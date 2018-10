Babiš chce dál zvyšovat kvalitu života Čechů. Připravuje plán

Má vést ke zvýšení kvality života všech obyvatel a zároveň převádí do podmínek ČR relevantní cíle udržitelného rozvoje celosvětově platné Agendy 2030.

Strategický rámec ČR 2030 je rozdělen do šesti základních oblastí: lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. Definuje v nich 27 strategických cílů, které jsou dále rozděleny do 97 cílů specifických. U každého z nich rámec navrhuje několik opatření a doporučení, jejichž prostřednictvím mají být vize uváděny do praxe. U většiny z nich jsou uvedeny gesční resorty, případně spolugestoři. Strategii schválila loni v dubnu vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Mezi cíle Strategického rámce patří dále například podpora zdravého životního stylu, zvýšení veřejných výdajů na kulturu či dostupnost veřejných služeb v obcích a regionech. Apeluje ale také na znalosti a dovednosti tvůrců veřejných politik nebo efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů.

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj byla přijata na summitu Organizace spojených národů v září 2015. Obsahuje 17 závazků, které by do roku 2030 měly vést například k vymýcení extrémní chudoby a hladu, zdravému životu, spravedlivému vzdělávání, genderové rovnosti, dostupnosti vody nebo přijmutí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu.

Plán Strategického rámce i samostatný materiál o implementaci Agendy 2030 v ČR předloží místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

