Stát za ně v covidu dal 16 milionů, teď se jich zbavuje

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) nabízí právnickým i fyzickým osobám nepotřebné pohotovostní zásoby. Nejdříve to byly plastové vaky pro zemřelé včetně pytlů na děti do deseti let, později SSHR zveřejnila výběrové řízení na přístroje pro invazivní a neinvazivní plicní ventilaci.
„Tyto přístroje se používají k řešení problémů s dýcháním při respiračních onemocněních a rovněž také pro komplikace spojené s onemocněním covid-19. Tento majetek je dlouhodobě nepotřebný, fyzicky i morálně zastaralý, provozně i technicky překonaný s uplynulou záruční dobou,“ uvádí se v neodolatelné nabídce SSHR.
Na reklamace nebude brán zřetel
SSHR zájemcům umožní prohlídku majetku v místě jeho uložení. Předem upozorňuje, že „pokud zájemce projeví o nabízený majetek zájem, bere na vědomí, že v kupní smlouvě bude uvedeno, že ho přejímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni jeho předání a převzetí v místě plnění, tj. fyzicky a morálně zastaralý, provozně i technicky překonaný a na případné reklamace z hlediska jeho jakosti nebo kvality nebude brán zřetel“. Nakládku a dopravu techniky si kupující zajistí na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.
Nabídka musí obsahovat požadované množství kusů, nabízenou cenu za měrnou jednotku a za požadované množství celkem. Platí se předem. Nabídka musí být doručena do 1. září. Nabízená cena musí být vyšší nebo rovna minimální kupní ceně.
K dispozici je 15 přístrojů pro invazivní plicní ventilaci Sulla 808 s uplynulou záruční lhůtou za nejméně 4235 korun za kus. Dále SSHR nabízí 12 přístrojů Boaray v minimální ceně 321.436,50 Kč za kus. Celkově je k dispozici 95 přístrojů s uplynulou záruční lhůtou v účetní hodnotě přes 16 milionů korun.
V nabídce je také přístroj na podporu dýchání AIRVO2, který neprošel bezpečnostní technickou kontrolou, a proto je již nefunkční a neopravitelný. Není jej možno použít ani na náhradní díly. Pořídit ho lze za nejméně 82.090 Kč.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby. O tom, zda je nutné doložit lékařské potvrzení o plném duševním zdraví, se SSHR nezmiňuje.
Ventilátory nejdříve nebyly, pak zůstaly bez užitku
Během covidové pandemie v letech 2020–2021 stát řešil nedostatek plicních ventilátorů, klíčových pro léčbu pacientů s těžkým průběhem onemocnění. Nákupy těchto přístrojů probíhaly v několika vlnách a byly doprovázeny jak domácími iniciativami, tak mezinárodní spoluprací.
Na počáteční vlnu pandemie stát reagoval rychlým nákupem 400 plicních ventilátorů za 240 milionů korun. Tento nákup byl motivován obavami z černého scénáře, kdy by do poloviny dubna 2020 mohlo onemocnět až 15 tisíc lidí, z nichž desetina by potřebovala intenzivní péči a 8 % umělou plicní ventilaci. V té době Česko disponovalo přibližně 3600 ventilátory, z nichž dvě třetiny byly obsazeny stávajícími pacienty.
Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka (ČSSD) zadalo pokyn k nákupu až 500 plicních ventilátorů z Číny. Skupina PPF, vlastněná Petrem Kellnerem, zajistila v březnu 2020 dodávku prvních 50 kusů. Tyto nákupy byly komplikované globální poptávkou po ventilátorech, což zvyšovalo jejich cenu a omezovalo dostupnost. Hamáček zdůraznil nutnost rychlé reakce, protože nedostatek ventilátorů v Itálii vedl k vysokému počtu úmrtí.
