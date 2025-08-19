Kavij (KSČM): Agent Pávek se opětovně vyjádřil k sestavování nové vlády.

Přestože „zadání“ pro agenta Pávka je jasné, hradní generál se při jmenování členů vlády stane nakonec opět pouze automatem na podpisy. Ostatně jeho pravomoce jsou jasně dány. Rozhodovat budou voliči, nikoliv Pávek.
Škoda, že Pavlovi neleží na srdci tolik blaho a osud České republiky a jeho občanů a nechávají jej v klidu vládní aféry. Nejen již ohraná, notoricky známá Fialova kampelička, Rakušanův dozimetr, ale z poslední doby například bitcoinová aféra. Stejně jako dlouhodobě neřešená korupce nejen v resortu armády.
Přitom k inspiraci pro větší aktivitu a zájem řešit současné problémy naší země ke spokojenosti občanů není třeba chodit daleko, stačí se inspirovat počínáním například polského prezidenta, který se nedávno ujal funkce.
Jak by řekl klasik, je to marné, je to marné, je to marné! Agent Pavel zůstane i nadále slouhou cizích zájmů a je třeba stejně jako Fialově asociální vládě i válečnému štváči Pávkovi v podzimních volbách říci STAČILO současným manýrům.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
autor: PV