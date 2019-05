Bartošek (KDU-ČSL): Bez změny zákona o sociálních službách se tento scénář bude opakovat každý rok

Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

já jsem člověk, který má rád šťastné konce, příběhy se šťastným koncem. A pevně věřím, že až po mně vystoupí paní ministryně financí, tak řekne, situaci jsem vyřešila, dvě miliardy jsou na světě, problém neexistuje, jdeme dál. Jestli tohle bude výsledkem dnešního jednání, já budu spokojen, protože přesně to je to, co potřebují kraje na dofinancování svých služeb.

Jinak, paní ministryně Maláčová, jistě že patří poděkování za to, že jste nám tady dala výčet sociálních služeb, jak rostou, že dobře čerpáte fondy z Evropské unie, že spoustu věcí děláte dobře. Já jsem za to rád. A jsem rád, že se vám v práci daří. Jediný problém je, že tahle schůze je svolána kvůli tomu, že v sociálních službách chybějí dvě miliardy, a ne jak čerpáte fondy Evropské unie. Stačilo říct, peníze mám, dám je krajům, přijali jsme usnesení a mohli jsme jít domů. No. To, že problém řešíme od roku 2008, pro vás není nic nového. Kraje vždycky přijdou jako služebníci a říkají, milý státe, pomůžeš nám? A vždycky přijdou s prosíkem a stát se rozhodne, buď ano, nebo ne, a moc, nebo málo. A je potřeba si uvědomit, že bez změny zákona o sociálních službách se tento scénář bude opakovat každý rok.

Velmi mě mrzí, že když KDU-ČSL vstupovala do předchozí koalice a přišli jsme s myšlenkou víceletého financování sociálních služeb, zastabilizace tohoto řekněme odvětví, tak to oba naši partneři odmítli. Mě to mrzí, protože problém stabilizace financování sociálních služeb již mohl být pět let vyřešen.

Také se ptám, přemýšlíte tedy alespoň o tom, že výdaje na sociální služby se stanou mandatorním výdajem? Alespoň toto? Aby sociální služby mohly plánovat. Já jsem v sociálních službách pracoval. A můžu vám říct, že je to úžasné, když na začátku roku nemáte tři měsíce peníze a nevíte, z čeho budete existovat, a pak pevně doufáte a modlíte se, že se najde nějaký dobrák, ať už na úrovni kraje, nebo státu, a ty peníze vám dá, abyste mohli existovat. Samozřejmě že službu můžete zrušit, zavřít. Není s tím problém. Ale nikdo se v ten okamžik neptá, co se stane s těmi klienty, s těmi, kteří nemůžou, na konci toho řetězce, o které by se měl stát postarat.

Samozřejmě že vím, že financování sociálních služeb je vícezdrojové, že je placeno státem, který dodává peníze v rozmezí nějak 27 - 29 %. Kraje dávají zhruba pět miliard, obce zhruba čtyři miliardy ročně. Nojo, ale stát se, paní ministryně, nemůže chovat tak, že si zjistí, že kraje mají na svých účtech hodně peněz, a řekne si, to je dobrý, my jako kraj, my jako stát sice schválíme zvýšení mzdy o 7 %, ale krajům pošleme navýšení na mzdy jenom o 5 % a říct si, ony ty kraje se s tím přece vypořádají. Vždyť mají dost peněz. Někde je to 150 milionů, někde 200 milionů. No tak když mají miliardu na kontu, tak není problém, aby to dofinancovaly. Vždyť přeci žádný kraj rok před krajskými volbami si nedovolí, aby popadaly sociální služby, aby se propouštělo. Já osobně to vnímám, že tato vláda kraje vydírá z jednoho prostého důvodu, protože ví, že žádný kraj si to nedovolí a doplatí to. A prostě vláda, které chybí 50 miliard, tyto dvě miliardy ušetří, protože to kraje zatáhnou, lidově řečeno.

Strukturu o tom, kde kolik za co chybí, to znamená nedofinancování platů, zvýšení zvláštních příplatků rozhodnutím z poloviny prosince 2018 na nějakých 680 milionech, individuální projekty, to je pochopitelné. Škoda, že jste neposlouchali KDU-ČSL, kteří už loni při schvalování rozpočtu říkali, peníze budou chybět a náš kompromisní návrh ve výši 800 milionů nebude stačit, ale alespoň to zastabilizuje. Řekli jste ne, pozměňovací návrh jste nepřijali a nyní řešíme, co s tím budeme dělat, přestože jste řešení měli už koncem minulého roku. (Poslanci ČSSD v hloučku u své lavice hlučně debatují.)

