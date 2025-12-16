Bravo, Evropo, váš návrh o Ukrajině Rusové nevezmou. Zní po „úpravách“

Včera jednali v Berlíně zástupci Ukrajiny, USA a Evropských států o ukončení války na Ukrajině. Dle agentury Reuters z úst amerických zástupců zaznělo, že USA poskytnou záruky podobné těm v NATO Ukrajině, ale tato nabídka prý nebude na stole věčně.
Což pochválil jak německý kancléř Friedrich Merz, tak polský premiér Donald Tusk. Jak Reuters také připomíná, se změnami diskutovanými v Berlíně by musela souhlasit Moskva, a to není příliš pravděpodobné.
Jak uvedl švédský premiér Ulf Kristersson, návrh by měl obsahovat závazek obnovit Ukrajinu vojensky i ekonomicky. A to tak, že by v mírovém stavu její armáda měla mít 800 000 vojáků, na jejím území by měla působit mnohonárodnostní síla z koalice ochotných s podporou USA, která by měla zrychlit obnovu ukrajinských ozbrojených sil a také zajistit ukrajinskou protivzdušnou obranu a ochranu moře.
Novinář Leonid Ragozin, který dříve pracoval pro BBC, má za to, že plán je na dobré cestě k tomu, aby ho Kreml odmítl. Tedy cizí armády na ukrajinském území, záruky podobné článku 5 NATO a limit 800 000 mužů na ukrajinské síly. „No, to je pravděpodobně i plán,“ odhadl, že se evropské špičky opět snaží mír na Ukrajině zhatit.
All components for the Kremlin to reject this plan are there - boots on the ground, Article 5-like guarantees, 800K cap on Ukranian forces.— Leonid Ragozin (@leonidragozin) December 15, 2025
Well, that probably is the whole plan. https://t.co/Hw5wHiHFC0
S tímto názorem nebyl sám. „Lídři EU, kteří vystoupili a povzbuzovali Ukrajinu, aby se držela pevně, dosáhli pouze jedné věci. Zajistili, že tento návrh mírového plánu bude Ruskem stoprocentně odmítnut (což byl podle mého názoru jejich primární cíl) a že válka bude pokračovat. Bohužel, za rok bude dalších 4000, 5000 nebo 6000 km² ukrajinského území v rukou Ruska a dalších 120 000 Ukrajinců bude mrtvých nebo zmrzačených. A co tím bude získáno? Je to řečnická otázka, nic nebude získáno, ale mnoho bude ztraceno,“ komentoval veterán Lee Humphrey. Že Rusko nebude souhlasit, si myslí také další novinář, Yannis Palaiologos.
Sounds like a deal breaker to Ru, particularly the part about the security force deployment in UA. Probably DOA. The U.S. is unlikely to endorse this in talks with Russia. https://t.co/rOlH144yh0— Vladimir Frolov (@vfroloff) December 15, 2025
The EU leaders who stepped up & encouraged Ukraine to stand fast have only achieved one thing. They have ensured that this draft peace plan will be 100% rejected by Russia (which I believe was their primary goal) & that the war will go on. Sadly, a year from now, another 4,5 or… https://t.co/F0iKYl8J2n— Lee Humphrey (@tleehumphrey) December 15, 2025
Russia, of course, will never agree to this. How Trump reacts is anybody’s guess. https://t.co/9t7xthYGQ2— Yannis Palaiologos (@yanpal7) December 15, 2025
Jak upozorňuje analytik Simplicius, Ukrajina má přitom vážné potíže s elektrickou sítí, i podle deníku Washington Post je na pokraji kolapsu. Analytik uvažuje, zda je cílem ji skutečně do kolapsu dostat nebo zda bude udržována nad propastí, jako případný trest, pokud by bylo potřeba. V Kyjevě by mohly výpadky energie trvat 20 až 22 hodin denně. Již teď trvají až 16 hodin, a to v teplotách 5 stupňů Celsia pod nulou.
Ani na bojišti se Ukrajině příliš nedaří, Rusové už dobývají město Huljajpole, ale hlavně území za ním. A jejich postup se zrychluje. Analytik odhaduje, že tímto zrychlujícím se tempem dosáhnou ruské síly do devíti měsíců Záporoží. Což by otevřelo Rusku brány na druhý břeh Dněpru, případnému obsazení Nikolajeva a Oděsy.
autor: Karel Šebesta