Okamura (SPD): Nebudeme migrační pakt respektovat

reklama

Vážené dámy a pánové,

já bych se tady rád jménem SPD vyjádřil k aktuálním záležitostem, které se tady zase staly během těch několika dní.

Včera došlo k dalšímu obrovskému podrazu Fialovy vládní pětikoalice na naši republiku. Místo aby včera v Bruselu hlasovali proti novému migračnímu paktu EU, tak se pouze alibisticky zdrželi a migrační pakt byl odsouhlasen. Hnutí SPD tady nechce žádné africké a islámské migranty. Nebudeme migrační pakt respektovat a pakliže budeme v příští vládě, znovu migrační pakt na evropské půdě otevřeme a odmítneme.

V tom včerejším hlasování bylo proti Maďarsko a Polsko. Schválený postoj států Evropské unie je definitivní. Nová migrační a azylová pravidla už jen formálně schválí ministři financí členských států EU příští týden v úterý. A já jsem už minulý týden tady Fialovu vládu vyzýval, aby hlasovala proti migračnímu paktu. Fialova vládní koalice ale vlastizrádně, doslova vlastizrádně, nehlasuje proti a nechá zcela bez odporu ten migrační pakt projít. A i u toho posledního finálního hlasování, které má být příští týden v úterý, tak již Fialova vláda, vládní pětikoalice, avizovala, že se opět jménem České republiky při hlasování pouze zdrží a nebude proti.

Takže Fialova vládní koalice chce a ostatně celou dobu to prosazujete, že chcete, aby do České republiky byli přerozdělováni afričtí a islámští migranti, a to my prostě zásadně odmítáme. Vy chcete zničit Českou republiku, chcete zničit naši budoucnost, a já znovu říkám, že to je prostě absolutně nepřijatelné.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My jako SPD řešení nabízíme a už jsme ho mnohokrát představovali. My prosazujeme nulovou toleranci, nulovou toleranci jakékoli této nelegální migrace. Znovu říkám, nechceme tady žádné, žádné africké a islámské migranty, a musím říct, že migrační pakt, který vy jste nechali prosadit, Fialova vládní pětikoalice, tak vy budete, tzn. jinými slovy, že budete legalizovat, legalizovat nelegální migranty z Afriky a z islámských zemí, kteří přicházejí do Evropy. A je to opravdu neskutečný podraz i ve světle toho, že už všichni víme a ty informace jsem tady říkal, že Evropská unie přece nechce vůbec chránit Evropu před migrací. Vždyť to řekla naše milovaná eurokomisařka, která má na starosti migraci, Ylva Johansson, to je eurokomisařka pro vnitřní záležitosti, tak řekla letos v lednu, řekla, že Evropská unie, eurokomisařka, Evropská unie chce ročně dostat do Evropské unie o milion migrantů víc. Samozřejmě mluvíme o afrických a islámských migrantech. Takže o milion legálních přistěhovalců víc. Tzn. těch nelegálních, migračním paktem je zlegalizujete, přerozdělíte a samozřejmě je tady chcete upíchnout u nás. To je politika Fialovy vládní pětikoalice, a my v SPD toto chceme zarazit.

Proto bych chtěl poprosit občany České republiky, aby přišli k volbám. Aby přišli k volbám teď, které budou příští měsíc, budou hned v první polovině června a budou to volby do Evropského parlamentu, evropské volby. Abychom zarazili Fialovu vládní pětikoalici, abychom naším volebním výsledkem, potažmo výsledkem naší frakce v Evropském parlamentu, to je frakce Identita demokracie ID, kde je společně se mnou v té frakci Marine Le Pen, moje kamarádka francouzská politička číslo 1 v preferencích teď ve Francii. Už dvakrát vyhrála evropské volby ve Francii, je dvojnásob vítězkou, vypadá to, že vyhraje i teď evropské volby ve Francii, je to naopak protivní, přímý protivník Macrona, tohoto ničitele Evropy, ničitele Evropy Macrona, který prosazuje migraci, který prosazuje migraci do Evropy, šílený úplně, my se s Macronem nebratříčkujeme, já ho nechci ani vidět, takového člověka, on mě určitě taky ne, to je tak nastejno, protože já nechci vidět tyto politiky, kteří ničí Evropu migrací, a pak to chtějí ještě na základě toho, že Francie hlasuje proti nám, tak chtějí ještě ty migranty, co si tam nasáčkovali a nemůžou je zvládnout, tak je chtějí přerozdělit. Tak je chtějí přerozdělit k nám ještě. To stejné, co oni udělali tu chybu, rok 2015, ale i z dřívějška, že tam přijali úplně neřízené nezvládnutelné množství nepřizpůsobivých islámských a afrických migrantů, tak teď chtějí, abychom tu stejnou chybu za souhlasu Fialovy vlády, ta to podporuje, ta s tím souhlasí, tak chtějí nám teď ty migranty přerozdělit sem, abychom se dostali do stejných problémů, co oni. No a kam to budeme přerozdělovat my potom? Takže toto je úplně neuvěřitelný.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13812 lidí

A ty řeči, co já slyším od premiéra Fialy, od toho notorického lháře a politického podvodníka, který říkal, že nebudou zvyšovat daně, a zvýšili jste je od ledna všem občanům, přitom jste slibovali veřejně občanům, že žádné daně zvyšovat nebudete, tak vy teď říkáte, že prý ten migrační pakt prý snad má usnadnit nějakou návratovou politiku. Ale každému občanovi je přece jasné při pohledu na západní Evropu, že žádná návratová politika se samozřejmě nedaří, ostatně jak chcete vracet milion migrantů ročně, kteří sem přicházejí do Evropy, když ty africké země je vůbec nechtějí vzít zpátky? Naopak jsou rády, že se jich zbavily. Návratová politika je fikce, vůbec to nefunguje a jestli se podaří někdy někde pár migrantů vrátit z toho milionu, co sem přichází, z těch milionů, tak je to samozřejmě přece úplně nesmyslný argument.

Krátce a stručně řečeno, Fialova vládní pětikoalice, to je prostě vlastizrada, a já jako chápu občany, když se podíváte na moje sociální sítě, sleduje mě 600 tisíc lidí, tak spousta, stovky tisíc lidí tam píší, že poté co prohrajete volby, že vás chtějí postavit před soud, abyste byli souzeni za vlastizradu. Za to, jak ničíte Českou republiku. To tady říkám co říkají občané. Já jsem pro ty demokratické. No tak soud je taky demokratická metoda samozřejmě, nicméně já bych to rád v první řadě vyřešil samozřejmě ve volbách, to je pro nás důležité, volebně uspět a vyměnit Fialovu vládu. Ale občané to vidí jinak, občané vás skutečně nazývají jako vlastizrádce. Já s nimi souhlasím, musím říct, bezesporu to je vlastizrádná politika, přijímat sem africké a islámské migranty, protože to většina lidí nechce a zničí to naši zemi. A to je Fialova vláda. Samozřejmě už i konečně mainstreamová média píšou, že, tady mám článek třeba Novinky, já už jsem na to ale upozorňoval dlouho, ale už i mainstream to vidí, že migrační pakt může Česko stát miliardy korun, právo veta mít nebudeme. Je to tak.

A stejně tak může rozhodnutím většiny členských států o nás bez nás nabobtnat český příspěvek na miliardy korun. Je to šílený úplně, je to úplně otřesný, do čeho jste nás tady uvrtali za vašeho souhlasu, že jste se alibisticky zdrželi, místo abyste hlasovali proti. Proti hlasovalo Maďarsko a Polsko. Slováci taky hlasovali v některých věcech proti, dále se zdrželi.

No a jaká je dneska situace? Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. A počet poprvé podaných žádostí o azyl, těch poprvé podaných žádostí, ne že poprvé, ale poprvé podaných žádostí o azyl ze strany migrantů v zemích EU loni meziročně stoupl o dalších zhruba 20 %. A to na více než 1 milion. Za rok 1 milion nelegálních migrantů navíc. Je to přesně tak, přesně podle toho, jak říká eurokomisařka Ylva Johansson, kterou podporuje Fialova vládní pětikoalice, ale podporuje to i hnutí ANO, protože tam má, eurokomisařka pro Českou republiku je za hnutí ANO Jourová. Mlčí celou dobu, místo aby řekla ne, nechceme to, tak ona mlčí. To je samozřejmě problém. My jako SPD říkáme od začátku, že jsme proti, takže přesně v souladu s politikou EU sem Evropská unie pouští milion nelegálních migrantů ročně navíc z Afriky a z islámských zemí. Následně za souhlasu Fialovy vlády jste odsouhlasili migrační pakt EU, a teď ten milion se bude přerozdělovat do jednotlivých zemí EU včetně České republiky. Připomenu, že migrační pakt má začít platit za dva roky.

Takže proto jsou teď velice důležité volby do Evropského parlamentu, protože samozřejmě můžeme změnit složení Evropského parlamentu. Z toho samozřejmě i z výsledku voleb vychází složení Evropské komise a samozřejmě je tady určitá šance, byť ne velká, vyměnit a změnit v tomto tuto politiku, protože samozřejmě tu většinu mají v Evropském parlamentu ty západoevropské země. Je to v poměru na počet obyvatel, takže oni samozřejmě mají většinu a oni se těch migrantů chtějí zbavit, těch, které si tam nasáčkovali. Tak se těchto afrických a islámských migrantů chtějí zbavit a přerozdělit je právě do východní Evropy, do střední a východní Evropy, abychom my ty problémy měli taky, ty které oni si způsobili. A Fialova vláda s tím souhlasí. Je potřeba zdůraznit, že ministr Rakušan jménem Fialovy vlády hlasoval pro migrační pakt, jak si všichni pamatujeme. Pro.

To znamená, a my jsme mu to tady vytýkali a ministr vnitra Rakušan z hnutí STAN ještě nám tady potvrdil při mimořádné schůzi v loňském roce, že si to ještě přeprověřoval před tím hlasováním telefonicky s premiérem Fialou. To bych chtěl vidět, to je opravdu komunikace neuvěřitelná o tak zásadní věci. A že má hlasovat na základě pokynů premiéra Fialy za ODS, má být pro migrační pakt, takže hlasoval pro. Je to samozřejmě likvidace České republiky, protože my za SPD říkáme jasně, že nechceme tady chodit mezi nějakými africkými islámskými migranty, protože se zhorší bezpečnost našich občanů. To není ani xenofobie, ani rasismus, je to prostě normální obava o naši bezpečnost, protože to vidíme v západní Evropě.

A už jsem tady vyzýval minule poslance Fialovy vládní pětikoalice a vaše ministry, ať nám to ukážou a jdou příkladem. Nastěhujte si domů mladého islámského migranta, zvláště když doma máte dceru, dcery. Běžte do práce, nechte je tam spolu. Podle vás je to v pořádku. Podle mě je to v nepořádku, já bych to nikdy neudělal, protože bych se bál. Nikdy bych nechtěl mít tyto migranty nastěhované doma, zlegalizovat je, zlegalizovat jim pobyt u mě, protože prostě mám strach a nebudu se cítit bezpečně. A vy to samé děláte nám všem v České republice. A zajímavé je, že nikdo z vás tím příkladem nejde z vládních poslanců, a nikoho si domů takového nenastěhuje. To je pozoruhodný. Z eráru ano. Z eráru obtěžujete. Ale abyste šli příkladem, české přísloví je takzvané ukázaná platí, tak to už ne.

Takže samozřejmě jiným(?) způsobem je ukončit vaši vládní koalici a pohnat vás samozřejmě k odpovědnosti, protože tohle to je neuvěřitelné. Počet žádostí o azyl v Evropské unii tak výrazně roste už třetí rok v řadě a dostal se již na úroveň dosavadního vrcholu migrační krize z let 2015. Jedná se převážně o migranty z muslimských a afrických zemí. Nejvíce žádostí o azyl pochází od občanů Sýrie, následují Afghánci a Turci. Hnutí SPD odmítá masovou imigraci do Evropy a v rámci zájmu zachování bezpečnosti České republiky a jejích občanů požadujeme zavedení stálých kontrol našich hranic, protože o kontrole vnější hranice EU se dlouhodobě pouze hovoří.

Mimochodem, bude to docela zajímavé a ještě jsem to nikde mediálně neřekl. My děláme 23. května 2024 na Václavském náměstí setkání, veřejné setkání evropských vlasteneckých stran. Od 17 hodin na Václavském náměstí ve čtvrtek 23. května. A mimochodem, mám to zatím předběžně potvrzeno, tak doufám, že to tak dopadne, tak jedním z hostů, který tam vystoupí, by měl být Fabrice Leggeri. To je ten šéf, to je ředitel, šéf Frontexu, který vedl Frontex od roku 2015 do roku 2022. Sedm let vedl Frontex. A právě Fabrice Leggeri položil sám od sebe funkci šéfa Frontexu, nejvyššího člověka Frontexu, to znamená evropské pohraniční stráže. A pro francouzská média, proběhlo to všemi, i mainstreamovými západními médii, řekl, že mu Ylva Johansson říkala, když to volně přeložím, jo, protože teď nemám ten citát před sebou, ale už jsem to tady říkal ve sněmovně. Přesně jsem jel po tom jeho článku, po tom jeho rozhovoru, tak řekl, že mu říkala, že nemají chránit hranice, nemají bránit migrantům ve vstupu, ale naopak, že těm migrantům mají umožňovat příjezdy na území Evropské unie. Fabrice Leggeri. Sedm let vedl Frontex, 2015 až 2022. A řekl, že nastupoval do Frontexu s tím, že bude chránit evropské hranice, a pak zjistil, že politika Evropské komise je přesně opačná a že nemá chránit evropské hranice, ale že naopak má ty migranty pouštět sem. Proto to sám od sebe položil a dneska je kandidátem do Evropského parlamentu za národní sdružení Marine Le Pen. Takže máme ho tady mít na pódiu na Václavském náměstí 23. května v 17 hodin.

Určitě víte, o kom mluvím, ostatně tady je pan Takáč. Když jsem byl v interview ČT 24 v pondělí, tak taky věděl přesně, o kom mluvím. Paní Jourová s panem Dvořákem, když byly otázky Václava Moravce, byla tam naše paní poslankyně Pošarová, tak taky přesně věděli, o kom je řeč. A paní Jourová z hnutí ANO tam říkala, že to prý není pravda. Tak za prvé, ať nelže tato obhájkyně migrace. A tady toho, přímo toho člověka, o kterém tady všichni mluví, tak my jsme si ho pozvali. Zatím to máme předběžně potvrzeno, samozřejmě v případě, že nebude moci přijet, tak z Národního sdružení přijede někdo jiný na úrovni poslance, který nám tam vystoupí. Ale samozřejmě bude tady velmi vzácná příležitost to slyšet z první ruky, co Evropská unie předvádí.

Takže tady už nelžete, Fialova vládní pětikoalice, vždycky jsem tady slyšel Frontex, pošleme tam někoho. Vždyť Frontex naopak funguje jako zvací organizace, která místo aby chránila hranice Schengenského prostoru, tak dělá pravý opak. To je politika Evropské unie. Tak už tady nelžete, protože ty vaše lži už všichni prohlídli. Takže to jenom tady říkám na okraj, co chystáme, a doufám, že nám to klapne. Samozřejmě. Budou tam vystupovat i předsedové dalších západních vlasteneckých stran, jako z Belgie a tak dále. Takže chtěl jsem jenom říct, že taková je situace ohledně migrace, ohledně Frontexu. Takže posilování vnější hranice Evropské unie je fikce. Není to fikce, je to lež, je to podvod na občany Evropské unie, na občany států Evropské unie. Tak už nelžete.

To, pro co souhlasila Fialova vláda, vy jste odsouhlasili migrační pakt EU, tak je plně v souladu s politikou EU, to znamená milion migrantů ročně do Evropské unie z Afriky a z islámských zemí. Vy zničíte Českou republiku. Já už říkám předem a budu říkat veřejně celou dobu: Za jakýkoliv trestný čin, za jakoukoliv kriminalitu migranta na území České republiky, u těch Ukrajinců už to tak je a občané to vidí, tak za to plnou odpovědnost nese Fialova vládní pětikoalice ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů. Vy za to můžete. My v SPD říkáme nulová tolerance. Vy za to můžete, a budu vám to připomínat celou dobu, jakýkoliv kriminální čin, který tady bude - už taky byly - tak za to může pan Rakušan, ten za to může přímo samozřejmě jako ministr vnitra a samozřejmě za to můžou předsedové a členové vlády Fialovy vládní pětikoalice. Vždyť vy nejste schopni hlasovat ani proti tomu migračnímu paktu, to je neuvěřitelné. Poláci a Maďaři hlasovali proti. Vy nejste schopni ani být proti. Takže za to máte samozřejmě plnou odpovědnost a při každém trestném činu vám to tady budeme připomínat hlasitě, kdo za to může. Takže tohle to je samozřejmě úplně šílené.

Rovněž je nutné ukončit ekonomickou motivaci k migraci v podobě snadno dostupných a vysokých sociálních dávek a dalších benefitů pro imigranty v zemích západní Evropy. Proto my od začátku říkáme, že je potřeba prosazovat nulovou toleranci. To znamená, žádná nabídka. Žádná nabídka sociální, nic, prostě nic pro jakékoliv nelegální migranty. Ať si prostě požádají na zastupitelských úřadech, jestli mají nějaký problém. Jestli mají pocit, že mají právo na nějaký azyl, tak si můžou požádat v první bezpečné zemi, což je mimochodem Turecko například a další země, ale hlavně nikoho sem nebrat.

Mimochodem, právě ta politika Frontexu je taková, že místo aby oni vytlačili ty lodě i na moři z toho schengenského prostoru, normálně vytlačili na sílu, nekompromisně, tak oni je sem ještě vozí do Evropy. To je prostě problém. To znamená, zatímco, dám takový příklad, třeba když se přepadávají evropské lodě a lodě z civilizovaného světa, například se přepadávají kolem toho arabského poloostrova, to je ten Jemen tam a tyhle ty země, tak je zajímavé, že po těch somálských pirátech se tam střílí normálně. Normálně se po těch lodích střílí. A to často není ani žádná oficiální - to nejsou ani policisté, ani vojáci často, prostě na těch lodích je bezpečnostní služba a střílí na ty piráty. Zajímavé je, že když se jedná o oficiální bezpečnostní složky, jako je Frontex, tak v podstatě dochází k politice, že ty lodě se vozí do Evropy. A to je špatně. Ten migrační pakt je otevřenou pozvánkou.

