Finanční správa i v roce 2026 vyjede do obcí pomáhat s daňovým přiznáním

15.12.2025 22:07 | Tisková zpráva

Stejně jako v předchozích letech pomůže finanční správa občanům s vyplněním a podáním jejich daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Specializovaní pracovníci uskuteční v lednu 2026 celkem 255 výjezdů do obcí po celé České republice.

Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Tyto výjezdy mají u veřejnosti dlouhodobě velmi pozitivní ohlas – lidé oceňují možnost získat odbornou pomoc přímo v místě, kde žijí. V provozu budou i telefonní linky, na kterých budou specialisté z finančních úřadů odpovídat na dotazy občanů.

„Rok 2026 nepřináší žádné zásadní změny v porovnání s předchozími dvěma lety, které ovlivnily úpravy zákona navazující na konsolidační balíček. Daňové přiznání proto už standardně budou podávat zejména osoby, které v roce 2025 pořídily, prodaly či darovaly nemovitost nebo provedly její úpravy mající vliv na výši daně, například přístavbu či změnu užívání nemovitosti. Případné změny koeficientů promítne správce daně automaticky a v průběhu dubna a května pak poplatníky tradičně informuje o výši daně,“ sděluje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Prodloužené úřední hodiny

Dalším osvědčeným standardem jsou prodloužené úřední hodiny, které poskytnou poplatníkům větší časový komfort před koncem lhůty pro podání daňového přiznání. Letos budou platit od 26. ledna do 2. února 2026:

  • Pondělí až čtvrtek: 8:00–17:00
  • Pátek: 8:00–14:00

Podle místních zvyklostí a potřeb mohou jednotlivá územní pracoviště finančních úřadů úřední hodiny prodloužit i nad rámec uvedených časů.

Konzultační telefonní linky

Na všech finančních úřadech budou zřízeny také speciální telefonní linky, na kterých mohou poplatníci s odbornými pracovníky konzultovat svoje dotazy v oblasti daně z nemovitých věcí.

Finanční správa doporučuje využít služby na portálu MOJE daně, kde v rámci Daňové informační schránky (DIS+) je k dispozici možnost předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak přiznání správně vyplnit a rovnou elektronicky odeslat.

Přehled obcí, termínů výjezdů, konzultačních míst i provozní doby speciálních telefonních linek naleznete zde.

