsouváte, že naše vláda s tím mohla něco udělat. A já jsem se ptal ERÚ.

To je zajímavé, že účastníci trhu museli vědět, že hraje letadlo pan Písařík, že spekuluje na pokles ceny a vždycky mu to vyšlo. A potom mu to nevyšlo. Neuvěřitelná drzost, pane ministře, z vaší strany. Co to tu povídáte? (zvýšeným hlasem) Co tady povídáte o volbách? Nemá to nic společného s volbami! A my jsme byli první a já jsem byl v šoku, když jsem se to dozvěděl, a ptal jsem se, jak je to možné! (zvýšeným hlasem) A jak je to možné? No protože to je náš slavný Brusel! Liberalizace.

Když tady kradli DPH na pohonné hmoty, karusely, všichni účastníci trhu věděli, že neplatí daně! A proč ERÚ nezasáhlo? Proč tedy, když je nezávislé? Ale když to vyřešíte, já vám budu tleskat, i když uděláte energetický zákon, který ochrání, ochrání naše spotřebitele. Ale proč vy tady lžete a házíte to na nás, tak to je skutečně (nesrozumitelné). Vaše vláda vůbec nechápe, co je to inflace. Vy mě bavíte v tom, vy vlastně říkáte - lidi, dáme vám peníze a bude inflace. Vy vlastně říkáte - nedáme lidem peníze, no, tak si nic nekoupí, nebude inflace. No, to je úplně geniální! To fakt, to musel vymyslet velký myslitel ve vaší vládě! (Poslanci hnutí ANO tleskají.)

Vždyť tomu vůbec nerozumíte! Vůbec. Proč stále (mluvíte) o nějakém zadlužení? Jaké zadlužení je? (Smích v sále.) Vy neznáte? Ale pane Jurečko, já se k vám dostanu. (Smích v sále.) Vy jako absolvent, vy jako bývalý dealer AGRO 2000, ne, taky se známe dlouho, taky tomu nerozumíte. (Smích a potlesk v sále.) Takže já vám to tady řeknu, protože to je jenom trojčlenka. Pan ministr říkal, že my máme nějakou inflaci, že my jako, my jsme lednová inflace. Ale my jsme jasně řekli, že tu inflaci nedá nikdo! Jedině, že by Lipavský vyjednal s ropným kartelem u šejků lepší cenu ropy nebo že by skočil za Putinem a že by vyjednal nějakou cenu na plyn.

Ale my nevyjednáme vůbec nic. Proč? No, protože jsme všechno prodali. Transgas je pryč. Unipetrol - Dlouhý to prodal za dolar. Innogy patří komu? No Maďarům, 70 % distribuce trhu. Proč to nemáme? Voda je pryč a tem ČEZ. Včera jsem tweetoval a minoritáři křičeli. Ano, Slováci zmrazili ceny energií na tři roky. Jak je to možné, i když je tam privátní investor v těch elektrárnách? No, protože to dostane nazpátek ta firma. A my nemáme 100 % ČEZu. No proč? Protože ODS to dala do kupónky. Proto nemůžeme nic dělat.

Ale vy jste s ničím nepřišli. Co dělají ostatní státy? Stropují, dávají limity a hlavně snižují DPH. Takže vy tady podsouváte, že je tu inflace. Ano, je inflace. Ale my neříkáme, že je to Fialova drahota, jako říkal on, že je to Babišova drahota. My neříkáme, že vy jste schopni něco s inflací dělat, jak jste říkali vy nám. My říkáme, že máte dát lidem ty peníze, které vám spadly z nebe. Pokud nevíte, které to jsou, tak už při té vaší nekompetenci a neschopnosti vám spadlo z nebe 62,2 miliardy.

Tak, pane ministře - jsou tady dva ministři - dejte si to do šuplíku. Těch 62,2 miliardy dáte důchodcům ze zákona. Chápu, že to prodáváte, že je to vaše. No, není to vaše. Je to zákon a vy to těm důchodcům musíte dát. To máte 21 miliard, zůstalo vám 41. Pane ministře Jurečko, proč stále lžete, že ta DPH stojí 25 až 40 miliard? Vy neumíte počítat? Naše vláda byla první v Evropě, která odpustila DPH na elektřinu a na plyn v listopadu a prosinci.

