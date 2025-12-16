Hlavně ne jako Čaputová. Je tu šance pro Pellegriniho

Publicista Eduard Chmelár na sociální síti Facebook napsal, že Robert Fico dlouho nebyl příznivcem myšlenky, aby se Peter Pellegrini, expremiér za Směr-SD a zakladatel pro Směr konkurenční strany Hlas, stal prezidentem.
Pellegrini se stal prezidentem, když vyhrál nad kandidátem opozice Ivanem Korčokem a Chmelár si v této souvislosti do Korčoka rýpnul. Jal se totiž připomínat, kdo nazval Petera Pellegriniho jako první Ficovou „podržtaškou“. Dal se prý na toto téma jednou s Korčokem do řeči a neúspěšný prezidentský kandidát si naběhl na vidle.
„Ivan Korčok odpověděl, že mám krátkou paměť a že Pellegrini se tak údajně nazval sám. Ale já mám výbornou paměť, takže vím, že 3. října 2023 Peter Pellegrini na otázku novináře v prezidentském paláci odpověděl, že v budoucí koalici nebude ‚něčí podržtaškou‘... Aha, takže podle logiky progresivistů, když se pan Korčok brání proti někomu, kdo o něm říká, že není idiot, znamená to, že se sám nazval idiotem? Ivan Korčok tuto reakci nevydržel a příspěvek smazal,“ poznamenal Chmelár
Publicistovi se zdá dost pravděpodobné, že Pellegrini svůj mandát neobhájí. Zvlášť pokud se Robert Fico pokusí postavit do prezidentské volby někoho jiného. Chmelár naznačil, že by to mohl být téměř kdokoliv.
V tuhle chvíli se zdá, že mají Fico a Pellegrini zásadní rozpor např. kvůli zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů možné korupce. Slovenská vládní koalice zrušení úřadu prosadila, prezident Pellegrini tento zákon vetoval a koalice prezidenta přehlasovala. Chmelár k tomu poznamenal, že kdyby se snad chtěl Pellegrini zalíbit opozici nebo voličům opozice, tak tam nemá šanci.
Chmelár to vidí tak, že Pellegrini musí splnit sliby, co dal při své první kandidatuře lidem. Musí komunikovat i s lidmi, se kterými např. vnitřně nesouhlasí. Především podle Chmelára Pellegrini nesmí vystupovat jako Zuzana Čaputová. Na slovenskou exprezidentku se dívá velmi kriticky.
„Hrdě prohlásila, že ne každý má právo být přijat v prezidentském paláci, a místo toho, aby se snažila porozumět lidem, arogantně prohlásila, že žije v zemi, které nerozumí. Stejně jako celé Progresivní Slovensko byla jen marketingovým produktem a podle teze Oliviera Toscaného, že reklama je jen parfémovaná mršina, může být takový produkt na trhu udržován jen po velmi omezenou dobu, a když se postupně začne projevovat jeho prázdnota, lze jej prodat jen fanatickým zbytkům jeho kultovních stoupenců,“ napsal Chmelár.
A hned pokračoval.
Chmelár je přesvědčen, že Zuzana Čaputová vlastně pro Slovensko nic nevykonala.
Jen, pokud se Peter Pellegrini bude chovat jinak než Čaputová, tak z pohledu Chmelára možná nezíská druhý mandát, ale alespoň důstojně zakončí svůj mandát první.
„Peter Pellegrini má stále šanci být dobrým prezidentem: Pokud nezapomene, odkud pochází, bude za všech okolností stát za lidmi, nepodlehne žádnému tlaku a nenechá se vydírat. Možná nezíská druhý mandát, ale stále může svůj současný mandát ukončit se ctí a zajistit, že si ho lidé budou pamatovat v dobrém. V první řadě by měl splnit předvolební sliby, které dal občanům. Protože zodpovědný bude pouze jim,“ uzavřel Chmelár.
autor: Miloš Polák