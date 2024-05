Schillerová (ANO): Na vinařství stojí miliardové příjmy turistického ruchu

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

stagnace, nerůst, nedostatek inovací a propad kupní síly. Takové jsou hlavní problémy české ekonomiky. Shodne se na tom většina ekonomů a makroekonomická čísla to potvrzují. Jako jediná země na světě jsme se dosud nevrátili na úroveň před covidem. V této chvíli přichází ministr financí s dalším z řady svých nevydařených návrhů, kterým přímo ohrozí 30 000 pracovních míst spojených s vinařstvím v naší zemi, podpoří růst černého trhu s vínem o 30 %, sníží jeho export a Celní správě přinese dodatečné administrativní náklady ve vysokých desítkách milionů korun.

Ano, právě takové by byly avizované dopady záměru vlády udělat z České republiky jedinou vinařskou zemi v EU, která zatíží tiché víno spotřební daní. Jako poslankyně z jižní Moravy moc dobře vím, co by to znamenalo pro malá rodinná vinařství, která by se musela potýkat s enormním nárůstem administrativy a nákladů.

Ten dopad by byl bolestný a pro mnohé fatální. Tuzemská produkce vína, už tak pro naši zeměpisnou polohu je mnohem nákladnější než třeba v Itálii, Španělsku nebo ve Francii, by se stala ještě méně výhodnou. A zatímco všechny vinařské země své vinaře podporují, Česká republika má být kvůli své od reality odtržené vládě jedinou vinařskou zemí v Evropě, která jim bude házet klacky pod nohy.

Kromě toho, že s vinaři hovořím a jejich branži znám, jsem také člověk, který se většinu svého profesního života pohyboval ve finanční správě. A proto velmi dobře vím, že žádný významný rozpočtový přínos by zavedením této obtížně a nákladně spravovatelné daně nenastal. Jakékoliv izolované řešení, které nebude platit pro všechny členské země EU, ale bude postihovat jen vinaře z České republiky, je totiž řešení špatné a povinností Parlamentu by mělo být se mu jednoznačně postavit.

Nemohu uvěřit, že pan premiér Fiala, který možná čtvrtinu své volební kampaně strávil mezi vinohrady, hodlá této zoufalé iniciativě zbaběle přihlížet. Nedovedu si představit, že KDU-ČSL se svým ministrem zemědělství nebo hejtmanem Jihomoravského kraje nesebere všechny relevantní argumenty a nejde bušit na Ministerstvo financí, aby zatáhlo za záchrannou brzdu, dokud je ještě čas.

Dámy a pánové, tady nejde jen o tisícovku našich vinařů. Naše země je spjata s vinařskou kulturou, na vinařství stojí miliardové příjmy turistického ruchu, moravská krajina je krajinou vinohradů a vína. Moravská krajina je jedním ze symbolů našeho státu, folkloru a národní hrdosti. Prosím, nedovolme toto naše národní stříbro zlikvidovat pro pár stovek milionů, které by zodpovědný ministr financí měl raději hledat v oblasti zatajených tržeb, v úniku na DPH nebo na dani z příjmu, kde trestuhodně selhává.

Vyzývám všechny poslankyně a poslance z jižní Moravy, aby se postavili nejen za svůj region, ale také za zdravý rozum. Paní poslankyně Jano Bačíková z ODS, pane poslanče a ministře Pavle Blažku, pane poslanče a premiére Petře Fialo, pane poslanče Pavle Kašníku z ODS, pane poslanče Josefe Fleku, Martine Hájku, paní poslankyně Jano Krutáková a Petro Quittová ze STAN, pane poslanče Jiří Horáku, Antoníne Tesaříku, Miroslave Zborovský, paní poslankyně Marie Jílková z KDU-ČSL, pane poslanče a ministře Vlastimile Válku z TOP 09.

Vážené kolegyně, vážení kolegové z jižní Moravy, ta jižní Morava je jistě krásná zem osázena vinohradem. (Poslanec Brázdil ojediněle zatleskal.) Všichni tu píseň známe, všichni ji rádi zpíváme. Ale jestli to tak zůstane, bude záležet právě na vašich hlasech. Společně s opozicí nepotřebujete ani jeden hlas navíc, abyste svůj region v tomto historickém boji dokázali podržet. Ale pokud selžete a klid v koaličním projektu pro vás bude důležitější než zájmy lidí, kteří vás zvolili, tak vězte, že jižní Morava vám to nezapomene. A vy to moc dobře víte.

Děkuji vám za pozornost.

