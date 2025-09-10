Bartůšek (Přísaha): V členských státech EU bylo zabaveno rekordní množství kokainu

10.09.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k o drogách.

Bartůšek (Přísaha): V členských státech EU bylo zabaveno rekordní množství kokainu
Foto: Archív NB
Popisek: MSSc. et MSSc. BSc. Nikola Bartůšek, socioložka, kandidátka Přísahy do EP

Před zvolením do Evropského parlamentu jsem vám slibovala boj proti organizovanému zločinu a dnešním dnem ho posouváme na novou úroveň. Jsem Nikola Bartůšek, vaše europoslankyně za Přísahu a dnes vám předkládám jeden z výsledků mé práce v parlamentu.

Za poslední tři roky bylo v členských státech EU zabaveno rekordní množství kokainu. Téměř 419 tun kokainu se dostalo přes hranice EU. To je nepředstavitelné číslo, že? Brazílie je klíčovým tranzitním bodem tohoto nelegálního obchodu. O to větší mám radost, že se mi po měsících jednání podařilo jako zpravodajce Evropského parlamentu napříč politickým spektrem vyjednat dohodu mezi Evropskou unií a brazilskou federální policií o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu.

Tato dohoda je vůbec první svého druhu mezi EU a zemí Latinské Ameriky. Dohoda umožní Europolu a brazilské policii rychlejší a hlubší spolupráci v potírání kriminality, od drogových kartelů přes obchod s lidmi a praní špinavých peněz až po kyberkriminalitu a terorismus.

Organizované zločinecké sítě, které pronikají do našich měst, korumpují naše systémy a ohrožují životy našich dětí. Dohoda s Brazílií umožní vyměňovat si včasné a přesné informace, identifikovat klíčové hráče a zastavovat pašované zásilky ještě předtím, než dorazí do Evropy.

Ve výboru pro bezpečnost a občanské svobody LIBE získala tato dohoda jednomyslnou podporu, bez jediného hlasu proti. Byla to neuvěřitelná práce a v Evropském parlamentu je to velmi výjimečné.

Jsem velice ráda, že jsem mohla tuto dohodu vyjednat a věřím, že naše spolupráce s Brazílií pomůže ochránit nás v České republice, občany celé Evropské unie a zároveň posílí globální stabilitu.

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • PŘÍSAHA
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Nenechají to tak. Přispěje hradní pán.“ Gulyáš tuší nebezpečí
Lipavský a Černochová na kanálu ODS. Hrůza z růstu Stačilo!
ODS natahuje sítě? Článek na Šlachtu, podepsán Wollner. Vše ale bylo jinak
Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

přísaha , Bartůšek

autor: PV

Podle vás je společnost rozdělena

Kdo za to ale podle vás může? Nemyslíte, že jste to způsobili hlavně vy politici?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Fiala: NATO je obranný pakt, paní Konečná

18:02 Premiér Fiala: NATO je obranný pakt, paní Konečná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Kateřiny Konečné k NATO.