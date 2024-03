Balaštíková (ANO): Vláda marnosti a Česká pošta

reklama

Není jasné proč, když Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra, které loni v pololetí spustila velkou reorganizaci pošty, spočívající v uzavření 300 poboček.



Jedno však jasné je: nebyla spuštěná žádná promyšlená reorganizace, leda by chtěl někdo tvrdit, že se dvě ministerstva koordinují ve snaze udělat z pošty fungující službu a zastavit zde šílené plýtvání. Tak to ale evidentně není. Stačí zajít na některou z dosud fungujících poboček a je vám jasno: vláda to řídí ze Strakovy akademie, ministři z ministerstev, generální ředitel z ředitelství a všichni pracují s velkými čísly.



Pošta kromě doručování dopisů a balíků, výplat důchodů a posluhování belgické bance ČSOB nic dalšího neumí a prakticky ani nedělá. Prodává papírenské zboží, na které v pobočkách sedá prach, pořád dokola opisuje čísla občanských průkazů kvůli každému doporučenému dopisu a ročně stojí miliardy. Slouží e-shopům jako Zásilkovna, ale když vám přijde balíček z nějakého e-shopu rovnou domů, nestačíte se divit, jak to jde rychle.



Doporučené dopisy se doručují dopoledne, takže najdete jen výzvu a musíte si zajít na pobočku, doslat na jinou adresu některé dopisy nelze a musíte mít štěstí, že se dovoláte. Balík jsem už poštou nedostala, ani nepamatuji – tento výdělek přebírají soukromé společnosti a vítězí rychlostí a kvalitou.



Už by se někdo měl vzpamatovat a místo reformy poštu docela normálně zorganizovat. Na to ovšem tato vláda nemá nejen čas, ale ani lidi, ani schopnosti.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Balaštíková (ANO): Jak vláda zametá s protesty Balaštíková (ANO): Centrální mozek Evropy selhal Miliony pro spolek europoslankyně ODS. Pořádá konferenci, stát by to prý nezvládl Balaštíková (ANO): Ministerský chameleon

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE