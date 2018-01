Bartoš (Piráti): Tuto vládu jsem nazval "slibem nezarmoutíš"

Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, hosté i diváci u televize nebo na internetu,

já bych zde chtěl v krátkosti vystoupit ve věci hlasování o důvěře jednobarevné menšinové vládě pana Babiše. Tady na začátku od pana premiéra zaznělo, že mají nějaké pracovní jméno pro tuto vládu. Já nevím, jestli jsem si to dobře poznamenal - "pro lepší Česko". Když tak mě pak někdo může opravit. Já bych to možná nazval "vláda slibem nezarmoutíš".

Chtěl bych zde reprezentovat názor pirátské strany, pirátského klubu, a věřím, že i našich voličů. A protože nemá smysl začínat tím, co v historii bylo, podívejme se, co se historicky stalo od momentu, kdy vlastně bylo hnutí ANO s tím svým silným mandátem zvoleno do Poslanecké sněmovny. Já bych vypíchl tři kroky. Hnutí ANO v jakési nepřiznané koalici za pomoci hlasů KSČM a SPD ovládlo nejdůležitější pozice v Poslanecké sněmovně. Také se třeba stalo, že dohody, o které se zde opírají někteří členové hnutí ANO, např. pan Faltýnek, se nedodržují. Byl to slib např. o tom, jakým způsobem budou rozděleny výbory a komise. My jsme dostali k nahlédnutí - a dostaly to všechny strany - pracovní verzi programového prohlášení vlády. Včera nám byla představena nová verze a např. důležité protikorupční opatření typu garance vzniku legislativy, která má zabránit politickým trafikám, nominační zákon nebo např. explicitní jmenování ČEZ a České pošty ve věci registru smluv, s tím mizelo, takže optimalizace tohoto programového prohlášení například vypadalo předtím takto (ukazuje), po zásahu toto červené, co zmizelo - ČEZ a Česká pošta - už v nich není. Já si myslím, že za ty necelé tři měsíce, co tady jednáme, se ukázalo, že ani dohody, které jsou na grémiu, ani dohody, které jsou z pohledu Pirátů transparentní - já nevím, jak jste na tom s ostatními stranami - se dodržují, jenom když se to hodí.

Důležitou věcí však je, a i proto jsem k programovému prohlášení vlády velmi skeptický, a proto jsem tuto vládu nazval "slibem nezarmoutíš", že hnutí ANO a vlastně premiér Babiš historicky dá hodně na mediální prezentaci svých kroků nebo svých záměrů, nicméně skutky, které se dějí, tomu potom neodpovídají. Je důležité si připomenout, že hnutí ANO bylo součástí vládní koalice a členové hnutí ANO zastávali ministerské posty na řadě rezortů.

Já bych zde ve stručnosti uvedl sedm hlavních důvodů, proč Česká pirátská strana nemůže podpořit vládu Andreje Babiše z věcných důvodů, které se týkají historického fungování hnutí ANO ve vládě České republiky, protože pan Babiš u toho byl a své sliby také neplnil. My jsme historicky v minulém volebním období řešili problematiku hazardu, což jistě ve své kamenné podobě je důležité téma; sociálně patologický hazard ničí rodiny a domácnosti. Nicméně pan premiér nebo v té době ministr Andrej Babiš dal přednost zájmům českých sázkových kanceláří, z pohledu Pirátů reálně prosadil cenzuru internetu. My jsme toto dotáhli až k Ústavnímu soudu, ten řekl, že se o žádnou cenzuru nejedná. Pravda je taková, že pan Babiš sám nechápe, proč je cenzura a potlačování svobody internetu špatně.

Piráti, a to je druhý bod, chtějí řešit kauzy a ne je zametat pod koberec. My jsme se s tím několikrát setkali. Nebyli to (jen) různí lidé, kteří byli odklizeni do pozadí, když poukázali na nějaké korupční jednání, ale zářným příkladem bylo vládnutí hnutí ANO v Praze. Hnutí ANO bojovalo proti viníkům v kauze Opencard, tedy panu Bémovi a Petrovi Hulínskému z ČSSD pouze na oko, tu kauzu Opencard nechalo promlčet, přestože jsme jim připravili kompletní podklady k právnímu řešení kauzy. My jsme na tom pracovali několik měsíců, pražským radním v čele s Adrianou Krnáčovou z hnutí ANO jsme tyto věci předali, ti slíbili, že věc dotáhnou. Kauza byla promlčena, veřejnost se dočkala jen výmluv.

