Rajchl (PRO): Dáme kyjevsko-bruselské mafii pod stromeček dalších 90 miliard z našich daní?

16.12.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tzv. reparační půjčce pro Ukrajinu

Rajchl (PRO): Dáme kyjevsko-bruselské mafii pod stromeček dalších 90 miliard z našich daní?
Foto: Repro: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Jak již jsem vás informoval dříve, přišlo vedení EU s "geniální" myšlenkou poskytnout Volodymyru Zelenskému tzv. reparační půjčku v astronomické výši 140 miliard eur. Ta by měla být kryta zmrazeným majetkem Ruské federace na území EU.

Tedy, jak oznámila Kaja Kallas, v případě, že by Rusko nezaplatilo Ukrajině po skončení války reparace, půjčka i s úroky by byla uhrazena právě z výnosů prodeje z těchto zmrazených aktiv. Má to však jeden podstatný háček. Pokud by následně soudy určily, že aktiva byla zkonfiskována neoprávněně, pak by k plnění náhrady škody nebyla zavázána EU, nýbrž členské státy, které ruský majetek zmrazily.

A tak se naštěstí proti tomuto šílenému plánu postavil belgický premiér Bart De Wever, neboť státní depozitář Euroclear, jenž zmrazil většinu ruských aktiv, spadá právě pod Belgické království, jež by v případě úspěchu následné ruské žaloby muselo platit částku, převyšující jejich jeden celý státní rozpočet.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Bart De Wever oznámil, že použití zmrazeného ruského majetku k pokrytí půjčky Ukrajině by bylo zjevnou krádeží a že by to bylo stejné, jako jít na ruskou ambasádu a tam jim sebrat,a poté prodat veškerý nábytek. A má naprostou pravdu. De Wever totiž moc dobře ví, že Rusko nikdy žádné reparace platit nebude. Kdokoliv s touto premisou pracuje, je buď lhář, nebo blázen.

Asi totiž nelze očekávat, ze Ruská federace bude v dohodě o uzavření míru na Ukrajině vystupovat jako strana "poražená" či kapitulující ve smyslu mezinárodního práva. Její odpovědnost za rozpoutání války nadto nikdy nebyla žádnou multilaterální autoritou veřejného mezinárodního práva (OSN, ad hoc či stálými tribunály) stanovena. Hovořit o "reparacích" je tak zcela mimo realitu.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 2671 lidí

Reparace samotné může navíc uplatňovat pouze válčící (poškozená) strana. EU ani členské státy takovou stranou nejsou. Neválčící státy dosud v historii mezinárodního práva (ani vůči Německu po druhé světové válce!) nemohly uplatnit reparační nároky za třetí stranu.

Proč tedy při vědomí všech těchto skutečností EU v čele s von der Leyenovou a Kallasovou tento protiprávní postup za každou cenu tlačí? Protože si moc dobře uvědomuje, že poslat 140 miliard Zelenskému, jenž by velkou část z téo sumy úspěšně rozkradl, přičemž by se o tento lup jistě rád se svými evropskými soudružkami podělil, s tím, že by je jednou splácel nikoliv Brusel, nýbrž jednotlivé členské státy, je pro ně kšeft století. Kam se hrabou vakcíny...

A v neposlední řadě by se jim tímto krokem podařilo spolehlivě zhatit Trumpův mírový plán a válečné rozkrádání by mohlo v klidu pokračovat. 

A to nejdůležitější na závěr: Česká republika by v případě realizace této zlodějny ručila částkou ve výši zhruba 90 miliard korun! A to je něco, co prostě nesmíme za žádnou cenu akceptovat. Dalších 90 miliard kyjevsko-bruselské mafii prostě dát nesmíme.

Článek obsahuje štítky

EU , půjčka , Ukrajina , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s reparační půjčkou pro Ukrajinu, za kterou by ručila i Česká republika?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Co myslíte tím zvláštním statusem pro Ukrajinu?

A myslíte, že vzhledem k prokazatelné korupci na Ukrajině je správné ji nějakým způsobem začleňovat do EU? Upřímně já nevěřím tomu, že pokud by byla v EU, že by to vytvořilo nějakou oponu pro Rusko. Proč by taky mělo? Myslíte, že kdyby třeba Ukrajina byla už teď v EU, že by ji snad Rusko nenapadlo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

