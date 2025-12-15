Drony Nemesis: Vetchý mimořádně vystoupil. Svolal i tiskovku

Po zásahu vojenské policie v kauze dronového projektu Nemesis, který vyvolal pozornost i ostré debaty na sociálních sítích, se na veřejnosti objevila fotografie herce Ondřeje Vetchého a podnikatele Jana Veverky. Snímek, na němž se oba muži usmívají a symbolicky zvedají ruce, působil jako vzkaz kritikům i státním orgánům, že aktéři projektu zůstávají v klidu navzdory probíhajícímu prověřování. Sám Veverka k fotografii uvedl, že se lidé ptají, co vlastně dělají, a odpověď je podle něj prostá – „jsme Češi, nikdy se nevzdáme“.
Krátce nato přichází i mimořádné prohlášení Ondřeje Vetchého, zveřejněné na síti X prostřednictvím účtu Skupina D – Drony Nemesis.
Herec popisuje, že tlak na skupinu D v posledních dnech výrazně zesílil a překročil hranici únosnosti: „Kolem Skupiny D v posledních dnech znovu zesílil obrovský tlak proti nám, který pociťujeme od samotného vzniku naší skupiny. Jeho intenzita se ale tentokrát naprosto vymyká všemu, co lze ještě strpět a snést,“ uvádí Vetchý.
Komentuje také snahy zpochybňovat samotné motivy jejich občanské pomoci: „Někdo se snaží opakovaně vzbuzovat dojem, že naše pomoc je nejenom podezřelá, ale má vyvolat dokonce pocit, že se prostřednictvím naší občanské aktivity chceme obohatit,“ pokračuje.
Následně zdůrazňuje, že podobná obvinění jsou v přímém rozporu s motivací skupiny a zároveň poškozují důvěru veřejnosti: „Je to nejenom v naprostém protikladu a rozporu s naší motivací, ale hluboce nás to uráží a znevěrohodňuje v očích desetitisíců spoluobčanů, kteří nám důvěřují a vůči kterým máme obrovský morální závazek,“ dodává Ondřej Vetchý.
Zároveň deklaruje, že skupina plně respektuje postup státních orgánů: „Respektujeme probíhající prověřování a nebudeme a ani nemůžeme do něj jakkoliv zasahovat.“
V tomto kontextu Vetchý vysvětluje, z jaké základní myšlenky Skupina D vznikla a jaký cíl si od počátku kladla: „Skupina D vznikla z jednoduché motivace. Primárně chránit Českou republiku a pomoc Ukrajině jsme chtěli nastavit tak, aby byla maximálně účinná, kontrolovatelná a efektivní,“ uvádí herec s tím, že cílem bylo i „ulevit státu“.
A volá po rovném uplatňování pravidel: „Nejsem naivní snílek, ale dovolávám se toho, aby obecná pravidla a z nich vyplývající povinnosti platily pro všechny.“
Závěrem oznamuje svolání tiskové konference Skupinou D: „Proto svoláváme tiskovou konferenci. Budeme komunikovat klidně, věcně, ale hlavně otevřeně.“ Podle Vetchého chce skupina znovu detailně vysvětlit své fungování. „Znovu připomeneme, kdo jsme, jak fungujeme, jaké máme kontrolní mechanismy a audity. Budeme moc rádi, když o to projevíte zájem a budete-li to sdílet.“ Tisková konference se uskuteční v úterý 16. prosince od 11.00 hodin.
Mimořádné prohlášení Ondřeje Vetchého. pic.twitter.com/8aC176uVrv— Skupina D - Drony Nemesis (@DronyNemesis) December 15, 2025
Pod vyjádřením Ondřeje Vetchého se zároveň objevila řada podpůrných reakcí z řad veřejnosti i politiků.
Podporu Skupině D vyjádřila například senátorka Miroslava Němcová z ODS, která napsala: „Plně na vaší straně. S velkým díkem za vše, co děláte.“
Další lidé v komentářích skupinu vyzývají, aby se nenechala otrávit lidskou malostí ani sílícím tlakem, a ujišťují ji, že jsou připraveni na projekt dronů Nemesis dál přispívat. Opakovaně zaznívá apel, aby se členové skupiny nenechali odradit a pokračovali v pomoci Ukrajině, přičemž kritiku spojují s aktivitami a narativy, které podle nich nahrávají ruským zájmům.
Někteří lidé v komentářích uvádějí, že se Skupina D podle nich nemusela do současné situace dostat, pokud by od začátku zvolila jiný postup. Jak píší, „stačilo by mít transparentní účetnici a funkční web“, což podle nich mohlo předejít pochybnostem i následnému prověřování.
Jeden z diskutujících zároveň upozornil, že důvěra části veřejnosti sama o sobě neznamená zákonnost konkrétní činnosti, a odkázal přitom přímo na slova Ondřeje Vetchého. „To, že nějaká část společnosti nějaké činnosti bezhlavě důvěřuje, ještě neznamená, že ta činnost je zákonná. To podstatné pan Ondřej Vetchý řekl: respektujeme probíhající prověřování a nebudeme ani nemůžeme do něj jakkoliv zasahovat. Tak ať se toho pan Vetchý hlavně drží a vyčká výsledků.“
Projekt Nemesis shromáždil přes 260 milionů korun na nákup sofistikovaných dronů pro ukrajinskou armádu a vznikl na konci roku 2023. Mezi jeho zakladateli figurují právě Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel Jan Veverka, přičemž čestným předsedou spolku je náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Vyšetřování se zaměřuje na podezření z neoprávněného obchodování s vojenským materiálem, všichni zadržení byli ale propuštěni a dosud nebylo vzneseno žádné obvinění.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská