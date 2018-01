Farský (STAN): Andrej Babiš nemůže jednat v zájmu občanů České republiky

Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté,

rád bych zde za celý poslanecký klub Starostů a Nezávislých bez emocí pokud možno racionálně vysvětlil, proč nemůžeme jako veřejní činitelé vázáni slibem jednat výhradně v zájmu občanů České republiky dát důvěru Andreji Babišovi a jeho vládě.

Nebudu zde mluvit k těm, co zastávají stejné stanovisko. Dovolte mi, abych svoji řeč adresovati zejména těm, kteří důvodu vládě vyslovit chtějí. Vzájemné pochopení nebo alespoň pokus o ně je totiž opravdovým základem demokracie. V centru celé úvahy je skutečnost, že Andrej Babiš není svobodný člověk. Nemůže se chovat, jak sám uzná za vhodné. Nemůže jednat v zájmu občanů České republiky, protože ho omezuje jednak jeho minulost, ale také současnost.

Co se minulosti týče, vezměte například okolnosti privatizace Unipetrolu, po kterých ho současný podporovatel Miloš Zeman ohodnotil slovy - cituji: "Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu a konstatuji, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel. To je pro mne dostatečný důkaz k nevěrohodnosti pana Babiše, nehledě na jistá další podezření, která se - doufám - časem prošetří.".

Tolik citace Miloše Zemana z roku 2011. Nevím, co pana prezidenta vedlo ke změně názoru, ale mne minulost současného premiéra stále straší.

Nejde jen o jeho podnikatelské aktivity, ale např. i o vedení ve svazcích StB. Jeho současná situace mu také neumožňuje plně se věnovat vedení naší země. Jen si představte, že vám a vaší rodině hrozí až deset let vězení za to, co jste udělali v podstatě vy. A najednou získáte téměř výlučnou výkonnou moc ve státě, máte v moci policii, státní zástupce. Budete v tu chvíli řešit digitalizaci státu, důchodovou reformu, výstavbu silnic? Asi ne. Opravdu vás ani nenapadne se starat o to, aby vaši blízcí nestrávili příštích deset let ve vězení? A samozřejmě tomu budete říkat křivda, kampaň, účelovka, manipulace, jde po mně mafie. Mimochodem, 90 % odsouzených je přesvědčeno o své nevinně a o tom, že soudy něco zmanipulovaly.

Toto je tak velký střet zájmů, že je nutné počítat s tím, že člověk v takové situaci využije, až zneužije své postavení. Kdo by nechal zavřít do vězení své nejbližší a sám skrytý za imunitu by spravoval stát a nezasahoval do práce policistů, státních zástupců, soudů? Já nevěřím, že Andrej Babiš je tak bezcitným člověkem. Nezlobte se, ale já mu zkrátka nevěřím. Vždyť i v daleko méně pro něho závažných chvílích už nemluvil pravdu. Jen poslouchejte. Andrej Babiš 27. června 2013, citace: "Já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví svých čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů v Mafře." A ejhle, rok 2016, v rozhovoru s redaktorem Mafry Markem Přibylem říká: já bych to teď nedával, já bych to nechal až na příští rok, když projednávali, kdy zveřejnit nebo nezveřejnit materiál na tehdejšího ministra zdravotnictví. Už chápete, proč tomu člověku nevěřím a ani jako Starostové a nezávislí věřit nemůžeme?

Andrej Babiš by měl sám uznat, že v této situaci není důvěryhodným premiérem, když ne kvůli jednotlivým kauzám, tak kvůli jejich podivuhodnému souběhu v rámci celého jeho života. A pokud této sebereflexe není schopen, mělo by mu to vysvětlit jeho okolí. Vždyť ne Andrej Babiš, ale hnutí ANO je nesporným vítězem voleb. Vždyť mezi vámi jsou kvalitní lidé, kteří by jistě roli premiéra zvládli. A pokud této sebereflexe není sám Andrej Babiš schopen, leží odpovědnost za toto jednání primárně na vás, poslancích za hnutí ANO.

Věřím, že jsem těm, kteří chtějí poslouchat, dostatečně vysvětlil, proč ani já, ani kdokoli z poslaneckého klubu Starostů a nezávislých nemůže dnes Andreji Babišovi a jeho vládě vyslovit důvěru. Chtěl bych, aby Českou republiku vedli svobodní lidé, lidé, které nepronásleduje jejich minulost, lidé, kteří nemají ve své minulosti nevysvětlené kauzy. Jen svobodní lidé se mohou chovat podle svých zásad a ne podle závazků, jen svobodní lidé mohou vést svobodný národ. Nezlobte se, ale svěřit vám Českou republiku, dát vám důvěru, nemůžeme.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jan Farský SLK



autor: PV