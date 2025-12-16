Bravo, Evropo, váš návrh o Ukrajině Rusové nevezmou. Zní po „úpravách“

16.12.2025 8:20 | Analýza

800 000 vojáků, záruky podobné NATO, vojska koalice ochotných na území Ukrajiny. To vše si evropští lídři v Berlíně dali do „mírového plánu“ pro Ukrajinu. Podle novináře Leonida Ragozina tím dosáhli svého. Chtějí, aby Kreml plán určitě odmítl. V tomto názoru Ragozin není sám.

Bravo, Evropo, váš návrh o Ukrajině Rusové nevezmou. Zní po „úpravách“
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Včera jednali v Berlíně zástupci Ukrajiny, USA a Evropských států o ukončení války na Ukrajině. Dle agentury Reuters z úst amerických zástupců zaznělo, že USA poskytnou záruky podobné těm v NATO Ukrajině, ale tato nabídka prý nebude na stole věčně.

Což pochválil jak německý kancléř Friedrich Merz, tak polský premiér Donald Tusk. Jak Reuters také připomíná, se změnami diskutovanými v Berlíně by musela souhlasit Moskva, a to není příliš pravděpodobné.

Jak uvedl švédský premiér Ulf Kristersson, návrh by měl obsahovat závazek obnovit Ukrajinu vojensky i ekonomicky. A to tak, že by v mírovém stavu její armáda měla mít 800 000 vojáků, na jejím území by měla působit mnohonárodnostní síla z koalice ochotných s podporou USA, která by měla zrychlit obnovu ukrajinských ozbrojených sil a také zajistit ukrajinskou protivzdušnou obranu a ochranu moře.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 2249 lidí
USA by také měly vyvinout systém monitorování příměří, aby přišlo varování při porušení příměří, a měly by být uzavřeny legálně závazné smlouvy o znovunastolení míru a bezpečnosti, pokud by se ozbrojený konflikt opakoval. Což by zahrnovalo akce armády, rozvědky, logistiky, ekonomiky i diplomacie. Poslední slovo by dle Kristerssona měl samozřejmě mít Zelenskyj.

Novinář Leonid Ragozin, který dříve pracoval pro BBC, má za to, že plán je na dobré cestě k tomu, aby ho Kreml odmítl. Tedy cizí armády na ukrajinském území, záruky podobné článku 5 NATO a limit 800 000 mužů na ukrajinské síly. „No, to je pravděpodobně i plán,“ odhadl, že se evropské špičky opět snaží mír na Ukrajině zhatit.

S tímto názorem nebyl sám. „Lídři EU, kteří vystoupili a povzbuzovali Ukrajinu, aby se držela pevně, dosáhli pouze jedné věci. Zajistili, že tento návrh mírového plánu bude Ruskem stoprocentně odmítnut (což byl podle mého názoru jejich primární cíl) a že válka bude pokračovat. Bohužel, za rok bude dalších 4000, 5000 nebo 6000 km² ukrajinského území v rukou Ruska a dalších 120 000 Ukrajinců bude mrtvých nebo zmrzačených. A co tím bude získáno? Je to řečnická otázka, nic nebude získáno, ale mnoho bude ztraceno,“ komentoval veterán Lee Humphrey. Že Rusko nebude souhlasit, si myslí také další novinář, Yannis Palaiologos.

Jak upozorňuje analytik Simplicius, Ukrajina má přitom vážné potíže s elektrickou sítí, i podle deníku Washington Post je na pokraji kolapsu. Analytik uvažuje, zda je cílem ji skutečně do kolapsu dostat nebo zda bude udržována nad propastí, jako případný trest, pokud by bylo potřeba. V Kyjevě by mohly výpadky energie trvat 20 až 22 hodin denně. Již teď trvají až 16 hodin, a to v teplotách 5 stupňů Celsia pod nulou.

Ani na bojišti se Ukrajině příliš nedaří, Rusové už dobývají město Huljajpole, ale hlavně území za ním. A jejich postup se zrychluje. Analytik odhaduje, že tímto zrychlujícím se tempem dosáhnou ruské síly do devíti měsíců Záporoží. Což by otevřelo Rusku brány na druhý břeh Dněpru, případnému obsazení Nikolajeva a Oděsy.

Psali jsme:

Drony Nemesis: Vetchý mimořádně vystoupil. Svolal i tiskovku
Blíží se velký Babišův test. Podle Holce ukáže, kdo se vrátil k moci
Po raketě DANA další záhada. Kdo poslal 100 milionů?
„Klima-krize je over.“ Macinka se smál, zatímco mu na budově viseli aktivisté

 

Zdroje:

https://simplicius76.substack.com/p/ukraines-energy-grid-reaching-final

https://t.co/9t7xthYGQ2

https://t.co/F0iKYl8J2n

https://t.co/Hw5wHiHFC0

https://t.co/rOlH144yh0

https://twitter.com/leonidragozin/status/2000690302223282588?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tleehumphrey/status/2000680856008949781?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vfroloff/status/2000668616262316469?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/yanpal7/status/2000670898332819708?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-peace-talks-stretch-into-second-day-start-pivotal-week-europe-2025-12-15/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Ukrajina , Reuters , válka na Ukrajině , Merz , Kristersson , Simplicius , Ragozin

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Budou Rusové do devíti měsíců u Záporoží?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Karel Šebesta

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Co myslíte tím zvláštním statusem pro Ukrajinu?

A myslíte, že vzhledem k prokazatelné korupci na Ukrajině je správné ji nějakým způsobem začleňovat do EU? Upřímně já nevěřím tomu, že pokud by byla v EU, že by to vytvořilo nějakou oponu pro Rusko. Proč by taky mělo? Myslíte, že kdyby třeba Ukrajina byla už teď v EU, že by ji snad Rusko nenapadlo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá Pomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakovinyPomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakoviny

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poteče krev? Známe slovo, které vyžene „od koryt“ Fialovy pohrobky

8:47 Poteče krev? Známe slovo, které vyžene „od koryt“ Fialovy pohrobky

Noví ministři se v pondělí ujali svých úřadů a pustili se do práce. A mají plány, jak rychle změnit …