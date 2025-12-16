„Otrávit řidiče, auta jsou zlo.“ Svědectví o osmi letech s Piráty a Zelenými

Hostem pořadu Rozhovory PL byl člen Motoristů sobě Jakub Svoboda. Ve straně je od samého počátku a pro ParlamentníListy.cz mluví nejen o vlastní zkušenosti s pirátskými politiky v Praze a jejich záměru maximálně znepříjemnit život řidičům osobních aut.
Jak začal svou dráhu u Motoristů? „Přivedl mě tam Filip Turek, což je můj kamarád. Známe se asi od čtyř let ze školky. Bavili jsme se spolu o politice a společenských tématech. Jednoho dne mi zavolal, že vzniká nový politický projekt a předal mi číslo na ‚nějakého‘ Petra Macinku, bylo to hned v počátku Motoristů,“ vzpomíná na začátky Motoristů před několika málo lety.
Jen krátce po založení strany už Motoristé sobě kandidovali v komunálních volbách v Praze, kde nová a prakticky neznámá strana získala 2,29 procenta hlasů a svým ziskem tak přeskočila například tradiční ČSSD a podstatně o bezmála dva procentní body přeskočila Přísahu Roberta Šlachty, se kterou se později spojila do eurovoleb.
Přestože ODS v předvolební pražské kampani útočila na Piráty a jimi zničenou a zablokovanou dopravu v hlavním městě, hned po volbách vzala pirátské členy do koalice a svěřila jim právě gesci dopravy. „Alexandra Udženija se teď velmi obořila proti činnosti Zdeňka Hřiba v pozici náměstka pro dopravu. Byl jsem v šoku. Udženija to řekla dobře a správně, to je super, ale byla to právě ona a její koalice, která Hřiba do této pozice nominovala a trpěla ho tam. Byl nyní odejit, ale nahradil ho člověk, který bude prosazovat ještě větší destrukci,“ říká Svoboda s tím, že nový pirátský náměstek pro dopravu Jaromír Beránek bude chtít možná z Prahy zcela vyhnat dopravu.
„ODS nejdřív před volbami křičela, že Hřib zničil Prahu, aby po volbách Bohuslav Svoboda řekl, že mají s Piráty 80procentní programový průnik a pozici mu dali. S Piráty a Zelenými mám trošku zkušenosti. Působil jsem osm let jako člen dopravní komise v Praze 3. Z každého slova, které na té komisi zaznělo z jejich úst, čpělo to, že auto je nepřítel, auto je zkáza lidstva a potřebují lidem život v autech otrávit, aby z nich vystoupili, chodili pěšky a jezdili na kole. Vůbec je nezajímala jakákoli racionální nabídka řešení situace. Ano, aut je hodně, ale je možné dělat v ulicích taková opatření, aby se vyhovělo všem účastníkům provozu. To jsem se vždy snažil navrhovat a chtěl jsem, aby se vyhovělo řidiči v autě, cyklistovi i chodci. Uliční profil to mnohdy umožňuje, jenže se to vždy setkalo především od Pirátů a Zelených s naprostým odmítnutím. TOP 09, které tehdy byla v koalici, jim ve finále ustoupila. Výsledkem je, že zde v ulicích místo dvou pruhů pro auta máme jeden, zato máme tři pruhy pro kola i parkovací místa pro kola,“ popisuje svou zkušenost Jakub Svoboda.
Lze podle něho říci, že Piráti proti automobilové dopravě vystupují programově a ideologicky, protože auta a jejich řidiče nenávidí? „Jednoznačně. Auto považují za nepřítele,“ potvrzuje. Připomíná účast spolku cyklistických nadšenců Automat na nedávné demonstraci proti Motoristům ve vládě. „Prezentovali tam myšlenky typu, že auta jsou zkázou lidstva,“ říká člen Motoristů sobě.
„Asi potřebují zažívat nějaké dobrodružství tím, že budou bojovat za záchranu planety místo toho, aby bojovali za záchranu člověka. Naše společnost byla orientovaná na člověka a dnes se od toho odchylujeme, člověk přestává být důležitý a na první místo se dostává příroda. Když ji zachráníme, tak pro koho? Příroda tu existuje asi 4,5 miliardy let, byla tu před námi a bude i po nás,“ kroutí hlavou.
Pokud jde o politické neziskovky, které bojují například právě proti autům, nejde podle Svobody ve skutečnosti o žádné neziskovky. „Označil bych je jako ziskovky, protože to dělají za účelem zisku a prospěchu konkrétních lidí. Mnozí z demonstrujících na jejich akcích jsou zneužíváni svolavateli těchto akcí,“ konstatuje Svoboda.
Podle Jakuba Svobody je zarážející, že aktivisty bojující proti autům často spojuje i další agenda. „Je to podpora Palestiny. Nedávno jsem dával na sítě video z prvního adventního víkendu, kdy Prahou pochodovali protestující na podporu Palestiny. Dělo se to během rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Jako bychom zapomněli na to, že před pár lety proběhl šílený teroristický útok na Židy, přes 1200 jich bylo zavražděno a další stovky uneseny. Dokonce při výročí tohoto nechutného činu byly na univerzitách vyvěšovány palestinské vlajky a rektoři to komentovali jako svobodné vyjádření názoru. Jsou to Palestinci, kteří si přejí likvidaci židovského národa,“ sděluje.
Na západě je to ještě horší. „Vidíme pochody s vlajkami Sýrie, Palestiny nebo Pákistánu a dalších arabských zemí. Nakráčejí do vánočních trhů, třeba v Berlíně, kde byly tisíce těchto imigrantů. Rodiny s dětmi si chtějí užít advent a vánoční svátky a místo toho je děsí takové davy. V Bruselu už například vánočním trhů neříkají vánoční trhy,“ popisuje v pořadu Rozhovory PL Jakub Svoboda.
autor: Radim Panenka