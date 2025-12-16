ČEZ: Temelín překonal historický výrobní rekord

16.12.2025 11:54 | Tisková zpráva

Elektřinu, která by domácnostem vystačila na přibližně 12 měsíců, vyrobila od začátku letošního roku Jaderná elektrárna Temelín.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Prodloužené palivové cykly, bezpečný a plynulý provoz a modernizace znamenají, že jihočeská elektrárna po osmi letech překonala vlastní výrobní rekord. Dosud nejvíc elektřiny Temelín vyrobil v roce 2017, konkrétně 16,48 milionů MWh. Podle vedení ČEZ je dosažení výrobního rekordu výsledkem práce předchozích let.

„Jde o výsledek modernizačních programů a především změny palivových cyklů. Prodloužili jsme dobu provozu mezi odstávkami, samozřejmě s maximálním důrazem na bezpečnost. A letos se vše správně sešlo,“ říká Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Výroba v jaderných elektrárnách se bude meziročně lišit

Objem výroby jihočeské jaderné elektrárny se bude v následujících letech přímo odvíjet od toho zda půjde o rok s jednou nebo dvěma odstávkami. Ty jsou určené pro výměnu paliva, kontroly a investice. Příští rok například energetici předem počítají s nižší výrobou.

„Překonávání rekordů není naše priorita. Naší snahou je maximálně efektivní a bezpečný dlouhodobý provoz. České jaderné elektrárny jsou klíčovým bezemisním zdrojem, na které se mohou české domácnosti i firmy dlouhodobě spoléhat,“ konstatuje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Do konce roku neplánují energetici v Temelíně žádnou odstávku. V případě plynulého provozu by tak mohl padnout další výrobní milník, 17 milionů MWh.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 16,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

