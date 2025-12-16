Hlavně ne jako Čaputová. Je tu šance pro Pellegriniho

16.12.2025 13:18 | Monitoring

Na slovenské politické scéně panuje již nějaký čas napětí. Např. mezi tamním premiérem Robertem Ficem a prezidentem Peterem Pellegrinim. Publicista Peter Chmelár doporučil Pellegrinimu, co by měl dělat, pokud chce prezidentem zůstat. Zmínil i Zuzanu Čaputovou, kterou jako bývalou prezidentku postavil proti Pellegrinimu do kontrastu.

Hlavně ne jako Čaputová. Je tu šance pro Pellegriniho
Foto: Repro Youtube
Popisek: Tisková konference k vyhraným volbám

Publicista Eduard Chmelár na sociální síti Facebook napsal, že Robert Fico dlouho nebyl příznivcem myšlenky, aby se Peter Pellegrini, expremiér za Směr-SD a zakladatel pro Směr konkurenční strany Hlas, stal prezidentem.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 2816 lidí
„Robert Fico nikdy nechtěl, aby se Peter Pellegrini stal prezidentem. Bez formální podpory voličů strany Smer by samozřejmě nikdy neuspěl, ale předseda této strany neudělal nic aktivního, aby toho dosáhl, a na zasedáních nejvyšších politických orgánů opakovaně prohlašoval, že Pellegrini prohraje. Robert Fico však hrál svou vlastní politickou hru a poražený soupeř v prezidentském paláci více odpovídal jeho záměrům. Proto Pellegriniho tábor reagoval překvapením a znechucením, když se Fico v noci po volbách prodral k mikrofonu a oznámil vítězství,“ pravil Chmelár.

Pellegrini se stal prezidentem, když vyhrál nad kandidátem opozice Ivanem Korčokem a Chmelár si v této souvislosti do Korčoka rýpnul. Jal se totiž připomínat, kdo nazval Petera Pellegriniho jako první Ficovou „podržtaškou“. Dal se prý na toto téma jednou s Korčokem do řeči a neúspěšný prezidentský kandidát si naběhl na vidle.

„Ivan Korčok odpověděl, že mám krátkou paměť a že Pellegrini se tak údajně nazval sám. Ale já mám výbornou paměť, takže vím, že 3. října 2023 Peter Pellegrini na otázku novináře v prezidentském paláci odpověděl, že v budoucí koalici nebude ‚něčí podržtaškou‘... Aha, takže podle logiky progresivistů, když se pan Korčok brání proti někomu, kdo o něm říká, že není idiot, znamená to, že se sám nazval idiotem? Ivan Korčok tuto reakci nevydržel a příspěvek smazal,“ poznamenal Chmelár

Publicistovi se zdá dost pravděpodobné, že Pellegrini svůj mandát neobhájí. Zvlášť pokud se Robert Fico pokusí postavit do prezidentské volby někoho jiného. Chmelár naznačil, že by to mohl být téměř kdokoliv.

V tuhle chvíli se zdá, že mají Fico a Pellegrini zásadní rozpor např. kvůli zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů možné korupce. Slovenská vládní koalice zrušení úřadu prosadila, prezident Pellegrini tento zákon vetoval a koalice prezidenta přehlasovala. Chmelár k tomu poznamenal, že kdyby se snad chtěl Pellegrini zalíbit opozici nebo voličům opozice, tak tam nemá šanci.

Chmelár to vidí tak, že Pellegrini musí splnit sliby, co dal při své první kandidatuře lidem. Musí komunikovat i s lidmi, se kterými např. vnitřně nesouhlasí. Především podle Chmelára Pellegrini nesmí vystupovat jako Zuzana Čaputová. Na slovenskou exprezidentku se dívá velmi kriticky.

„Hrdě prohlásila, že ne každý má právo být přijat v prezidentském paláci, a místo toho, aby se snažila porozumět lidem, arogantně prohlásila, že žije v zemi, které nerozumí. Stejně jako celé Progresivní Slovensko byla jen marketingovým produktem a podle teze Oliviera Toscaného, že reklama je jen parfémovaná mršina, může být takový produkt na trhu udržován jen po velmi omezenou dobu, a když se postupně začne projevovat jeho prázdnota, lze jej prodat jen fanatickým zbytkům jeho kultovních stoupenců,“ napsal Chmelár.

A hned pokračoval.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

71%
24%
2%
1%
2%
hlasovalo: 21383 lidí
„Pravdou je, že nikdo neviděl skutečnou tvář Zuzany Čaputové. Nikdy neprošla skutečnou politickou zkouškou ohněm; dokonce i během své prezidentské kampaně se vyhýbala debatám se svými oponenty a po vítězství ve volbách byla chráněna všemi možnými způsoby nejen svým oficiálním týmem, ale i médii. Výsledkem bylo, že jakákoli konstruktivní kritika směřovaná na ni byla hystericky odmítána jako útok. Pokud bychom měli porovnat, kolik pomluv zažili Robert Fico nebo Peter Pellegrini během svých let v politice, každý by musel přiznat, že Zuzana Čaputová nezažila vůbec nic. Vytvořili ji, využili (k schválení vojenské dohody s USA) a když splnila svou roli, zdvořile ji vyprovodili ze dveří,“ rozváděl svůj komentář na sociální síti Facebook.

Chmelár je přesvědčen, že Zuzana Čaputová vlastně pro Slovensko nic nevykonala.

Jen, pokud se Peter Pellegrini bude chovat jinak než Čaputová, tak z pohledu Chmelára možná nezíská druhý mandát, ale alespoň důstojně zakončí svůj mandát první.

„Peter Pellegrini má stále šanci být dobrým prezidentem: Pokud nezapomene, odkud pochází, bude za všech okolností stát za lidmi, nepodlehne žádnému tlaku a nenechá se vydírat. Možná nezíská druhý mandát, ale stále může svůj současný mandát ukončit se ctí a zajistit, že si ho lidé budou pamatovat v dobrém. V první řadě by měl splnit předvolební sliby, které dal občanům. Protože zodpovědný bude pouze jim,“ uzavřel Chmelár.

Psali jsme:

Od Fica přišla k Babišovi konkrétní rada ohledně neziskovek
Ty nadávky do titulku dát nemůžeme. Matovič hvězdou bitky ve slovenském parlamentu
STAN: Od slovenské opozice se máme opravdu co učit
Předseda slovenského parlamentu pro PL k výletu opozice: Cesta vede přes respekt, ne přes politický boj

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fico , média , Slovensko , volby , zahraničí , lidé , Pellegrini , Čaputová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na Zuzanu Čaputovou stejně jako Eduard Chmelár?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Co myslíte tím zvláštním statusem pro Ukrajinu?

A myslíte, že vzhledem k prokazatelné korupci na Ukrajině je správné ji nějakým způsobem začleňovat do EU? Upřímně já nevěřím tomu, že pokud by byla v EU, že by to vytvořilo nějakou oponu pro Rusko. Proč by taky mělo? Myslíte, že kdyby třeba Ukrajina byla už teď v EU, že by ji snad Rusko nenapadlo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tato tři znamení Vánoce zkrátka nemusíTato tři znamení Vánoce zkrátka nemusí Základní těsto a postup na chutnou vánočkuZákladní těsto a postup na chutnou vánočku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Tak to je ten dobrák, co dal 100 mega na zlatou toaletu.“ Rušno s drony

13:25 „Tak to je ten dobrák, co dal 100 mega na zlatou toaletu.“ Rušno s drony

Organizátoři projektu Nemesis, zaměřeného na dodávání dronů pro Ukrajinu, uspořádali tiskovou konfer…