Drony Nemesis: Vetchý mimořádně vystoupil. Svolal i tiskovku

15.12.2025 22:22 | Monitoring

Herec Ondřej Vetchý reagoval na sílící tlak v kauze dronů Nemesis a uvedl, že skupina čelí obviněním, která poškozují důvěru veřejnosti. Zdůraznil, že respektují probíhající prověřování a nebudou do něj nijak zasahovat. Zároveň oznámil svolání tiskové konference na úterý, kde chce vysvětlit fungování projektu.

Drony Nemesis: Vetchý mimořádně vystoupil. Svolal i tiskovku
Foto: Repro Jan Veverka, X
Popisek: Ondřej Vetchý a Jan Veverka

Po zásahu vojenské policie v kauze dronového projektu Nemesis, který vyvolal pozornost i ostré debaty na sociálních sítích, se na veřejnosti objevila fotografie herce Ondřeje Vetchého a podnikatele Jana Veverky. Snímek, na němž se oba muži usmívají a symbolicky zvedají ruce, působil jako vzkaz kritikům i státním orgánům, že aktéři projektu zůstávají v klidu navzdory probíhajícímu prověřování. Sám Veverka k fotografii uvedl, že se lidé ptají, co vlastně dělají, a odpověď je podle něj prostá – „jsme Češi, nikdy se nevzdáme“.

Krátce nato přichází i mimořádné prohlášení Ondřeje Vetchého, zveřejněné na síti X prostřednictvím účtu Skupina D – Drony Nemesis.

Herec popisuje, že tlak na skupinu D v posledních dnech výrazně zesílil a překročil hranici únosnosti: „Kolem Skupiny D v posledních dnech znovu zesílil obrovský tlak proti nám, který pociťujeme od samotného vzniku naší skupiny. Jeho intenzita se ale tentokrát naprosto vymyká všemu, co lze ještě strpět a snést,“ uvádí Vetchý.

Komentuje také snahy zpochybňovat samotné motivy jejich občanské pomoci: „Někdo se snaží opakovaně vzbuzovat dojem, že naše pomoc je nejenom podezřelá, ale má vyvolat dokonce pocit, že se prostřednictvím naší občanské aktivity chceme obohatit,“ pokračuje.

Psali jsme:

Následně zdůrazňuje, že podobná obvinění jsou v přímém rozporu s motivací skupiny a zároveň poškozují důvěru veřejnosti: „Je to nejenom v naprostém protikladu a rozporu s naší motivací, ale hluboce nás to uráží a znevěrohodňuje v očích desetitisíců spoluobčanů, kteří nám důvěřují a vůči kterým máme obrovský morální závazek,“ dodává Ondřej Vetchý.

Zároveň deklaruje, že skupina plně respektuje postup státních orgánů: „Respektujeme probíhající prověřování a nebudeme a ani nemůžeme do něj jakkoliv zasahovat.“

V tomto kontextu Vetchý vysvětluje, z jaké základní myšlenky Skupina D vznikla a jaký cíl si od počátku kladla: „Skupina D vznikla z jednoduché motivace. Primárně chránit Českou republiku a pomoc Ukrajině jsme chtěli nastavit tak, aby byla maximálně účinná, kontrolovatelná a efektivní,“ uvádí herec s tím, že cílem bylo i „ulevit státu“.

A volá po rovném uplatňování pravidel: „Nejsem naivní snílek, ale dovolávám se toho, aby obecná pravidla a z nich vyplývající povinnosti platily pro všechny.“

Závěrem oznamuje svolání tiskové konference Skupinou D: „Proto svoláváme tiskovou konferenci. Budeme komunikovat klidně, věcně, ale hlavně otevřeně.“ Podle Vetchého chce skupina znovu detailně vysvětlit své fungování. „Znovu připomeneme, kdo jsme, jak fungujeme, jaké máme kontrolní mechanismy a audity. Budeme moc rádi, když o to projevíte zájem a budete-li to sdílet.“ Tisková konference se uskuteční v úterý 16. prosince od 11.00 hodin.

 

 

Pod vyjádřením Ondřeje Vetchého se zároveň objevila řada podpůrných reakcí z řad veřejnosti i politiků.

Podporu Skupině D vyjádřila například senátorka Miroslava Němcová z ODS, která napsala: „Plně na vaší straně. S velkým díkem za vše, co děláte.“

Další lidé v komentářích skupinu vyzývají, aby se nenechala otrávit lidskou malostí ani sílícím tlakem, a ujišťují ji, že jsou připraveni na projekt dronů Nemesis dál přispívat. Opakovaně zaznívá apel, aby se členové skupiny nenechali odradit a pokračovali v pomoci Ukrajině, přičemž kritiku spojují s aktivitami a narativy, které podle nich nahrávají ruským zájmům.

Někteří lidé v komentářích uvádějí, že se Skupina D podle nich nemusela do současné situace dostat, pokud by od začátku zvolila jiný postup. Jak píší, „stačilo by mít transparentní účetnici a funkční web“, což podle nich mohlo předejít pochybnostem i následnému prověřování.

Jeden z diskutujících zároveň upozornil, že důvěra části veřejnosti sama o sobě neznamená zákonnost konkrétní činnosti, a odkázal přitom přímo na slova Ondřeje Vetchého. „To, že nějaká část společnosti nějaké činnosti bezhlavě důvěřuje, ještě neznamená, že ta činnost je zákonná. To podstatné pan Ondřej Vetchý řekl: respektujeme probíhající prověřování a nebudeme ani nemůžeme do něj jakkoliv zasahovat. Tak ať se toho pan Vetchý hlavně drží a vyčká výsledků.“

Projekt Nemesis shromáždil přes 260 milionů korun na nákup sofistikovaných dronů pro ukrajinskou armádu a vznikl na konci roku 2023. Mezi jeho zakladateli figurují právě Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel Jan Veverka, přičemž čestným předsedou spolku je náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Vyšetřování se zaměřuje na podezření z neoprávněného obchodování s vojenským materiálem, všichni zadržení byli ale propuštěni a dosud nebylo vzneseno žádné obvinění.

Psali jsme:

„Nejde jen o ‚nějaký cár papíru‘ nebo ‚blbé diplomatické pasy‘.“ Sbírka na drony pro Ukrajinu nefunguje
Fialovci jsou v háji. A teď útok na Hrad. Vidlák popsal kauzu dronů
„Takhle začínaly vojenské režimy.“ Zahradil po fotce s Vetchým nevydržel
Pohoda na pivě s Vetchým. Hlavní postava dronové kauzy poslala vzkaz

 

Zdroje:

https://t.co/8aC176uVrv

https://twitter.com/DronyNemesis/status/2000596720192032854?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Vetchý , x , Nemesis , tisková koference , Skupina D

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte, že projekt Nemesis funguje transparentně a v souladu se zákonem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. František Laudát byl položen dotaz

Divíte se, že lidé volí peněženkou?

Peníze nejsou všechno, ale bez nich to taky najde, i když jsou pořád věci, které si za peníze nekoupíte, jako je zdraví, svoboda, ale chápete i lidi, že jsou frustrovaní z toho, že se většina z nich má čím dál hůř?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Blíží se velký Babišův test. Podle Holce ukáže, kdo se vrátil k moci

20:33 Blíží se velký Babišův test. Podle Holce ukáže, kdo se vrátil k moci

Po dnešním jmenování Babišovy vlády prezidentem Petre Pavlem přichází podle komentátora Petra Holce …