Beitl (ODS): Konjunktura nebude trvat věčně a je potřeba vytěžit z ní, co se dá

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové,

Mark Twain kdysi napsal, že člověk by měl každé ráno spolknout živou ropuchu, aby ho pak celý den už nic dalšího nečekalo. Já mohu z tohoto místa konstatovat, že dnes by jedna ropucha nestačila. (Smích a potlesk zprava.)

Už toho bylo dneska hodně řečeno o půdorysu, na kterém polokomunistická vláda vznikala, a i já z tohoto místa musím konstatovat, že takovému útvaru svůj hlas nedám, a připojuji se k názorům členů klubu ODS.

Bavili jsme se i o dohodě hnutí ANO a komunistů, která je neveřejná, mluvili jsme o korupčním a vyděračském potenciálu tohoto svazku. Vážený pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, ve svém projevu jste se zmínil o vašich spanilých jízdách po republice, o vašich výletech, které nejsou ničím jiným než permanentní předvolební kampaní hnutí ANO za státní peníze. Ale pokud jste opravdu projeli tolik krajů naší republiky a mluvili s tolika lidmi a především podnikateli, musím se opravdu podivit, co vaše programové prohlášení obsahuje anebo lépe neobsahuje. Je sice pravdou, že takový dokument by měl obsahovat projekty krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé s tím, že střednědobé a dlouhodobé by měly převládat, nicméně nelze přece ignorovat, co naše podnikatele a vlastně všechny zaměstnavatele v současné době trápí nejvíc, a to je nedostatek pracovních sil ve všech oblastech průmyslu, ve zdravotnictví a vlastně ve všech oblastech podnikání. Ano, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, ale jak je možné, že vláda urychleně nepřipravuje strategická opatření, která by umožňovala dostat do naší republiky dostatečný počet kvalifikované pracovní síly? Pro kolegy z SPD: kvalifikované pracovní síly z oblastí nám kulturně blízkých. A dostat sem ty síly dostatečně rychle tak, aby vůbec bylo možné udržet stávající ekonomický růst. Já jsem podobná opatření hledal v sekci zaměstnanost, zahraniční politika, zdravotnictví, průmysl a obchod. Tam všude máme dnes obrovské personální problémy. Nikde ani zmínka! A pokud mám mít členy vlády za kompetentní osoby, které vnímají problémy této země, nerozumím tomu. Anebo jste připraveni propustit desetitisíce úředníků, které jste v posledních letech z pracovního trhu stáhli do státní správy, tak jak vám to radil pan prezident? O tom velmi pochybuji. Anebo, a teď se vracím k té vaší tajné dohodě s komunisty, vám to bylo zakázáno v rámci nějakých socialistických utopistických představ o ochraně pracovního trhu a o posílení role odborových organizací? Odtamtud totiž podobné hlasy pravidelně zaznívají. Chápu, že komunistům by se užší propojení s odboráři hodilo, nakonec určitě s nimi počítají jako se základnou pro budoucí lidové milice.

Vážení členové vlády, konjunktura opravdu nebude trvat věčně a je potřeba dnes využít každou exportní i jinou objednávku a z toho šťastného období naší země vytěžit, co se dá, a to se bez pracovní síly ze zahraničí nepodaří.

Vážené dámy, vážení pánové, já zatím ještě věřím, že to, co jsem před chvílí řekl, je nadsázka. Žádám vás, abyste vyslali jasný signál všem, jejichž provozy jsou z důvodu nedostatku pracovních sil ohroženy, abyste vyslali jasný signál do zdravotnictví, do průmyslu, do stavebnictví, protože situace už je na mnoha místech více než kritická a ti lidé na tu zprávu čekají.

Děkuji za pozornost.

Ing. Petr Beitl ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (OSDS): Programové prohlášení - nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit Profant (Piráti): Projekty nesmějí být vedeny jako výběrové řízení na EET Kupka (ODS): Vláda se ze všeho nejvíc vyznačuje hlubokými rozpory Vrecionová (ODS): Největší absurditou je, že superkapitalistu Babiše podpoří komunisté

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV