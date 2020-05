Bartoš (Piráti): Aktuální stav digitalizace Česka je Potěmkinova vesnice

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který vede sněmovní Výbor pro veřejnou správu, převzal dnes ve společnosti Deloitte spolu s dalšími poslanci cenu Zákon roku za přípravu tzv. digitální ústavy. Ta dává občanům právo na komunikaci s úřady a státem přes internet postupně do pěti let. Zákon prošel legislativním procesem na konci minulého roku po více než roční konstruktivní spolupráci sněmovních stran, odborníků z komerční sféry a resortů ministerstev, a to pod záštitou Výboru pro veřejnou správu.

Zákon o právu na digitální službu již obdržel několik ocenění. Dnes získal cenu Zákon roku, který organizuje advokátní kancelář Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. Cenu převzali zástupci sněmovního výboru, hlavní tahouni jednotlivých stran i spolupracující zástupci komerčního sektoru. „Ocenění si velice vážím a věřím, že odráží hlad veřejnosti po tom přestat o digitalizaci pouze mluvit, ale reálně pro to začít něco dělat a mít výsledky,” shrnuje Bartoš.

Digitální ústava je stěžejní pro to, aby v budoucnu občané mohli řešit své záležitosti s úřady pouze online cestou, což jim stát musí umožnit a garantovat. Zároveň ukládá státní správě povinnost (pokud k tomu dá občan pro zvolené oblasti svolení) sdílet data mezi sebou. Mění se i dosavadní přístup ministerstev k lidem, neboť legislativa definuje digitalizaci jako službu občanům, nikoliv nástroj úředníků. Dle zákona již v tomto roce mají jednotlivá ministerstva popsat veškeré své služby do katalogu služeb, v horizontu dalších 4 let dojde k jejich celkové digitalizaci. Realizuje se tak ona dříve prázdná fráze „po úřadech musí obíhat data, nikoliv občané”.

„Vzhledem k aktuálnímu vývoji a potřebám nechceme nicméně s Piráty čekat pět let a v našem plánu Budoucnost řešíme teď představujeme výrazně kratší dvouleté okno. Koronakrize totiž ukázala, jak zásadním problémem je papírování na úřadech, zpracovávání většího množství případů, ale i nutnost obíhat úřady s razítky. Bohužel teprve v krizi řada lidí na vlastní kůži zažila, jaká Potěmkinova vesnice je aktuální stav digitalizace Česka. Ukázalo se, jak jsme na tom špatně, když od státu něco potřebujete a ministerstva si nejsou schopna předat elementární informaci. To se musí změnit. A to pětileté období, se kterým digitální ústava počítá se nyní ukazuje jako příliš dlouhá doba. Skutečně není na co čekat,” komentuje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Pokud nyní máme možnost investovat a dokážeme odhalit případné předražené zakázky, je v zájmu státu i lidí zvládnout celý proces do dvou let, jak o tom píšeme v našem plánu Budoucnost řešíme teď. Tato investice přinese v budoucnu úspory a budou z ní benefitovat všichni – i ti, kteří se aktivně na internetu nepohybují, neboť stát bude řešit jejich agendu od řidičáku po stavební povolení efektivně, bez chyb, rychle a bez papírování. Tuto výzvu je třeba si uvědomit a na ni se zaměřit. My jsme připraveni na tom v rámci možností pracovat jako doposud a pod optikou krize i intenzivněji. Návrat do normálu, jak si to vláda představuje, je podle nás stagnace. Musíme myslet dál a naplňovat vize, protože tu budoucnost vážně řešíme teď,” doplňuje Bartoš.