Takže já vám přečtu statistiku Českého statistického úřadu. Listopad - poklesly ceny elektřiny o 16,2 %. Proč? No, protože je to trojčlenka. My jsme odpustili 21 %, to je konstanta. Poklesly ceny plynu 11,5 %. Díky tomu, že jsme odpustili DPH. Byli jsme první v Evropě. Poláci to kopírovali od 1. února a další. No a jak jsme to měli v prosinci? V prosinci už to nebyl pokles 16,2 %, ale jenom o 15 % u elektřiny. A u plynu ne o 11,5 %, ale o 7,9 %. Tohle se učí dětí v mateřské školce. Že, když odpočítám 21, tak zkrátka mi vyjde nějaké číslo.

Teď vám přečtu ten leden. Víte, kolik je výše ceny elektřiny v lednu? 38,6 %, pane ministře. Ale já neříkám, že je to vaše inflace. To říká pan Fiala. Já říkám, že u zemního plynu nám to stouplo o 31,3 %. To je Český statistický úřad. Nevím, jestli předseda je ještě členem vlády, za nás byl. A co tady píše statistický úřad? Že to je - samozřejmě je to úředník, vy teď vyhazujete všechny, tak píše - částečně ovlivněno návratem DPH. Ne, vy jste tam normálně narvali to DPH 21 %. Proto je taková inflace. A to je vaše inflace.

Proč vy mluvíte stále 25 až 40 miliard, vy neumíte počítat? Proč neodpustíte lidem DPH na šest měsíců, do konce června? V červnu přichází léto, možná to víte. Potom bude teplo. Proč neodpustíte lidem DPH na šest měsíců? Já vás k tomu vyzývám. 6 x 1,8 miliardy za měsíc - pane ministře, to je také trojčlenka - je 10,8 miliardy, 10,8.

Takže těch 62 miliard na základě makropredikce. Tak 62 minus důchodcům 21 minus 10,5 na DPH, co byste měli odpustit. Vraťte lidem ty slevy na jízdné. Jste trapní normálně, 1,6 miliard jim nemůžete dát. Vraťte jim platy - 4,7 miliard. Dejte jim konečně nějaké kompenzace. A ještě stále nejste na 62. Víte, z čeho se skládá těch 62? No, hlavně se to skládá z DPH, z vyššího příjmu DPH. A kdo zaplatil toto DPH? No, lidi. Oni vám to dali a vy jim to nechcete dát.

Vůbec se to nepočítalo. Stanjura manipuluje s rozpočtem. Říkáte, že jste něco uspořili? Nic jste neuspořili. Protože kdyby zůstal rozpočet Schillerové 376 minus 62, tak jsme na 314 a vaše směšná kvazi úspora, kde jste všechno zaškrtili - a Černochová neřve, že jste jí vzali ty miliardy na bévépéčka, přitom nevím, jak to chce soutěžit - no, tak ten rozdíl je na 34 miliard. A to nepočítáme všechno, co jste si nabrali za nové pozice.

Takže prosím vás, vy skutečně... Co tady říkal pan ministr Jurečka, z jakých peněz pomáháme. No, vy za prvé vůbec nepomáháte a pokud tedy ty drobné tam dal, tak to jsou peníze lidí. Já vám říkám, abyste jim je vrátili. Takže když máme inflaci na elektřinu v lednu 38 %, nebo kolik to je, tak vám je líto jim dát 21 %, vám je to líto? Vy skutečně chcete zničit střední třídu v této zemi?

Vy stále vykládáte nesmysly, že my jsme... To je neuvěřitelné, to si člověk vůbec nedovede představit. Vy říkáte - Babišova vláda dala peníze lidem a proto způsobila inflaci. Takže pro vaši informaci, úspory domácnosti za poslední dva roky stouply o 549 miliard a celkově jsou 3 355 miliard. Takže na rozdíl od vás ti lidé jsou rozumní a neříkají... Vždyť to je nonsens, to pro nějakého ekonoma není možné, jo, že my jsme roztočili kola inflace.

