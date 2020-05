Bartoš (Piráti): Zásoby nejsou nekonečné, na podzim bychom měli být připraveni

reklama

Já vám děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, kolegyně, kolegové, zástupci vlády. Já bych chtěl poděkovat, že bylo umožněno díky podpisům poslanců dnes tuto mimořádnou schůzi mít. A sledoval jsem i vyjádření předsedů klubů vládních stran, kteří řekli, že bude program schválen. To znamená, že budou moci vystoupit i osoby, které nemají takzvané přednostní právo. Já doufám, že pan ministr Hamáček neuteče, protože některé ty dotazy by chtěli položit i jiní poslanci, nejenom poslanci s přednostním právem, a myslím si, že by k tomu měli mít právě možnost v průběhu jednání té schůze.

Ještě než zahájím tedy veskrze pozitivně, pan ministr tady měl toto přednostní slovo. On se vymezoval proti spoustě věcí, které, za prvé, nikdy nezazněly, a za druhé, kritizoval tedy věci, které ani nejsou pravda. Já vezmu tedy dvě věci, které mě trhaly za uši. Poslanci Pirátů - a já věřím, že i poslanci jiných stran - rozhodně nebyli po dobu nouzového stavu doma na nějakém home office. Vláda na svých každodenních zasedáních chrlila spoustu rozhodnutí, opatření a v nouzovém režimu i zákonů, které jsme byli nuceni během třeba i pouhého půldne celý přečíst , prozkoumat ty závislosti a následně druhý den o nich v průběhu jednání Sněmovny hlasovat. My jsme se věnovali jak otázkám ekonomickým, tak otázkám v regionu. Byli jsme partnery po dobu nouzového stavu vládě, i když naše návrhy často nebyly vyslyšeny.

K nákupu zdravotních prostředků a k jejich nedostatku. Tady od pana ministra Hamáčka zaznívaly ty datumy. Já ho někdy trošku lituji, že musí vystupovat na stejném pódiu s panem premiérem Babišem, nicméně si myslím, že nebyl v době té slavné tiskové konference na stejném pódiu, ale možná se pletu. Takže v momentu, kdy se konečně rozjížděly dodávky zdravotních pomůcek, tak to byla doba po tom, co pan premiér Babiš vystoupil na ranní tiskové konferenci a lhal občanům, lhal divákům a tvrdil - není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. To mi řekněte kde a já jim to dnes osobně rozvezu. Cituji pana premiéra Babiše. Toto tvrdil na tiskové konferenci v momentu a my to víme, jak to bylo. Souhlasím i s těmi datumy, které zde zazněly od pana ministra Hamáčka, ale bylo to předtím, než tyto pomůcky začaly do České republiky skrze onen letecký most proudit. Takže to je jenom k tomu. Já bych chtěl také poděkovat lidem, kteří důstojně zvládli i na úrovni krizového štábu toto zásobování pomůckami, ale jasné rozpory mezi tím, co tvrdil pan premiér či ministr zdravotnictví a tím, co jde zaznělo za fakta ohledně časové osy, zde jsou, každý si to může dohledat na internetu.

A teď jenom krátce k jednání dnešní schůze. Já si myslím, že je velmi důležité - a můžeme se opřít i o to, co zde říkal pan ministr Hamáček - podívat se, co se v minulosti za ty dva měsíce povedlo, kde máme ještě deficity. Je to zejména pomoc a efektivní pomoc skupinám lidí, rodinám a firmám, na které se buď zapomnělo, nebo ta pomoc je v tuto chvíli buď nedostupná, nebo nedostatečná. To musíme dotáhnout, to je rest z minuta.

Druhá velká otázka není pouze nákup zdravotních pomůcek po dobu nouzového stavu, ale je předzásobení České republiky do budoucna. Já věřím, že v ten kritický moment, který tedy byl začátkem března, se pan ministr Hamáček snažil dělat, co šlo. Ale od té doby již uběhly dva měsíce a nyní se bavíme - a i odborníci to potvrzují - o možnosti příchodu druhé vlny COVID na podzim a Česká republika by na podzim měla být připravena podobně, ty zásoby nejsou nekonečné, a proto je důležité už nejít tímto divokým Západem, kterým se šlo v březnu, ale systematicky oslovovat firmy, vytvářet si zásoby, prověřovat certifikace a jít tímto směrem. Ostatně podle mě se o tom budeme dále bavit.

Zásadní otázkou jsou také kroky, které se týkají zdravotnictví. Já věřím, že zde bude vystupovat moje kolegyně Olga Richterová, a to jsou aspekty jak chytré karantény, která se konečně musí spustit tak, aby fungovala. Je to otázka poskytování dat nejenom poslancům zde a i informací, ale i odborníkům a vědcům, kteří s nimi mohou dále pracovat, a i ta rozhodnutí skutečně odborně validovat. Já jsem ještě jednou chtěl poděkovat panu předsedovi Chvojkovi, panu předsedovi Faltýnkovi. Já jsem slyšel jejich vyjádření ráno do médií, že program této schůze podpoří. Chtěl bych poděkovat i všem, kteří si připravili vystoupení.

My tady máme zhruba čtrnáct usnesení, která reagují na naši podrobnou analýzu a vyhodnocení těch jednotlivých kroků. Není to žádná kritika pro kritiku. Řada věcí se povedla, ale pro nás je důležité, co se z toho naučíme pro následující období a zda případná druhá vlna COVID-19 či jakékoliv jiné nám doposud neznámé nebezpečí, počínaje suchem, výpadkem počítačových systémů nebo nějakou novou neznámou nemocí, zvládneme výrazně lépe, protože tu budoucnost skutečně řešíme teď. Já děkuji za podporu ke svolání schválení programu této schůze.

