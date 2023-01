Benda (ODS): Disidenti za minulého režimu byli připraveni riskovat

reklama

Já už to nebudu dále příliš rozbíhat. Ale když mě tady pan zpravodaj poučí, proč nám to trvalo rok, tak jestli mluvil o prosinci 2021, kdy to mělo být implementováno, tak v tom okamžiku právě končila vláda, kterou on podporoval. Takže jestli to mělo být implementováno, tak do prosince 2021 a minulou vládou. To je první poznámka.

Druhá, ale která mě zlobila možná trošičku víc, od pana kolegy Michálka. Vtip disidentů za minulého režimu a zejména Charty a dalších byl právě v tom, že to dělali na vlastní jméno, že ti lidé byli připraveni riskovat. Že ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných byli lidé, kteří tam sami vstoupili a za každé, za každé, svoje sdělení nesli oni přímo odpovědnost a někteří tu odpovědnost také výrazně odseděli. Nebyli to žádní anonymové, nebyli to žádní práskači, byli to lidé, kteří byli ochotni se tam postavit na svůj obličej.

