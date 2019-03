Bartoň (Piráti): Příští rok budeme chtít navyšovat platy učitelů o 15 procent

Usnesení č. 66 ve věci platů učitelů jsme přijali téměř jednomyslně v prosinci 2017. A pro osvěžení paměti uvedu bod 2a tohoto usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 % a dalších pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020.

Jenom upřesním tu důležitou část - pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020. Když jsem požádal o zařazení tohoto bodu na schůzi, tak to bylo z toho důvodu, že již nyní se tvoří rozpočet pro rok 2020 a tohoto usnesení je možno docílit.

Řeknu nějak ta čísla. V roce 2017 byl průměrný plat pedagogických pracovníků v regionálním školství 30 228 Kč, průměrná mzda 29 500, z čehož plyne, že průměrný plat pedagogů v roce 2017 byl 102 % průměrného platu v republice. V roce 2018 zde bohužel už nemám přesné číslo. Ministerstvo školství ještě přesné číslo průměrného platu -

Zde se jedná pouze o odhad, takže odhadem je za minulý rok průměrný plat pedagogických pracovníků 34 000 Kč díky tomu, že došlo v listopadu 2017 k zvýšení. Průměrná mzda činí 31 885 Kč. Jedná se tedy zhruba o 107 % průměrného platu v republice. V roce 2019 došlo v lednu k navýšení platů o 15 %. Těmi patnácti procenty si nejsme jisti, protože šlo 10 % do tarifů, s kterými jsme si jisti, a šlo 5 % pravděpodobně do pohyblivé složky, což ještě nevíme. To budeme vědět na konci března, jak k tomu došlo. Nicméně pokud budeme uvažovat, že oněch 15 % prošlo, bude průměrný plat pedagogického pracovníka něco málo přes 39 000 Kč.

Když vezmeme průměrný plat za rok 2018, lze spočítat, že tento rok by měly být průměrné platy učitelů vůči průměrnému platu v roce 2018 na 123 %. Nicméně nelze brát průměrný plat z roku 2018, a proto když se to přepočte k průměrné mzdě dle střednědobého vývoje dle ČSÚ a MF, který uvádějí předpokládaný nárůst o 8,3 %, dostaneme se na 113 % v roce 2019.

Tento rok v lednu Ministerstvo školství vyslovilo přání zvyšovat platy pedagogických pracovníků o 15 procent. Z médií jsme mohli zaznamenat i přání pana premiéra, který toto zopakoval v polovině ledna, že by chtěl zvýšit opět platy pedagogických pracovníků o 15 procent. Když budu citovat pana premiéra: Příští rok budeme chtít navyšovat platy učitelů o 15 procent, ale budeme chtít, aby půlka šla do tarifů a půlka do netarifní složky. Přestože musíme dát ředitelům vyšší kompetence, oni musí s těmito penězi hospodařit. Ne všichni učitelé jsou stejní, uvedl pan premiér v pořadu Partie na Primě.

Když vezmeme, že by došlo ke zvýšení platu o 15 %, tak jak si přálo Ministerstvo školství a vlastně pak i pan premiér, tak by se jednalo o navýšení pro rok 2020, kde by v procentech to bylo 141 % vůči průměrně mzdě v roce 2018, kterou známe. Nicméně vůči průměrné mzdě, která je odhadem dle Českého statistického úřadu a Ministerstva financí, by se jednalo zhruba o 23 %. Toto zvýšení by možná odpovídalo, bylo by to někde nad 123, ke 130 %. A zvýšení platů pedagogům o 15 % pro rok 2020 by mohlo naplnit usnesení Poslanecké sněmovny, která vyzvala vládu pro to, aby zvýšila platy na těch 130 % průměrné mzdy.

Potom bych asi předal nyní slovo, pokud se přihlásí pan ministr s odpovědí a informací, pokud má čísla byla správná - vycházel jsem z veřejných zdrojů. Nicméně jak uvádím, třeba ministerstvo ještě neuvolnilo přesná čísla za minulý rok.

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Vládou prosazovaná inkluze je cestou do pekel Chalupa (ANO): Inkluze je jeden velký průšvih Senátor Valenta: Inkluze ve školách je nedomyšlená Primátor Hřib: Školství je prioritní při rozdělování investiční rezervy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV