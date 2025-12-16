Vláda jmenovala prvního vicepremiéra, vedoucí Úřadu vlády a tiskovou mluvčí

Vláda Andreje Babiše se hned po svém jmenování prezidentem republiky Petrem Pavlem na Pražském hradě odebrala do sídla Úřadu vlády, Strakovy akademie, na ustavující schůzi. Prvním vicepremiérem byl jmenován ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, dalšími vicepremiéry pak jsou ministr zahraničních věcí pověřený vedením Ministerstva životního prostředí Petr Macinka, ministryně financí Alena Schillerová a ministr obrany Jaromír Zůna. Ministra bez portfeje Borise Šťastného vláda ustavila ministrem pro sport, prevenci a zdraví.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
„Dnes vznikla naše koaliční vláda. Budeme se snažit být vládou všech občanů České republiky a budeme se snažit přesvědčit i ty, kteří nás nevolili, že budeme vláda, která udělá maximum pro to, aby naše země prosperovala a aby naši občané měli lepší život,“ uvedl premiér Andrej Babiš na první tiskové konferenci po skončení ustavující schůze.
Vláda také jmenovala novou vedoucí Úřadu vlády. Stala se jí Tünde Bartha, která Úřad vlády řídila již za předchozí vlády Andreje Babiše. Kabinet rovněž jmenoval svou mluvčí. Stala se jí Karla Mráčková. „Domluvili jsme se také, že vláda bude zasedat vždy v pondělí, jako to bylo za mé předchozí vlády, aby Poslanecká sněmovna mohla ve středu zasedat celý den,“ konstatoval premiér Babiš.
První pracovní zasedání nové vlády se uskuteční v úterý 16. prosince od 11 hodin.
autor: Tisková zpráva