V říjnu a listopadu 2020 Evropská unie prostřednictvím mechanismu civilní ochrany rescEU poskytla Česku další plicní ventilátory. Konkrétně šlo o 30 ventilátorů ze společných rezerv v říjnu a dalších 150 kusů (15 z Rakouska, 105 z Nizozemska a 30 z rescEU) v listopadu. Tyto rezervy, financované Evropskou komisí, zahrnovaly různé druhy zdravotnického vybavení a byly spravovány několika členskými státy EU.
Významnou roli sehrál český projekt CoroVent, vedený profesorem Karlem Roubíkem z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Tento projekt, podpořený iniciativou COVID19CZ, vyvinul plicní ventilátor z běžně dostupných součástek, aby usnadnil výrobu v krizových podmínkách. V březnu 2020 Češi během 24 hodin vybrali přes 12 milionů korun (později 15 milionů) na výrobu 500 ventilátorů. Sbírka, organizovaná přes platformu Donio.cz, překročila cílovou částku 10 milionů korun za necelý den díky příspěvkům 7000 dárců.
Ventilátory vyráběla třebíčská firma MICo Medical, která spolupracovala s ČVUT. Výroba začala 1. dubna 2020, první prototypy měly být dodány do nemocnic během jednoho až dvou týdnů. Přístroje získaly americkou certifikaci FDA pro nouzové použití, ale česká certifikace byla udělena až v říjnu 2020, což zpomalilo jejich nasazení.
Z 500 plánovaných ventilátorů bylo do českých nemocnic dodáno jen 30 kusů, protože skutečná poptávka byla nižší, než se očekávalo. Zájem projevily především menší nemocnice, například v Jihlavě, Táboře nebo Třebíči. PPF darovala 50 ventilátorů CoroVent šesti velkým fakultním nemocnicím (např. VFN Praha, FN Motol, FN Plzeň). Firma BTL vyvinula na základě volné americké licence 200 ventilátorů, které distribuovala nemocnicím, a dalších 100 předala ministerstvu zdravotnictví.
Některé nemocnice, například Krajská nemocnice Jihlava, nakupovaly ventilátory samostatně. Jihlava si v březnu 2020 zajistila čtyři přístroje za 4 miliony korun a vyhlásila sbírku na další. Tento přístup odrážel snahu nemocnic připravit se na možný nedostatek bez čekání na centrální dodávky.
Zvýšená poptávka zvedla ceny až o pětinu
Pandemie způsobila obrovskou poptávku po ventilátorech, což vedlo k nedostatku na globálním trhu. Země EU poptávaly desítky tisíc přístrojů, některé státy (např. Německo) dokonce uvalily vývozní embargo. Česko se snažilo situaci řešit rychlými nákupy a domácí výrobou. Domácí ventilátory CoroVent čelily problémům s českou certifikací, což zpozdilo jejich nasazení. Ačkoliv měly nouzovou certifikaci FDA, česká legislativa vyžadovala další ověření. Výjimka ze zákona o zdravotnických prostředcích nakonec umožnila jejich použití.
Podzimní vlna pandemie ukázala, že poptávka po ventilátorech byla nižší, než se očekávalo. Z veřejné sbírky bylo použito jen 30 CoroVentů, což vedlo k diskusím o neefektivitě a přehnaných očekáváních. Nadbytečné přístroje byly později nabízeny na export, například do rozvojových zemí, díky spolupráci s korejským investorem.
V březnu 2020 mělo Česko k dispozici 3529 ventilátorů ve 135 nemocnicích, s nejvyšší koncentrací v Praze a v Jihomoravském kraji. Kromě klasických ventilátorů byly zvažovány i převozové a narkotizační ventilátory pro krizové nasazení. Zvýšená poptávka zvedla ceny ventilátorů až o pětinu. Stát rovněž zvažoval nákup technologií pro mimotělní oběh (ECMO) k okysličování krve mimo tělo, což by pomohlo plicím pacientů. Obsluha ventilátorů vyžadovala specializované školení zdravotnického personálu.