Mimořádná okamžitá pomoc. Tak to je peklo. Za mnou chodí ty babičky do Roudnice, co mají 14 tisíc důchod a 10 tisíc nájem. A mají vyplňovat, pane ministře, ten váš formulář, 13 stran, nebo kolik to je. A vy normálně ještě lžete, když dáváte na tweet, že by v rozpočtu chybělo 25 až 40 miliard a museli bychom si půjčit. Dejte to na šest měsíců, vychází to na 11 miliard.

Vy jste nejhorší vláda v Evropě z hlediska pomoci lidem. Co všechno udělaly ostatní vlády? Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty, Belgie snížila DPH na elektřinu, Španělsko snižuje daně, Bulharsko zmrazilo ceny elektřiny, Rakousko pozastavilo ekologickou daň. My jsme přece chtěli odpustit to (nesroz.), ten váš solární tunel za 600 miliard, solární tunel. A ještě lžete v tom rozpočtu, že to vychází na 27 miliard a chybí vám tam devět, nebo kolik to je. Tak to jsem zvědav, jak to tam zase budete manipulovat. Takže Velká Británie, Francie, limitují zvyšování cen elektřiny, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Slovensko.

No a 20. ledna pan Stanjura... Kdybych já byl pan Stanjura, tak bych zavolal pana premiéra Fialu a řekl bych mu - hele, tady nám padlo do klína 62 miliard, jdeme na tiskovku a dáme to těm lidem, protože oni to zaplatili. Jo, důchody, kompenzace, jízdné jste jim vzali. Peklo. Pan Stanjura říká - my jako vláda máme jen omezené možnosti, jak se zvýšenou inflací bojovat. No, já souhlasím. Jasně, my neříkáme, že je to váš problém. Pan premiér je dneska poprvé v Evropě. Může zkusit ty emisní povolenky.

Já jsem je zkoušel sedmkrát. A kde jsou? Já nevím už, kolik to stojí. Stovku? Predikce Evropské komise je úplně mimo. Určitě vyvalili za to miliony euro. Absolutně mimo. Takže já s tím souhlasím.

Tady říkal pan Stanjura - sociální podpora nemá být plošná metoda boje. Pan Jurečka se chlubí, že už je tam příspěvek 3 798. Ale to je celkový příspěvek (Ministr Jurečka mimo mikrofon: Průměrný.) Průměrný, ano. To není to navýšení za tu elektřinu, za to si moc oni nekoupí. (Ministr Jurečka opět něco mimo mikrofon, nesrozumitelné.) Dobře, v pohodě. Já jen, možná by bylo dobré, kdybyste se i vybral podívat, jak to tam funguje na těch úřadech práce. Protože dneska, pane ministře Jurečko, já vám tady přečtu, co nám píšou lidi:

V poslední době se na nás obrátilo několik maminek se svou zkušeností s Úřadem práce České republiky. Když si kvůli své finanční situaci chtěly podat žádost o příspěvek v hmotné nouzi, bylo jim ze strany úřadu sděleno, že žádost nemohou podat dřív, než oslovi nadace - takže stát místo toho, aby ze zákona konal, říká: maminky, nemáte peníze, oslovte nadace... A je tady seznam. - Maminky dostaly seznam nadací a teprve poté, co donesou na úřad zamítnutí žádostí o příspěvek u nadace, tak teprve potom úřad práce žádost o příspěvek v hmotné nouzi přijme. Neuvěřitelný. Tak tam choďte, prosím vás, pane ministře, toto je absolutně nenormální, nelegální, protiprávní. Není přece možné, když stát má vyplácet příspěvek v hmotné nouzi, že vlastně říká - jo, choďte na nadaci.

