Ministr Macinka: Když chcete rychle stavět a levně bydlet
16.12.2025 12:12 | Monitoring
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému stavebnímu zákonu
Naplňujeme jedno z předvolebních hesel Motoristů. Je mi ctí, že první velký zákon koalice ANO, SPD a Motoristů, který zajistí právě tohle, je na světě. Trvalo to dva měsíce a vznikl dříve, než nová vláda. Děkuji všem, kteří na něm v uplynulých týdnech dnem i nocí usilovně pracovali.
