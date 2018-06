Baxa (ODS): Babiš by měl zvážit uvedení Taťány Malé do úřadu

Taťána Malá nemá pro výkon funkce ministryně spravedlnosti dostatečné morální ani odborné kvality. Občanští demokraté proto vyzývají Andreje Babiše, aby její uvedení do funkce ještě zvážil.

„Andrej Babiš tvrdil, že jeho vláda bude sestavená z odborníků. Realita je však úplně jiná. Především v případě paní Taťány Malé, kterou uváděl do funkce s tím, že by měla hlavně mlčet a učit se. To dává za pravdu těm, kteří poukazují na to, že paní Malá byla do své funkce jmenována s jediným cílem – aby se nějak vyřešila kauza trestního stíhání pana premiéra. Opozice i odborná veřejnost od počátku nominaci paní Malé kritizovala a zpochybňovala. Vývoj posledních dnů nám bohužel dává za pravdu. Paní Malá nemá ani odborné, ani morální kvality vést ministerstvo spravedlnosti. Proto vyzýváme pana premiéra Babiše, aby ještě zvážil uvedení paní Malé do úřadu ministryně spravedlnosti, dokud se dostatečně nevysvětlí, zda paní ministryně opravdu podváděla při psaní své diplomové práce, a dokud se také nevysvětlí, jakým způsobem vykonávala svou koncipientskou praxi,“ uvedl místopředseda ODS Martin Baxa.

Mgr. Martin Baxa ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pokud by se totiž ukázalo, že svou diplomovou práci z části opsala a její koncipientská praxe probíhala jen na papíře, nemá v úřadu ministryně spravedlnosti co dělat. Ministr spravedlnosti má mít nejen dostatečnou kvalifikaci pro výkon své funkce, ale i dostatečné hodnotové a morální vlastnosti. V tuto chvíli existují silné indicie, že paní ministryně nemá ani dostatečné vzdělání, ani dostatečné morální vlastnosti pro výkon své funkce,“ doplnil Baxa.

„Domníváme se, že kauzy paní Malé v tuto chvíli narušují důvěru občanů v právní stát a spravedlnost. Chce se mi věřit, že si to uvědomuje i pan premiér. Pokud by na nominaci paní Malé trval, přebírá tím i on zodpovědnost za další snížení vážnosti úřadu ministerstva spravedlnosti,“ uzavřel místopředseda ODS Martin Kupka.

Psali jsme: ODS se snaží na poslední chvíli zastavit jmenování ministryně Malé. Neuvádějte ji dnes do úřadu, vyzývá Babiše Baxa (ODS): Školský zákon o povinné mateřince vytvářil nákladnou a obtěžující byrokracii Baxa (ODS): Zásadně odmítám plošné rušení matrik Baxa (ODS): Chceme spolupracovat s odborníky ze soukromých firem nebo veřejné sféry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV