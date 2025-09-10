Bartůšek (Přísaha): V členských státech EU bylo zabaveno rekordní množství kokainu

Před zvolením do Evropského parlamentu jsem vám slibovala boj proti organizovanému zločinu a dnešním dnem ho posouváme na novou úroveň. Jsem Nikola Bartůšek, vaše europoslankyně za Přísahu a dnes vám předkládám jeden z výsledků mé práce v parlamentu.
Za poslední tři roky bylo v členských státech EU zabaveno rekordní množství kokainu. Téměř 419 tun kokainu se dostalo přes hranice EU. To je nepředstavitelné číslo, že? Brazílie je klíčovým tranzitním bodem tohoto nelegálního obchodu. O to větší mám radost, že se mi po měsících jednání podařilo jako zpravodajce Evropského parlamentu napříč politickým spektrem vyjednat dohodu mezi Evropskou unií a brazilskou federální policií o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu.
Tato dohoda je vůbec první svého druhu mezi EU a zemí Latinské Ameriky. Dohoda umožní Europolu a brazilské policii rychlejší a hlubší spolupráci v potírání kriminality, od drogových kartelů přes obchod s lidmi a praní špinavých peněz až po kyberkriminalitu a terorismus.
Organizované zločinecké sítě, které pronikají do našich měst, korumpují naše systémy a ohrožují životy našich dětí. Dohoda s Brazílií umožní vyměňovat si včasné a přesné informace, identifikovat klíčové hráče a zastavovat pašované zásilky ještě předtím, než dorazí do Evropy.
Ve výboru pro bezpečnost a občanské svobody LIBE získala tato dohoda jednomyslnou podporu, bez jediného hlasu proti. Byla to neuvěřitelná práce a v Evropském parlamentu je to velmi výjimečné.
Jsem velice ráda, že jsem mohla tuto dohodu vyjednat a věřím, že naše spolupráce s Brazílií pomůže ochránit nás v České republice, občany celé Evropské unie a zároveň posílí globální stabilitu.
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
autor: PV