To znamená, já si myslím, že by se ty lodě měly vytlačovat zpátky, ale to už je riziko potom těch nelegálních migrantů. To přece není naše riziko. Oni vědí, že dělají nelegální věci. A my máme přece právo chránit svoji bezpečnost a chránit naše území před těmi hordami nepřizpůsobivých afrických a islámských migrantů. Já tady nechci, aby to bylo jako v Hamburku před týdnem, že tam prostě mladí muslimští migranti, ovšem často z německým občanstvím už, potomci migrantů a migranti, tak tam vyhlašují chalífát. A korunu tomu teď nasadila ta členka rady veřejnoprávních médií, ta muslimka, která nejenom, že neodsoudila vyhlášení chalífátu, ale ještě to podporuje! To je muslimka s německým občanstvím, která už se tam narodila, zahalená v šátku, za veřejnoprávní média a oni ji nemůžou ani odvolat, protože na základě právě té přehnané benevolence ona je zástupkyní právě nějaké organizace, která má právo nominovat do těch veřejnoprávních médií, do té rady. Takže oni se jí teď nemůžou - s tím nikdo nic nemůže dělat. Už mají trojské koně tam prostě! Nic s tím nemůžou udělat. Oni se těch migrantů nemůžou zbavit. Mají tam somálského piráta, kterého se také nemůžou zbavit a vesele sosá dávky. Tímto směrem to chce přesně dovést Fialova vládní pětikoalice. Mimochodem i ohledně těch médií. Vzpomínám tady na váš návrh. Vždyť je to kdy? Vloni to bylo, ne? Předloni? Kdy vy jste chtěli, to bylo tuším ze Senátu, ale byli to vaši vládní senátoři, možná to byl i tady pan Baxa, ministr kultury, ale prostě byli to lidé z vaší z pětikoalice, tak navrhovali, aby členy mediálních rad nevolili tady poslanci na návrhy, že to projde sítem tady, ale aby přímo to tam navrhovali jenom určité tyhle neziskové organizace. A vy jste v podstatě téměř ztratili už vliv na to, to znamená, nikým nevolení lidé by v podstatě dosazovali členy mediálních rad. To je přesně ten německý model, s kterým teď jsou problémy!

Takže takhle to nejde, protože - já neříkám, že by se něco mělo politizovat, to jste zpolitizovali vy teď, ty mediální rady, vy jste to zpolitizovali, ale přece není možný, přece tady je aspoň nějaká minimální odpovědnost za to, že jsou tady lidé, kteří jsou zvoleni občany, takže občan má možnost si ty naše kroky potom vyhodnotit ve volbách nějakým způsobem. Ale aby nikým nevolení lidé tímto způsobem ovládli veřejnoprávní média, to přesně vidíme, kam to jde, kam to došlo v Německu.

Mimochodem to, jak se v Německu napadají teď ti politici, to je zajímavé, jak se ho teď v Německu řeší, když se napadají vládní politici. Ale když běžně napadali za uplynulých mnoho let politiky AfD mimochodem, tak to všem připadalo normální, těm sluníčkářským politikům! To je vlastně ekvivalent Fialovy vládní pětikoalice. Všem vlastně v podstatě to přišlo normální, nikdo se nevymezil. To znamená, když například jsou známé kauzy, kdy například měla problémy dcera politika AfD na střední škole jenom proto, že má tátu v AfD, nebo například v Drážďanech do kina šel politik AfD a oni ho odtamtud vyhnali z toho kina jenom proto, že je za AfD. Prostě to je přesně to. Jenom dát ještě tu hvězdu, onálepkovat někoho, protože má jiný názor. A teď nemluvím o nějakých, teď co se řeší kolem AfD. Já říkám o tom, jak teď se všichni diví, že právě tuhle tu politiku jako v Čechách, tuhle nenávistnou politiku, začala tady vládní pětikoalice vůči opozici, nenávistnou politiku, štvavou politiku, nenávistnou politiku, a teď se najednou diví ti vládní politici v Německu, protože se vítr obrátil a lidé už mají té vlády dost, hlavně těch zelených tam mají dost; to jsou Piráti, že ano, v Čechách, jinými slovy, a té sociální demokracie tam mají dost, protože samozřejmě zdražení, že ano, energetická krize, recese a tak dále, najednou se to dotklo samozřejmě peněženek Němců, tak ti nestačí zírat, tak samozřejmě se ta zloba teď, protože to, jaký vlastně ten standard nastavila ta vládní pětikoalice, tak teď se to vrací jim.

Takže je to přesně tak, jako když poslanec KDU-ČSL nebo poslanec TOP 09 Kolář schválně zveřejňovali můj dům, fotili se před ním, třeba ten Kolář z TOP 09, zveřejňovali to, aby poštvali názorové oponenty proti mému bydlišti, přestože tam bydlí i moje rodina, je to všeobecně známé, tak tyhle fašistické metody vládní pětikoalice se vám ale jednou vrátí, protože lidé už toho začínají mít také dost. A zcela oprávněně! Lidé proto, že vyděláte tuhle nenávistnou politiku, já jsem v životě nevyzýval k tomu, ani by mě to napadlo, vyfotit se před vaším bydlištěm a dát to na internet a říct: tady bydlí politik KDU-ČSL, tady bydlí politik TOP 09, tady a tady přesně bydlí, aby mu tam šli lidi nadávat a vyhrožovat jeho rodině. To je politika Fialovy vládní pětikoalice, tyhle fašistické metody.

Ale znovu říkám, všeho do času! Vy tu strunu už napínáte tak, že ona jednou praskne, a pak se to bude stávat i vám. Já to vydržím, protože já cítím podporu našich voličů a ta mě drží. Ale tyhle fašistické metody přesně dělá Fialova vládní pětikoalice a jednou se vám to vrátí. Ostatně vím, tak to vím úplně, že i představitelům vlády přibývá výhrůžek smrtí samozřejmě a přibývá prostě těchto výzev, a ta situace není radostná, protože lidé už nemají peníze, jsou zoufalí, stoupá počet sebevražd, lidé už neví kudy kam často, stoupá počet exekucí za vaší vlády, protože lidé nemají peníze. Já už jsem na to tady upozorňoval před dvěma lety. Vy s tím nic neděláte. My jsme aspoň navrhli tady zestátnění exekutorů, navrhli jsme i další kroky. Hlavně aby lidé měli víc peněz a to jste nám tady zamítli všechno.

Takže musím říct, že to, jakým způsobem vaše vládní pětikoalice napíná tu strunu úplně k prasknutí, že už to miliony lidí nemůžou vydržet - sociálně, finančně, tak opravdu na to včas upozorňuju. A viníkem budete pouze vy, jako těch důsledků. Bohužel je, že to může způsobit skutečně velké problémy v celé České republice, tahle atmosféra. Já jsem vás opakovaně vyzýval, abyste přestali útočit na moje bydliště, co vy s oblibou děláte. Ano, je to KDU-ČSL a TOP 09. Tam jsou ti poslanci, kteří se tímto způsobem chovají. A odměnou poslanci Kolářovi je volitelné místo na kandidátce do Evropského parlamentu za toto chování TOP 09. Tak ale to tak jako samozřejmě dokládá tuhle věc.

Mimochodem, vždycky jsem tady slyšel nějaké útoky KDU-ČSL, ale že jste se nevyjádřili k tomu, že odsoudili, že soud odsoudil vašeho europoslance Zdechovského? To je lídr vaší kandidátky KDU-ČSL do Evropského parlamentu. Byl soudem odsouzen teď aktuálně, tak mi chybí to vyjádření KDU-ČSL. Vy jste tak horlivě tady chodili vždycky na mikrofon, abyste útočili na ostatní. Vaše jednička do Evropského parlamentu byla odsouzena soudem. Tak kdy se k tomu vyjádříte? Takže váš lídr je soudem odsouzený. Soudem odsouzený lídr, jednička kandidátky KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu, je soudem odsouzený člověk! To je neuvěřitelné! Vy tady vždycky mistrujete ostatní, tak když tedy budu mluvit těmi slovy, co vy tady vždycky říkáte ostatním, tak by měl převzít snad politickou odpovědnost a nějak byste to měli řešit, ne? v KDU-ČSL? Protože mít soudem odsouzeného člověka jako jedničku kandidátky, jako lídra kandidátky KDU-ČSL, to je tedy opravdu unikát, musím říct! To je unikát, soudem odsouzený člověk! To je neuvěřitelné úplně!

Tady by se mi líbilo - tak vždyť tady vidíme vás zrovna, pan místopředseda Bartošek, vy vždycky útočíte na každého, tak by mě zajímalo vyjádření k tomu, že váš lídr je soudem odsouzený. To by, myslím, bylo adekvátní vyjádření. Takže tohle je myslím, že věc, která by také neměla zapadnout, když už tedy. Mělo by se o tom mluvit. Já vím, že vaší odpovědí bude, že i ten byl odsouzen, tamten byl odsouzen a tohleto, ale vy máte lídra do Evropského parlamentu odsouzeného soudem. Tak jak to tedy je? A to ještě útočil na mě před rokem. Takže to je úplně neuvěřitelné. Takže asi takhle.

Půjdu dál, protože tohle je pořád dokola. Ostatně k lidovcům se ještě dostanu, ale dostanu se k vašim sociálním návrhům v sociální oblasti, protože tady je potřeba o tom mluvit, že vy jste proti rodinám s dětmi, a teď - ale já se k tomu všemu ještě dostanu, doufám, protože je času dost samozřejmě, protože potřeba rozebrat všechny tyhle věci podrobně. Už jsem to říkal minulý týden, ale já myslím, že je potřeba znovu zdůraznit návrh KDU-ČSL, že chcete zvýšit povinné odvody pracujícím lidem. Ano, KDU-ČSL chce zvýšit odvody pracujícím lidem, odvody na povinné sociální pojištění pracujícím lidem. Je to váš návrh, chcete zvýšit. Takže opět jdete proti pracujícím lidem. Proti pracujícím lidem! A my s tím samozřejmě nesouhlasíme. My naopak chceme podpořit pracující lidi a rodiny s dětmi. Ostatně je to KDU-ČSL, která, jak víme, tak na základě takzvaného konsolidačního balíčku, neboli okrádacího balíčku, který platí od 1. ledna letos, tak vy jste vzali malým rodinám s dětmi, KDU-ČSL, ministr Jurečka spolu s Fialovou vládou samozřejmě, s vaší pětikoalicí, jste vzali až 44 tisíc korun ročně rodinám s malými dětmi, což je neskutečné! To je neskutečné plivnutí do tváře všem pracujícím rodinám s dětmi. KDU-ČSL je lídr protirodinné politiky, lídr toho, jak okrást slušné a pracující rodiny!

Takže hnutí SPD zásadně odmítá migrační part EU, který zavádí přerozdělování migrantů a který absolutně nebojuje proti příčinám migrace do Evropy, ale nepřijatelným způsobem řeší pouze její důsledky přerozdělením. Fialova vláda navíc o obsahu migračního paktu informuje zavádějícím způsobem, když například tvrdí, že neobsahuje žádné kvóty na přijetí migrantů, přestože pravdou je pravý opak, anebo že Česká republika má z tohoto paktu jakousi výjimku kvůli přijetí uprchlíků z Ukrajiny, ačkoliv o tom není v jeho textu ani zmínka. Jak jsem říkal, tím nejbližším řešením jsou volby do Evropského parlamentu, které jsou za měsíc, a bude to takové referendum o Fialově vládní pětikoalici.

Ten migrační pakt už jsem tady rozebíral mnohokrát. Je to samozřejmě katastrofa pro Českou republiku, ostatně proto Poláci a Maďaři hlasovali proti a je to samozřejmě obrovský podraz. Je to další podraz Fialovy vlády na naše občany. Mimochodem, rád bych upozornil, že kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů. Německý deník Bild přinesl před několika dny statistiku kriminality imigrantů v jednotlivých spolkových zemích Německa. Podíl pachatelů, kteří nemají německé státní občanství, na celkovém počtu spáchaných trestných činů je zhruba trojnásobně vyšší, než je podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel žijících ve Spolkové republice Německo. Mimochodem o těchto skutečnostech informoval i server Novinky. Ještě je třeba připomenout, že do toho nejsou zahrnuti lidé s migračním pozadím, kteří již německé občanství mají. To jsou ti, jak vyhlašovali například ten chalífát.

Když už jsem u toho Německa, tady si chvilku zastavím. Tady je potřeba se zastavit u KDU-ČSL, jejíž lídrem kandidátky do Evropského parlamentu je poslanec Zdechovský, právě odsouzený poslanec, odsouzený soudem. Vy navrhujete - teď je to váš návrh z minulého týdne, KDU-ČSL za podpory Fialovy vlády ovšem - vyznamenání, státní vyznamenání pro Berndta Posselta, předsedy Sudetoněmeckého landsmanšaftu. To jsou pohrobci nacistů. A navrhuje to poslanec Heller. Heller, u kterého přesně nevím, jak vypadá, protože se tady neprojevil ve Sněmovně, poslanec Heller z Jihočeského kraje. Tady kolega pana Bartoška, KDU-ČSL z Jihočeského kraje. To je ten, který, jestli si vzpomínám dobře, když ještě nebyl poslancem, tak na mě podal trestní oznámení kvůli tomu, že jsem proti migraci. Takže tohle je KDU-ČSL!

Mimochodem to, že jsem proti migraci a že tady nechci africké a islámské migranty, trestní oznámení na mě podal i poslanec Kolář z TOP 09, když byl ještě starostou Prahy 6. A provládní média, respektive média pro Fialovu vládní pětikoalici, to široce dávala na titulní strany, protože on to udělal schválně těsně před volbami - volby 2017 a schválně to na mě dal. Mělo mě to poškodit před volbami. Těsně před volbami to dal a všechen ten mainstream napsal, že na Okamuru je trestní oznámení, protože je proti migraci. Děkuju. Dostali jsme ve volbách dvouciferný výsledek. A samozřejmě policie to trestní oznámení hned po volbách hodila do koše. Hodila ho do koše.

Takže to jsou metody Fialovy vládní pětikoalice! Vy jste promigrační strany, vy chcete přijímat migranty, vy chcete zahltit nepřizpůsobivými migranty Českou republiku a ještě podáváte trestní oznámení na mě, které pak policie hodila vždycky do koše, protože já jsem lídr a jsem lídr, nestydím se za to, tématu migrace, že nechci tady migranty a nechci tady ani islám. Ano, bylo to pro mě ocenění, protože správně jste vyhodnotili, že SPD, že Okamura je tím jediným politikem, který tady celou dobu bojuje proti nelegální migraci, také za to celou dobu schytávám trestní oznámení. Že se někdo přidal teď v poslední době - hnutí ANO, tak tady už to bude potom trošku spíš možná třeba slíznutí nějaké smetánky, ale ten boj prokousat se těmi trestními oznámeními, těmi nenávistnými útoky za 10 let, to už jsem absolvoval a jsem rád, že jsme to vybojovali a že teď se třeba přidali i další. A neustoupil jsem nikdy, když jsem o tom začal mluvit už poprvé v roce 2012.

Vzpomeňte na můj plakát, za který se vůbec nestydím, a každý si ho může dohledat, kdy byl náš plakát, že na mapě České republiky bílé ovečky vykopávají jednu černou. Ale to nebyl žádný rasismus. Zase to převrátili, pamatuju v roce 2014. To byl plakát švýcarské strany, která, tuším, je dokonce vládní stranou ve Švýcarsku nebo byla určitě, a bylo to referendum ve Švýcarsku, plakát k referendu o odmítnutí nelegální migrace. A to referendum dopadlo, že Švýcaři zpřísnili migrační politiku. To byl demokratický plakát z demokratického Švýcarska, kdy my jsme si vyžádali povolení té švýcarské strany, švýcarské parlamentní strany, zdali ho můžu použít, ale místo švýcarské vlajky pod to dát českou. Povolení jsme dostali a využili jsme to. A zase mi někdo říkal, že jsem rasista. Já? S mýma šikmýma očima? Vždyť vy jste rasismus nikdy nezažili! Mně se líbí, jak tihle podvodníci, političtí podvodníci z vládní pětikoalice a ti aktivisté a ti provládní novináři mluví o rasismu. Ti, kteří nikdy rasismus nezažili! Já vím, co je to rasismus. Já na rozdíl od vás jsem ho zažil a zažívám ho často.

Samozřejmě protože na mě není žádný argument, protože jsem nic nikomu neukradl, nikdy jsem nebyl souzen, nikdy jsem nebyl ani obviněn z ničeho. Já jsem žádný kriminální čin nedělal. Jo za názory, to jo, to tady ještě probíhat bude v České republice. Něco řeknu a pak někdo řekne a pak se někdo soudí. Ale nikdy jsem neměl žádnou trestní kauzu samozřejmě a nikdy jsem nic špatného nikomu neudělal. Takže vytahujete tyto argumenty. A já jsem tenkrát argumentoval, protože jsem se informoval u té švýcarské strany. Ale jak jako černá a bílá? To znamená, říct, že v Metru je černý pasažér je rasismus? Říct, že je někdo černá ovce v kolektivu, to je rasismus? To snad ne. To je přece normální příměr. Tímto způsobem se jakoby převrací tady a za každou cenu ti zastánci migrace, ti, co chtějí migranty do České republiky, což je Fialova vládní pětikoalice, a ta provládní média typu Seznam Zprávy, aktivisté v České televizi a další, tak převrátí, co můžou. Ale já neustoupím. Já nikdy neustoupím z toho, co tady deset let prosazuji, protože to je moje téma. Je to téma, které celou dobu říkám a věřím tomu, že prostě přijímání migrantů do Evropy a do České republiky je konec, bude to zkáza České republiky. A po těch deseti letech vidíte, že mi čas dává plně zapravdu.

A teď vám řeknu ještě jednu věc. A zase si na mě vzpomeňte, jestli si někdo bude chtít vzpomenout. Ale oni si to tito lidé, kteří prosazují migraci, nechtějí připustit, že Okamura měl v těchto tématech vždycky pravdu. Teď po tom migračním paktu totiž nastoupí další věc. Tlak na to, aby sociální podpora a dávky pro migranty byly plošné stejně v celé Evropské unii. Nebo aby se minimálně zvýšily v těch zemích střední a východní Evropy tak, vzpomeňte si na to, že vám to tady říkám, že toto budou další kroky, o které se budou snažit, pakliže Evropská unie bude pokračovat tak, jak bude pokračovat. To znamená, aby došlo zároveň k přirozenému přerozdělování těchto afrických a islámských migrantů i do střední a východní Evropy, jo. Aby padl ten argument, že oni k nám vlastně nechtějí. Nejenom, že to není pravda, že když připomenu to odporné znásilnění v Lukavci u Terezína, nezletilé české dívky. Africký nelegální migrant přišel k nám a za bílého dne šla nezletilá dívka pouze z vesnice do vesnice, za bílého dne a on ji tam znásilnil brutálně.

Já jsem na to hned upozornil, vzpomeňte na tu kauzu, kdy mě tady začal šikanovat Český rozhlas, redaktorka a začala říkat, kde mám důkazy a co to má znamenat. Udělali zase štvavou kampaň proti mně všechny sluníčkářské deníky a pak se po dvou dnech ukázalo, že Okamura měl pravdu, že to byl islámský nelegální migrant, protože jsem měl tu informaci interně. A poštvali tady proti mně všechna možná sluníčkářská média. A jak to dopadlo? Dostal dva roky za to. A protože prý je psychicky nemocný, takže se má léčit za naše peníze. Vykastrovat by ho měli! (Poslanec Brázdil: Správně.) Teď by se mi chtělo říct sprosté slovo, ale už bych byl zase napomenutý. Hajzla jsem chtěl říct. (Předsedající: Pane předsedo, skutečně nepoužívejte vulgární slova.) No, vždyť jsem to říkal, že budete reagovat. (Předsedající: Ano, avizoval jste to a myslel jste to správně.) Já vím, že musíte. Já vím, že musíte.

