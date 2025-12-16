Ministr Macinka: Když chcete rychle stavět a levně bydlet

16.12.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému stavebnímu zákonu

Ministr Macinka: Když chcete rychle stavět a levně bydlet
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Macinka

Naplňujeme jedno z předvolebních hesel Motoristů. Je mi ctí, že první velký zákon koalice ANO, SPD a Motoristů, který zajistí právě tohle, je na světě. Trvalo to dva měsíce a vznikl dříve, než nová vláda. Děkuji všem, kteří na něm v uplynulých týdnech dnem i nocí usilovně pracovali.

Úplně nový Stavební zákon pro vás ZDE.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Klima-krize je over.“ Macinka se smál, zatímco mu na budově viseli aktivisté
Já vím, že vás to zajímá, ale... Macinka usadil novináře
Macinka (Motoristé): Na takového premiéra čekala Česká republika mnoho let
Válka? Jinak než za Fialy. Macinka po schůzce s Pavlem nastínil změny

Zdroje:

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&T=67&fbclid=IwY2xjawOuEGRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgWpWdjOe0wVMJ_Lmo4Woe83cc-sQ3p-_IckhPxGwU-LPNJamKLs_WDIDMeG_aem_5qqOoLnkpbobkp-4-blOoA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

legislativa , MZV , stavební zákon , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Oceňujete rychlost, s níž Motoristé připravili nový stavební zákon?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Karolína Kubisková byl položen dotaz

Nebezpečné látky

Dobrý den, nemyslíte, že by tu nebezpečné látky nevznikaly nebo aspoň nebyli tak vyhledávané, kdyby se legalizoval třeba prodej marihuany, jak navrhují Piráti? Podle mě není marihuana horší než třeba alkohol, a legalizace je cesta, jak trh pak do značné míry regulovat a hlídat.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakovinyPomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakoviny Základní těsto a postup na chutnou vánočkuZákladní těsto a postup na chutnou vánočku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Macinka: Když chcete rychle stavět a levně bydlet

12:12 Ministr Macinka: Když chcete rychle stavět a levně bydlet

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému stavebnímu zákonu