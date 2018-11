Bauer (ODS): Jestli si někdo opravdu zaslouží přidat, tak jsou to ti, kteří se umějí nejméně bránit

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi jenom zkráceně shrnout jednání, které mj. probíhalo i za přítomnosti odborné veřejnosti na výboru pro sociální politiku, a následně i stanovisko poslaneckého klubu ODS. Jestli jsem pozorně na té diskusi, kde se opravdu aktivně účastnila i odborná veřejnost, na výboru pro sociální politiku, poslouchal, tak musím říci, že jsme se jak členové, tak odborná veřejnost na mnoha věcech za prvé shodli. Na některé věci můžeme mít jenom lehce odlišné názory. A za třetí, je jedna věc, kterou jsme se na výboru pro sociální politiku nedozvěděli a možná, že se jí dozvíme dneska na jednání pléna Poslanecké sněmovny. To, na čem jsme se dá se říci stoprocentně všichni shodli, je, že jestli si někdo v současné situaci opravdu zaslouží přidat, tak jsou to ti, kteří se umějí nejméně bránit, především zdravotně postižení. A proto je nutné, aby těmto lidem bylo prostřednictvím státního rozpočtu pomoženo a aby se jim přidalo. Proto i to výsledné hlasování výboru pro sociální politiku, který tento výbor podpořil ten senátní návrh. To zaprvé. A zadruhé v té diskusi bylo jednoznačné, že jsou některé věci, na kterých se lehce rozcházíme. A tady mám na mysli hlavně to, že jak už tady bylo řečeno některými mými předřečníky, skutečně ta neostrá hranice mezi třetím stupněm a čtvrtým stupněm je tak těžce uchopitelná, že některým - a já se mezi ně řadím - připadá, že pokud se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni postižení, že to není úplně dobrý nápad, protože to lehce znevýhodňuje ty, díky té neostré hranici, kteří se nacházejí v jiných stupních.

A posledně, ten třetí bod, co jsme se nedozvěděli, ať už se to týkalo té senátní novely, ať už jsme diskutovali o jiných pozměňujících návrzích, tak je jednoznačné, že to má nějaký vliv na deficit státního rozpočtu, resp. na výdajovou stránku státního rozpočtu, a proto jsme opakovaně vyzývali paní ministryni práce a sociálních věcí, aby za prvé vedla jednání se zde nepřítomnou paní ministryní financí a informovala nejlépe výbor, samozřejmě i Poslaneckou sněmovnu, v jakém stavu se nachází diskuse o zabezpečení finančních prostředků na navyšování. A teď samozřejmě pouze Poslanecká sněmovna rozhodne, ke které variantě se přikloní. Jestli se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni, co je senátní návrh, nebo se spíše přikloní k jiným variantám, např. přidání ve třetím i čtvrtém stupni.

Takže moc by mě potěšilo, jestli by i dnes na půdě Poslanecké sněmovny mohla zaznít informace, že jednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí mají nějaký posun a s jakou variantou a s jakým objemem finančních prostředků se počítá, ať už ta účinnost bude od 1. 1., nebo od poloviny příštího roku, tak s jakými financemi se počítá nebo jestli se vůbec s něčím počítá. To je první část mého vystoupení.

Ta druhá, chtěl bych vás jenom informovat, že prostřednictvím mého návrhu, který byl zanesen do systému jako sněmovní dokument č. 1530, jsem jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany předložil tento návrh, jehož podstatou je: Za prvé navrhuji rozšíření zvýšení příspěvku na péči i ve třetím stupni, tzn. že se přidává podle těch tabulek, které jsou součástí velmi složitého propočtu toho pozměňovacího návrhu, přidává se ve třetím i čtvrtém stupni. Za druhé, podstatou návrhu je, že se navrhuje zvýšení příspěvku na péči u každé osoby, které byl příspěvek na péči přiznán, tedy bez rozdílu, zda se jedná o člověka žijícího v přirozeném prostředí nebo v pobytové sociální službě či dalších zařízeních, ať už je to třeba dětský domov nebo hospicová péče. A třetí nedílnou součástí tohoto pozměňovacího návrhu je i změna účinnosti, v tomto případě od 1. 7. 2019. Děkuji.

Ing. Jan Bauer ODS



