Balaštíková (ANO): Omyly ministra Nekuly, ze kterých by jednoho omyli

Dočetla jsem se v Reflexu, že potravin máme dost a obilí že máme dokonce nadbytek, tak se podle pana ministra není čeho bát. Musím panu ministrovi připomenout, že elektřiny máme také dost, také jí vyrábíme víc, než spotřebujeme, ale podražila o třetinu a přibývá domácností, které se ocitají v bezvýchodné situaci. Zkuste jim, pane ministře, říct, že elektřiny je dost. Zkuste jim říct, že obilí a mouky je dost, když rohlík podražil skoro trojnásobně - ten obyčejný "gumový" rohlík!

Pan ministr asi neví, že s elektřinou a stejně tak i s obilím a s dalšími potravinami se obchoduje na světových trzích, tam se tvoří cena a ta jako magnet vysaje naše sýpky a zdraží i to naše "přebytečné" obilí. Na tom není nic špatného, všichni to vědí a všichni na to nějak reagují. Pouze naše ministerstvo na to kašle, protože přece máme všeho dost. Pan ministr v této souvislosti připomíná tzv. máslovou krizi z roku 2017, která prý byla také zbytečná, kterou vyvolaly jen nějaké fámy, šířené na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.

Pane ministře, máslová krize nevznikla na Zemi živitelce, i když vy tvrdíte, že jste to tam viděl na vlastní oči. V červenci 2017 vyvolal paniku šéf největší britské mlékárenské skupiny, když v BBC prohlásil, že je nedostatek mléka na výrobu másla. Tam to vzniklo, přidaly se k tomu názory zdravotníků, kteří doporučovali nahradit rostlinné tuky opět živočišnými, no a k nám ta vlna přišla tak, že máslo zdražily naše maloobchodní řetězce. Bezdůvodně, naprosto drze a bezohledně.

Podařilo se to zvládnout, ale nikdo se tehdy veřejnosti nevysmíval, že kupuje máslo do zásoby. Ani vy byste se neměl nikomu takto vysmívat, přestože máte plat, se kterým vám asi nouze nehrozí, a svůj biftek si koupíte, i kdyby stál trojnásobek. Když nám tu ale pořád vykládáte, že potravin je dost a že není důvod se obávat, a lidé vidí, co dělají cenovky v obchodech, tak vás samozřejmě přestávají brát vážně a starají se, aby přežili. Od vás nedostanou ani radu, natož nějakou pomoc. Vy budete vybírat ze zdražených potravin nesmyslně vysokou DPH a budete se v Bruselu chlubit, jak snižujete schodek státního rozpočtu. Jenomže toho se lidé nenají, to jste nepochopil?

Přesunul jste bruselské peníze od velkých zemědělců k malým, kteří za ně nebudou muset ani nic vypěstovat. Tím jste změnil osevní plány této země tak, že bude základních potravin absolutní nedostatek. Za této situace se nikomu nedivím, že si koupí něco do zásoby. Je mi strašně líto, protože to je přesně ten moment, kdy se inflace dál roztáčí, dál to vede k růstu úrokových sazeb a k zpomalení růstu ekonomiky. Neříkejte, že bojujete proti inflaci, vy ji tímto svým nekompetentním žvaněním a posměchem jenom dál roztáčíte.

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

