Balaštíková (ANO): Zbytečný ministr slabé vlády

Všem těm úředníkům se zdá, že zemědělství, které se na HDP podílí "jen" asi 3 %, je v podstatě nedůležité. Názorný příklad: jeden čip v autě představuje 0,0001 % jeho ceny a 0,00000001 % jeho váhy. Bez toho čipu se ale to auto nerozjede a také neprodá. Bez potravin bude tato země ochromená, stejně jako kterákoliv další.



Ministr Dvořák sice vidí smysl zemědělských dotací v tom, že zemědělci mají vliv na tvorbu krajiny a udržení pracovních příležitostí na venkově, ale klíčová role je v udržení trhu s potravinami! Nelze jít cestou levných potravin z dovozu, které budou zdravotně nebezpečné, nelze jít cestou drahých dovozů a plné závislosti na nich! Nelze jít ani cestou drobení zemědělských kapacit na drobné biofarmy a rodinné podniky. To jsou ale věci, které pan osmnáctý ministr Dvořák nevnímá.



Jako klíčovou otázku řeší zvyšování počtu evropských poslanců a komisařů a protesty zemědělců? Prý je oprávněné zlobí byrokracie kolem dotací a proti tomu, že musejí nechávat půdu ladem. Vůbec nic nepochopil, jako ostatně celá vláda. Byrokracie je absurdní, dotace musejí být jednoduché, přímé a nárokové. Každoroční žádosti, kde se většina parametrů opakuje, jsou hloupé. To není nějaké ústupky a úpravy - to se musí celé změnit! Jak na úrovni EU, tak na úrovni vlády. Jenomže to nikdo nepromýšlí, nikdo na to není připraven a i dál se domnívají, že udělají pár změn a situace se uklidní. Co nefunguje, nebude fungovat ani dál.



Půda ladem, kde stát platí za nic, jsou nesmyslné. Pole potřebují odpočívat, to věděl každý sedlák už před sto lety - budou-li mít zemědělci postavení vlastníků, rovnoprávných podnikatelů, budou si tyto věci řídit sami, nemusí se o to žádný ouřada starat. Pan ministr se může věnovat těm svým evropským "záležitostem", Dvořák také prozradil - vždycky raději odloží. Fialova vláda zřejmě vstoupí do dějepisu jako "vláda odkladů". Jediné, co je drží pohromadě, je tzv. "deagrofertizace", tedy aby se tato země nestávala pobočkou jedné holdingové firmy. Na mysli má zřejmě Agrofert, ale není jasné proč. Agrofert má větší polovinu tržeb ze zahraničí, u nás zaměstnává přes 30 tisíc lidí a odvádí daně v miliardách. Dotace představují ročně zhruba 1 miliardu, což se těžko srovnává s podporami pro ještě větší firmy, jako jsou Škodu Auto, PPF, EPH nebo ČEZ. Pan ministr Dvořák prostě jen papouškuje, co mu řekli jiné a vůbec neví, o čem mluví.