Ale protože nelegální africký, islámský migrant tady sáhne na naší nezletilou holku za bílého dne, která jde z vesnice do vesnice, brutálně ji znásilní, pak mu soud dá ještě dvouletý trest, pak tedy došlo k odvolání, protože my jsme to tlačili mediálně, lidé se už začali bouřit a pak dostal čtyři roky. Čtyři roky? A ještě budeme platit nějakou léčbu? Jakou léčbu? To znamená řekl jsem tvrdší slovo, ale je to zcela adekvátní slovo. Co za to ta holka může, když je doma a jde z vesnice do vesnice. A to je všechno výsledek té vaší migrační politiky té Evropské unie, kterou vy tady podporujete! To je pak ten migrační pakt EU. Ten migrant, jak víte, tak už byl kriminálník, který byl právě propuštěn v Německu, v Sasku a přešel hned po propuštění na naše území. To je výsledek téhleté politiky. A takových kriminálních činů, jak víte, bychom mohli pokračovat. Je toho plná západní Evropa, plná západní Evropa je toho. Dnes a denně, dnes a denně.

Včera jsem zveřejnil fotografii z Bruselu na mých sítích, může se každý podívat, kde je plná ulice zahalených muslimek. A neinformovaného člověka okamžitě napadlo a já jsem tu fotografii zveřejnil ještě také už podobnou v minulosti, tak si mysleli, že to je jako Orient, nebo že to je Blízký východ. No ne, to byl Brusel. To je Brusel. Tam ani nevidíte v tom davu jiného člověka, než muslima v těch muslimských čtvrtích. A my tady nechceme, my se přece rádi podíváme, cestujeme rádi určitě, já tedy moc ne, protože na to nemám čas, ale rád bych zase někdy cestoval, a proč se nepodívat do Egypta? Památky. Já jsem tam byl také. Proč se nepodívat někam jinam? Ale už je to hodně dávno, je to patnáct let třeba jo, před vstupem do politiky, teď nemám čas už moc. Ale vždyť je to pěkný. Přece my nemáme nikdo nenávist vůči Afričanům, muslimům a takhle. Ale přece to neznamená, že budeme podporovat nelegální migraci těchto lidí k nám do Evropy a do České republiky. To je přece úplně něco jiného.

To jsem také zaznamenal v minulosti zoufalé tyhlety argumenty. To přece není pravda vůbec. Není to nenávist k jiným národům. Naopak je to ochrana nás samotných. Je to láska k našemu národu, k naší zemi, že chceme, aby tady bylo bezpečno. Ne, abyste to zdevastovali tak, jak to děláte vy. Tohleto je opravdu... ta kriminalita u těchto migrantů a jejich potomků z těchto zemí je samozřejmě násobně vyšší a v Německu už o tom otevřeně mluví i statistiky. Já už jsem na to ale v minulosti upozorňoval. A to nemluvím o tom, že tito migranti z těchto zemí, že mají v poměru samozřejmě i k původnímu obyvatelstvu Evropy, že mají mnohem vyšší poměr co se týče závislosti čerpání sociálních dávek, takže zatěžují i systém a je tam samozřejmě i mnohem vyšší kriminalita.

Mimochodem jsem viděl, ale to už je tak tři roky, statistiky porodnosti, tuším, že to byla Francie, nebo je to tak pět let možná, a oni mají mimochodem muslimské matky, ty rodiny mají i násobně vyšší porodnost. Mě to až zaskočilo. Nevím, jestli to číslo si pamatuji dobře, ale bylo to snad až osm dětí na matku. To znamená oni samozřejmě úplně přebijí to původní obyvatelstvo tou natalitou a prostě přebijí... a v podstatě vytlačí postupně evropské obyvatelstvo z toho našeho kulturního prostoru. To samozřejmě je všechno problém, na který já upozorňuji a hlavně jsou to nevratné problémy. To znamená podle mého názoru západní Evropu už nelze zachránit. Je to jeden z mnoha důvodů, proč SPD prosazuje posílení spolupráce v rámci V4. Protože tady je ještě ten prostor, který můžeme zachránit před tím, aby nás tady postupně zahltili afričtí a islámští migranti. Mně už je padesát jedna. Ale mám sy

na a tak dále. A prostě rád bych někdy odešel s tím, že prostě jsem udělal maximum proto, že tady bude Česká republika bezpečná, aby tady naši potomci mohli samozřejmě bezpečně žít. Ale to, co vy předvádíte, to je opravdu neuvěřitelné. A takhle zničit za dva roky Českou republiku, ale k tomu se ještě dostanu, protože budu mluvit i o rozpočtu samozřejmě, těch témat tady mám poměrně hodně, které chci říct, tak k tomu se samozřejmě dostanu, to je úplně nevídané. Vy jste úplně nejhorší vláda, nejhorší vláda od roku 1989. A spoustu lidí píše, že dokonce až na období druhé světové vlády, že jste nejhorší vláda vůbec od vzniku samostatnosti Československa. To nemůžu posoudit, protože jsem v té době nežil samozřejmě, ale když to posuzují dnešní reality, tak si myslím, že na tom bude asi hodně pravdy. Protože takto sociálně uvrhnout miliony lidí do sociálních problémů, tak to si myslím, že je úplně nevídané, nevídané. Ať je to zubařská péče například, ať je to bezpečnost na ulicích, ať jsou to dluhy, co mají občané, ale i státní dluh mimochodem.

Takže to bylo téma migrace. A jak z toho ven samozřejmě, to už jsem tady naznačil. Je potřeba vás vyměnit ve volbách. Teď se tady blíží volby do Evropského parlamentu. A my si samozřejmě přejeme... Teď jsem slyšel, že paní Pekarová Adamová má prý problémy, že ji možná vymění v TOP 09. Ale já bych nechtěl, aby ji vyměnili v TOP 09. Já vás možná překvapím. Já nechci. Prosím vás, neměňte paní Pekarovou! Jestli můžu mluvit k TOP 09. Naopak. Tu my potřebujeme! Protože paní Pekarová je tou nejlepší ukázkou toho, právě to je takový ten pomyslný červený hadr, kdy všichni vidí, koho nechtějí. Protože podle Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, jak byl ten průzkum, tak je nejméně populární političkou vůbec v České republice. Takže naopak. Jestli vás můžu poprosit, nechte si paní Pekarovou v čele TOP 09! Jestli vás můžu poprosit. To je ideální stav pro nás. Ideální stav. A také by bylo ideální, aby co nejvíc mluvila. Prosím vás, (ať) mluví co nejvíc paní Pekarová. To potřebujeme, jo? Ať chodí co nejvíc do televize, ať tam říká dál ty své svetry a že se vláda nemá starat o lidi, jo? Ať dál řekne, že dala do nějaké databanky mouku - jednu. Přitom všichni vědí, jaký má plat. Já vím, že to bylo předtím, než byla předsedkyní Sněmovny. Ale stejně. Ale už byla v Poslanecké sněmovně. To znamená, je potřeba, aby ona mluvila dál. Takže o to jsem vás chtěl poprosit, abyste paní Pekarovou dál tam... Prosím vás, neodvolávejte ji! Protože my stejně chceme vyměnit vládu jako celek. Takže to už je prašť jako hoď. Samozřejmě v této souvislosti bych chtěl poprosit i ODS, protože je skvělé, že máte předsedu premiéra Fialu, Petra Fialu. Jako tady se nám to osvědčuje.

Samozřejmě to myslím ironicky všechno. To, doufám, chápete. Osvědčuje se to v tom, že náš občan vidí všechny ty minely a všechna ta zvěrstva, všechny ty politické zločiny, které vaše vláda dělá. A já si myslím, že potom by to mohlo usnadnit rozhodování občanů ve volbách. Ale k premiéru Fialovi se ještě dostanu samozřejmě. Takže to jsem samozřejmě řekl ironicky. Řekl jsem to samozřejmě s nadsázkou. Doufám, že to všichni pochopili. Už zase vidím nějaká sluníčkářská média, která by vytrhla můj citát z kontextu, že bych si snad měl přát premiéra Fialu. To opravdu ne. To je potřeba ukončit samozřejmě a vyměnit ve volbách. Ale my chceme odvolat vládu jako celek samozřejmě.

Premiér Fiala, ano, o tom jsme hovořili. A chtěl jsem hovořit taky o těch důchodech. Premiér Fiala pro české občany neudělal nic. Respektive udělal to, že zvýšil daně a snížil důchody, což je strašné. My jsme tady proti tomu protestovali, obstruovali jsme, bránili jsme tomu všemi možnými prostředky. Vy jste si to nakonec tady prohlasovali. No a premiér Fiala dál věnuje čas nikoliv českým občanům. On na české občany kašle. Petr Fiala z ODS dál lítá po Evropě a čeští úředníci lítají po světě, aby sháněli zbraně a peníze pro Ukrajinu. Peníze Ukrajincům sháníte! Takže nikoliv peníze Čechům, ale sháníte peníze Ukrajincům. A na to používáte české veřejné prostředky, vládní letadlo, peníze daňových poplatníků. Takže lítáte po světě a sháníte peníze Ukrajině. Na české občany úplně kašlete.

Teď jsem samozřejmě slyšel i v televizi vyjádření místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO pana Juchelky. A je to tak. Já jsem si to přehrál schválně na ČT24, kde opakovaně říká a dokola říká v rozhovoru s vládním poslancem, že hnutí ANO vždy podporovalo, bude podporovat zasílání peněz a zbraní Ukrajincům. Říká, že hnutí ANO - je to tak, je to pravda - vždy tam říká, hlasovalo - já sám to taky říkám, že to tak je - pan Juchelka to taky tam říká, že hnutí ANO vždy hlasovalo a bude hlasovat pro všechny zákony na podporu Ukrajinců a Ukrajiny. To znamená, jsou peníze Ukrajincům, lex Ukrajina, peníze Ukrajincům, zbraně Ukrajincům. Ano, je to tak. Hnutí ANO společně s vládní pětikoalicí podporují posílání peněz a zbraní Ukrajině a Ukrajincům.

Hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu - jedinou stranou v parlamentu - které říká: peníze Čechům, ne Ukrajincům a Ukrajině. A nestydíme se za to! Jedno mi trošku chybí: ty reakce, které jsem tady viděl na sebe vloni a předloni. Nebyl to zrovna tady pan Bartošek z KDU-ČSL (aktuální předsedající), který na mě za to útočil? Teď by se mi to hodilo, pane místopředsedo Bartošku, vaším prostřednictvím, kdybyste šli říct: SPD je jediné v parlamentu, protože to tak je po celou dobu, kdo je proti posílání peněz a zbraní Ukrajině a Ukrajincům! Prosím vás, můžu vás poprosit, že byste to řekl znovu na mikrofon? Nám by to hrozně volebně pomohlo. A naopak, kdyby ještě KDU-ČSL řeklo, že vy jste ti, kdo pro to jste. Můžu vás poprosit? Vždyť vy jste konzistentní jistě v názorech. Pojďte to zopakovat na mikrofon, někdo z KDU-ČSL. A vyjmenujte přesně vás všechny, co pro to jste, a řekněte, že SPD - to je pravda přece, pravda, ne? Pravda, láska. Že jo? Je to pravda. - SPD je jediné proti. Je to potřeba zdůrazňovat. My jsme si to dali i na plakáty, že jediní jsme proti. Jediní! A prosíme občany o podporu v tomto. Průzkum agentury STEM. Téměř tři čtvrtiny Čechů, 69 %, by podpořily rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že Rusko by získalo část ukrajinských území. 69 % občanů.

Průzkum agentury STEM. Ano, já jsem rád, že v tomto tématu je SPD jediné, které podporuje většinový názor českých občanů. Ale pro strany vládní pětikoalice je 69 % občanů extremisti a populisti, jak vy říkáte. Kdo si to myslí, je extremista a populista, nebo je proputinovský a proruský. 69 % občanů takto označují politici KDU-ČSL a dalších stran vládní pětikoalice. 69 % občanů urážíte. Urážíte je pro jejich názory. Označujete je za extremisty a populisty, za proputinovské a proruské. No, já myslím, že nic z toho není pravda, že to tak není. Je to legitimní názor. Názor, který prosazuje také SPD. A to jsme ani neřekli o těch územích nikdy. Ale pravdou je, že ti etničtí Rusové žijící na těch území nechtějí být součástí Ukrajiny. Nechtějí. Takže to ani nikdy nebude součástí Ukrajiny. Protože oni nechtějí. A je jich tam několik milionů. Je nepřestěhujete nikam jinam, protože oni tam žijí po staletí. Prostě nechtějí být součástí zkorumpované Ukrajiny. Takže ten problém nemá vojenské řešení. A říkám to od začátku. Takže správně si to vyhodnotilo 69 % občanů České republiky. Průzkum agentury STEM. Ale vládní pětikoalice ve spolupráci s hnutím ANO - pořád tam posíláte české peníze, Ukrajině a Ukrajincům tedy, a české zbraně.

Takže já bych chtěl znovu požádat tady pana Bartoška z KDU-ČSL, protože ten se tady do mě vždycky navážel a útočil a přál mi smrt v Partii televize Prima, že prý, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Jednoduchým kliknutím na Googlu, protože jsme to tady řešili minule, tak to vám hned vyskočí. Každý si to může přehrát. Takže by bylo dobré, mně by to, nám by to hodně pomohlo, kdybyste dál vy, co jste tady na mě útočili za tyhlety názory, kdybyste dál tohleto potvrzovali, tenhle ten můj názor. Ono jsou to už tři čtvrtiny Čechů, tak to by bylo dobré na to upozorňovat. Takže vás prosím o spolupráci, protože máme před volbami. My bychom to uvítali, kdybyste to dál říkali, pravdivě, že to tak je. Ano, je to tak, je to tak, je to tak. Ano, je to tak. Jo?

To, jak jste říkali, že jste, že vaše vláda, že nebude Česká republika závislá na ruském plynu a že to prý vyřešíte. Aha? A jaká je situace? Od loňského října začala ruský plyn proudit opět do České republiky. A do Evropy v meziročním srovnání tyto dodávky vzrostly dokonce o 26 %, o čtvrtinu. Tak zase jste lhali, lháři prolhaní! Takže kvůli vám tady dva roky lidi platí drahý plyn, předražený plyn - zatímco Maďarsko mělo nejlevnější plyn v Evropě díky té bilaterální smlouvě. A nakonec tu vaši neschopnost a diletantství jsme si všichni zaplatili ze svých peněženek, a stejně to nefunguje? Zase jste lhali? Slibovali jste něco, co nedokážete? Co je nereálné?

Teď nevím - vidíte, tady mi vyskakují další témata, Novinky, koukám. Nadpis - Česko jede stále na dluh a trhá rekordy - z minulého měsíce 19. 4. Fialova vláda trhá další rekordy v zadlužování České republiky. Schválně to tady zdrojuji. Vím ta čísla samozřejmě. Ale protože jak tady vždycky už vám nezbývá jiný argument, tak o opozici, o našich voličích, říkáte - protože my zastupujeme naše voliče - tak o celé opozici jako celku, obou opozičních stranách, říkáte, že jsou to populisté a extremisté. Takže urážíte několik milionů voličů opozice.

Já si tady vždycky pomáhám už těmi - vždycky to ozdrojuji. Ministerstvo financí to oznámilo, protože ti úředníci nakonec navzdory ministru Stanjurovi nemůžou úplně lhát. Takže Fialova vláda trhá další rekordy v zadlužování. Míra zadlužení stoupla na 43,6 % hrubého domácího produktu, což je nejvyšší hodnota od vzniku státu. Státní dluh se letos do konce března zvýšil o 110 miliard korun na 3,2 bilionu korun, oznámilo Ministerstvo financí. Za celý loňský rok stoupl státní dluh o 216 miliard.

Takže rozhazujete všude možně peníze našich občanů, vydáváte ještě dluhopisy, dál zadlužujete Českou republiku, všechno na dluh, peníze posíláte do Ameriky, na Ukrajinu a všude možně, hlavně na Ukrajinu. No, a na českého občana peníze nezbývají a stoupl dluh na českého občana - ten teoretický, když ten dluh vydělíme počtem českých občanů - na 296 000 korun na osobu, včetně kojenců. Takže to je čeká budoucnost díky vaší vládě.

Jak jsem říkal, dneska už Česká republika dluží za dluhopisy kvůli vaší vládě, kde je splatnost až rok 2058. Takže za 30 let budeme vzpomínat na to, jak vy jste zničili naši zemi. To je šílený, to je šílený, ta vaše vláda! Takže Česko jede stále na dluh, trhá rekordy. Ty vaše lži a volební podvody, kdy jste se dostali do vlády podvodem - protože kdybyste řekli před volbami, že budete zvyšovat daně, vy jste ale tvrdili pravý opak, přímo jste ještě říkali - kdybyste alespoň mlčeli - že nebudete zvyšovat daně - tak byste tady ve vládě vůbec nebyli.

Takže ta iniciativa... Už toho nechte, toho posílání zbraní a toho shánění peněz na Ukrajinu, už toho nechte. My to prostě nechceme, většina lidí to nechce a vy pořád jednáte proti většině lidí v České republice. Tak si to zaplaťte sami. Vy si to zaplaťte. Jestli chcete bojovat, tak máte všichni z vládní pětikoalice příležitost jít do první linie na Ukrajinu, když se vám tak chce. Já nechci. Proto říkám mír a ukončeme konflikt. Říkám to na rovinu, já nechci. Ale vy jste chciválkové, tak běžte bojovat za Ukrajinu do první linie. Předveďte nám to hrdinně. Ne slovy, ale činy. Známé české přísloví. Tak běžte. To je zajímavé, že nikdo z vás nejde. Přitom jste měli možnost jít i v uplynulé době. Ostatně vždyť na to dával prezident výjimky, kdo tam chce jít bojovat. Zajímavé je, že se z vás nikdo nepřihlásil.

Ten problém je samozřejmě obrovský, protože dneska je ta situace taková, že - o tom chci teď mluvit - jaké z nás děláte idioty. Doufám, že to slovo je v pořádku. Děláte z lidí užitečné idioty, vaše vláda.

To není sprosté slovo, to je lékařská anamnéza. To asi víte, ne? Jasně, že idiocie je lékařská anamnéza, tak nechápu, co mám použít za slovo. Tak se buď dovzdělejte, pane místopředsedo, nebo nevím. Kdybych řekl blbeček, tak to není anamnéza, ale idiocie je přece normální. To už mi chcete vybírat už i slovník? Takže z nás děláte užitečné idioty. Protože situace je taková, že Ukrajinci v raném věku... Já jsem to totiž schválně zopakoval, protože jsem věděl, že si naběhnete a vy jste se chytil. No, vyšlo to, dobrý. Trošku jsem se snažil si to obzvláštnit, protože budu mluvit ještě delší dobu, pochopitelně.

Takže protože dneska se cirka 650 000 Ukrajinců v branném věku vyhýbá branné povinnosti na Ukrajině... Oni podle ukrajinského branného zákona mají narukovat na Ukrajinu bránit svoji vlast, ale vyhýbají se. Krátce řečeno, nechtějí bojovat za Ukrajinu. 650 000 ukrajinských mužů v branném věku je ve státech EU, z toho 95 tisíc na území České republiky.

