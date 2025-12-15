84 stránek, jak jsme to dělali dobře. Fialova rozlučka s úřadem

Den před koncem své vlády vypustil Petr Fiala „nejrozsáhlejší zprávu o stavu České republiky za poslední roky“, ve které tvrdí, že je Česko v dobré kondici a že se nejedná ani o volební leták, ani o marketing, ale o fakta.
84stránková brožurka je volně dostupná na Fialových stránkách. Pět stránek zabírá jen úvod, který se vrací do volebního roku 2021. „V roce 2021 jsme přebírali zemi, která se zadlužovala rekordním tempem. Zároveň však přestala investovat do svého rozvoje tak, že velká část veřejných výdajů šla naprosto špatným směrem. Převzali jsme zodpovědnost za stát, který fakticky rezignoval na zajišťování vlastní bezpečnosti a zůstával energeticky závislým na Rusku – které nám přitom nejpozději od roku 2014 neustále dokazovalo, že pro nás není spolehlivým a férovým partnerem,“ píše Fiala. Následuje litanie o Rusku, energetické politice, zadlužení a Ukrajině, ale například žádná zmínka o epidemii covidu ani ekonomické náročnosti covidových opatření včetně nákupu vakcín.
Covid-19 je zmíněn až v první kapitole, která se týká podpory ekonomiky a konkurenceschopnosti. A i tam velice okrajově, jako jeden z důvodů „všeobecného pesimismu ekonomiky“. „Na vině nebyly jen akutní důsledky pandemie COVID-19, ale hlavně léta hromaděné strukturální problémy,“ uvádí Fiala. Celkem se slovo covid v brožuře objeví jen pětkrát, většinou jako oddělení doby před a po epidemii, nikoliv jako zdůvodnění neutěšeného stavu.
Celkově je brožura klasickým cvičením ve chválení všeho, co se dá prodat jako úspěch, a naopak mlčení o všem, co by mohlo být neúspěchem. Fiala se chválí za odstřižení České republiky od ruských fosilních zdrojů a za nákup kapacity v terminálu v Nizozemí a v Německu, za „ozdravení veřejných financí“, rozjetí investic, snížení byrokracie a jiné. V dokumentu se ovšem neobjevuje slovní spojení „stavební řízení“ a jeho digitalizace, ačkoliv v mnoha dalších odvětvích se digitalizací bývalý premiér vychloubá.
„Příručka, která byla rozeslána do všech poštovních schránek obyvatel v celé zemi, přehledně informuje o tom, jak se na krizové situace co nejlépe připravit. Povědomí o tom, jak v které neobyčejné situaci nejlépe jednat, lépe ochrání zdraví a životy občanů i jejich majetek,“ slibuje bývalý premiér.
„Zavedli jsme trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, abychom mohli účinně postihovat osoby, které prokazatelně poškozují zájmy České republiky v zájmu jiné země,“ holedbá se pak bývalý premiér v oblasti justice.
Fialovou „chloubou“ pak zůstává zahraniční politika. „Česká zahraniční politika dlouhodobě postrádala jasný profil: Kolísala mezi pevným ukotvením v transatlantických vazbách a ‚pragmatickými‘ ústupky vůči autoritářským režimům. Chyběla jí dobře sladěná ekonomická diplomacie i srozumitelná strategie, jak prosazovat naše národní zájmy v Evropské unii,“ kritizuje předchozí stav a dodává: „Hned na začátku jsem nastavil jasnou linii, že hodnoty a bezpečnost nejsou na prodej. Česká republika bude spolehlivým spojencem v NATO a EU, podpoří Ukrajinu v její existenční obraně a zároveň bude aktivně prosazovat své národní zájmy – jak v oblasti hospodářství, tak bezpečnosti.“
Stejně tak se nyní Fiala opět chlubí tím, jak Česká republika vedla své předsednictví Evropské unie: „Výrazně jsme zlepšili obraz naší země v Evropě a ukázali, že jsme důvěryhodný stát, který umí včas a dobře odvést svou práci.“ Dříve mu bylo zazlíváno, že předsednictví dalo zelenou věcem, které pak bylo nutné zastavovat, např. norma Euro 7.
Závěr
„Nechci vám tu podsouvat, že jsme nikdy neudělali chybu. Stojím si ale za tím, že se nám v době, která byla nepředvídatelná a náročná, podařilo vládnout odpovědně. A to se znatelně projevilo v naší bezpečnostní politice, v mezinárodním postavení, v hospodaření s veřejnými penězi i v investicích do naší prosperity,“ prohlašuje Fiala v závěru. Podle něho stojí za to trvat na „slušné, odpovědné a hodnotové“ politice a prý se to v rozdílu mezi roky 2021 a 2025 ukázalo.
autor: Karel Šebesta