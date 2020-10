Bartošek (KDU-ČSL): Každý, kdo zde vystupuje, mluví do zdi

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Za mě jenom krátce. Měl jsem také připraveno to, co chci říct. Chtěl jsem se ptát, nemám koho, chtěl jsem diskutovat a nemám s kým. Přichází vláda, aby požádala o prodloužení nouzového stavu. A my zde nemáme ani premiéra, ani ministra zdravotnictví, nikoho, kdo by na naše otázky dokázal relevantně odpovědět.

Víceméně je to o tom, že každý, kdo zde vystupuje, tak mluví do zdi. Protože položí otázky, řekne si, co potřebuje, ale odpovědi se stejně nedočkáme. A o tom to je. To je totiž to, čím je nemocná tahle společnost a čím je nemocná tahleta Poslanecká sněmovna. Že vláda nediskutuje, vláda nařizuje. To je to, co poškozuje veřejný prostor. A jestli chce vláda nějakou změnu a chce mandát v tak zásadní věci jako je prodloužení nouzového stavu, tak by premiérovi a ministrovi zdravotnictví mělo stát za to, aby zde byl, aby věci řádně zdůvodnil a otázky zodpověděl. To se neděje. Je mi to líto, protože je to veliká chyba této vlády.

Ale my to zvládneme, vládě navzdory. My to zvládneme, protože se dokážeme chovat slušně, dokážeme se chovat lépe jako tato vláda. Lidé České republiky se dokážou chovat lépe než vláda ČR a její premiér.