Piráti odsuzují - já věřím, že tady jsme v tom s řadou poslanců společně - střety zájmů a tzv. malou domů. Sama slova premiéra Babiše ještě v roli ministra byla, že on je v jakémsi střetu zájmů. De iure již nevede holding Agrofert, nicméně ve střetu zájmů v roli premiéra, kdy celá vláda je v tuto chvíli sestavena z lidí blízkých hnutí ANO či lidí, kteří pro ANO historicky fungovali na pozici náměstků, je problematická.

Nyní tedy hovoříme o univerzálním střetu zájmů, o střetu zájmů v oblasti zemědělství, nebo o střetu zájmů v oblasti zdravotnictví, kde tedy pan premiér Babiš podle svých historických vyjádření také nepodniká, pouze fond, kterému svěřil peníze, v něm investuje. Ostatně zdravotnictví je snad poslední resort, který je dotovaný, z kterého pan Babiš nějakým způsobem peníze ve své civilní podnikatelské pozici nečerpá.

Pro nás je zásadní problém - a byli jsme ujišťováni zde na plénu, že hnutí ANO vyslechne ty kritické názory a návrhy - to, jak se to dělo poslední tři měsíce, to vyjednávání o programovém prohlášení jistě řada poslanců zde v sále zažila na vlastní kůži. Já bych vypíchl tolik omílaný a tak problematický projekt, což bylo prosazení nedotaženého EET. Já osobně jsem se s panem Andrejem Babišem několikrát v této věci sešel. Sešla se s ním řada odborníků. Poukazovali jsme na nedostatky celého projektu. Kritizovali jsme, že na dodavatele softwaru neproběhlo výběrové řízení. Andrej Babiš tehdy argumentoval, že to není třeba, protože si je státní správa vyvine sama. Ve finále si za EET vyfakturovala stamiliony společnost IBM bez výběrového řízení a za souhlasu MMR Karly Šlechtové. EET bylo navíc naprosto nesmyslné, dopadlo na e-shopy. A my jsme se po jeho spuštění dozvěděli, že pan ministr je překvapen, kolik typů podnikání v České republice máme. Tam, kde tedy přicházela věcná kritika, tam byl pan Babiš v pozici ministra hluchý. Jak by se choval v roli premiéra této vlády, pro kterou žádá důvěru?

Věcná kritika je často chápána - není to pouze doménou pana premiéra - jako útok. Když Andrej Babiš vedl Ministerstvo financí, měl tam odborníka na otevřenost státní správy pana Lukáše Wagenknechta. Tak poté, co odhalil vysávání prostředků ze společnosti ČEZ Radmilou Kleslovou, jinak dřívější pravou rukou pana premiéra Babiše, a následně odmítl podepsat zakázku bez výběrového řízení, byl odejit velmi nestandardním způsobem. V poslední možný den dle služebního zákona byl odvolán z funkce odborného náměstka, byla mu nabídnuta trafika, to on odmítl.

Nejdůležitější věc, a tato vláda se tím velmi ohání, jsou otázky digitalizace státní správy. Ten pozitivní krok - zavedení eGovernmentu. Hnutí ANO bylo ve vládě čtyři roky a v resortech, které mělo ve své gesci, nebyl prosazen žádný viditelný výsledek v digitalizaci státní správy. Proto nevidíme ani zmenšení byrokratické zátěže pro podnikatele, ani se nezjednodušilo zakládání firem, stejně tak při vyřizování stavebního povolení. Přitom tyto výzvy mohl adresovat ministr Robert Pelikán, nebo ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová mohla tyto věci řešit. Takže stamilionové kšefty, které probíhají teď se Smart Cities - velmi aktuální věc v Praze - jsou pouze demoverzí toho, jakým způsobem ANO přistupovalo historicky a i nyní přistupuje k moderním technologiím. Peníze občanů se utrácejí za hračky pro politiky, pro kampaně, pro mediální prezentace.

Chtěl bych znovu zopakovat, že ačkoli s programovým prohlášením vlády a i programem hnutí ANO v dílčích bodech souhlasíme, a realizace některých věcí skutečně je v zájmu občanů, nevěříme tomu, že současná jednobarevná vláda pana premiéra Babiše má vůli tyto prosazovat už jen z toho důvodu, že poslední programové prohlášení a jeho verze nemá ani oporu v námi již schváleném rozpočtu. My respektujeme rozhodnutí voličů. Andrej Babiš vyhrál volby a nyní je na něm, aby se předvedl ve věcech jednání. My jsme současně voličům slíbili, a bylo to i součástí naší strategie, že situace, která po volbách nastala, brání Pirátům, aby této jednobarevné vládě Andreje Babiše při tomto hlasování udělila důvěru. Proto se pirátský klub poslanců na včerejším jednání utvrdil v tomto rozhodnutí a my budeme hlasovat proti vyslovení důvěry této jednobarevné menšinové vládě Andreje Babiše.

Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

