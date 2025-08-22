Kučera (TOP 09): Vyhraj s mým severočeským průvodcem. První cena dva tisíce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nabídce výhry v soutěži.

Kučera (TOP 09): Vyhraj s mým severočeským průvodcem. První cena dva tisíce
Vyhraj s Kučerovým severočeským průvodcem!

Rádi objevujete krásy severních Čech? Tak teď můžete své výlety proměnit i ve skvělé výhry!

Stačí vzít do ruky Kučerův severočeský průvodce, vyrazit na jednu z tras, vyfotit se u zajímavého místa (památka, rozhled, přírodní krásy), sdílet fotku na svém Facebooku nebo Instagramu a označit mě – Michala Kučeru (FB: Michal Kučera, IG: @mich.kucera).
Pro větší šanci na viditelnost přidejte i hashtag #VyhrajSKucerou.

Co můžete získat?

1. místo – poukaz 2 000 Kč

2. místo – poukaz 1 500 Kč

3. místo – poukaz 1 000 Kč

4. místo – poukaz 500 Kč

5. místo – poukaz 500 KčCeny jsou v podobě dárkových poukazů na ksporting.cz.

Soutěž běží do 30. září 2025 – tak neváhejte, sbalte batoh a foťte krásy našeho kraje!

Podrobné podmínky soutěže najdete zde: https://michal-kucera.cz/souzez-kuceruv-pruvodce/

Těším se na vaše fotky a dobrodružství – ať vyhrají ti největší objevitelé s Kučerovým severočeským průvodcem!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nabízení soutěže ze strany politika v pořádku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Kučera (TOP 09): Vyhraj s mým severočeským průvodcem. První cena dva tisíce

