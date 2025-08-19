ČSÚ: Meziroční růst cen zemědělských výrobců opět zpomalil

19.08.2025 13:33 | Tisková zpráva

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 1,9 % a meziročně byly vyšší o 11,2 %. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, meziročně klesly o 1,2 %. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 2,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 1,4 % a meziročně byly vyšší o 4,1 %.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„V meziročním srovnání ceny zemědělských výrobců vzrostly o více než 11 %. Ceny stavebních prací se zvýšily o 2,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,1 %. Ceny průmyslových výrobců naopak meziročně klesly, a to o více než 1 %,“ upozorňuje Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 1,9 %. Klesly ceny olejnin o 7,0 %, vajec o 3,3 % a obilovin o 2,5 %. Vzrostly ceny skotu o 3,9 % a mléka o 0,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 11,2 % (v červnu o 13,4 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 5,6 %. Vyšší byly zejména ceny ovoce o 21,5 %, olejnin o 12,0 % a obilovin o 9,1 %, ceny brambor klesly o 22,7 % a čerstvé zeleniny o 8,3 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 17,8 %. Ceny vajec se zvýšily o 42,5 %, skotu o 35,8 %, mléka o 19,6 % a drůbeže o 10,2 %. Klesly ceny prasat, a to o 5,7 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců zvýšily o 0,1 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinérských ropných výrobků. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu a ceny potravinářských výrobků se shodně zvýšily o 0,2 %. Vyšší byly ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,3 % a průmyslových krmiv o 0,7 %, ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků se snížily o 0,6 %. Klesly ceny pryžových a plastových výrobků o 0,9 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně klesly o 1,2 % (v červnu o 0,7 %). Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,0 %. Poklesly také ceny koksu a rafinérských ropných výrobků. Ceny chemických látek a přípravků byly nižší o 6,9 % a ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 10,4 %. Ceny potravinářských výrobků rostly o 4,0 %, především mléčné výrobky o 11,0 % a zpracované a konzervované maso a výrobky z masa o 5,0 %. Nižší byly ceny ostatních potravinářských výrobků o 3,5 %. Vzrostly ceny oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 4,1 % a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,9 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly meziročně ceny energií o 5,4 %, rostly ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 2,7 % a ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly vyšší o 0,6 % (v červnu o 1,4 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,6 % (stejně jako v červnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,9 % (v červnu o 1,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 1,4 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu klesly o 17,9 %, za služby v oblasti tvorby programů a vysílání o 17,3 % a za služby v oblasti videozáznamů a televizních pořadů o 5,3 %. Zvýšily se ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,7 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,1 % (v červnu o 4,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti tvorby programů a vysílání o 21,4 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,5 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 12,6 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 3,3 % (stejně jako v červnu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2025 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců se v červnu meziměsíčně zvýšily o 0,7 % (v květnu se snížily o 0,6 %). Ceny nejvíce vzrostly ve Španělsku o 3,1 %, v Itálii o 2,2 % a v Portugalsku o 1,7 %. Růst cen byl zaznamenán v Polsku o 0,7 %, na Slovensku o 0,3 % a v Německu o 0,1 %. Ceny byly nižší v Česku a v Rakousku, shodně o 0,2 %. Ceny se nejvíce snížily v Estonsku o 3,8 %, v Irsku o 2,8 % a ve Švédsku o 1,4 %. V červnu v EU meziročně vzrostly ceny o 0,6 % (v květnu o 0,4 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Bulharsku o 8,4 %, v Řecku o 5,0 % a v Itálii o 3,9 %. Nižší ceny byly v Rakousku o 2,2 %, v Německu o 1,1 %, v Polsku o 1,0 %, na Slovensku o 0,9 % a v Česku o 0,7 %. Ceny nejvíce klesly v Estonsku o 5,2 %, v Litvě o 2,9 % a v Portugalsku o 2,8 %.

