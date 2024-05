Havlíček (ANO): Pane premiére, neumíte bouchnout do stolu a zjednat si pořádek?

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já využiji dnes svého přednostního práva a před tím hlavním soubojem o korespondenční volbu předkládám zde na půdě Sněmovny výzvu předsedovi Občanské demokratické strany Petru Fialovi, aby se kategoricky distancoval od výroku, chování a hlavně od osoby řeporyjského starosty, který vykonává vysokou veřejnou funkci jako zastupitel a jako starosta právě za ODS. Protože pokud někdo žije v přesvědčení, že jde pouze o politického provokatéra, poté se velmi, velmi mýlí. Jde o nebezpečné individuum s psychopatickými sklony, který, pokud se zavčasu nezakročí, může bezprostředně ohrozit svoje okolí. Vše nasvědčuje tomu, že jedná pod návykovými látkami, které jej zbavují schopnosti rozeznávat realitu od fikce. Nejedná se opravdu o žádného gaučového kritika, nějakého blázna či provokatéra na sítích. Jde o veřejnou, podotýkám veřejnou osobu, která má nemalé pravomoci a která může toto vykonávat pouze díky krytí své mateřské strany, tady Občanské demokratické strany.

Ač nerad, musím bohužel říct několik příkladů z jeho "výkonů": Češi jsou nejhorší, válku na ně. Palestinci, tak to jsou opice, které mají být vybombardovány. Prezidenta Zemana volí dle řeporyjského starosti kreténi, které by shodil z útesu. Dochází k cílenému zneužívání nemocného dítěte opozičního politika. Poslouchej, ty ubohá kurvičko, tak takhle častuje opoziční političky. Já se omlouvám, paní místopředsedkyně, ale mám-li hovořit o řeporyjském starostovi, tam to nelze říkat slušně, protože pouze říkám to, co říká on.

Češi by potřebovali válku, vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu podříznout a zapálit barák. Toto říká starosta za ODS. Měl by viset; tak to říká na adresu bývalého šéfa policie, prosím pěkně. Ano, je to člověk, který se nikdy netajil tím, že k smrti uštve psychicky nemocného člověka. Jde o bývalou zpěvačku. A tak, jak tvrdí, až vychcípá generace důchodců, budete pěkně sloužit, politici, ukazuje na opozici, nám Židům. Blbec, kretén, nácek, kokot, koště; tak to jsou ta lepší označení, která používá řeporyjský starosta za ODS. A naposledy, jak všichni víme, těžce zasáhl rodinu známého hudebníka. To jen proto, že ten si dovolil udělat si fotku s kandidáty do Evropského parlamentu. Tak za toto rovnou pohřbil jeho vážně nemocnou dceru.

Mohl bych pokračovat, ale nemá to cenu. Nechci vzbudit pobouření zde ve Sněmovně. Konečně za své chování je v podmínečném trestu, a to za nebezpečné pronásledování svého oponenta. Navíc soudkyně na Praze 5 došla k závěru, že mu lze podmínku kvůli sérii přestupků přeměnit na vězení, ale nakonec se rozhodla dát starostovi ještě poslední šanci a prodloužila mu podmínku o rok. Nařídila, že má absolvovat program sociálního výcviku. Opakuji, jedná se o starostu za ODS v ne nevýznamné části Prahy. Já striktně odmítám bagatelizaci tohoto. Odmítám dále vůči němu být politicky korektní.

Odmítám, že jeho stranický šéf a shodou okolností premiér pouze zkonstatuje, že - a teď doslova cituji - "jeho provokace mě nebaví, nezajímají mě a nechci je komentovat". Tak, pane předsedo, budete muset, protože je to váš člen. Je to člověk, který díky vám je na vysoké pozici starosty části Prahy. Takhle jedná lídr země? To myslíte jako premiér skutečně vážně? Neumíte bouchnout do stolu a zjednat si pořádek? Nedokážete se s takovýmhle společenským škůdcem vypořádat? Chcete řídit stát? Vůbec si neuvědomujete, že je to nebezpečný psychopat? Nevidíte, že je ovlivnitelný a že je zcela nevyrovnaný? Nevím, jestli se dokážete vžít do situace jeho veřejně známých rodičů a celé té dotčené rodiny.

Já nevím, jestli si všichni ti, kteří nad tím jenom takzvaně pohoršeně mávnou rukou, uvědomují, že to, co se stalo dceři toho známého hudebníka, se může stát komukoliv jinému, to se může stát i vám.

Ano, je pravda, vystoupil jsem proti němu velmi neomšele. Uznávám. Snažím se v politické diskusi být férový, ano, někdy sarkastický, ironický, tvrdý, uznávám, ale snažím se být slušný. Zde jsem to v těch posledních dnech porušil. A porušil jsem to vědomě a naprosto cíleně. Ano, nečekal jsem, že malý pinďour starosty z Řeporyj udělá velké divadlo, ale tušil jsem -

Nezlobte se.

