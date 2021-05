Bauer (ODS): Kurzarbeit dokládá absolutní neschopnost vlády řídit vznik jednotlivých zákonů

reklama

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, kolegyně, kolegové. Dovolte mi přednést zkráceně stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Teď cituji: "Kompromis jako výhra, dohoda ke kurzarbeitu je upečena, takže dnes večer návrh schválíme na vládě a může odejít do Sněmovny. Věřím, že i ve Sněmovně to půjde hladce a kurzarbeit od listopadu naváže na končící Antivirus." To je jenom citace paní ministryně Jany Maláčové ze září roku 2020. Pro mě neuvěřitelný.

Přece jsme dostali návrh na zavedení podpory v době částečné nezaměstnanosti už na podzim 2020 a měli jsme o něm původně rozhodnout v režimu legislativní nouze. Hlasovat o něm budeme dneska, to znamená až 7. května 2021. Z nějakých důvodů, které jsem už tady na tento mikrofon mnohokrát říkal.

V každé normální fungující zemi by šlo takové zdržení u tak důležité normy a v tak napjaté době logicky na vrub opozice, což jsme my. To neplatí pro český Parlament, protože u nás návrh zavést takzvaný kurzarbeit opozice opravdu otevřeně a myslím si, jednomyslně, od počátku všemi hlasy podporovala. Zabojkotovala si to samotná vládní koalice, to asi všichni dobře víme. Já jsem nevěřícně kroutil hlavou už na podzim, kdy v jeden den návrh ve Sněmovně plamenně obhajovala paní ministryně práce a sociálních věcí a premiér současně ten samý návrh pohřbíval v médiích. Tak to prostě skutečně bylo. A nevěřícně jsem kroutil hlavou několik dalších měsíců, když krkolomné dění kolem kurzarbeitu pokračovalo.

Takže bychom si vlastně dneska mohli oddychnout, že po té anabázi se pravděpodobně dneska prostřednictvím hlasování dobereme nějakého konce. Já na druhou stranu tak úplně takovou radost z toho nemám. Za prvé se ukázalo, jak málo téhle vládě záleží na lidech, na firmách, na zaměstnavatelích, na konkrétních problémech často existenčních, které na ně spadly během covidové pandemie. Předkládané návrhy členové vlády v čele s panem premiérem často jen využívali k tomu, aby se prezentovali v médiích a ohřívali si vlastní polívčičku a fakticky jim ale bylo úplně jedno, že tato norma zahálí ve Sněmovně.

Hodně důležitá věc. Já jsem si dal tu práci, abych se podíval, jestli alespoň jednou na půdě této Sněmovny byl přítomen pan superministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček a musím říci, že je pro mě také prostě neuvěřitelné a neskutečné, že ani jednou během toho 3/4 roku se tady neukázal a že tato Sněmovna, ať už vládní poslanci, tak opoziční poslanci, neměli možnost slyšet názor klíčového ministra průmyslu na tuto klíčovou normu. Já jsem hodně zvědavý poté, co tento návrh se dnes pravděpodobně odsouhlasí, až se za pár týdnů nebo měsíců bude divit, co tam vlastně uvnitř je.

Za druhé se opět ukázalo, jak velká propast je mezi mediálním vyzněním vládních kroků a realitou. Jasně, každý politik se před kamerou lakuje narůžovo, ale tohle byla opravdu hodně velká blamáž. Od podzimu se tu skoro všichni shodneme, že rozumná pravidla kurzarbeitu potřebujeme. Přesto jsme se museli doteď dívat na to, než se vládní strany domluví.

Za třetí - a to je podle mě snad nejvážnější - schvalování kurzarbeitu dokládá absolutní neschopnost vlády řídit proces vzniku jednotlivých zákonů. A tady chci říci, že bohužel nejde jenom o kurzarbeit. Když se podívám dál do ranku sociálních zákonů, tak tu máme hned dva další vládní návrhy, které mají potenciál zásadně zasáhnout do života lidí, například novelu zákona o poskytování služeb v dětských skupinách a novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Oba tyto návrhy již čekají na finální schválení, ale podle všeho - a my jsme to tady dneska také slyšeli s úst pana předsedy poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické - se pravděpodobně po boku kurzarbeitu budou vracet do druhého čtení.

Všechny tyto zákony totiž spojuje jedno, vláda je schválila bez ohledu na to, že na nich nebyla ani politická, ani odborná shoda. A v zásadě je jedno, zda v jednom případě je nutné hledat a jednat s odbory a Hospodářskou komorou a v jiném případě třeba s pěstouny a opatrovnickými soudy. Vláda tyto návrhy schválila, přestože věděla, že se z nich stane na půdě Poslanecké sněmovny trhací kalendář a střetnou na nich i samotní vládní poslanci, čehož jsme tady byli tři čtvrtě roku svědkem.

Jsou možná dvě vysvětlení, buď je vláda tak neschopná, anebo jí je všechno úplně jedno. Úspěchy si přivlastní a neúspěchy svalí na poslance, nejlépe na ty opoziční. Já to opravdu považuji za velmi nebezpečný precedens a není to tak dávno, co jsme se zbavili řady nešvarů, jako jsou třeba související přílepky k zákonům. Teď jsme svědky toho, jak vláda posílá do Sněmovny nedodělky, na kterých se sama neumí dohodnout, jak na běžícím páse.

Takže, milé dámy a pánové, závěrem. Vládnete, vládo, mizerně, na oko voláte po spolupráci, kterou ve skutečnosti pohrdáte, prostě jen vytváříte témata, rozpoutáváte kolem nich mediální mlhu a budíte dojem hektické práce. Za poslanecký klub bych chtěl říci, že ještě se rozhodneme, jakým způsobem budeme v závěru hlasovat o tomto návrhu zákona, především podle toho, jaké pozměňující návrhy budou přijaty. Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Bauer ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Je to opravdu detailně vydiskutovaný a tvrdě odpracovaný zákon Kurzarbeit ve sněmovně. A možná dojde i na stavební zákon Vladimír Špidla dorazil k Moravcovi a rozčílil se. Pandemii prý řešíme jako účetní Koaliční ANO a ČSSD našly shodu na pravidlech kurzarbeitu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.