Bartošek (KDU-ČSL): Pokud chceme předcházet zločinům, musíme zvýšit počty městských policistů

Pokud chceme předcházet zločinům ve městech, musíme zvýšit počty městských policistů. Pro některé občany je městská policie zbytečná a tento stav jim nevadí. Ale jsou to právě městští policisté, kteří pomáhají našim dětem přejít cestu do školy v nebezpečném dopravním úseku nebo jsou to často právě oni, kdo nám jako první přijíždí pomoct, když například proděláme infarkt. Odvádějí důležitou práci, když záchrana života záleží na každé minutě.

V současnosti ale městských policistů chybí dost, takže jsou přetěžováni přesčasy, zájemci nejsou ani finančně motivováni, protože chybí výsluhy.

Pracuji na tom, abychom s KDU-ČSL výsluhy prosadili a zajistili lepší standard policie i bezpečí pro občany.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

autor: PV