Představte si, že i nadace Agrofertu je na seznamu. No to je skandál! Skandál. A víte, co ta nadace Agrofertu napsala? Ale to není střet zájmů: "Vážení rodiče samoživitelé, žádáme vás o pomoc a sdílení zkušeností. V poslední době se na nás obrátilo několik maminek se svojí zkušeností s Úřadem práce České republiky. Když si kvůli své finanční situaci chtěly požádat o příspěvek v hmotné nouzi, bylo jim ze strany úřadu sděleno, že žádost nemohou podat dřív, než osloví nadace, mimo jiné i tu naši, a že teprve poté, co donesou na úřad zamítnutí žádosti o příspěvek u nadace, tak teprve úřad práce žádost o příspěvek v hmotné nouzi přijme." Takže oni to ani nepřijímají, to je neuvěřitelný. A teď se nebavím o tom, jaký systém na MPSV - a to byste mohl změnit, pane ministře - že lidi, kteří dostávají peníze, a potom jim nadace dá peníze, tak stát jim vezme ty peníze, které dostaly od státu. To je neuvěřitelný. "Toto jednání je naprosto neakceptovatelné. Úřad nemůže podmiňovat příspěvek v hmotné nouzi zamítnutím žádosti o finanční podporu u jakékoli nadace. Pokud jste se setkali s podobným přístupem, budeme rádi za sdílení těchto zkušeností. Děkujeme."

Takže pane ministře, zkuste někdy navštívit úřad práce. A já od vás čekám, že uděláte zásadní změnu u MPSV, že ty dávky... Bychom se měli vrátit ještě před Drábkovu reformu. Starostka v Bílině včera psala výzvu panu premiérovi. Ona vidí, které děti chodí do školy, ona vidí, jestli jejich rodiče ráno jdou do práce, nebo jsou na dávkách, ona vidí, kdo dělá bordel. Vy jste zrušili v Senátu, vaše koalice, bezdoplatkové zóny. My jsme měli program 15 bodů boje proti chudobě. Bohužel s naším koaličním partnerem jsme moc neprosadili, ale my vám určitě budeme fandit, když to uděláte. Takže tolik k úřadům práce.

A ještě se vrátím... Další vaše demagogie, pane ministře Jurečko - dluhová služba. Tak pokud občané nevědí, co je to dluhová služba, tak to jsou úroky z našeho státního dluhu. Tady tak pan ministr Síkela křičel, kolik my jsme udělali dluhu. Ano, za covidu. Ale na rozdíl od předchozích ministrů financí, těch dvou nejlepších, Kalousek - Sobotka, ti nasekali 1 050 miliard. A někteří z nich měli 6,5 % růst. Takže za nás všichni vědí, kam ty peníze šly. My to umíme zdokladovat. Tak to neříkejte, prosím vás. A pokud neumíte stále počítat, tak Česká republika je stále šestá nejméně zadlužená země v Evropě. Stále. V Evropské unii. A všechny ty země, které dávají kompenzaci, jsou podstatně více zadlužené. I ti Poláci. Tak co je to za přístup? Pandemie je jednou za sto let, tak si přečtěte Financial Times. Tam mluví o vojenském dluhopisu, že to bylo skutečně něco neočekávaného, něco strašného, a budeme se z toho vzpamatovávat dlouho. A co říká pan Jurečka? Že náklady na obsluhu státního dluhu je problém. No pan Stanjura si tam dal vatu. Má tam 49,5. Když já jsem byl ministr financí, tak jsem ušetřil a pracoval jsem s tím dluhem asi 17 miliard. Víte, kolik nám nechala koalice SPOLU 2013 tu obsluhu dluhu? 50,9 miliardy. Minulý rok bylo 42. Teď máme další superstar v rozpočtové radě. Ten pán pracoval v ČNB a v rozhovoru s Perknerovou tvrdil, že obsluha státního dluhu bude 100 miliard! No je jenom 42. Člověk žasne, jak někteří se mění! Rozpočtová rada, je to úžasné. Vy děláte úplně stejně, co dělal Kalousek po krizi. Normálně všechno zaškrtíte. Berete peníze Správě železnic! Vždyť se tam pan Fiala fotil před teplickým nádražím. A za kolik to vysoutěžili? Za 250 milionů? To je tak moc peněz? Ale na předsednictví jste zatím udělali to, že nebudou ponožky, ale budou ručníky. A všichni cestujou... Do Washingtonu... No tak tam si navýšíte o 400 milionů. Takže vám nestačí 1 440 milionů, budete mít 1 840 milionů! To je víc než ta sleva na jízdné, co jste vzali! Takže úplný nonsens.

