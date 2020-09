Bauer (ODS): Nemějme iluzi, že se všechny problémy podnikatelského stavu zažehnaly

reklama

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové,

chtěl bych vás požádat, abyste umožnili, pokud je to vůbec ještě možné a není to všechno již dávno domluvené, abyste umožnili svým hlasováním schválit program dnešní mimořádné schůze a abyste případně následně svým hlasováním v případě Občanské demokratické strany podpořili nejenom naše tři návrhy, ale i ty ostatní, které jsou na seznamu této mimořádné schůze. Pokud byste například podpořili svým hlasováním naše tři body, tak nesporně pomůžete přibližně 1,4 milionů osob, zaměstnancům, nebo živnostníkům. Možná za malou chvíli řeknu, jak jsem vlastně k tomuto číslu došel.

Víte, když se projdete po ulicích tohoto hlavního města, když se projdete po ulicích měst nebo obcí, kde žijete, když se setkáte s významnými zaměstnanci, zaměstnavateli, s velkými firmami, se středními firmami, ale i se živnostníky, tak velmi dobře pochopíte, že ekonomická situace, podnikatelská situace nejen v České republice je velmi vážná, že zasáhla prakticky celý sektor, a také pochopíte mimo jiné na ulicích tohoto města, třeba i města, kde já žiju, že některé sektory a některé oblasti podnikání se nacházejí přímo v katastrofickém stavu. A o to smutnější je ta diskuse s nimi, že ve významné většině případů se tyto firmy nebo tito živnostníci nedostali do krizové situace především svým špatným podnikáním, ale hlavně z toho důvodu, že na určitý čas byla vypnuta celá světová ekonomika a mimo jiné na několik měsíců byla vypnuta ekonomika a podnikání i v naší republice.

Z toho důvodu si myslím, že je vhodné, abychom firmám a živnostníkům pomohli. A můj příspěvek není o tom, abychom tady hodnotili, nebo abych já hodnotil, jaké formy pomoci jsme tady za těch několik měsíců přinesli, ať už jako vláda, nebo Poslanecká sněmovna. Já osobně si myslím, že některé formy podpory jsou velmi úspěšné, o některých lze pochybovat, některé si myslím, že jsou zbytečné. Ale každopádně je naší povinností, abychom jim pomohli. Z toho důvodu, a to není jenom můj pocit, jak se setkávám se zástupci živnostníků, ale i podnikatelů, jsou určité formy podpory, které se skutečně osvědčily, které nejsou byrokratické, které nechávají likviditu jak živnostníkům, tak firmám, a mimo jiné podporují střední třídu, hlavně ty menší firmy, což si myslím, že je páteří České republiky z hlediska podnikání. A z toho důvodu jsem velmi rád, že dokonce i poslanecká komise hodnotící, která se zabývá tím, jakým způsobem jsou využívány a jak jsou efektivní všechny druhy podpor v rámci COVIDu, v podstatě doporučují stejné věci, se kterými přichází Občanská demokratická strana v rámci našich dvou, resp. tří návrhů.

Ing. Jan Bauer ODS



První návrh je, abychom pokračovali v takzvaném programu Antivirus C, což je odpuštění sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem. Je to 24,8 %. Chtěl bych říci, že nejenom já, ale i komise vyhodnotila, že tento program na podporu malých firem do 50 zaměstnanců, kdy se jim pomáhá formou neplacení sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, byl velmi efektivní, minimálně byrokratický, a jak mám poslední čísla, tak za měsíc červen ho využilo přibližně 100 000 firem. Nějakým propočtem si dovedete představit, že přibližně těchto 100 000 firem zaměstnává přibližně 700 000 zaměstnanců. Takže to je přímá forma podpory přibližně 700 000 zaměstnancům. My naším návrhem navrhujeme, aby tento program neskončil na konci měsíce srpna a aby nejlépe tedy ve zrychleném čtení v rámci devadesátky byla jeho účinnost prodloužena do konce roku 2020, to znamená o čtyři měsíce.

Druhý návrh, podle mého názoru neméně efektivní, minimálně byrokratický, je ten, abychom prodloužili pro živnostníky, pro OSVČ neplacení minimálních záloh za zdravotní pojištění a za sociální pojištění. Nejenom opět podle mého názoru, ale i podle názoru parlamentní hodnotící komise je tato forma podpory velmi účinná, nebyrokratická. A i z tohoto důvodu po bodu této komise doporučujeme, aby to odpuštění minimálních záloh pro OSVČ a živnostníky nebylo ukončeno na konci měsíce srpna, ale bylo prodlouženo do konce roku 2020 o ty čtyři měsíce. Neskrýváme to, že tato opatření, pokud budou schválena, mají nějaké své ekonomické dopady, v případě pokračování Antiviru C je to přibližně 16 miliard, v případě odpuštění minimálních záloh pro OSVČ a pro živnostníky, kterých je přibližně 700 000, jenom abyste věděli, takže to je ten dopočet, do toho 1,4 milionů osob, by měl stát přibližně 9 miliard korun.

Poslední bod, kde vás žádáme o případnou podporu, je kompenzace všech krajských zřízení v rámci uspořádání v České republice, to znamená krajů. Už tady o tom hovořil pan předseda. Jedná se o jednorázový příspěvek v úrovni 500 Kč na osobu, resp. na obyvatele příslušného kraje. Jenom pro vaši informaci, já jsem z jižních Čech, jsem jihočeský poslanec, dokonce krajský zastupitel, máme přibližně 26 000 obyvatel a v našem případě by to bylo přibližně 300 milionů korun, které by přišly ještě v letošním roce, za což si myslím, že jsme schopni například na území Jihočeského kraje postavit jeden velký domov důchodců, nebo nějaké jiné pobytové sociální zařízení.

Závěrem bych chtěl říct, že určitě nemějme iluzi, že v rámci mnoha podpor, které tady proběhly od března letošního roku, se všechny problémy českého podnikatelského stavu zažehnaly. Podnikání a ekonomika má svou setrvačnost a tak, jak já mám své osobní zkušenosti, ty velké, možná největší problémy teprve přijdou a čekají nás na podzim letošního roku.

Děkuji za pozornost.