Takže vy na jednu stranu posíláte z našich peněz, z peněz českých daňových poplatníků, peníze a zbraně na Ukrajinu, a zároveň tady necháváte, v Evropě a České republice, muže v branném věku, kteří nechtějí bránit Ukrajinu? To přece nemá žádnou logiku. Neříkám, že tam mají jít. Chápu, že nechtějí bojovat za Američany a za Fialy a za Brusel a za zbrojařské firmy. Oni prostě nechtějí bojovat za Ukrajinu. 650 tisíc Ukrajinců se vyhýbá branné povinnosti podle ukrajinského zákona.

Zajímavé je, že vy všichni z vládní pětikoalice a také hnutí ANO podporujete Ukrajinu, hlasujete tady pořád po posílání zbraní peněz Ukrajině, Ukrajincům. Takže nepomůžete Ukrajině v tom, aby tedy ti bojeschopní muži byli tam tedy v souladu s ukrajinskými zákony, když tak milujete tu Ukrajinu, tak aby tam šli bojovat? Vy radši sedřete české občany z kůže, vezmete na dluh peníze českým občanům. Takže tady čeští občané se nemůžou tak zubaři a když už se dostanou, tak je to tak drahé, že na to ani pořádně nemají, protože se skoro neproplácí, nemůžou se dostat na specializované vyšetření k lékaři, měsíce čekají.

Jak jsem říkal, už i ty statistiky říkají - ještě se k tomu dostanu - tak až dva miliony lidí v České republice žije na nebo pod hranicí chudoby. Takže vy sedřete české občany z kůže a pošlete peníze a zbraně na Ukrajinu, ale Ukrajinci sami nechtějí za Ukrajinu bojovat a nechtějí bránit svoji zemi, a ty tady necháváte. Ano, já to chápu, že oni nechtějí jít bojovat za zkorumpovanou Ukrajinu v cizím zájmu, ale v tom případě ukončeme tak, jak říká SPD, posílání zbraní a peněz na Ukrajinu a ukončeme tu válku. Protože v okamžiku, že se přestanou posílat peníze a zbraně Ukrajincům a Ukrajině, tak válka končí. To je přece jasné.

Jak válka končí? Vždyť jsem vám na to odpovídal. 69 % občanů České republiky podle průzkumu agentury STEM by podpořili rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že Rusko by získalo část ukrajinských území, kde žijí ale ti etničtí Rusové samozřejmě, protože oni stejně nechtějí být součástí Ukrajiny a není to řešitelné. Protože Minské dohody jsou passé, ta široká autonomie NATO, to Ukrajina nedodržovala. Takže tam samozřejmě ta diskuse v tuto chvíli už není. Šance byla, ale ta se promarnila.

Takže ano, je to tak. Je to tak, ale mně to připadá, že je to tak správně, jako si to myslí 69 % České republiky, drtivá většina, protože to nemá řešení. My to po dvou letech vidíme. Jenom ten, kdo je zaprodaný západním zbrojním firmám, tak ten může podle mě v cizím zájmu tohleto ještě podporovat. Zbytečné umírání mladých lidí. Oni už tu brannou povinnost věkově rozšířili, takže už jsou to i starší lidé. Úplně zbytečně tam budou umírat a fronta se posouvá o kilometr sem, o kilometr tam. Tohle je zamrzlý konflikt.

Takže jak tady pan Bartošek z KDU-ČSL a premiér Fiala a paní ministryně Černochová vždycky horují za Ukrajinu, tak nám to běžte předvést. Můžete jít do frontové linie, jako šel pan Farský se školit do Ameriky ohledně federalizace, neboli šel se proškolit, jak ukončit samostatnost České republiky, tak vy zas můžete jít na východ nám ukázat, jak se to tedy má dělat tam. Ale to nepůjdete, takoví hrdinové nejste.

Takže tohle to je k ničemu a je potřeba ten konflikt ukončit. A znovu opakuju, doufám, že to slyší všichni, když se mě ptají, jak ukončit - k ukončení posílání zbraní a peněz Ukrajincům a Ukrajině. A hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která to říká, protože hnutí ANO a pětikoalice hlasují po celou dobu pro zasílání peněz a zbraní Ukrajině a Ukrajincům. Doufám, že se nikdo nestydí za to svoje hlasování, abych se nikoho nedotknul, ale snad ne. Říkám jenom fakta, jo? Takže my se v SPD nestydíme za žádné naše hlasování. Naopak budeme rádi, když to budete co nejvíc opakovat, jak my hlasujeme a jak postupujeme.

Ano, hlásím se k tomu, že SPD bylo jedinou stranou v Parlamentu, jehož poslanci nevstali a netleskali prezidentu Zelenskému, když tady měl projev ve Sněmovně. Vy všichni jste vstali a tleskali. Hnutí ANO a vládní pětikoalice. Všichni do jednoho. Jediné hnutí SPD, naši poslanci zůstali sedět a netleskali jsme, jediní jsme byli. Já se za to nestydím, je to tak. Nebudu - já když jsem slyšel ten projev Zelenského, kde nebylo ani jedno slovo mír, jestli si na to pamatujete, já si na to pamatuju velmi dobře, byla to jenom válka a ani jedno slovo mír tam nebylo - tak já pro válku hlasovat nikdy nebudu. Já budu hlasovat pro mír. Já chci mír. My v SPD říkáme jasně: mír, ne válka. Říkáme jasně: mír a mírová jednání, ne válka a bída. Říkám jasně: mír a prosperita, ne válku a bídu. To jsou slova SPD. A také říkáme, ale to víte, že je to náš slogan, náš letitý slogan: Česká republika na prvním místě a český občan na prvním místě. Vím, že jsme jediní, kdo má tento slogan; SPD. Někdo říká, že jsme - my říkáme vlastenci, patrioti, někdo říká nacionalisti, schválně se nám snaží podsouvat nějaké ošklivé slovo s nějakou řekl bych zabarvenou konotací. Ale my to tak cítíme, že jsme vlastenci a patrioti. Prostě český občan, Česká republika na prvním místě. Kdo jiný?

Mě spíš překvapuje vládní pětikoalice, která říká: Brusel na prvním místě, Ukrajina na prvním místě nám tady celou dobu říkáte, Ukrajinci na prvním místě. A vždyť nikdo nemá nic proti Ukrajincům. Nikdo s nimi přece na pracovní profese, na které nelze zaměstnat českého občana, vždyť je tady spousta Ukrajinců, kteří se snažili asimilovat - nebo asimilace je možná zase ošklivé slovo, ale začlenit. Už mi tady podsouvali všichni, tady pan Bartošek je tady odborník na to mi podsouvat vždycky nějaké jeho výmysly a lži. To je, jako když tady pan Bartošek, místopředseda Sněmovny, vaším prostřednictvím, tady v minulém volebním období mě chtěl politicky zlikvidovat, takový novodobý Hitler je to taky, jako jo. Mně tak připadá vždycky ta jeho dikce. A mně třeba voliči píšou často, že ještě knírek dát a je to jako úplně ta dikce. Já připomenu tu vaši kauzu. Vy jste říkal, že když mi vyhrožovali smrtí, že jak se do lesa volá, tak se ozývá v televizi Prima. Tak to je vaše - takhle, já s vámi budu mluvit taky, že přát někomu, aby ho zabili, když mi vyhrožujou, v televizi Prima v Partii jsme byli spolu, to tedy to překročilo jakoukoliv linii, jako už tohleto chování.

Já připomenu, jak vy jste, pane místopředsedo Bartošku, vaším prostřednictvím, mě chtěli odvolávat, vy jste byl ten iniciátor z pozice místopředsedy Sněmovny v minulém volebním období. Vy jste normální lhář a politický podvodník, protože vy jste řekl, že zpochybňuju holocaust a rozjel jste obrovskou kauzu; lživou, podvodnou kauzu ve své nenávisti. Vy jste neskutečně zlý člověk. Jo, prolhaný a zlý jste. Na mě bylo kvůli tomu, to byl ten tábor v Letech, na mě bylo deset trestních oznámení. U policie si podobnou věc řekl exprezident Klaus a pro jistotu si vyžádala policie dva znalecké posudky, ne jeden. A všechna trestní oznámení byla odložena a hozena do koše, protože řekli, že jsem nic špatného neřekl a naopak, že moje vyjádření vycházela z historických skutečností. A vy jste si tady sesbírali podpisy, vy jste byl tenhleten, jo, protože já si to moc dobře pamatuju, jaký vy jste člověk; zlý, zákeřný, jo, prolhaný a nepřející. A potom policie po půl roce to vyšetřila na základě dvou znaleckých posudků a odložila všechna trestní oznámení, protože Okamura nic neudělal. A vy už jste tady hlasovali a chtěli jste mě odvolávat za něco, co jsem neudělal, za něco, co vůbec nebylo špatně. No, neuvěřitelné, co vy jste za člověka. Podrazák nejvyššího kalibru normálně. Já v podstatě neznám tady lidsky horšího člověka, než jste vy. Je to tak prostě, jo.

Takže tohleto jenom připomínám, to, co vy jste tady dělal vůči SPD v minulém volebním období. No přesně, pogromy. Něco si vymyslíte, chcete někoho politicky zlikvidovat, už byste ho zlikvidoval, a potom oficiální orgány, na které nemám vůbec vliv, řeknou, že ten člověk nic neudělal. Ale kdyby bylo po vašem, tak už je dávno zlikvidovaný. To jsou metody KDU-ČSL, to jsou metody lidovců. Vlastně ani se nedivím, proč taky podporujete Sudetoněmecký landsmanšaft, protože ten založili kovaní nacisti. Mezi zakladateli jsou i lidé, kteří stříleli české vlastence na Kobyliské střelnici za druhé světové války. A lidovci, vy jezdíte pravidelně na ty sjezdy Sudetoněmeckého landsmanšaftu a vy teď navrhujete vyznamenání pro předsedu Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta. Kdybyste aspoň navrhovali to vyznamenání, ale vy ještě to chcete eskalovat. No, ten Herman, ten tam jezdí taky, to je ten exministr kultury za lidovce a další. Pan Bělobrádek tam byl třeba z KDU-ČSL.

Takže tohleto je opravdu velký problém. A kdyby se náhodou lidovci ptali, proč o nich mluvím, možná proto, že váš poslanec zveřejňuje moje bydliště, tyhlety fašistický metody, a dává to na internet a štve tam názorové oponenty proti mojí rodině. Možná je to ten důvod. Možná. A byl by to docela relevantní důvod, protože to se nedělá tohleto. A já se budu bránit a nenechám si tohleto líbit od vás, tohleto značkování jako se značkovali Židé za druhé světové války, tyhlety fašistický metody, co vy máte, které jste nasáli možná tam někde. Tohleto je hnus. A budu to tady opakovat pokaždé, protože to byl poslanec KDU-ČSL, jehož jméno určitě vy znáte, já ho ale říkat nebudu, a byl taky poslanec TOP 09, který to dělá. No a samozřejmě těch útoků bude jistě přibývat, protože vy nemáte žádný program pro občany, vy nemáte žádný pozitivní program. Proto vy, místo abyste třeba pomohli rodinám s dětmi a pracujícím lidem, když máte v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak berete slušným lidem peníze a jedinou aktivitou, které se ovšem věnujete, je, že ztrácíte čas, věnujete čas navržení na vyznamenání předsedy Sudetoněmeckého landsmanšaftu.Takže takhle. A znovu říkám, že ten, kdo na mě takhle útočí, tímto podlým způsobem, tak samozřejmě nemůže očekávat, že my k tomu budeme mlčet. Ten, kdo se chová slušně v rámci politického boje, byť tvrdého politického boje, samozřejmě, ale je to korektní, tvrdý boj, zase musím říct, že takových poslanců je tady řekl bych možná i většina, že se sice tvrdě střetneme v televizi, ale dokážeme si podat ruku a dokonce i potom pokecat. Tak to je v pořádku, protože jsme tady, je to prostě Poslanecká sněmovna, je to jako ve fotbale, v hokeji, kdy se hraje extraliga. Ale pak, když si dokážeme podat ruce a ty argumenty jsou věcné, tak to je podle mě v pořádku a každý z nás to musíme skousnout a já s tím problém vůbec nemám samozřejmě. Ostatně to asi očekáváte. Ale to, fotit se před mým domem nebo tady štvát proti mně média kvůli vymyšleným kauzám, když se pak záhy ukáže, že je to úplně jinak, tak to si opravdu my líbit nenecháme a naši voliči to také očekávají, že se tomu postavíme. Takže tomuhle jsem se tady věnoval, protože když tady vidím řídícího schůze pana Bartoška, tak je potřeba o tomhle mluvit.

Teď tedy pojďme k Ukrajincům. Znovu říkám, v okamžiku, že se tady vyhýbá 650 tisíc ukrajinských mužů v branném věku branné povinnosti na Ukrajině, dobře, Ukrajinci už nechtějí bojovat za Ukrajinu, tak z nás nedělejte idioty a ukončeme to. Přestaňte posílat zbraně a peníze na Ukrajinu. Jsem rád, že se k té vaší iniciativě, no, oni se k ní nepřidali, ale ani některé země ze střední Evropy, jestli mám správné informace, tak k té vaší iniciativě na vyzbrojování Ukrajiny se nepřidalo Rakousko a Maďarsko například. Když tak mě opravte, já také nemám všechno v hlavě. Rakousko logicky, to je jasné, to je neutrální země, což by se mi líbilo, to je také hezký model, který by se mi líbil i pro Českou republiku, já ten model prosazuji, že poté, co vidím paní ministryni obrany Černochovou, tak opravdu, tak takové vedení prostě Ministerstva obrany, to jako nejenže nemá důvěru, ale to je opravdu, já nevím, co na to prostě říct. To je úplně, no nic, no prostě takhle. Opravdu mě jenom přesvědčuje čím dál víc, že aktivista v čele Ministerstva obrany, jo, vzpomeňme, jak málem nás dostala do války, ministryně války se jí od té doby přezdívá, paní ministryně Černochová z ODS, které také zbyly už na moji adresu pouze nadávky, protože argumenty nemá, zoufalé výkřiky, nějaká přízviska mi dává jako v mateřské škole, to je úplně na této úrovni mít ministryni obrany, to je strašné, člověk který nezvládá emoce, tak ona přece řekla, pamatujete, jak napsala na internetu, na Twitteru, že když spadla ta raketa na to Polsko, tak řekla, že je to ruská raketa bez prověření a málem nás zatáhla do války? Pak se ukázalo, že to byla ukrajinská raketa. Tohle je ministr obrany? Tohle je ministr obrany České republiky? Která neumí ovládat svoje emoce a napočítat si do deseti?

Mimochodem ale, nikdy jsem to nechtěl komentovat, ale já když teď na mě vyběhla ta fotka paní ministryně Černochové, jak přišla támhle k panu předsedovi hutí ANO Babišovi a roztáhla to sako nebo co na sobě měla, aby ukázala svoji hruď, no, nezlobte se na mě, tak nepříjemný moment bych opravdu nechtěl zažít a nechám to dál bez komentáře. Pro mě jako pro chlapa, jo, prostě chlapa, který prostě je, jo, tak to byl jako, já bych chtěl poprosit, aby, kdyby to náhodou někoho napadlo typu paní Černochové, prosím vás, ušetřete mě toho zážitku, a to i kdyby měla svoje bílý tričko úplně, protože já toto vidět nechci. Je to nechutný úplně. Vůbec nechci, aby někdo tohleto přede mnou předváděl. Nechci být součástí takových věcí. Jo? Já myslím, že by bylo dobré, aby paní ministryně Černochová měla určitou soudnost. Jo? A to si myslím, že by bylo adekvátní, protože já když teďka o tom mluvím, úplně na mě jde husí kůže, protože tohleto opravdu zažít nechci. No, to je úplně, no, nebudu to víc rozebírat, jo, ale teda jako chlapovi to je úplně jako paní Černochová že by takhle přede mnou, to teda je opravdu hrozný, ale to prostě je úroveň opravdu velmi neadekvátní a tím bych to ukončil. Doufám, že takový zážitek mít nebudu. Takže tohleto bych chtěl tímto způsobem říct. Takže pojďme dál. A zase, není to z mé strany nic špatného, že to říkám. Vždyť já jsem to neudělal. Já jenom reaguju na to, co se tady děje, že jo. Já tyhlety nápady nemám, abych tady chodil před ostatní poslankyně, že bych šel před poslankyně a rozepínal si sako a ukazoval hruď. Jo? Co to je? Hrozný úplně. Mě by ani nenapadla takováhle úroveň.

Takže české domácnosti. No jasně. České domácnosti platily za elektřinu loni nejvíce v celé EU v přepočtu na paritu kupní síly. To je výsledek Fialovy vládní pětikoalice. Přestože Česká republika vyvezla takřka největší objem elektřiny ze všech členských států EU. České domácnosti, jak jsem říkal, tak v přepočtu na paritu kupní síly platily kvůli Fialově vládě ze všech zemí EU po přepočtu nejvíce. Takže jste doslova okradli české občany úplně zbytečně o peníze. Ale to jsou velmi drahé peníze. A proč jste je okradli vy? Proč je to kvůli neschopnosti Fialovy vlády? No jasně, protože když se podíváme na jiné země, tak nejnižší ceny elektřiny v Evropské unii v přepočtu na paritu kupní síly byly vloni v Maďarsku, přestože je Maďarsko čistým dovozcem elektřiny, zatímco Česká republika je vývozcem elektřiny a dokonce vývozcem levné elektřiny a dokonce Česká republika vyvážela čtvrtý největší objem elektřiny v rámci zemí EU, po Francii, Francie vyváží nejvíce elektřiny v EU, na druhém místě je Švédsko a na třetím je Nizozemsko. Takže my jsme čtvrtí největší vývozci elektřiny v celé Evropské unii, navíc levné elektřiny, a přesto jsme měli nejdražší ceny elektřiny v přepočtu na paritu kupní síly. A abych tu informaci ještě doplnil, aby to bylo zcela zřejmé, tak právě i ta Francie, Švédsko a Nizozemsko, měly výrazně nižší ceny elektřiny než domácnosti v České republice.

Tohle je vlastně úplně ekonomická anomálie. Vyvážíme, jsme jedni z největších vývozců levné elektřiny, kvůli Fialově vládě ovšem máme nejdražší elektřinu. A ti, kteří jsou čistým dovozcem elektřiny, jako Maďarsko, ale mají schopnější vládu, tak mají nejlevnější elektřinu. To je úplně neuvěřitelná věc, co se tady děje za vaší vlády.

Mimochodem, meziročně stoupla cena elektřiny v České republice o 83 %. Už tenhle moment je na okamžité odstoupení Fialovy vlády. A já doufám, že občané to vyhodnotí v nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny.

Všechna tato data dokládají tragickou nekompetentnost vlády Petra Fialy, jež nedokáže českým občanům zajistit nízké ceny elektřiny, kterou v České republice v dostatečném množství a levně vyrábíme.

Recept SPD je jasný. Hovoříme o něm dlouho. Zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v České republice. Je rovněž nezbytné prodávat v České republice vyrobenou elektřinu přímo bez zahraničních prostředníků a komoditních burz jejím českým spotřebitelům.