My jsme šestá nejméně zadlužená země, máme skvělé ratingy, máme skvělé finance a vy stále opakujete, že ne a ne a ne. A proto dusíte tu ekonomiku. A kombinace vaší nekompetentní asociální vlády (Ťuká do řečnického pultu.) s ČNB je peklo! Rusnokova drahota, ano. Hypotéky. Úvěry. To je Rusnokova drahota. Nechť si taky přečte nějaký příhovor euro z té centrální banky. Takže kolem nás je Eurozóna, tam to mají za nulu, a my to máme za kolik teď, 4,7? Nebo už si to ani nepamatuju, stále to jde nahoru. Ale to stejné dělali na jaře v roce 2020! A potom se spletli, protože blbě odhadli automobilový průmysl, tak to zase snižovali! No a kdo na tom vydělá? Kolik vydělají obchodní banky měsíčně jenom proto, že tam mají prachy? 6 miliard měsíčně! A zase to zaplatí lidi.

Takže prosím vás, tady když vystupujete, pane ministře Jurečko, říkáte - z jakých peněz. To je ta mantra... Nevím, kdo vám to píše. Peníze všech daňových poplatníků, kola inflace... A chlubíte se s tou mimořádnou okamžitou pomocí. No to je směšné. Ano, 150 tisíc lidí bere tu pomoc. Teď jich je tam 21 navíc. Ale většina lidí, která má nárok na ten příspěvek, se stydí tam chodit. Lidi, kteří poctivě pracovali celý život, mají teď problém - mají jít na úřad práce! A sousedi si to řeknou, budou se dívat, že co to je? Normálně je ponižujete. A nestojí vám to za to! Podělaných 1,8 miliardy měsíčně. A máte to! (Bouchá do řečnického pultu.) Dostali jste těch 62 miliard. Jen tak. Takže já nechápu, co tohle jsou za řeči.

A vy útočíte na nás, ano, ale my neříkáme, že můžete za tu inflaci. Za to nemůže nikdo. Ano? Pohonné hmoty, jasně. Takže my jasně jsme řekli, že máte lidem pomáhat. A vy jim nepomáháte, pan ministr Síkela jenom ponižuje paní Schillerovou. Velký machýrek, všechno zná, sranda, pávy. Nic jste neudělal, pane ministře! Jenom kecy! Byl jste v Dubaji? I to EXPO jsme vám připravili! Takže buďte tak hodný, když chcete dělat nějaké odborné souboje, tak si to rozdejte se mnou! Ne s paní ministryní Schillerovou. Ano? A paní ministryně Schillerová... (Smích a potlesk zprava.) Protože vy jste na rozdíl ode mě dělal celý život v bance. To jsou ty globální firmy. Tam máte instrukční blok a řeknou, kdy máte jít na záchod, kterou rukou otevřete dveře atd. Já jsem na rozdíl od vás něco vybudoval. A my se známe dlouho a vy mě normálně šokujete! To je neuvěřitelné, jak jste se změnil. Vy jste byl normální člověk a toto, co jsem tady viděl, to je neskutečné! (Potlesk poslanců ANO 2011.) Jak někdo dokáže z bankovního sektoru se proměnit na demagogického politika, ne? A to je demagogie neuvěřitelná! Takže já už nevím, jak vám to máme vysvětlit. Vy stále říkáte, že se něco rozdává. A vy těm důchodcům závidíte ty důchody? Nebo tu slevu na jízdném? Víte, jak je to důležité? Protože některé babičky se předtím ani nedostaly k těm vnučkám, protože zkrátka... A za to vám to stálo, za těch 1,6 miliardy!

Takže dneska jsme na tiskovce od vás neslyšeli vůbec nic. Vůbec nic! Plány, energetický zákon. Super. Když tedy ovládnete ERÚ, pecka. Uvidíme, co vám na to řekne Brusel. Takže za celý čas pan Jurečka 21 tisíc žádostí. To je ta vaše pomoc. O ničem. O ničem! Takže já chápu, že pro vás je to velké trauma, že byste vlastně dali to DPH, no to by bylo neuvěřitelné! Normální člověk by čekal, když jste tedy slibovali před volbami, že ušetříte 80 miliard, že tam přijde Stanjura a podívá se na to. No, měli jsme jiné informace, spletli jsme se. Vy i tak nešetříte. Vy to tam jen matláte, něco tam přidáte, něco změníte. I těm hasičům jste vzali miliardu. Hasičům, kteří jsou nejdůležitější pro nás, a vojákům a všem. A zdravotníkům. Čtrnáct miliard! Skandál. Šedesát jedna miliard byly zůstatky na účtech pojišťoven - 2020. Minulý rok 50 a koncem tohoto roku, já jsem na vás zvědav, když tam nebudou ty peníze. Vy máte ještě vyúčtovat, stále čekáme, že pan ministr, pokud nehraje karty tedy, že doúčtuje ten covid nemocnicím. Proč to nedoúčtuje? On jim dluží peníze. A z čeho zaplatíte zdravotníkům ty odměny za covid? Stále ten covid je! Já jsem na to zvědav, na to vyúčtování. To, že sáhnete na zdravotnictví, je nepředstavitelné. Po covidu!

