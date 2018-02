Balcarová (Piráti): Chceme zapojit veřejnost do rozhodování o svém okolí

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová dnes na tiskové konferenci Pirátů představila novelu zákona o vodách, která je na programu jednání začínající schůze Poslanecké sněmovny PČR. Pozměňovací návrh Pirátů by občanům a spolkům umožnil zapojení do rozhodování o svém okolí.

„Navrhnu, aby se spolky mohly zapojovat do rozhodování o vodních stavbách. Stávající legislativa totiž občanské iniciativy z připomínkování vylučuje. K tomu však neexistuje žádný závažný důvod, naopak spolky často mají významné místní a historické znalosti a mohou zabránit zbytečným fatálním dopadům vodních děl na životní prostředí. Příkladem za všechny je obec Lužice v Ústeckém kraji, kde byl místní spolek kvůli pochybením úřadů přizván k rozhodování o vypouštění rybníků. A právě díky jejich zapojení a duchapřítomnosti nebyly ohroženy chráněné druhy. Vodoprávní úřad pochybil, když jim status účastníka přidělil, ale spolky by se neměly vyjadřovat pouze v případě chyby úřadů. Jejich zapojení by mělo být standardem,” vysvětluje Pirátka Dana Balcarová.

Možnost rozhodovat o svém okolí, tedy o tom, co se občanů bezprostředně dotýká, vnímá Dana Balcarová jako jeden z nejdůležitějších prvků demokracie: „Vždy budeme chránit právo obyvatel podílet se na rozhodování o životním prostředí ve svém okolí.”