Současně musíme jako stát odmítnou nařízení EU v oblasti energetiky, vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

No, jaderné elektrárny, no to teda zase dopadlo, ta neschopnost Fialovy vlády. Všichni jsme si teď přečetli, jak výsledkem dostavby jaderného bloku bude to, že se šlo úplně na ruku Němcům, takže v podstatě my budeme vyrábět elektřinu, ale budeme ji mít drahou a budeme plně závislí na diktátu z Německa a z Bruselu, takže nám to v podstatě vůbec nepomůže. Jako opravdu takové poškozování České republiky a českých občanů, tak vám to nevadí, vy jste zaprodanci. Vy nehájíte zájmy České republiky, ale to je opravdu šílený. My jsme o tom mluvili dnes i na tiskové konferenci.

Jak už jsem o tom hovořil, tak Fialova vláda rekordně zadlužuje Českou republiku. Ministerstvo financí informovalo o tom, že se český státní dluh v letošním prvním čtvrtletí zvýšil o 109,9 miliardy korun na celkových rekordních 3,2 bilionů korun. Na každého občana České republiky tak v průměru připadá dluh ve výši 295 480 korun. Takže vzrostl. Jednou z příčin nárůstu státního dluhu je i další prodej státních dluhopisů. No jasně, protože to všechno děláte na dluh. To dramaticky zdražuje výdaje státního rozpočtu na tzv. dluhovou službu, což vede k výraznému nárůstu deficitu našich veřejných financí. Už jenom dnes, jen letos směřuje ze státního rozpočtu na splátky státního dluhu přes 94 miliard korun. Takže jenom na ty splátky 94 miliard. Za posledních 5 let se zadlužení zvýšilo už o téměř 1,5 bilionů, přičemž vláda Petra Fialy z ODS plánuje za 4 rok svého vládnutí zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun, což je zhruba třetina našeho celkového státního dluhu, zatímco doba jejího vládnutí Fialovy vlády bude tvořit jen devítinu období od změny režimu v listopadu roku 1989. Tzn., ty čtyři roky, co vy budete vládnout, podle všeho, zatím to tak vypadá, tak je to devítina období od roku 1989, ale přitom za tu vaši velmi krátkou dobu vládnutí jste zničili Českou republiku tak, že státní dluh stoupne o třetinu, což je úplně šílený.

Dynamický růst deficitu veřejných rozpočtů je jedním z hlavních důvodů dlouhotrvající vysoké inflace, a tudíž i poklesu reálných příjmů a životní úrovně českých občanů. Podstatná část státního dluhu je spojená s členstvím České republiky v Evropské unii a s platbami a povinnostmi, které z tohoto členství vyplývají. Cílem hnutí SPD je postupné snižování deficitu našich veřejných rozpočtů a vyrovnaného hospodaření státu.

No a co jsou další konkrétní návrhy, které v tomto ohledu máme? Já už jsem jich představil spoustu opakovaně, samozřejmě kdo se zajímá o politiku, tak jsou to notoricky známé naše návrhy, tak přidám ještě nějaké další, co se týče aktuálních záležitostí. Například je potřeba důsledně vymáhat daňové nedoplatky. Nic navíc, jsou to jenom daňové nedoplatky na základě stávajících zákonů. Jen za rok 2022 se jednalo o 100 miliard korun, to jsou poslední aktuální čísla, rok 2023 bude logicky něco podobného.

Dále je potřeba se podívat na zdanění 100 miliard korun vyváděných nadnárodními firmami z České republiky do zahraničí. Nebo upravit legislativu tak, aby nadnárodní korporace, protože vyvádí se 300 miliard, odhady jsou až 500, tak např. upravit zákony tak, aby byla povinnost určitou část těchto dividend, těchto peněz reinvestovat v České republice. Na straně výdajů pak musí jít především o rasantní omezení veškerých zbytných výdajů do zahraničí, a tady už jsem to říkal mnohokrát, týká se to například předražených nákupů zbraní a vojenské techniky, odvodů do rozpočtu EU a záruk za její dluhy, anebo financování konfliktu na Ukrajině.

To je taky opravdu velice důležitý moment, ty záruky za dluhy EU. Protože byste už konečně měli přestat lhát vy ve Fialově vládní pětikoalici, ale i hnutí ANO je probruselská strana, protože nechcete referendum o vystoupení z Evropské unie, chcete, aby Česká republika pokračovala, s naivní myšlenkou, tedy musím říct, že je Evropská unie reformovatelná. No tak to říkal pan Zahradil z ODS, před 20 lety to tady tvrdil ve volební kampani. Obelhali lidi ODS, a po 20 letech nejenom že Evropská unie se ukázalo, že není reformovatelná, ale výsledkem té politiky za 20 let je Green Deal, ten šílený Green Deal EU, který nám zdražil energie, potraviny a bydlení tak, že na to dneska lidi nemají, a to zdražení bude ještě pokračovat, jak víte. Teď ta směrnice o tom zateplení, na to už vůbec lidi nebudou mít, o povinném zateplení budov. Teď samozřejmě ta elektroauta taky drahá, nemá to dojezd. Když to lidi prodávají, právě proto ty prodeje jdou dolů i v Evropě těch elektroaut, protože když to lidi pak chtějí prodat, tak zůstatková cena je samozřejmě úplně zlomková, protože to už nikdo nechce koupit, takže lidi na tom prodělávají, nechtějí to kupovat, prostě je to blamáž. A samozřejmě lidi už na Green Deal nemají peníze, protože ochrana přírody ano, SPD prosazuje ochranu přírody, ale musí to být rozumně s tím, jaké máme reálné možnosti, jaké mají naši občané a firmy reálné možnosti, nikoli na základě diktátu Zelených tam někde z Bruselu a z Německa, úplně nereálné návrhy, které úplně zlikvidovaly konkurenceschopnost Evropy, takže Evropská unie prosadila zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035, a Fialova vláda brojí proti Číně, a pak se ukázalo, že ten kdo je největším výrobcem elektroaut, jsou čínské firmy, které to teď dovážejí do Evropy. No další blamáž, další selhání, to je úplně neuvěřitelné. To je neuvěřitelné úplně, co tady předvádí aktivisti, vedení Evropské unie a Fialova vládní pětikoalice, která to všechno podporuje, ale pro Green Deal hlasovalo i hnutí ANO. My jsme byli jediní, kdo jsou proti, hnutí SPD, protože jsme věděli, že chceme chránit přírodu, ale musí to být na základě našich reálných možností, nikoli aktivismu.

A my jsme přesvědčeni o tom, takže ty dluhy, to jsem teď viděl statistiku, statistiku Ministerstva financí, které říkalo, jaké je saldo, jaký je vlastně příjem peněz z Evropské unie, a započítali do toho i příjmy z dotačních programů EU, ale zamlčeli, že např. z programu NextGenerationEU 39 miliard, že to my budeme splácet, že to splácíme, protože je to, to je ročně 39 miliard, protože to jsou ty dluhopisy do roku 2058 mimochodem, za které ručí Česká republika, a oni to započítávají do příjmů, přestože je to dluh na základě dluhopisů EU, za který ručí všechny členské státy včetně nás, a ten dluh musíme splácet do roku 2058. To přece není příjem, ale je to taky náklad, je to hlavně náklad. No a tak se to tam prostě kamufluje, takže jako kdybyste si půjčili peníze a půjčku počítáte jako čistý příjem? No to snad nemyslíte vážně. Vy tu půjčku snad musíte splácet, ať je to hypotéka, nebo něco. Takže někdo si vezme 2 miliony hypotéku a řekne, dostal jsem 2 miliony, a neřekne, že 2,5 milionu musí splatit potom, a už je splácí každý rok? No co to předvádíte za blamáž, co to je za čísla?

Mimochodem když jsem viděl ty náklady, tak když jsem viděl ty příjmy z EU, tak tady vy jako vy jako eurohujeři tam zapomínáte a nezapočítáváte tam cca 200 miliard, které nás stojí to členství v EU, to je víc, než odtamtud dostáváme. A to nejsou jenom ty náklady na splácení těch dluhů, ale jsou to třeba emisní povolenky, teplárny, poplatek za obnovitelný zdroj energie, to jsou desítky miliard korun ročně, už jenom tohle, které se započítávají do cen. Samozřejmě mohl bych mluvit i o únicích o clech. Protože cla, jak víte, tak nevybírá Česká republika, ale vybírá Evropská unie, za zboží, který ale jde do České republiky. I už to je jenom přes 10 miliard kvůli členství v Evropské unii, které bychom si mohli vybírat sami, to clo. Protože přichází to zboží do Hamburku, do Rotterdamu a takhle a tam to zkásne Evropská unie za zboží, které se prodává v České republice, a samozřejmě je to potom započítáváno v té ceně.

Takže kdyby férově, férově bylo započítáno, kolik nás stojí všechny ty regulace, a to nemluvím o regulacích, co všechno firmy musí vyplňovat, a žárovky a záchody a všechno možné, všechno se musí předělávat postupně, tak se podle kvalifikovaných odhadů špičkových ekonomů pohybujeme, jenom náklad na členství je cca 200 miliard ročně.

To znamená, je to mnohem více než nějaké peníze, co odtamtud dostaneme. Takže bylo dobré, abyste to říkali férově. A já už se těším do další pozvání do televizních pořadů na toto téma, protože už jsem to tam rozebíral několikrát, a myslím, že toto musí zaznívat. Vždycky mi tam skočí do řeči, snaží se mi skákat do řeči, já bych to taky rád někde dopověděl v nějaké televizi. Takže takže toto je potřeba vidět. Samozřejmě přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Vždyť to zase platíme, všechno to platí občané a zase je to výmysl Evropské unie. A tak bych mohl pokračovat, ty náklady, které účelově nezapočítávají ti eurohujeři, a obelháváte veřejnost, protože náklady na členství, který platí každý občan těmito formami, které jsem tady řekl, tak převyšují ten příjem z Evropské unie. Takže bych byl rád, aby všichni psali o tom férově.

A to jsem ani nerozebral tady dotace, tzn. kofinancování dotací například, protože samozřejmě, když se podíváte na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu z loňského roku, který analyzoval období cca sedmi let uplynulých ohledně dotací, tak prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky Kala tam uvádí, a cituju, že ty dotační tituly, podívali se na dotační tituly v hodnotě 750 miliard korun, 750 miliard korun, ne milionů korun, 750 miliard, tak protože to bylo, hodnotili období, tuším, za 7, 8 nebo dokonce 10 let, tak pouze z 10 %, tam píšou, splnili ty předpoklady z hlediska toho účelu dotace. Z 10 % jenom to splnili. Takže to je výsledek dotační politiky,

Takže bych byl rád, aby se tyto údaje nezamlčovaly, abyste nelhali. A opět jsem si, pomohl jsem si čísly Nejvyššího kontrolního úřadu, údajem. Všichni se do té zprávy můžete podívat. Vyšlo to vloni. Já tu zprávu samozřejmě tady nemám, mám ji na stole, ale každý si to může dohledat, to bylo i v médiích samozřejmě. Takže samozřejmě tohle je všechno potřeba říkat, takže když někdo operuje dotacemi, tak nelžete a řekněte celou pravdu.

Neboli když to shrnu, kdyby ty dotace, kdyby ty peníze se do Evropské unie neodvedly a rozhodovali jsme si tady sami o České republice, tak i na ty dotace, které bychom sami určili třeba na zdravotní vybavení do nemocnic a podobně jistě, atd., tak bychom je podle mého názoru využili účelněji a neměli bychom třeba ty rozhledny v údolí, předražené lavičky. Třeba i projekt počítače do škol, ten už skončil, to bylo už před lety. Když jsem mluvil tenkrát s řediteli škol, třeba středních škol, tak říkali, že z té dotace jenom 40 % šlo na vybavení učebny počítači a 60 % šlo na propagaci a kontrolu dotace. To je neuvěřitelný. A samozřejmě zase ti eurohujeři, ti zastánci Bruselu započítají stoprocentní částku do statistiky, a už neřeknou, že z toho 60 % šlo na kontrolu dotace a propagaci dotace. Propagace, to je to, jestli vzpomínáte vždycky, jak je placený celostránkový inzerát třeba byl, nebo půlstránkový v novinách, toto, toto udělat bylo z projektu EU. Vyhozené peníze úplně, jenom, aby se sebepropagovalo, taková ta goebblesovská propaganda, aby se sebepropagovala Evropská unie, ale tu dotaci jako celek ti zastánci Evropské unie započítávají do toho součtu, a přitom neřeknou, že na tu věc samotnou šlo třeba 40 %, anebo někdy víc. Atd. A hlavně se nemluví o auditu těch dotací, o té účelovosti, o té účelnosti, pardon.

A konečně Nejvyšší kontrolní úřad, prezident Kala, je to zajímavé čtení v té zprávě, to je za x uplynulých, a myslím, že to bylo 7, nebo dokonce 10 let analyzovaných. Teď já to mám v kanceláři na stole, ale to je jedno, principiálně je to správně, to, co říkám, tak pouze zdůrazňuju, že tyto dotace splnily pouze účel té dotace z 10 %, se dá říct, říkal, z 10 %. Ne z 90 % a z 10 %, z 10 % pouze. To je neskutečný a nikoho to nezarazí. Nikdo se na to neptá. A dál se tady mele dokola ty nesmysly. Teď bylo výročí 20 let členství v EU a zase se mele prostě v mainstreamu, kolik jsme dostali dotací a jak jsme v plusu. Přitom nikdo se nezeptá na to, jaká je, nikdo se nepodívá, zamlčují účelově ti novináři prounijní, zamlčují tato fakta. A je to škoda, protože je to taková sebedestrukce naše potom sebedestrukce České republiky, protože ty peníze jsou jenom jedny, a jsme zadlužení až po uši a každý odpovědný hospodář, a určitě doma i ti, kteří takhle aktivisticky říkají polopravdy, tak určitě doma by takhle nehospodařili, určitě doma každou korunu zvažují a zvažujete, a zvažují, jestli je to účelné to vynaložit a zdali to nebude na nějakou blbost. Jenom když je to z eráru a když je to ideologická věc jako Evropská unie, tak všichni přimhuřují oči. Ale my v SPD chceme hospodařit odpovědně, my chceme odpovědné hospodaření a nechceme, aby prostě tímto způsobem se prošustrovávaly peníze českých občanů.

Tak mimochodem to, jakým způsobem Fialova vládní pětikoalice rekordně zadlužuje Českou republiku, tak právě ten dynamický nárůst deficitu veřejných rozpočtů je i jedním z hlavních důvodů dlouhotrvající vysoké inflace, a tudíž i poklesu reálných příjmů a životní úrovně českých občanů. Podstatná část státního dluhu, to už jsem naznačil, je pak spojena s členstvím České republiky v Evropské unii a s platbami a povinnostmi, které z tohoto členství vyplývají.

Takže vy tady mluvíte o příjmu a přitom doufám, že jsem tady naznačil dostatečně, byť tady nemám větší prostor to rozebrat, ale myslím, že jsem dostatečně mluvil konkrétně, že každý odpovědný hospodář by nemluvil o příjmech, mluvil by taky o nákladech a trošku si tu rozvahu udělal opravdu vyváženě. Jenom tady se mluví v médiích, a aktivisti prounijní, bůhví, kým jsou placeni, to jsou ty neziskovky placené z EU, tak samozřejmě další, a tady provládní politici, vládní pětikoalice, to takhle překrucují. Mluvte o tom, mluvte o tom férově, že Evropská unie nemá peníze. Evropská unie nemá peníze, to je dluhová unie. Evropská unie si neustále bere uplynulé roky dluhopisy, neustále vydává dluhopisy. To není jenom ten NextGenerationEU, neustále vydává dluhopisy, a za ty dluhopisy ručí i členské státy včetně České republiky. Tak bych byl rád, aby ti zastánci Evropské unie přestali lhát a říkali, jsou to peníze z Evropské unie. Nelžete a neříkejte, že nám Evropská nedá peníze. To jsou naše peníze, které jsme tam poslali a draze a draze za ně platíme i tím, že od nás nadnárodní korporace, třeba za to členství platíme i tím, že vyvádí se tady ty dividendy, i tím, že tady jíme často horší potraviny. Dvojí kvalita potravin atd. I tím. I tím, že potom budeme ty dluhy splácet desítky let, o tomu jsem hovořil.

Ale říkejte férově, že Evropská unie si půjčuje. Že Evropská unie nemá peníze žádné, no, nemá. Evropská unie nemá a bere si dluhopisy, to je Evropská unie. Já tomu přezdívám dluhová unie, to je dneska správný název, a skutečně úplně děsím se toho. Děsivé by bylo přijetí eura v České republice. To prosazuje Fialova vládní pětikoalice. Vy prosazujete přijetí eura, vy prosazujete, nejenom, že nás chcete zlikvidovat africkými islámskými migranty a neskutečným zadlužením a taháte nás do války, zatahujete nás neustále do války. A SPD chce mír, my nechceme válku. A znovu vám říkám, ptají se mě, jak toho míru chceme dosáhnout. No ukončete posílání zbraní a peněz na Ukrajinu a Ukrajincům. Přece je to jasný, a iniciujte na mezinárodní scéně mírová jednání. Tady jste propásli šanci, protože když se Česká republika, když jste předsedali před téměř dvěma roky evropské unii, tak to měl Fiala udělat, a já jsem to tady říkal. Neudělali jste nic. Šance byla. Neudělal jste vůbec nic. Jako tam byla šance otevřít tu debatu postupně, když jste ještě na něco měli vliv, ale v podstatě vy jste neudělali vůbec nic, a to je výsledek. Ale i tak jako tak, místo, abyste sháněli, vládními speciály abyste lítali, lítali po světě a sháněli peníze Ukrajincům, tak byste udělali mnohem líp, kdybyste tam iniciovali jednání o míru a o ukončení konfliktu.

A k tomu nevede posílání zbraní a peněz Ukrajincům. To už vidíme dva roky a nikam to nevede, jo? Takže... A přesně tak, jako si myslí drtivá většina občanů České republiky, už jsem tady ukazoval, já jsem přesně říkal, co k tomu podle mého názoru vede.

Tak. Český státní rozpočet, tak jak říkáme, tak český státní rozpočet musí být primárně určen na zabezpečení klíčových veřejných služeb typu zdravotnictví, školství a sociálních systémů včetně důstojných důchodů, na podporu českým občanům, českým firmám a podnikatelům. Tak pojďme dál.

Důchodová reforma. Vy tomu říkáte důchodová reforma, já tomu říkám podraz na všechny současné a budoucí důchodce. To je správné slovo. Ano, je to opět KDU-ČSL, která s tím přišla, ale je potřeba říct to popravdě, je to návrh celé Fialovy vládní pětikoalice. A vy navrhujete, už jste si to odsouhlasili na vládě, kdy to bylo? Minulý týden, předminulý týden? Vy navrhujete zvýšení věku odchodu do důchodu bez omezení, pozor, to je potřeba zdůraznit, bez omezení horní hranice. Já když jsem to řekl někde, tak lidi nevěřili svým uším. Je to tak ale, bez horního omezení hranice navrhujete zvýšení věku odchodu do důchodu, to je neuvěřitelné. A zároveň navrhujete snížení výše vyplácených penzí.