Takže vy máte ten problém. DPH, to dělala Babišova vláda, to nemůžeme, i když je to dobré! EET, to byl také Babiš. To, že to přineslo 33 miliard - ne, to nemůžeme. Vy jste v zajetí výdajů! Ale možná pan ministr, který přišel z bankovního sektoru, ví, že v normálním světě se dělá rozpočet tak, že se udělají příjmy a potom výdaje. Stát je nenormální, takhle se to dělá, stát dělá výdaje a příjmy, to nějak dopadne. Takže já vás chci jenom informovat a pozdravujte pana ministra Stanjuru, že má ještě 214 miliard evropských fondů za období 2014-2020, že jsme vám vyjednali 972 miliard na období 2021-27, z toho já osobně 42 miliard svojí urputností. To jsou peníze, když přijdou na účet k vám, jsou do rozpočtu, pokud to nevíte tedy! A ještě tisíc miliard modernizačního fondu. Ano, to je ten Green Deal, který jsem domluvil. Výhodný pro Českou republiku. Není žádný závazek emisí a dostaneme balík peněz, druhý největší po Polsku. Takže to jsou příjmy. Zkuste se soustředit na to, že tam máte peníze, a ne že jenom škrtíte a destruujete to, co jsme... Ale teď se nebudu bavit o kultuře a o dalších věcech. Takže ta vaše mantra dokola. Jsme zadluženi. Lež! Že dávání peněz je inflace. Další lež. Úplně absurdní! Absurdní! A proto nemůžeme nic.

Takže znovu opakuji a žádám vás, aby těch 62 miliard, které jste dostali a které jste ani nečekali, vy jste je vůbec nečekali, a to samozřejmě i těch 62 miliard se skládá z odvodů na mzdy, které my jsme navyšovali. Ano, vy jste kritizovali, že jsme navyšovali mzdy. Takže tyto peníze vy můžete použít na to, abyste všem odpustili DPH na šest měsíců na elektřinu, na plyn, na teplo. Je to pár korun, ano a měli byste vrátit to jízdné, měli byste vrátit ty platy. My když jsme navrhovali platy, tak tehdy byl odhad Ministerstva financí na inflaci, nevím, 3,2. Ano? A dneska je kolik? Devět devět! Takže už to bylo málo a vy jste ještě z toho vzali půlku! Takže já to nechápu, jak se někdo může takhle chovat asociálně. A zkuste se rozhlédnout v Evropě, kdo se tak chová. Neznám nikoho. Všichni jsou zadluženější než my. A my jsme nejméně zadlužení. Nepočítám Estonsko, Lucemburk, Bulharsko a Dánsko, to jsou jiné menší ekonomiky. Takže peníze máte, jenom stále opakujete, že nemáte. Ten rozpočet je peklo. Nechci o tom dneska mluvit, určitě v pátek se můžeme k tomu vrátit, ale já jsem v šoku z toho, jak vy nekompetentně a demagogicky tady vystupujete, ponižujete tady paní Schillerovou, pan Jurečka tady vykládá nesmysly a to skutečně je neuvěřitelné! Nevím, jestli vám to píše, kdo vám to píše, asi jeden člověk, tenhle kolovrátek dokola, a vy stále lidem neříkáte pravdu. Takže já vás znovu žádám, vraťte lidem ty peníze, které oni vám zaplatili. To jsou jejich peníze, ano. A oni si to teď zaslouží! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