Já myslím, že pinďour není nic, co by bylo jaksi úplně nevyslovitelné ve Sněmovně, ale já jsem tím chtěl, tím, jak jsem ho označil, ani ne jeho, ale spíš jaksi tady přirození, tak jsem chtěl -

Dobře. Já už nebudu to slovo opakovat.

Beru to. Ale k čemu naštěstí došlo, je to, že to tu diskusi vyvolalo. A vyvolalo to diskusi takovou, kdy došlo ke kategorickému odmítnutí řady lidí, bohužel nikoliv těch, od kterých jsme to očekávalo. Ano, cílem toho, co jsem řekl, a to přiznávám, té provokace, bylo, abych vzbudil pokud možno všechny spící veřejné osobnosti, které si jindy neberou servítky. Chtěl jsem probudit politiky, aby přestali být v takovýchto případech politicky korektní. Ano, konečně, chtěl jsem tu ubohost a sprostotu zviditelnit i zde v Poslanecké sněmovně, stejně jako v médiích nebo na sítích, protože bez toho, aniž to zviditelníme, tak k žádnému závěru nedojdeme. A já chci, abychom k tomu závěru tentokráte došli. A já to opravdu chci dohrát. Budu v tom nekompromisní a tvrdý. Já jsem fakt nechtěl zviditelňovat to individuum. Věřím, že za to nikomu z nás, ani těm, co tu sedíte, nestojí. Já tady ani jednou nevyřknu jeho jméno. Nestojí mi za to.

Udělal jsem to proto, abych také ukázal na veřejné osoby, nikoliv na hatery, každý ať si hejtuje koho chce a kdy chce, ale na veřejné osoby, které to jeho řádění buď přímo nebo nepřímo podporují. Ano, bagatelizují ho, zastávají se ho anebo se s ním fotí jenom proto, aby měli větší zásah na svých sítích. Ano, jedná se o Danuši Nerudovou, jedná se o Miroslava Kalouska, Janu Černochovou a jedná se i o Petra Fialu. Ano, i vy nesete tím pádem odpovědnost za tu žumpu, která v Řeporyjích na nás padá. A já vám garantuji, že v hnutí ANO, jakkoli se nám můžete smát, by se něco takového nestalo. Letěl by po prvním extempore.

Ano, mým cílem je vyprovokovat vás k činům, ty, kteří tomu mohou udělat přítrž, a to není nikdo jiný než ODS, než její vedení, než její předseda, pan premiér. A neberu, nezlobte se, že řeknete, on se omluvil. On tohleto dělá denně. Pouze nyní, díky tomu, že se to více nasvítilo a že už šel opravdu za čáru, tak je to více vidět. Mimo jiné, víte, jak proběhla ta omluva? No tak já se tedy omlouvám za zcela nevhodný tweet. A jděte na týden do - a už to nebudu ani říkat. Tak to je omluva. Skvělé. Gratuluji ODS. Nechápu vůbec, jak hluboko jste klesli.

Neberu ani argument, že je řádně zvolený a tudíž nedotknutelný. Ne. Jeho mateřská strana musí v tomhle případě reagovat průběžně na jeho chování, protože on je součástí díky vám veřejného života. A neberu ani argument, že má rozhodovat případně soud. Ten konečně už rozhodl. Je v podmínce a možná dokonce půjde sedět. Ale ne že se bude čekat na rozhodnutí soudu. Vy jako politici, kteří na ně máte vliv, my nemáme jako opozice, jaký my na ně máme vliv? Já to tady můžu maximálně říkat, nebo v médiích, ale vy, kteří na ně vliv máte, vy máte rozhodovat. Vy si hrajete na morální majáky? Vy máte tu drzost nás pérovat za to, co děláme? Ne, udělejte si pořádek nejdříve před vlastním prahem.

Když jste se potřebovali zbavit Václava Klause mladšího, v zásadě slušného člověka, ten vám také neseděl, tak jste to udělali okamžitě, čili není to otázka procesu, není to otázka toho, že to nejde. Jde to, ale musíte chtít.

Takže já nebudu dlouze mluvit, protože je mi špatně jenom když si vzpomenu na to individuum a omlouvám se, že jsem tady musel použít pár jeho výrazů, ale já tímto vyzývám předsedu Občanské demokratické strany a pana premiéra, toho času, aby se okamžitě a kategoricky distancoval od člena ODS a od starosty za ODS a aby udělal vše pro to, aby zmizel z veřejného politického života, kde je jenom díky Občanské demokratické straně. A pokud tak neučiní, nese plnou odpovědnost za jeho další výroky, ale pochopitelně i činy.

Děkuji.