Hned na úvod řeknu, že to je pro SPD absolutně nepřijatelný návrh. Absolutně nepřijatelný a my budeme hlasovat proti. To je úplně nepřijatelný návrh. Fialova vláda představila ten váš návrh. Pro nás jsou nepřijatelné nejenom tyto dva základní parametry, prostě my odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu, nelavírujeme v této otázce. SPD nepotřebuje si vyžádat podklady k tomu, abychom se rozhodli o této otázce, my prostě máme na to jasný názor. Ale samozřejmě snižování výše vyplácených penzí taky nechceme. To je jasné, jsme proti. No a neakceptovatelné je pro nás i rušení a omezování takzvaného výchovného pro ty příjemce důchodů, kteří vychovali děti. Panečku, to je politika KDU-ČSL. Jo? Připravit rodiny s dětmi o peníze. To je politika KDU-ČSL. Vy máte ministra práce a sociálních věcí? No samozřejmě že tenhle ten návrh podporuje asociální ODS, TOP 09, Piráti a STAN. Tak u těch jsem to čekal, to je jasný, že jsou proti lidem. Proti slušným pracujícím lidem. Vy děláte politiku pro elity. Ale lidovci, že poté, co ministr práce a sociálních věcí Jurečka z KDU-ČSL ve spolupráci s Fialou vládou okradli jste vloni důchodce a snížili jste jim zákonnou valorizaci důchodů a zhoršili jste podmínky pro odchod do předčasného důchodu, tak poté ještě pokračujete v téhle té asociální politice. To je opravdu neuvěřitelné, co předvádí lidovci, protože vy normálně jdete přímými konkrétními kroky proti rodinám s dětmi a okrádáte slušné rodiny s dětmi. To je prostě úplně neskutečné. My jako...

Samozřejmě v tom vašem návrhu úplně chybí hledání nových příjmů do důchodového systému, což lze bez zvyšování daní a sazby důchodového pojištění. A samozřejmě to, kde lze seškrtat výdaje, to už jsem tady probral v jiné pasáži, ale tady samozřejmě, když mluvíme tedy o důchodech a o tom, co s tím, tak když to ještě zkonkretizuji, tak samozřejmě v tom vašem návrhu úplně chybí nastavení aktivní prorodinné politiky za účelem podpory porodnosti v pracujících rodinách. Naopak, vy jste jim peníze vzali. A v rámci vašeho zdražovacího balíčku, jak jste zvýšili lidem daně, tak vy jste zároveň okradli, jak víme, rodiny s malými dětmi až o 44 000 korun ročně. Takže vy děláte naopak protirodinná opatření, která ještě snižují porodnost, a pak chcete řešit financování důchodového systému migranty. Tak to je fakt zvěrstvo tedy, musím říct, to je zvěrstvo. Takže místo abyste podpořili rodiny s dětmi, české rodiny s dětmi, aby se nebály mít dvě až tři děti, jo, protože samozřejmě ty děti, když potom dorostou do pracovního věku a zapojí se potom v dospělosti do práce, tak samozřejmě do toho systému potom právě potřebujeme co nejvíce dětí, pokud možno z pracujících rodin, samozřejmě, protože je tam samozřejmě předpoklad, že budou mít návyky taky pracovat, na rozdíl od těch nepřizpůsobivých, které si nasekají děti a potom zneužívají sociální dávky.

Mimochodem, to už jsem tady taky říkal, to je náš návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A právě tento náš návrh nám Fialova vládní pětikoalice, jste nám ho odmítli tady vloni na jaře. Prostě jste nám ho tady odmítli, o našem návrhu se hlasovalo. A sami jste nic nenavrhli, takže se tady dále zneužívají sociální dávky, vesele je tady zneužívají ti nepřizpůsobiví. Nemluvím o žádném etniku, já tomu říkám takzvaní nepřizpůsobiví. Nepřizpůsobivý je pro mě i bílý feťák, který tamhle obtěžuje někde na sídlišti. To je úplně jasné, jo? Vy tady naopak legalizujete psychotropní látky, to je také úplně neuvěřitelné. SPD s tím nesouhlasí. A návykové látky.

My prostě si myslíme, že je potřeba podpořit pracující rodiny a porodnost, protože z toho dlouhodobého hlediska. Samozřejmě projeví se to za 20 let, ale už se to mělo dělat před 30 lety, před 20 lety, co právě byla u vlády ODS a KDU-ČSL. Jo? Byly tady tři strany nejdéle u vlád od roku 1989. Je to ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Neudělali jste nic.

A teď se mě v pondělí, když jsem byl v Interview ČT 24, redaktor pan Takáč, se mě ptá, protože je to provládní redaktor, samozřejmě když se podíváte na diskusi, já jsem to celé zveřejnil, tak se podívejte na diskusi pod tím videem, co si myslí naši voliči, tak prostě přes veškerou snahu a přes veškeré ujišťování o vyváženosti, tak já jsem jim to říkal, že to prostě, já jsem to po pořadu říkal, že to prostě vnímám jinak. Oni mi nevěřili, ale když se podíváte na obrovské množství příspěvků, které je pod těmi videi na mých profilech, tak prostě je to tak. Občané to tak vnímají, voliči naši. No, takže naopak jsou mnozí redaktoři, u kterých to tak nevnímají. Takže to není o mně, že bych si to měl myslet. Já znám naše voliče a vážím si jejich názoru, tak samozřejmě to tak je, jsou to názory koncesionářů. No prostě čišelo to z toho. Takže tak to je. A někdo to prostě už v sobě má, že je aktivista redaktor, přestože pracuje v České televizi, a přes veškerou snahu, snahu jsem tam viděl určitě, skákal mi do řeči o něco méně, než to bývalo, ale prostě... (Nesrozumitelné.) tam prostě čiší, no, prostě není to profesionální, tak prostě je a koncesionáři to vidí z řad našich občanů.

Takže samozřejmě on se mě tam ptal, no, ale to buď se projeví až za 20 let, jako kdyby nevěděl, že celých 30 let bylo u vlády ODS tady na střídačku s ČSSD a s lidovci? (Nesrozumitelné.) to tady zase na to Ministerstvu práce a sociální věcí? Tak jsem mu říkal: Ale SPD je nejmladší stranou v parlamentu, nejmladší ze všech. My jsme vznikli v roce 2015. Až budeme ve vládě, tak se to budeme snažit realizovat, ale teď přece nemá smysl, jako to tam úplně vyplynulo z toho, jako kdybych já za to snad ještě mohl. Přitom za to můžou naopak oblíbené strany tady pana Takáče. Takže to samozřejmě takhle je. Takže to tak je, ale samozřejmě rád do Interview ČT 24 rád zase půjdu a doufám, že mě pozvou. Já s tím nemám vůbec problém tam jít, protože ta debata jinak by byla o politických tématech. Nebyly tam osobní útoky, jako jsem byl zvyklý z dřívějška, takže se to aspoň trošku posunulo k nějaké korektnosti. Takže samozřejmě, proč ne?***

Teď jsem se zasmál, když už mluvím o těch médiích. Upozornili mě kolegové, upozornil mě někdo z mých přátel, jak jsem na to dal status, jak brečí ten pan Veselovský, na jehož jméno už jsem zapomněl, protože už jsem ho dlouho v televizi ani neviděl, nikde není, vůbec není vidět, tak se mi připomněl, tak brečel na Seznam Zprávách, že prý k němu do DVTV nechodí Okamura a Zeman, byl nadpis na Seznam Zprávách. Je to asi tři dny. A říkal tam něco, že tam nechceme chodit, nebo že, teď nevím, to jsem zapomněl, jestli se bojíme nebo něco takového, nějaké nesmysly tam byly. Tak můj kolega, který to četl, můj kamarád, tak mi to okomentoval do mobilu, tak jsem to vlastně využil, ten jeho komentář, protože mi připadal vtipný, ať si pan Veselovský nefandí, ať není tak arogantní a sebestředný, protože já jsem v jeho pořadu byl samozřejmě, to si každý může dohledat, ale ten pořad měl tak mizivý dosah z hlediska našich voličů a potenciálních našich voličů, že je to vůbec nezajímalo. Vůbec je to nezajímalo. Pan Veselovský je nezajímá, protože ten pořad nesledují, protože je nezajímá, protože je to provládní aktivista. Tak to mělo tak mizivý ohlas, že to pro mě byla ztráta času.

Takže já radši půjdu jinam, protože času mám málo, protože samozřejmě mám toho hodně. Chodím prostě za voliči a tak dále, takže samozřejmě nemám čas na média, která si nedokážou zajistit sledovanost. Takže jsem mu vzkázal s úsměvem, že si holt bude muset tu sledovanost zvýšit na někom jiném než na mě nebo na prezidentovi Zemanovi, které m jmenoval právě v tom rozhovoru, a byl to i nadpis na Seznam Zprávách. To si bude muset zajistit holt někde jinde, ale prostě brečí na špatném hrobě. Bude muset využít někoho jiného. Já jsem tam byl v tom pořadu, a jak říkám, ohlas v mém okolí byl nulový, musím říct přímo. Nulový. Vůbec si nikdo nevšiml v mém okolí, a to mám kolem sebe logicky, protože jsem v politice, tak mám lidi, co sledují politiku, sledují politické pořady. Ohlas byl nulový doslova. Nikdo si nevšiml, že jsem tam byl. Takže to je ten důvod. Přece nebudu ztrácet čas s nějakým DVTV a s panem Veselovským, když to vůbec nesledují lidé. Nikdo mi to neřekl po tom pořadu, že by mě tam vůbec viděl. Tak to nemá cenu. Já radši půjdu rad půdu na Primu, radši půjdu na Novu, radši půjdu do České televize, radši půjdu na Barrandov a tak podobně, i do XTV půjdu rád a tak dále, když už jsme u nějaké té internetové televize. Teď jsem byl na XTV dvakrát, a řekli mi to lidé kolem, i mi to lidé napsali, že jsem tam byl, že se jim to líbilo a tak dále. Ale když jsem byl tenkrát na DVTV, nevím, jestli jsem tam jednou, možná i dvakrát jsem tam byl, nikdo mi nic neřekl. Nikdo z toho nevšiml.

Takže ať si přestane fandit tady DVTV a nejdřív, pak si tedy, protože on si hrozně fandí, tenhle člověk evidentně, jak je skvělý, ale ty výsledky, dosahy tohohle jeho pořadu jsou, tohohle jeho aktivistického provládního pořadu jsou skutečně úplně, jsou fakt minimálně na lidi, které já má okolo sebe a na kterých mi záleží, to se týče našich voličů, potenciálních voličů a tak dále, tak jsou mizivé.

Takže já samozřejmě se rád budu zpovídat ze své práce, proto chodím také do médií pravidelně, proto chodím do hlavních televizí. Naopak vyzývám Českou televizi, Otázky Václava Moravce, který mě už devět let nepozval, tenhle mediální podvodník. Zneužívá koncesionářské poplatky voličů SPD, tak už devět let mě nepozval do Otázek Václava Moravce. Devět let, slyšíte dobře. Ani jednou jsem neodmítl. Ani jednou jsem neodmítl. Prostě mě nepozval, protože straní Fialově vládní pětikoalici. Je to provládní redaktor, zprivatizoval si pořad, takže samozřejmě já naopak vyzývám opakovaně, aby mě tam pozval. On nechce. Já se nebojím hlavních pořadů. Tak logicky, kdo by to ode mě čekal, že bych se měl snad bát chodit do televize, že ano? Ale naopak.

Takže naopak vyzývám opakovaně už dlouhodobě premiéra Fialu, aby šel do televize proti mně. On nechce. Vyhýbá se tomu, přestože mi to slíbil loni na jaře před svědky v televizi Prima. Slíbil mi to v předsálí. Byli u toho dva další svědkové - jeho mluvčí a naše mluvčí. On nechce. Prostě lže zase. Lže. To je hrozné. Prolhaný premiér. Hrozné úplně. Bojí se prostě. Takže já proti nejsilnějším soupeřům, proti premiérovi bych rád šel, nemám s tím vůbec žádný problém, ale on nechce, on se bojí. To je prostě neuvěřitelné úplně. To je neuvěřitelné, tahle vláda! Takže tohle je hrozné.

Takže já jsem chtěl říct, že my jsme samozřejmě ten náš návrh důchodové reformy předložili jak ministru Jurečkovi, tak jsme ho představili na tiskové konferenci, takže my máme v tomhle čisté svědomí. Samozřejmě ale ten vládní návrh z těch důvodů, protože my jsme proti zvyšování věku odchodu do důchodu a proti snížení výše vyplácení penzí a nechceme ani rušení a omezování takzvaného výchovného, tak my samozřejmě budeme hlasovat proti a předložíme také řadu pozměňovacích návrhů.

Migrační pakt, to už jsme tady probrali. To je jenom připomenu, jak tady lhal zase ministr vnitra Rakušan, že Česká republika má nějakou výjimku z migračního paktu. Tak tyto lži už byly vyvráceny. Já vůbec nevím, jako tohle předvádět jiný ministr, kdyby to nebyla Fialova vládní pětikoalice, kterou podporují média, tak už by přece dávno se musela i média přidat k tomu, aby ho odvolali. To je přece úplně neuvěřitelné! Prostě lže. On vyhlásí boj proti dezinformacím, přitom je hlavním lhářem a dezinformátorem on. To je úplně neuvěřitelné a nikomu to nevadí!

Jinak já jsem mluvil o té životní úrovni českých občanů. To je opravdu, to klesá, je to velký problém, protože aktuálně 67 % českých zaměstnanců nedosáhne na minimální důstojnou mzdu, která je definována tak, aby pokryla základní potřeby a náklady dospělého člověka s dítětem, volný čas i menší spoření. Pod touto částkou se aktuálně pohybuje 67 % českých zaměstnanců a dle posledních statistických údajů by měla takzvaná minimální důstojná mzda, se to jmenuje v České republice, v roce 2023 činit 45 573 korun hrubého měsíčně, přičemž skutečná minimální mzda v České republice činila vloni 17 300 korun měsíčně a průměrná mzda 43 341 korun měsíčně. Takzvaný mzdový medián byl pak na úrovni 37 227 korun měsíčně. A pod hranicí důstojné mzdy se vloni meziročně propadlo dalších 184 000 zaměstnanců. To vše vyplývá z aktuální analýzy expertů platformy pro důstojnou minimální mzdu.

Navíc reálné mzdy v České republice klesají již 2,5 roku v řadě, tedy po celou dobu Fialovy vlády, která ovšem nic nedělá pro to, aby se tento neúnosný stav zlepšil. Naopak v rámci takzvaného konsolidačního balíčku vláda zrušila pracujícím rodinám s nejmenšími dětmi daňovou slevu ve formě školkovného a zásadně omezila přístup těchto rodin k daňové slevě na manželku či manžela. Takže Fialova vládní pětikoalice, jak už jsem tady hovořil, v čele s KDU-ČSL a dalšími stranami, Piráty a dalšími, potopila mladé rodiny s dětmi - potopila mladé rodiny s dětmi, pracující rodiny a samozřejmě čím dál více lidí se propadá do chudoby.

A kvůli tomuto kroku vlády, jak jsem právě hovořil o tom, že Fialova vláda v tom konsolidačním balíčku neboli okrádacím balíčku, už jsem tady o tom hovořil vícekrát, omezila přístup rodin k daňové slevě na manželku či manžela, tak kvůli tomuto kroku vlády přišly rodiny s předškolními dětmi od tří let věku o 44 000 korun ročně, což je samozřejmě zcela asociální protirodinná politika, která ještě více prohloubí již tak dramaticky klesající porodnost v České republice. Samozřejmě podle názoru SPD, a já myslím, že je to zcela zřejmé, důstojné mzdy jsou klíčovým předpokladem slušné životní úrovně poctivě pracujících lidí, včetně jejich důstojného zabezpečení v budoucím důchodu. Naopak nízké mzdy vedou k nepřijatelnému propadu pracujících lidí do příjmové chudoby a závislosti na sociálních dávkách a ve svých důsledcích i k prohlubování deficitu veřejných financí včetně deficitu takzvaného důchodového účtu. Z pohledu hnutí SPD je přitom zcela klíčové všestranně podpořit pracující rodiny s dětmi a stimulovat porodnost.

Proto jsme předložili za SPD návrhy zákonů na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění rodičů nezaopatřených dětí a navrhujeme zvýšit porodné a vyplácet jej i na třetí a každé další dítě v rodině, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje. Klíčové je i systémovými kroky zajistit dostupné bydlení pro mladé pracující rodiny, kde máme mimo jiné připravený projekt výhodných manželských a rodinných půjček garantovaných státem. Jedno z dalších hesel: Hnutí SPD je rodina na prvním místě. Což je přesně v rozporu s tím, co prosazuje Fialova vládní pětikoalice. Pro vás je Ukrajina na prvním místě. Ukrajina a nepřizpůsobiví jsou pro vás na prvním místě, protože jste odmítli tady návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Všude po světě sháníte peníze pro Ukrajinu, místo abyste sháněli peníze pro české občany. To je opravdu problém.

Ještě jen tak mimochodem k tomu vašemu chování. Tady se jenom krátce k tomu vrátím, k čemu tady došlo. To je čtrnáct dní zpátky? Ještě jsem to tady vlastně dostatečně nekomentoval. Jak vládní pětikoalice neumožnila demokratickou kontrolu Bezpečnostní informační služby - BIS. Což samozřejmě vzbuzuje pochybnosti o fungování této tajné služby. A to nejsou pochybnosti SPD, to nám píše řada našich voličů, že nevěří BIS. Právě proto, že se Fialova vládní pětikoalice takhle chová. Protože poslanci vládní koalice, jak víte, tak v předminulém týdnu, odmítli podpořit volbu Jaroslava Foldyny z SPD, našeho poslance, do komise pro kontrolu Bezpečnostní a informační služby Poslanecké sněmovny. Jaroslav Foldyna byl kandidátem hnutí SPD do tohoto orgánu, namísto nedávno zesnulého poslance Jaroslava Bašty. Vládní poslanci tak hrubě porušili letité pravidlo, že v tomto kontrolním orgánu mají svého zástupce všechny politické strany a hnutí zastoupené v Poslanecké sněmovně, vládní i opoziční.

Jde o zásadní narušení procesu demokratické kontroly zpravodajských služeb. Jaroslav Foldyna, náš poslanec, byl občany již čtyřikrát zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Má tedy mezi lidmi, mezi našimi občany dlouhodobě vysokou důvěru a kredit. Opakovaně byl zvolen i z opozice lídra do Zastupitelstva Ústeckého kraje, kde vykonával i funkci náměstka hejtmana i do Zastupitelstva města Děčína, kde žije. Neexistuje tedy žádný relevantní důvod, proč by Jaroslav Foldyna nemohl být členem kontrolního orgánu, který dohlíží na zákonnost a ústavnost činnosti Bezpečnostní a informační služby, která se v posledních letech navíc opakovaně a nepokrytě v rozporu se svým posláním zapojuje do naší vnitřní, ale i zahraniční politiky na straně subjektů současné vládní koalice, a nepřípustně tak zasahuje do demokratické politické soutěže. Nezvolený zástupce SPD do komise pro kontrolu Bezpečnostní a informační služby poslanci vládní koalice vzbuzuje i závažné pochybnosti o tom, zda je činnost této služby z pohledu našich zákonů skutečně v pořádku.