Jenom pro praxi, asi to víte, v okamžiku, i kdyby se ty dvě miliardy našly, tak se pošlou na kraje, kraje budou muset vypsat dotační řízení, poskytovatelé sociálních služeb budou muset žádat. To není tak, že pošlete peníze a poskytovatelé sociálních služeb je mají zítra. V tom je ten problém. To znamená, jestli chcete tuto situaci smysluplně řešit, je potřeba, aby vláda ji dokázala vyřešit do půlky června, peníze poslala a aby se tyto peníze dokázaly smysluplně zrealizovat a převést poskytovatelům. V podstatě v praxi to znamená, že když se to nestane, koncem září nebo října budeme propouštět a budou se zavírat sociální služby. A pak nechť tato vláda vysvětluje lidem, proč není možné... Kolegové nalevo, poprosím o klid.

... proč není možné se postarat o lidi, kteří leží doma, o terénní služby atd. Předpokládám, že jim to dokážete vysvětlit.

Souhlasím s jedním stanoviskem Ministerstva financí, a to je, že je zde nutná reforma financování sociálních služeb. Máte mou plnou podporu. Ale je potřeba si uvědomit, že když všechno dobře půjde, tak taková reforma je možná až od roku 2021 za předpokladu, že se to stihne schválit v Poslanecké sněmovně, a to v praxi znamená, že máme před sebou dva roky, kdy budou sociální služby opět rukojmí vlády, ať už bude jakákoli.

A abychom byli féroví, tak je potřeba říct, že pro dofinancování sociálních služeb nestačí dvě miliardy. Máme-li být upřímní, měly by to být tři a půl miliardy. Dvě miliardy - to je takové to záchovné minimum. A já ptám paní ministryně Maláčové, jak to například vypadá s financováním nadregionálních služeb, které jsou financovány z programu B, jaký tam je například požadavek, nebo jaký tam bude propad. Když mi odpovíte, budu rád.

Jinak účelová dotace na obci, to je stejný příběh. V okamžiku, když opustíte výkon sociální práce na obci, znamená to, že celý systém se stane neefektivní, drahý, bez kontroly. A jediné, co uděláte, je, že si pak budete říkat, my jsme zrušili, nebo obce zrušily, protože to některé nebudou chtít financovat ze svých peněz, co budeme dělat. A věřte, že obnova je vždycky dražší než zachování stávajícího systému. Obce se v současné době na to připravují. V případě, že platí vyjádření paní ministryně, že se nepočítá s dofinancováním na rok 2020, víceméně obce převedou lidi na jinou práci, bude se propouštět a na některých obcích s velkou pravděpodobností sociální práce vymizí. Rozhodnutí této vlády respektuji, ale obávám se, že je to značně neprofesionální přístup.

Jenom výčtově například, co nám může zmizet - denní, týdenní stacionáře pro seniory, osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství. To je... Mimo jiné odborné sociální poradenství je velmi zajímavý příběh. Od 1. 6. 2019 vstupuje v účinnost tzv. insolvenční novela, kde budou insolvenční správci navrhovat a potažmo krajské soudy rozhodovat o povinnosti sociálních odborů absolvovat (?), aby mohl být klient oddlužen.

Pokud vím, tak mezi MPSV a Ministerstvem spravedlnosti nebylo dořešeno financování výkonu rozhodnutí soudu. Například kraje v rámci připomínkového řízení tuto novelu neměly možnost ani připomínkovat. Ptám se Asociace krajů, je to pravda, nebo ne? Tato novela se vyhnula připomínkování Asociace krajů, nebo jednotlivých krajů? A MPSV je informováno o tom, že kapacity, které jsou, tak nebudou k dispozici.

V sociálních službách v Jihočeském kraji, kde pracuji, je v přímé péči 3394 pracovníků a při nedofinancování jsou ohroženi všichni tito zaměstnanci, kterým z důvodu nedostatku financí může být ukončen pracovní poměr nebo krácen úvazek. Jen tak pod čarou je třeba podotknout, že se to týká i služeb v prioritě jedna, což jsou služby přímé péče, která je poskytována 24 hodin nepřetržitě.

Co závěrem? Otázka je v podstatě takováto. Co tato vláda dala směrem k sociálním službám? Za sebe říkám nejistotu a ohrožení. Promrhala 22 miliard z Fondu národního majetku a nyní destabilizuje sociální služby. A je důležité, ať občané České republiky dobře slyší, že této vládě nezáleží na těch nejpotřebnějších a nejzranitelnějších. Pamatujte si, že až vám ubude sil, tak tato vláda místo péče vám raději zvedne daně a nepostará se o vás. Vláda, která se nestará o ty nejzranitelnější, jako jsou nemocní, nemohoucí, případně senioři, tak to je špatná vláda! A přesně tak se tato vláda chová. Hanba jí za to, že se nestará o ty nejslabší v české společnosti!

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