A samozřejmě tady se hodí do přísloví: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Samozřejmě o všem rozhodnou voliči, uvidíme, jak to bude, nikdo nemáme věšteckou kouli, někdo tady bude, někdo ne, my třeba ne, někdo jo, uvidíme. Byli bychom rádi, kdybychom uspěli ve volbách. Ale samozřejmě těžko pak můžou počítat ti nejaktivističtější poslanci vládní koalice, kteří tady brojí proti nám, tak samozřejmě těžko pak můžou počítat s jakoukoliv podporou v čemkoliv. Protože jestli poslanec Foldyna, který byl čtyřikrát zvolen občany do parlamentu, a to i z pozice lídra kandidátky, tak jestli vy ho považujete za toho, kdo nemá mandát, tak to mi připadá opravdu neadekvátní. Přičemž hnutí SPD volí konstantně cirka deset procent občanů České republiky. Tady je vidět to vaše nedemokratické chování. Ale to víte, uvidíme, jak to bude zase po volbách, buď to bude tak, nebo to bude onak. Ale prostě s tímto přístupem nemůžeme souhlasit.

Samozřejmě už jsem to tady krátce zmiňoval... nebo teď přejdu na (nesrozumitelné) novinku, o které jsem tady ještě teď nemluvil, ani minulý týden. A to je, jak vláda, Fialova vládní pětikoalice chce omezit právo legálně držet zbraň a chce perzekvovat vlastníky zbraní. To je potřeba zdůraznit. Fialova vláda prosazuje omezení práva držet zbraň a perzekuci vlastníků zbraní. Nás, co máme zbrojní průkaz, je 320 000. Je to samozřejmě víc lidí, protože třeba ve služebním poměru nemusí mít zbrojní průkaz a určitě takových lidí je také spousta při výkonu služby. Vláda Petra Fialy schválila velmi kontroverzní novelu zákona o zbraních. Touto změnou by mimo jiné došlo k prolomení letitého pravidla, že právo na držení zbraně je v případě bezúhonných občanů po splnění zákonných podmínek nárokové. Nyní by bylo nahrazeno zásadou, že povolení držet zbraň bude vydáváno na základě neprůhledného individuálního úředního posouzení.

Pokud by tato novela nabyla účinnosti, zavedla by se obchodníkům se zbraněmi povinnost, hlásit takzvané podezřelé nákupy a policii by se výrazně zvýšily pravomoci v oblasti provádění domovních prohlídek a zabavování zbraní jejich legálním držitelům. Zavádí se rovněž institut preventivního zabavení zbraně. Policie by tak nově mohla zadržovat zbraně v případech, kdy o jejich držiteli získá informaci, že může představovat vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost, což je snadno i politicky zneužitelné a pro hnutí SPD nepřijatelné. I proto, že v takovém případě nejsou v návrhu zákona pro toto zadržení zbraní uvedeny žádné časové lhůty a neexistuje zde ani možnost využít opravný prostředek, tedy odvolání, což je v právním státě neakceptovatelné.

Proti této novele o zbraních protestují nejen odborné asociace, ale i podnikatelské svazy. Na jednu stranu tady vidím ministryni obrany paní Černochovou z ODS, říká, že má zbrojní průkaz a jak si jde třeba někam zastřílet, nevím jak často. A hanlivě mě nálepkuje jako v mateřské škole jako kdyby měla pubertu pořád. Směšný úplně, směšný. Komolení jména takovéhle, to je úplně zastydlá puberta. (Se smíchem.) To je úplně neuvěřitelné, jaká je to úplně zoufalost. Ale na druhou stranu vládní koalice jde proti držitelům zbraní. Ano, proti nám, držitelům zbraní. A to tady ve veřejném prostoru koluje informace, že hlásit se mají nákupy střeliva třeba tisíc kusů a více. Tak já nevím, co kdo střílí, ale my když střílíme, já jsem ve sportovním klubu takzvaná disciplína trap, to je to střílení na ty létající terče, a jenom na jeden trénink se běžně vystřílí 150 terčů, 100 až 150 terčů, když logicky na to máte dva náboje, tak je to 300 nábojů za jeden odpolední trénink, když si jdete pro zábavu zastřílet. To znamená, když si jde člověk koupit náboje na tři dny, tak už by měl být nahlašován? No to je opravdu perzekuce, to je opravdu šílený.

Tady se někdo chlubí tím, že si jde někdy někam zastřílet, ale ani neví vůbec, která bije. Tak to neříkejte, nebo se v tom orientujte opravdu. Nebo si říkejte si, co chcete, ale tohleto u střelecké veřejnosti vzbuzuje opravdu obrovské otazníky, ta nekompetentnost, perzekuce(?). To znamená sportovní střelec aby ještě byl pod hrozbou šikany, že si jde kupovat náboje prostě na normální běžnou střelbu. To je úplně neuvěřitelný. To by musel být nahlašovaný v takovém případě každé tři, čtyři dny ten, kdo aktivně již v podstatě se tomuhle věnuje. A jakože znám takových lidí spoustu, kteří třeba, jsou to podnikatelé, nebo živnostníci, kteří nemají pravidelnou pracovní dobu, tak si jdou zastřílet i v pracovní dny, o víkendu, mají to rádi, chodí na závody, tak prostě vystřílí opravdu stovky nábojů během týdne úplně bez problému a samozřejmě tohleto je neuvěřitelný. Proto samozřejmě souhlasím s těmi odbornými asociacemi, podnikatelskými svazy, které protestují proti této vaší novele zákona, protože je to připraveno úplně diletantsky a aktivisticky.

Respektujeme, že vydání zbrojního průkazu a právo držet zbraň musí vycházet ze splnění přísných zákonných podmínek, s absolvováním odborné zkoušky a lékařských testů a že cílem tohoto procesu musí být minimalizace zneužití držení zbraně. Ale současně odmítáme bezdůvodnou státní šikanu občanů legálně držících zbraně, kde hrozí i politické zneužití policejních složek a pošlapání zásad právního státu.

Takže bych chtěl jenom říct, když už tady jsou členové vlády, kteří se rádi fotí s fotkou ze střelnice, tak to není to, co střelecká veřejnost očekává. Minimálně ti, co já mám kolem sebe. Kdybyste byla skutečně srdcem střelkyní, tak byste nikdy nemohla, paní ministryně Černochová, hájit tenhleten návrh zákona, protože víte, že je to proti - proti - legálním držitelům zbraní. A radši byste měli přistoupit k tomu, aby se dodržoval stávající zákon. To znamená, když nějaký lékař zjistí, že někdo má třeba nějaké zdravotní potíže, tak aby to nahlásil. Ale rozhodně tou cestou není zpřísňování. To znamená fotit se na střelnici je jedna věc. Druhá věc je, když o něco nám střelcům jde a někdo nás chce omezovat a šikanovat a perzekvovat, tak tady by se měl správný střelec postavit za tu svoji zájmovou a profesní skupinu a postavit se za ně a hájit jejich zájmy. To je rozdíl mezi mnou a těmi, kteří si jenom dávají fotky, že někde jakoby střílejí, byť střílejí, mají zbrojní průkaz, to je v pořádku. Ale když přijde na lámání chleba, tak vlastně mlčí a za nás střelce nebojují. Dokonce jsou proti nim. Takže takhle, jo? Takže tenhleten návrh zákona - ten jde proti nám - proti nám, legálním držitelům zbraní, proti nám, slušným střelcům, kterých je tady 320 000 v České republice, jo?

Dál si určitě zasluhuje komentář, protože ta kauza evidentně ještě nekončí - to je to, jak tady má personální potíže TOP 09 paní Pekarové Adamové. Jako paní Pekarové Adamové a TOP 09 se nedaří. Nedaří se jim ohledně obsazení postu ministra pro evropské záležitosti. Teď tam nominovali politologa - pana Ženíška, který je politolog, má být ministrem pro vědu, výzkum a inovace. Já na to mám názor jasný. Mě se teď v televizi ptali, jak bych to řešil já. Jednoduše. Já bych ty tři ministerské posty zrušil, protože jsou navíc. Ministr pro evropské záležitosti. Ministr, předseda Legislativní rady vlády. A ministr pro vědu, výzkum a inovace. Protože to jsou ministři, kteří byli uměle vytvořeni navíc. Minulá vláda měla 15 členů. Vy, abyste nechali u korýtek chrochtat všechny možné zástupce pětikoalice, protože jste v pětikoalici, tak jste to zvýšili na 18. A prostě jste vytvořili nová ministerstva s novými sekretariáty. A vláda a aparát nabobtnal. Vidíte, kdybyste nebyli tak hladoví a hamižní, tak by se nemohla TOP 09 stát ani tahleta blamáž, protože by ten ministerský post neexistoval. Uměle vytvořený.

Přičemž ministr pro evropské záležitosti - v jiných zemích to mají pod ministrem zahraničí například. No, tak kde jinde? Samozřejmě. Ministr - předseda Legislativní rady vlády není ministrem standardně, ale je to jenom předseda Legislativní rady vlády. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace není. Taky zbytečné ministerstvo, protože podle kompetenčního zákona to spadá pod Ministerstvo školství. Samozřejmě věda, výzkum a inovace jsou důležité věci. Tomu se ovšem paní Langšádlová nikdy nevěnovala, jak víme. Taky to takhle dopadá, že její práce je neviditelná. Takže samozřejmě ta místa jsou navíc.

My za SPD říkáme, že by bylo dobré zrušení těchto ministerských postů, protože jsou to prostě podle našeho názoru ministerstva... nemají být zbytečné pašalíky pro představitele vládní pětikoalice. Takže jak jsem říkal, to je třeba zrovna u toho ministra pro tu vědu, podle našeho názoru by to mělo být zařazeno pod Ministerstvo školství, jak vyplývá z kompetenčního zákona. Měl by řídit tuto agendu nestranický odborník, manažer s dlouhodobými zkušenostmi v těchto oborech. A vládní pozice paní Langšádlové, potažmo tyto vládní pozice, které jsou uměle vytvořeny navíc, by měly být podle našeho názoru zrušeny s veškerým příslušenstvím. Ministerstva mají být podle našeho názoru nejvyšší úřady státní správy s reálnou a logickou agendou a věcnou náplní, nikoliv zbytečné pašalíky pro představitele pěti koaličních vládních stran, které pouze zatěžují státní rozpočet.

Pojďme dál. Tady na mě něco vyskočilo. No, jasně, hezky. Fialově vládě nedůvěřuje 78 % lidí a s politickou situací je nespokojeno 65 % občanů, z toho plně důvěřuje Fialově vládě pouze 2 % občanů. Zdroj - průzkum pro Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. No, tak jako není divu. Protože Fialova vláda likviduje české školství i zdravotnictví a mnoho dalších oborů. Fialova vláda hájí zájmy Evropské unie, USA a Ukrajiny, a suverenitu naší země pošlapává. Takže občané si to vyhodnotili, což je dobře. A vláda s takovouto důvěrou? Když měla takovou důvěru Nečasova vláda, tak byly předčasné volby. Ale vy se držíte prostě jako klíšťata.

Další průzkum, opět Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Tři pětiny občanů považují ekonomickou situaci Česka kvůli Fialově vládě za špatnou. Naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD. Máme nejvyšší energetickou inflaci v EU. Jsme v recesi, padá průmysl. Vládě skoro nikdo nevěří. Ano. Za špatnou a velmi špatnou považovalo ekonomickou situaci v České republice, už je to na konci roku 2023, je to průzkum, 38 % lidí. Jo? Ne. 20 a 38. 58 % lidí. Ale to už je starší průzkum, jo? Taky tady: dopady vysoké inflace, Ipsos agentura. Průzkum. Dopady vysoké inflace pociťuje 85 % Čechů. A do toho nám Fiala tvrdí, premiér Fiala, že inflace není. To nezasluhuje už komentář. Premiér je už úplně mimo, jak vidíme. Ten je vedle jak ta jedle.

Ale zajímavá je, už jsem o tom částečně tady už hovořil, o nějakých skutečnostech, kde z té zprávy, z jiné zprávy, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu, ale právě ta výroční zpráva Nejvyšší kontrolního úřadu za rok 2023, tak i ten nezávislý Nejvyšší kontrolní úřad... Co tady píše v té zprávě? Píše, že vysoká inflace vedla k poklesu reálných příjmů. Cituju z toho, jo? Píše dále, že nedošlo k ekonomickému růstu. Ano, to je v podstatě hodnocení Fialovy vlády. Je to výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2023. Dále: Nepodařilo se snížit tempo zadlužení. Dluh meziročně vzrostl o 216 miliard korun, o tom už jsem mluvil. Na konci roku bude 3,1 bilionu korun. Známá čísla. Už jsem o tom mluvil. Obsluha dluhu. Od roku 2019 se obsluha dluhu zvýšila o 29 miliard korun na 68,3 miliardy. Ovšem já už jsem tady uváděl číslo za letošní rok, které je samozřejmě vyšší.

Dále: Ministerstvo obrany - tady vidím paní ministryni Černochovou z ODS - tak k vám píše Nejvyšší kontrolní úřad, že ministr obrany nevyužil efektivně prostředky. Takže takovýmto způsobem se hospodaří na Ministerstvu obrany. (Reakce ministryně Černochové.)

(Ministryně Černochová reaguje.) Je to výroční zpráva NKÚ za rok 2023. V té je to uvedené. To tady nemám poznamenané, ale bylo uvedeno, že je to výroční zpráva za rok 2023, ale překrývá se to i s tím vaším obdobím určitě. Teď tady ten rok tedy, přiznám se, nemám, ale férově to upřesňuji. Já jsem si ten výpisek totiž dělal, ale to jsem si tady nepoznamenal, to máte pravdu. Tak to zmírníme, ať je to tak nebo onak, prostě Ministerstvo obrany efektivně nevyužilo prostředky. To bylo za vás nebo za vašeho předchůdce. Tak jako tak, SPD tam nebylo. Tady zrovna jsem si ten rok - je to výroční zpráva za rok 2023 (?) - ale to jsem si zrovna tady nepoznamenal, ale bylo to tam. To tedy bylo, ale já jsem si tady poznámku zrovna neudělal, tak si na to zrovna právě nepamatuji z hlavy.

Potom k digitalizaci. Digitalizace je nízká, je tady napsáno, To je ministr, Pirát ministr Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci. Takže víc to nebudu rozebírat, protože pravda, tady ty poznámky mám jenom kratší, ale ty zásadní jsem si z toho vypsal.

Copak to tady máme teď? (Listuje ve svých poznámkách.) No jo. Česká republika patří mezi evropské země, kde se za poslední roky nejvíce zdražovalo, za dva roky o 28,5 % v průměru. Samozřejmě energie, to už jsem říkal, tam je úplně monstrózní to zdražování a další položky. Ceny potravin například stouply o 31 %. Informuje o tom specializovaný server FinTag. Promiňte, já jsem se spletl. Tyto závěry vyplývají z analýzy České spořitelny s názvem Jak doháníme západ, podle kterého Česko v cenách potravin aktuálně prakticky dohnalo vyspělé západní země, ovšem zároveň jsme je nedohnali v platech. Takže to je ten problém. Za dva roky, to znamená za dobu Fialovy vlády, vzrostly ceny v České republice v průměru o 28,5 %, ceny potravin o 31 %. Takže to je prostě problém.

Dokonce mnoho cen máme samozřejmě dražších, než je vůbec průměr v Evropské unii - to je potřeba říct - přestože naše platy těch západoevropských nedosahují, nemáme platy jako v Německu nebo v Rakousku. Například i v takových základních věcech, jako jsou ceny oblečení a obuvi, jsme na 112 % úrovně EU a máme je páté nejdražší v zemích EU, prosím vás. My máme páté nejdražší ceny obuvi a oblečení v EU. Vyšší ceny oblečení už mají jenom severské státy, upřesňuje další autor analýzy České spořitelny Radek Novák.

Komunikační služby. Zase s tím vůbec nic neděláte ve vládě, přitom už tohle téma jsem tady řešil, nebo z opozice jsem o něm mluvil už i v minulém volebním období i předminulém, protože jsme řešili, jak má Česká republika předražené ceny mobilních služeb, to znamená telefonních služeb, mobilní operátoři. No, a stejně jste se na to také vykašlali. Cenová hladina komunikačních služeb je nad průměrem zemí EU a je na 116 %. Máme deváté nejdražší ceny za komunikační služby v Evropské unii. Takže opět jsme dražší než jinde.

Vy to prostě vůbec neřešíte. Řešíte Ukrajinu a věnujete čas shánění peněz na Ukrajinu, ale problémy našich občanů jsou vám úplně ukradené. Samozřejmě třeba v oblasti stravování v rámci zemí EU jsme měli třetí nejrychlejší nárůst. Obdobně na tom byla kategorie bydlení, voda, energie, kde došlo k nárůstu o 72 %, což je třetí místo v EU. Takže samozřejmě dochází tady k neuvěřitelnému zdražení.

Dokonce u některých vybraných položek máme cenový nárůst vůbec nejvyšší v celé Evropské unii, což je například oblečení, obuv, sportovní vybavení, kino, divadla a koncerty. V první trojce v EU, co se týče růstu cen, se Česká republika umístila v cenách energií, ve farmaceutických výrobcích neboli léky, předražené léky jsou tady. Potom jenom dodám, že například v ojetých vozech, v hračkách a hrách a v restauracích a kavárnách. No, prostě neskutečné zdražení. Hlavně mluvím o té vodě, potravinách, energii a lécích samozřejmě. To je absolutně špatně všechno.

Takže teď jsem udělal takové okénko do statistik a pojďme dál. Tady bych chtěl znovu zopakovat, protože tohleto je strašně důležité a stále od Fialovy vlády neslyším vůbec žádnou odpověď. To má na sebe asi ministr Síkela, ministr průmyslu z hnutí STAN, ale samozřejmě je to o Fialově vládě jako celku, o tom, že premiér Fiala nic pro Českou republiku a naše občany nedělá.

Tak kdy se konečně vyjádříte k tomu, že Evropská unie schválila v rámci Green Dealu, který vy podporujete - my jsme proti - ekonomicky likvidační opatření pro Českou republiku a její občany, které ještě více rapidně zdraží bydlení? Protože Evropská unie, jak víte, schválila směrnici, Rada EU schválila neboli vedení EU schválilo směrnici o povinném zateplování budov. Vy už jsme to říkali před 14 dny na tiskové konferenci. Tady jsem to navrhoval, že jsem se chtěl zeptat vlády, protože občané píší samozřejmě, že jsou nespokojeni a jsou samozřejmě zděšeni, protože to jsou neskutečné peníze.

Tak jsem chtěl, abychom tady o tom diskutovali, jaké tedy bude řešení téhle věci, protože Rada EU schválila směrnici o povinném zateplování budov, která v blízké budoucnosti zásadně a negativně ovlivní životy občanů evropských zemí. Konkrétně se jedná o takzvaný projekt zelených budov skrze směrnici EU o energetické náročnosti ve stavebnictví, která vyžaduje, aby nové soukromé budovy - takto mluvíme i o bytových domech, o rodinných domech - měly od roku 2030 nulové emise a veřejné budovy dokonce již od roku 2028. Od roku 2040 by se podle tohoto plánu měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva, přičemž už od roku 2025 bude zakázáno na tyto kotle poskytovat dotace. Takže další zdražení jak vytápění, tak to zateplení.

Ale to zateplení je opravdu problém. Já se k tomu ještě dostanu. Protože kde na to mají lidé vzít peníze a kde na to má stát vzít peníze a kde na to Evropská unie má vzít peníze? Vždyť už teď je to všechno na dluh, formou dluhopisů. Evropská unie vydává už teď dluhopisy, obrovské dluhopisy, protože sama nemá peníze. Tak co tam děláte v té Evropské unii, když tam Fialova vláda jezdí, když tam ministři jezdí? Proč mlčíte a proč jste se nepostavili proti, když se o tom hlasovalo na radě EU? No jasně, Fialova vláda nehlasovala proti. Proti hlasovalo Maďarsko například a Itálie. Zástupce české vlády se opět nesmyslně alibisticky zdržel, což je neakceptovatelné a neomluvitelné.

Vy se zdržíte u migračního paktu, zdržíte se u zásadního zdražení bydlení pro české občany. Máte vůbec nějaký názor v té Fialově vládě? To jste tak nekompetentní, že se u všeho zdržujete, u škodlivých věcí pro Českou republiku? No tak, ono to ale v podstatě trošku vykresluje profil premiéra Fialy. Chtělo by se mi říct, že je to takový po... Ale to slovo už nedořeknu, protože by mě tady zase napomínali. No, prostě nemá koule slovy Mirka Topolánka, předsedy ODS, abych řekl slova předchůdce premiéra Fialy. Takže to není vulgární z mé strany. To řekl sám předseda, jsou to slova premiéra za ODS, který označil takové lidi, že nemají koule.

Takže vy se zdržujete, místo abyste řekli ano, nebo ne. Samozřejmě ne v těchto případech. Takže Maďarsko hlasuje ne, Itálie hlasuje ne, ale vy se zase zdržíte, přestože to zásadně poškozuje české občany. Má vůbec vaše vláda nějaký názor na tyhlety zásadní věci? No, nemá. Přitom je to opravdu problém. Takže Fialova vláda tak přes předvolební sliby na půdě orgánů EU vůbec nevystupuje a nehlasuje proti nesmyslným opatřením Green Dealu, a naopak umožňujete jejich hladké přijímání a schvalování. To se týká i migračního paktu.

Jenom doplním, že před několika týdny již tuto směrnici schválil i Evropský parlament, takže definitivně vstoupí v platnost a její aplikace se stane pro členské státy povinnou. Pro Českou republiku a české občany jde doslova o katastrofální záležitost. Tři čtvrtiny rodinných domů, tedy zhruba 700 tisíc nemovitostí, slyšíte dobře, jsou to nemovitosti postavené v České republice před rokem 1980, nejsou dosud zatepleny, a týká se to tří čtvrtin rodinných domů v České republice, tedy zhruba 700 tisíc nemovitostí. A u bytových domů by bylo nutné zateplit polovinu z nich, to znamená zhruba 100 tisíc budov, dohromady 800 tisíc budov normálně. A to mluvím jenom o bytových domech a o rodinných domech, k tomu veřejné budovy. A jako mě opravdu by zajímalo, proto znovu a znovu vyzývám Fialovu vládu, aby tady ministr vystoupil nebo premiér Fiala a řekl, co tedy bude. Za prvé, proč jste se zdrželi a nebyli jste proti na rozdíl od Itálie a Maďarska? Proč zase poškozujete naše občany a vytahujete jim peníze z kapes a děláte jenom našim občanům problémy a děláte jim zle? A teď mě zajímá tedy, z čeho to budete platit. Z čeho to budou občané platit? Takže to bude dotace 800 tisícům občanů, pro 800 tisíc občanů v České republice bude dotační program; ovšem na dluh, protože vy jste zadlužili Českou republiku až po uši, státní dluh je 3 biliony korun, 3,1 bilionu, a Evropská unie je také zadlužená až po uši, proto si bere dluhopisy se splatností až do roku 2058 dneska už. To znamená na 30 let předem už si bere dluhopisy. A teď to budou další bilionové dluhopisy? Bilionové, ano. Protože Green Deal EU jako celek bude Českou republiku stát podle kvalifikovaných odhadů samotné Evropské komise stovky miliard korun ročně; má stát jenom Českou republiku právě proto, že my máme tahleta specifika, že nemáme zateplení domů a tak dále a tak dále. Takže to je normální kolaps ekonomický úplně. To je kolaps, ekonomický kolaps úplně už České republiky tohleto. A samozřejmě naši občané budou mít problém. Osm set tisíc budov a k tomu veřejné budovy? Jenom abyste měli představu, kolik to stojí. Je takové zajímavé, kdo byl s námi na petičním výboru teď v úterý, tak já jsem tam dal dotaz Úřadu vlády, protože jsme se dozvěděli, že Úřad vlády nově zateplil střechu právě v souladu s parametry EU. A to nebude teď kritika. Mě zajímalo fakticky, protože Úřad vlády to zajisté dobře vysoutěžil, což bylo potvrzeno, a dával si pozor na to, aby to nebyla nějaká blamáž. Zateplení střechy Úřadu vlády stálo 12 milionů korun. Takže to je možná zajímavá informace i pro lidi z vládní koalice. Nebudu to kritizovat. Ale je to dobré měřítko na to se podívat, kolik stojí, a teď si to násobte, a to je střecha tedy jenom, jo. Já si myslím, že tady to zateplení, nejsem na to odborník, ale to se může týkat i samozřejmě zdí a podobně. Nejsem stavař, jo, ale také bydlím v rodinném domě, tak si to umím poměrně představit, co to může znamenat - zateplení v souladu, pakliže to má mít nulové emise nebo takhle, tak to nebude jen tak. Takže teď si představte ty obrovské náklady, co to bude; všechny veřejné budovy a 800 tisíc soukromých budov, bytových domů a rodinných domů.

Podle názoru SPD tato nesmyslná nebezpečná směrnice EU povede k rapidnímu zhoršení už tak velmi špatné dostupnosti bydlení v České republice a k dalšímu významnému zdražení vlastnického i nájemního bydlení. K dosažení cíle takzvané energické neutrality stanoví tato směrnice pro členské státy řadu závazných cílů. Patří mezi ně snížení průměrné spotřeby energie v obytných budovách, povinná renovace energeticky nejnáročnějších budov a zavedení nulové emisní normy u všech nově budovaných budov. Směrnice rovněž vyžaduje povinnou instalaci solárních panelů na nových budovách, na stávajících veřejných budovách a na budovách s nebytovými prostory. Takže z hlediska České republiky, jak jsem říkal, jde samozřejmě o doslova likvidační opatření. Ono to na první pohled může znít dobře, že jo. Prostě bude zelená zeměkoule, budeme chránit prostě přírodu, to zní dobře. Ale my žijeme v reálném světě, kde mají naši občané reálné životy s reálnými rozpočty, s nějakými penězi v kapsách a i Česká republika a Evropská unie nemají peníze. Všechno už je na dluh. Takže tady je to B a doufám, že tady nikdo nebude populisticky říkat, že Okamura snad nechce chránit přírodu nebo že nechci hezkou zeměkouli. O tom to není. Tady je to o tom, já se ptám, kde na to vezmete? Kde? A kdo to zaplatí v takovémto rozsahu?

Znovu zopakuji postoj SPD. My máme i v programu, prosazujeme ochranu přírody, ale tak, aby to bylo v souladu s možnostmi našich občanů a firem, nikoliv aby to zlikvidovalo naše životy. A to je problém toho Green Dealu. To je problém toho Green Dealu, že to přesáhlo někam, co je za realitou, co je za možnostmi našich občanů a firem a našeho státu a evidentně za možnostmi Evropské unie, protože všechno je to už na obrovské dluhy. Znovu zopakuju tu blamáž, to je taky opravdu ten typický příklad, možná už jsem tady dneska říkal. Dneska už jsem o tom mluvil možná někde jinde, protože jsem samozřejmě těch vystoupení měl už dneska víc. Tak, že Evropská unie nejdřív řekne, že je tady zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035, takže všechno elektroauta. Pak se ukáže, že Evropská unie není schopna ve výrobě elektroaut konkurovat a že hlavním výrobcem se stala Čína, která to do té Evropské unie dováží a navíc si teď třeba postaví fabriku v Maďarsku, protože do České republiky žádný investor pořádný nechce. Radši si postaví továrnu na čipy Tchaj-wan v Německu, kde je dražší pracovní síla, protože paní Pekarová je možná dokonce odradila, jak si tam šla pro vyznamenání na Tchaj-wan, ale samozřejmě skutek utek. To je úplně typické pro paní Pekarovou. A stálo nás jenom peníze zbytečné. Draze placené výlety paní Pekarové, která rekordně utrácí za zahraniční cesty v Poslanecké sněmovně. To by bylo dobré, kdyby se na to novináři podívali, už jsem na to upozorňoval. Avizovala úspory, přitom rekordně jezdí po světě a utrácí tady peníze. Žije si luxusním životem na úkor daňových poplatníků, ale výsledky práce jsou nula, dokonce negativní. Jela na Tchaj-wan, šla si tam pro soukromé státní vyznamenání, nepřivezla nic. Vystrčil z ODS, to samé, předseda Senátu, sliboval linky, pět linek. Pět linek nefunguje vůbec, tuším, že funguje jedna, zbytek je někde uložený. Tuhle o tom byl článek dokonce někde na iDNESu. Takže prostě selhání, ale hlavně že tam dostali pro sebe soukromé vyznamenání státní.

Elektroauta; Číňani investujou v Maďarsku, největší výrobce elektroaut tam investuje, Evropská unie na to kouká. Nejdřív zavede pravidla, pak to není schopná ani vyrobit. Jo, to prostě jako opravdu je neuvěřitelné. Takže na tomto ideologickém aktivismu Evropské unie potom vydělávají státy mimo Evropskou unii, které samozřejmě nečekají a jsou akční. Takže to je prostě opravdu současný stav. Je to smutné a samozřejmě Fialova vládní pětikoalice na jednu stranu brojí proti Číně a bojuje za Green Deal a na druhou stranu v Číně - Čína se stala lídrem ve výrobě elektromobilů a teď je tady budou dovážet a dováží. Tak to je to prostě takový Kocourkov tady, který vy děláte. To je jako s tou Ukrajinou, jak jsem tady říkal, že tady je prostě skoro 100 tisíc Ukrajinců v branném věku, kteří nechtějí jít bránit na Ukrajinu, no a 650 tisíc v EU je jich těch, co podléhají brannému zákonu na Ukrajině. No a vy tam do toho posíláte pořád zbraně a peníze, přitom sami Ukrajinci nechtějí bojovat a vyhýbají se válce. Takže prostě pak je opravdu otázkou a doufám, že se to třeba i v budoucnu dozvíme, co za tím je, že za tím jsou nějaké úplatky třeba od zbrojní lobby nebo podobně, protože tohle jinak nemá absolutně logiku přece.

No a samozřejmě teď bude důležité, když se vrátím k tomu Green Dealu, aby se - protože teď budeme mít za měsíc volby, červnové volby do Evropského parlamentu, tak půjde mimo jiné o to, aby se v něm ustavila taková poslanecká většina, která bude mít dostatečnou sílu normy tohoto typu zrušit. Hnutí SPD a naše partnerské strany z uskupení Identita a demokracie v tom případě silné voličské podpory mohou hrát důležitou roli. Jak jsem říkal, já jsem teď mluvil o Evropské unii, tak teď bylo nedávno, před týdnem, 1. května, výročí, byl to den, kdy bylo dvacet let od vstupu České republiky do Evropské unie. Ten vstup do Evropské unie nám přinesl likvidaci značné části politické a ekonomické suverenity. Přináší nám nyní formou migračního paktu, se kterým souhlasila Fialova vládní pětikoalice, i islamizaci, zničení průmyslu, viz Green Deal, energetiky a zemědělství.

Evropská unie je výtvorem globalistů a prosazuje likvidaci suverénních národních států, tradičních křesťanských hodnot, občanských svobod a prostřednictvím svých regulací a pseudozelené ideologie i likvidaci ekonomiky.

Unie otevřeně podporuje masovou imigraci a islamizaci Evropy, přesně tak, jak to podporuje i Fialova vládní pětikoalice. Evropská unie nás dovedla ke ztrátě potravinové soběstačnosti a prostřednictvím Green Dealu likviduje naši ekonomickou i naši energetickou nezávislost, likviduje náš průmyslu i zbytky zemědělství. V současnosti jsou odhady, že Brusel rozhoduje o 85 % legislativy, platné v národních státech. Jsou to údaje německého Ministerstva spravedlnosti i známého experta na evropskou integraci Michaela Brutera z London School of Economics.

Proto hnutí SPD jako jediná parlamentní strana prosazuje referendum o Evropské unii, protože my chceme, aby čeští občané mohli znovu rozhodovat o své zemi a aby nám nevládl Brusel. My prosazujeme jako jediná strana v Parlamentu, jak víme, tak jsme podali návrh zákona o referendu, který umožňuje, a já ten zákon podávám každé volební období a vy nám ho tady blokujete, my chceme zákon o referendu včetně možnosti, aby občané mohli vyvolat referendum o mezinárodních smlouvách. To znamená, pakliže občané budou chtít, aby mohli vyvolat referendum o členství či vystoupení z Evropské unie, stejně tak o NATO. Já neskrývám, že se mi líbí rakouský model, model neutrality, Rakousko není v NATO, protože prostě je to krásná bezpečná země, kde prostě vychází se všemi zeměmi, snaží se vycházet se všemi, se kterými to jde, samozřejmě. Politické vedení Rakouska netahá občany do války, jako to dělá Fialova vládní pětikoalice, že nás tahají do války, taháte nás prostě do války a eskalujete ten konflikt zbytečně úplně už, přitom znovu říkám, 650 tisíc Ukrajinců v branném věku už nechce bojovat, Ukrajina jasně řekla letos, že potřebuje 200 tisíc vojáků, jinak to nemá smysl, jinak armáda už nemůže fungovat, 100 tisíc ihned a 100 tisíc do konce roku, říkali. Ti vojáci tady jsou k dispozici, ti muži, podléhající branné povinnosti, ale oni už nechtějí bojovat za Ukrajinu, takže to nemá smysl. Nemá smysl krvácet za někoho, kdo sám nechce bojovat. Takže to nemá smysl, kromě toho, že někoho zajímají zbrojní zakázky a něco z nich má. To je evidentní. To nemá smysl.

Mimochodem, ať si o tom myslíme co chceme, to nebudu komentovat, ale teď jsem viděl video, protože já takhle si sleduju po nocích, mám ve zvyku tak dvě hodiny číst, chodím spát někdy ve tři, a díval jsem se na video, normálně je to na YouTube, všichni si to můžete dohledat, teď měl setkání ruský ministr obrany Šojgu s čínským ministrem obrany. Čína versus Rusko. Samozřejme jsem se rád podíval, protože to je samozřejmě pozoruhodné mít informace i tohoto typu, co se kde říká, veřejně to tam bylo, veřejně tam spolu, to byla ta úvodní část jednání, kde se mluví před novináři, na každé straně deset lidí. Přímo tam říká Šojgu, a můžeme si o tom myslet, co chceme, teď to nebudu komentovat, že Rusko nemá žádný zájem vojensky postupovat mimo ta území, kde žijí ti etničtí Rusové v rámci té Ukrajiny. A bylo to řečeno před čínským ministrem obrany. Já to tady nebudu nijak komentovat, jenom to říkám, co je veřejně řečeno. Teď aktuálně, je to dva dny zpátky? Kdy jsem se na to díval, dneska v noci to nebylo, tak to bylo asi včera v noci. Takže jenom říkám, nikoho nehájím, nikoho neobhajuji, jen říkám, jestli to všichni sledujeme, tyhle veřejné sliby, tuhletu veřejnou diskusi. Na druhou stranu vidíme i sliby různé na obou stranách, které byly a vzájemně tam nedochází k dodržování, takže to uvidíme. Jenom poukazuji na to, co jsem teď aktuálně viděl.

My jako SPD prosazujeme úzkou spolupráci suverénních a svobodných evropských států. Na to, abychom spolu mohli spolupracovat, obchodovat a na to, abychom mohli cestovat po Evropě a studovat v evropských zemích, nepotřebujeme jednotný evropský superstát. Na to nám stačí organizace suverénních států například po vzoru Evropského sdružení volného obchodu EFTA.

Mimochodem, co se týče toho Schengenu, ano, teď jsem byl také tázán v médiích, jestli hnutí SPD je pro vystoupení ze Schengenu nebo co tedy s Schengenem dál. Tak Schengen nefunguje. Vždyť to vidíme. Schengen nefunguje a podle mě takový Schengen nemá vůbec smysl, řeknu vám to na rovinu, protože už i státy Schengenu si chrání vnitřní hranice. Viděli jsme, že si chrání hranice Německo - Rakousko, Německo - Itálie, Slovensko - Maďarsko. Prostě ochrana vnější hranice nefunguje, ostatně už jsem to tady sděloval, že nás má navštívit a vystoupit na našem mítinku, doufám, že se nám to podaří, že na poslední chvíli se to nezmění, já neumím francouzsky, ale je to pan Fabrice Leggeri, který sedm let byl šéfem Frontexu, 2015 až 2022, to je právě ten, kterému eurokomisařka Yilva Johanssonová říkala, že nemá odrazovat migranty, nemá vracet migranty, naopak je má přijímat a přivážet do Evropy, takže on to pak po sedmi letech položil, takže to svědectví tady určitě podá a my se na to budeme ptát. Takže takovýhle Schengen, volný pohyb osob, můžeme mít i bez takového Schengenu. Bezvízový styk máme, hranice jak cedník, nelegální migranti tady procházejí, úplně mají volnou ruku i ze Slovenska. Ostatně když se zeptáte lidí na jižní Moravě, tak prostě ty pravidelné záchyty jsou po dálnicích, takže není zájem chránit vnější schengenskou hranici. Zájem je dělat přesný opak. To znamená, za této situace podle našeho názoru je potřeba, abychom si chránili své vlastní hranice a to strašení frontami na hranicích, to vždycky tady někdo z vládní koalice říká, jaké fronty na hranicích. No tak za a) já bych si klidně postál a naši voliči, my jsme to s nimi komunikovali, jako pár minut na hranicích místo toho, abych věděl, že máme bezpečnou Českou republiku, to já bych si raději pár minut na hranici byl a ukázal tam občanku a jel dál. Ale hlavně to slouží od toho, aby nám sem nepronikali afričtí a islámští nelegální migranti a nepáchali tady neplechu nebo kriminalitu.

O tom to je. Není to žádným uzavírání hranic. My nechceme uzavírat české hranice. My chceme, abychom věděli, kdo se pohybuje na území České republiky a aby tady bylo pro české občany bezpečno.

Děkuju za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Kvůli protirodinné politice Fialovy vlády dramaticky klesá porodnost Okamura (SPD): Ostudou ČR je ministr pro evropské záležitosti Dvořák, ne nepřijetí eura Okamura (SPD): Ukrajinci odmítají bojovat za svoji vlast Okamura (SPD): Ministerstva mají být nejvyšší úřady státní správy, ne pašalíky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama